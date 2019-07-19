    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Книги по трейдингу
        /
        “Когда гений терпит поражение” Роджер Ловенстайн

        “Когда гений терпит поражение” Роджер Ловенстайн

        Когда гений терпит поражение фотоИстория знает немало компаний, которые обанкротились. Они представляют собой пример для остальных смельчаков, которым придется учесть все допущенные ошибки. Данная книга описывает финансовый крах одной известной корпорации. Она долгое время держалась на плаву. В штате числились истинные профессионалы своего дела. В период своего успеха, руководители организации выставляли условия финансовым организациям. Это позволяло брать кредит на выгодных для себя обязательствах, чтобы впоследствии увеличить свой стартовый капитал.

        Что же произошло с компанией, в числе работников которой числились сотрудники, получившие нобелевскую премию? Почему формула успеха, которой придерживались ее основатели, привели к последующему банкротству? Впервые в одной книге разложен по полочкам каждый шаг сотрудников организации, их ошибки, которые были допущены и впоследствии привели к разрушению всего, что было построено с большим трудом.

         

        “Когда гений терпит поражение” Роджер Ловенстайн

        СКАЧАТЬ

        Материал на сайте размещен для ознакомления и может быть удален по запросу правообладателя.

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Богдан
        Богдан
        Голдман сакс и Джи Пи Морган не раз спасало правительство. Иначе был бы полный капец.
        Трейдер БО, инсайдерскую торговлю никто не отменял. А морганы и саксы просто постоянно ходят по грани. А там где риск и пасуться большие профиты.
        28 февраля 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Голдман сакс и Джи Пи Морган не раз спасало правительство. Иначе был бы полный капец.
        21 февраля 2024
        Ответить
        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!