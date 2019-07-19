Стратегия бинарных опционов Nano Scalp

Стратегия для бинарных опционов Nano Scalp подойдёт тем, кто предпочитает агрессивную торговлю с высокой частотой сделок. Сигналы формируются на основе уникального пользовательского индикатора, который удобно размещен в нижней части экрана. Это особенно оценят трейдеры, не любящие перегруженные графики и предпочитающие фокусироваться на самом движении цены, а не на множестве вспомогательных инструментов.

Как именно использовать индикатор этой стратегии с максимальной пользой и какие правила торговли работают лучше всего – расскажем в этом обзоре.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов Nano Scalp

Установка стратегии для бинарных опционов Nano Scalp

Индикаторы стратегии Nano Scalp устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Nano Scalp

Скальпинг – довольно специфичный стиль трейдинга. Его суть – в краткосрочных сделках, которые длятся от нескольких секунд до пары минут. Трейдеры, выбравшие этот подход, делают ставку на большое количество небольших, но быстрых прибыльных сделок. Чаще всего они открываются на таймфреймах M1 и M5, реже на M15. Именно для такой торговли и создавалась стратегия Nano Scalp.

Прежде чем перейти к подробному разбору этой методики, задайтесь вопросом: готовы ли вы к агрессивной и динамичной торговле? Если такой стиль вам не по душе – не проблема. У нас на сайте регулярно обновляется подборка проверенных стратегий для бинарных опционов, где точно найдётся торговая система под более размеренный ритм.

Ну, а если вы не представляете себя без постоянного мониторинга рынков и активного трейдинга – стратегия Nano Scalp может оказаться именно тем решением, которое вы давно искали.

Теперь давайте разберёмся с ключевыми элементами этой системы. Ее торговые сигналы появляются в момент смены цвета столбиков “подвального” осциллятора. Всё максимально просто: если гистограмма меняет цвет с фиолетового на голубой – это сигнал на рост, можно заходить в сделку с опционом Call. Если наоборот – с голубого на фиолетовый – значит, пришло время покупать Put. Как видите, логика максимально понятная и не требует сложных расчетов.

На скриншоте выше – примеры сигналов по стратегии Nano Scalp для пары GBP/USD на таймфрейме M5. Из шести входов с экспирацией три свечи (15 минут) – пять закрылись в плюс. Это 83% прибыльных сделок.

Конечно, такой небольшой исторический отрезок нельзя считать статистически значимым, но даже он дает общее представление о потенциале этой стратегии.

Теперь пару слов о настройках. В индикаторе IVT Bull Bear Fight доступен всего один параметр – период расчета. По умолчанию он установлен на отметке 12, и именно с такими настройками были получены сделки, которые вы видели выше.

Но это вовсе не значит, что такой период подойдёт под любой актив. Рекомендуем поэкспериментировать и протестировать разные значения этого ключевого параметра. Попробуйте подобрать оптимальный вариант под вашу торговлю. В этом случае вы сможете извлечь максимум из этой стратегии.

Второй индикатор – #P4L CandleTime – выполняет скорее вспомогательную роль. Он просто отсчитывает время до закрытия текущей свечи. Казалось бы, мелочь, но в терминале MetaTrader 4 этого базового функционала часто не хватает.

Разработчики стратегии позаботились о комфорте и добавили этот индикатор, чтобы вы могли быстрее сориентироваться на графике и понимать, сколько времени осталось на принятие решения по сделке.

Таким образом, перед нами – полноценная торговая система для агрессивного внутридневного трейдинга. А если хотите подробнее изучить подход скальпинга, загляните в нашу подборку статей на эту тему:

В ней вы найдете полезные материалы, которые помогут лучше понять этот стиль торговли и прокачать свои навыки.

Правила торговли по Nano Scalp

Давайте разберем правила торговли по этой стратегии. Наши тесты показали: всё, что необходимо для работы, уже встроено в эту систему. Никаких дополнительных индикаторов, линий или вспомогательных фильтров – только тренд и четкий сигнал на вход. Поэтому сразу приступим к описанию правил покупки опционов Call и Put.

Открытие опциона Call

Столбик гистограммы Bull-Bear сменился с фиолетового на голубой. На открытии следующей свечи покупаем Call.

Открытие опциона Put

Столбик гистограммы Bull-Bear сменился с голубого на фиолетовый. На открытии следующей свечи покупаем Put.

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Nano Scalp

Как несложно догадаться, стратегия Nano Scalp показывает наилучшие результаты в часы активной работы финансовых рынков. Именно в это время на рынок поступает основной поток новостей, которые приводят в движение цены большинства активов. Повышенная волатильность – результат реакции участников торгов на публикацию важных макроэкономических данных – отлично подходит для скальпинга, ведь этот стиль торговли строится на извлечении прибыли даже из незначительных ценовых колебаний.

Поэтому мы рекомендуем использовать не только Nano Scalp, но и любые другие стратегии с нашего сайта исключительно в активные торговые сессии – европейскую и американскую. В другое время рынок становится менее предсказуемым, и эффективность даже самых продуманных торговых систем заметно снижается.

Плюсы стратегии Nano Scalp

К очевидным плюсам этой стратегии можно отнести простоту и однозначность торговых сигналов. Это означает, что с ее применением не возникнет сложностей ни у кого – даже начинающие трейдеры без труда смогут распознать сигналы Nano Scalp и использовать их.

Минусы стратегии Nano Scalp

К слабым сторонам стратегии можно отнести отсутствие дополнительных фильтров тренда – иногда не хватает подтверждения направления движения. Кроме того, пользователь может изменить только один параметр, что ограничивает гибкость настройки. Ещё один момент – индикатор не подает алертов при смене цвета, так что его сигналы можно легко пропустить, если не следить за графиком постоянно.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Nano Scalp построена на сигналах осциллятора и отлично зарекомендовала себя на волатильных валютных парах. Несмотря на минимальный набор технических инструментов, система дает уверенные результаты – особенно в активные торговые часы.

Простые правила и четкие сигналы оценят трейдеры, которые предпочитают ясные и логичные подходы без сложных расчётов и перегруженной теории.

Перед использованием стратегии на реальном счёте рекомендуем обязательно протестировать её на демо-счете у надежного брокера. И не забывайте про риск-менеджмент – он по-прежнему остаётся основой стабильной торговли. Удачи!

