Стратегия бинарных опционов LUNA

Стратегия для бинарных опционов LUNA сочетает в себе сразу несколько элементов: подсветку японских свечей по направлению тренда и точку входа, обозначенную специальной меткой на графике. Вместе они формируют цельную торговую систему, которая помогает принимать решения без лишних догадок – за определение тренда отвечает встроенный индикатор.

А вот как сделать эту стратегию еще эффективнее – расскажем в этом обзоре. Узнайте как один простой, но важный элемент может заметно улучшить качество сигналов.

Характеристики стратегии для бинарных опционов LUNA

Установка стратегии для бинарных опционов LUNA

Индикаторы стратегии LUNA устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

Смотреть на Youtube Смотреть на RuTube

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов LUNA

Стратегия для бинарных опционов LUNA построена на пользовательском индикаторе, который помогает точно определить, в какой фазе находится рынок – бычьей или медвежьей. Основной индикатор системы автоматически анализирует цену и раскрашивает свечи на графике: зелёные – сигнал о доминировании покупателей, красные – признак преобладания продавцов. Такой визуальный подход упрощает чтение тренда и ускоряет принятие решений.

Уже одно это делает стратегию LUNA достойной внимания. Недаром опытные трейдеры считают, что умение определять направление тренда – один из ключевых навыков, с которого должен начинать каждый новичок. Именно он закладывает основу для стабильной и уверенной торговли в будущем.

Помимо определения тренда, индикатор LunaM3 подсказывает трейдеру и оптимальные моменты для входа в рынок – сигналы отображаются на графике в виде ромба. Важно отметить, что каждый такой сигнал строго сонаправлен движению рынка. Другими словами, стратегия LUNA работает в соответствии с тенденцией, что значительно повышает надёжность и точность сделок.

Теперь немного о настройках стратегии. Их здесь почти нет. Разработчик намеренно скрыл от пользователя параметры, по которым система определяет тренд и формирует сигналы. Всё, что доступно – это настройка цветов свечей, сигнальных ромбов и звуковых оповещений.

Честно говоря, этого недостаточно. У каждого актива и таймфрейма есть свои особенности, которые можно было бы учесть при более гибкой настройке. Поскольку такой возможности в LUNA не предусмотрено, мы добавили в систему дополнительный индикатор – он помогает фильтровать ложные сигналы и делает торговлю заметно надёжнее.

Кроме того, усилить эффективность стратегии можно с помощью свечных моделей и графических паттернов. Подробнее об этом читайте в нашей подборке статей:

Правила торговли по LUNA

Давайте разберемся, как можно существенно повысить точность сигналов стратегии LUNA. Начнём с главного – большинство ложных входов появляется во время слабого ценового импульса и в периоды низкой рыночной активности, особенно в азиатскую сессию. Это время, когда на рынке практически отсутствует движение, и сигналы теряют свою надёжность.

Избежать торговли в «пустые часы» поможет наша статья “Лучшее время для торговли бинарными опционами”. В ней подробно разобрано расписание работы мировых торговых площадок и их влияние на активность рынка.

Что касается фильтрации самих сигналов – здесь отлично себя зарекомендовал индикатор Relative Strength Index (RSI). Он измеряет силу текущего ценового импульса, и помогает трейдерам понять, кто сейчас контролирует рынок – покупатели или продавцы. Если линия RSI уверенно выше уровня 50, преобладают быки. Если же она уходит ниже этой отметки – инициативу перехватили медведи.

Именно это положение RSI относительно средней линии мы и предлагаем использовать в качестве фильтра. Правда, важно понимать, что уровень 50 – это усредненное значение. Для каждого актива лучше подобрать индивидуальные пороговые уровни.

В нашем тестировании, например, хорошо показали себя уровни 55 и 45. Мы открывали сделки Call только при совпадении сигнала стратегии LUNA с RSI выше 55, а опционы Put – когда значение индикатора опускалось ниже 45.

Такой подход помог отсеять слабые сигналы и позволил сосредоточиться на действительно сильных точках входа.

Открытие опциона Call

Убеждаемся, что тренд восходящий – свечи зеленого цвета. Под свечой появился зеленый ромб. RSI выше 55. На открытии следующей свечи покупаем Call.

Открытие опциона Put

Убеждаемся, что тренд нисходящий – свечи красного цвета. Над свечой появился желтый ромб. RSI ниже 45. На открытии следующей свечи покупаем Put.

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения стратегии бинарных опционов LUNA

Практика показывает: наилучшие результаты по стратегии LUNA достигаются в активные часы работы финансовых рынков. Именно в это время формируются уверенные ценовые импульсы, на которых стратегия раскрывает свой потенциал.

Также не стоит увлекаться торговлей на младших таймфреймах. Их главный недостаток — рыночный шум и большое количество ложных сигналов. Даже несмотря на наличие дополнительного фильтра, важно избегать периодов флэта и низкой волатильности. Стратегия чувствительна к фазе рынка, и в боковике её сигналы теряют точность.

Плюсы стратегии LUNA

Среди очевидных преимуществ этой стратегии стоит отметить наличие всплывающих уведомлений, звуковых оповещений и push-сигналов – всё это делает торговлю более удобной и своевременной. Отдельного внимания заслуживает встроенный фильтр тренда: система формирует сигналы строго по направлению текущего движения рынка, что снижает количество потенциально убыточных сделок.

Визуальное оформление в виде окрашенных баров значительно упрощает процесс анализа, особенно для тех, кто только начинает знакомство с рынками. И, наконец, важный плюс – сигналы стратегии не перерисовываются, а это значит, что трейдер всегда видит реальную картину без неприятных сюрпризов.

Минусы стратегии LUNA

К слабым сторонам этой стратегии можно отнести работу фильтра тренда – он не всегда вовремя реагирует на значимые коррекции. Иногда можно заметить, как график формирует красные свечи, но цена при этом стабильно растёт, или, наоборот, зеленые бары сопровождаются обновлением минимумов. Это указывает на смену рыночного направления, которую система, к сожалению, игнорирует.

Ещё один момент – не самая строгая фильтрация торговых сигналов. В результате трейдерам нередко приходится подключать дополнительные инструменты анализа, чтобы отсечь потенциально слабые точки входа и повысить общую надёжность стратегии.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов LUNA построена на базе сигнального индикатора с расширенными возможностями. Благодаря встроенному фильтру тренда трейдеры открывают сделки только по направлению текущего рыночного движения – это помогает повысить точность входов и общий процент успешных сделок.

В этом обзоре мы показали, как можно усилить систему за счёт подключения индикатора RSI. Его добавление позволило сократить количество ложных сигналов и сделать торговлю более уверенной. Попробуйте поэкспериментировать с параметрами и уровнями RSI – подберите те настройки, которые лучше всего подойдут под ваш актив и таймфрейм.

Рекомендуем сначала протестировать стратегию на демо-счёте у лучших брокеров. А в реальной торговле обязательно соблюдайте правила управления риском и мани-менеджмента. Удачного трейдинга!

Скачать LUNA

Скачать

Попробовать на демо

