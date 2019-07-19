Индикатор для бинарных опционов Logic Day Trading указывает на пробой локальных уровней поддержки и сопротивления в форме краткосрочных ценовых диапазонов. Обычно после такого пробоя цена продолжает двигаться в направлении прорыва, чем активно пользуются не только трейдеры Форекс, но и бинарных опционов.

Всё, что необходимо сделать, – это правильно подобрать время экспирации для бинарных опционов Call и Put, остальное выполнит этот платный индикатор. Разработчики запрашивают за него $199. В этом обзоре постараемся разобраться, стоит ли он своих денег и как его можно использовать для улучшения результатов торговли.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов Logic Day Trading

Установка индикатора для бинарных опционов Logic Day Trading

Индикатор Logic Day Trading устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MetaTrader 4 пункт “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "MQL4", затем в “Indicators” и переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогичным образом, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Logic Day Trading

Индикатор для бинарных опционов Logic Day Trading генерирует надежные торговые сигналы с высокой вероятностью прибыли. Это особенно понравится трейдерам, торгующим на младших таймфреймах, где царят шум и непредсказуемость. Для решения всех этих проблем и предназначен индикатор Logic Day Trading.

Как видно на изображении выше, сигналы от этого индикатора возникают в момент пробоя ценового диапазона, ограниченного локальными уровнями поддержки и сопротивления. Как правило, после этого цена начинает беспрепятственно двигаться в одну сторону. Если пробита верхняя граница диапазона – покупаем опцион Call, если нижняя – покупаем опцион Put.

При этом свеча, на которой возник сигнал о пробое уровня, обозначается стрелкой: синей – для опционов Call, красной – для Put. Трейдеры рынка Форекс могут устанавливать защитные стоп-приказы за границами диапазона, а фиксировать прибыль либо при возникновении противоположного сигнала, либо с помощью трала.

В то же время трейдеры бинарных опционов могут использовать разное время экспирации и таймфреймы в зависимости от процента прибыльных сделок по сигналам индикатора Logic Day Trading на конкретной валютной паре.

Настроек у этого инструмента немного. Особого внимания заслуживают минимальные и максимальные параметры диапазона, фильтрация по тренду и алерты. При торговле на таймфреймах ниже M30 включать фильтр тренда не рекомендуется, так как в этом случае заметно снизится количество торговых сигналов.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Logic Day Trading

Индикатор для бинарных опционов Logic Day Trading внешне напоминает работу канала Дончиана, названного в честь его создателя, профессионального трейдера Ричарда Дончиана. Так же, как и канал Дончиана, индикатор Logic Day Trading строит диапазон по самому высокому максимуму и самому низкому минимуму за период, указанный в его настройках.

Визуально это напоминает прямоугольник, при выходе цены за границы которого возникает сигнал на покупку опциона Call или Put. После прорыва такого диапазона цена, как правило, двигается безоткатно в направлении прорыва, чем и пользуются трейдеры.

Для улучшения результатов рекомендуем применять сигналы индикатора для бинарных опционов Logic Day Trading по направлению основной тенденции, определить которую вам помогут трендовые индикаторы. Подробнее о них вы узнаете из специальной подборки статей на нашем сайте:

Важным компонентом успеха при торговле по этому индикатору является правильно подобранное время экспирации. Мы рекомендуем 3-5 свечей, однако точное значение будет зависеть от торгуемого актива и его таймфрейма.

Открытие опциона Call

Убеждаемся, что пробита верхняя граница диапазона – свеча закрылась выше этой границы. Под последней закрытой свечей появилась синяя стрелка. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Убеждаемся, что пробита нижняя граница диапазона – свеча закрылась ниже этой границы. Над последней закрытой свечей появилась красная стрелка. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Logic Day Trading

Индикатор для бинарных опционов Logic Day Trading можно использовать в разных режимах, в том числе и с фильтром тренда. При его активации сигналы на пробой диапазонов будут поступать только по направлению основной ценовой тенденции, что наверняка оценят трейдеры рынка Форекс. Однако для торговли бинарными опционами такой режим вряд ли подойдет из-за небольшого количества сделок.

Плюсы индикатора Logic Day Trading

К преимуществам этого индикатора можно отнести надёжные и однозначно интерпретируемые торговые сигналы. С этим инструментом легко торговать, так как всё, что необходимо трейдеру, – это дождаться его сигналов и следовать им. У индикатора Logic Day Trading есть всё необходимое для успешной торговли: несколько режимов работы, настройка сигналов и алертов.

Минусы индикатора Logic Day Trading

К недостаткам относится появление ложных торговых сигналов во флэте. Чтобы этого избежать, рекомендуется торговать по сигналам этого индикатора в активные часы работы рынков.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Logic Day Trading может стать отличной альтернативой каналам Дончиана. В нём точно так же формируются сигналы на открытие позиций в случае прорыва одной из границ установленного диапазона, при этом трейдер получает четкие указания на покупку опциона Call или Put в зависимости от направления прорыва. Это делает данный платный индикатор полезным инструментом для тех, кто предпочитает простоту в принятии торговых решений.

Учитывая высокий процент прибыльных сделок, которые можно получить при торговле бинарными опционами по его сигналам, мы считаем, что цена в $199, запрашиваемая разработчиками, вполне оправдана. Вы можете скачать индикатор Logic Day Trading в ознакомительных целях абсолютно бесплатно. Перед применением на реальных деньгах проверьте его работу на демо-счете у брокера с минимальным депозитом, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем попутного тренда!

Скачать индикатор Logic Day Trading

