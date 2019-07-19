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        Майкл Ковел "Биржевая торговля по трендам"

        Книга "Биржевая торговля по трендам" Майкл Ковел

        Книга Биржевая торговля по трендам фотоКнига поможет объяснить простым языком сложные темы по поводу торговли по тренду или его следованию. Исследование составлено из наиболее частых вопросов, на которые предоставлены подробные ответы.

        Вам необходима авторитетная информация о политике следования рыночному направлению? Тогда стоит познакомиться с книгой, над написанием которой работали многие годы опытные трейдеры и другие участники рынка. В этом труде сведены все вопросы по финансам и трейдингу, на которые до этого момента не были найдены понятные ответы. Из нее вам станет ясно, что нужно считать правильной стратегией для постоянного получения доходов. Большая часть начинающих трейдеров убеждены, что основные правила следования тренду просты и не требуют разъяснений, но после нескольких провалов у них все же появляется нерешительность в дальнейших действиях. Развеять сомнения и объяснить понятным языком принципы получения прибыли по тренду и призвана эта книга.

         

         

        Майкл Ковел "Биржевая торговля по трендам"

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        ЗАНУДА я
        ЗАНУДА я
        Хорошая книжка. Давно читал.
        Артур, расскажи в кратце о чём? )
        20 мая 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        Хорошая книжка. Давно читал.
        06 марта 2024
        Ответить
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