    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Neon Lightning

        Стратегия бинарных опционов Neon Lightning

        Стратегия Neon Lightning для бинарных опционов отлично подойдёт новичкам. Здесь всё максимально просто: никаких запутанных индикаторов или сложных теорий – только четкие визуальные сигналы. Появилась стрелка вверх на зеленом фоне – покупаем опцион Call. Увидели стрелку вниз на красном фоне – это сигнал для опциона Put.

        Такой подход делает эту стратегию универсальной: она подходит не только для валютных пар, но и для торговли акциями, индексами и даже криптовалютами.

        Содержание:

        превью к статье

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Neon Lightning

        • Терминал: MetaTrader 4
        • Таймфрейм: М5
        • Экспирация: 3 свечи
        • Типы опционов: Call/Put
        • Встроенные индикаторы: Neon Lightning.ex4
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Альпари, Binarium

        Установка стратегии для бинарных опционов Neon Lightning

        Индикаторы стратегии Neon Lightning устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

        Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

        После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

        Смотреть на Youtube

        Смотреть на RuTube

        Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Neon Lightning

        Стратегия для бинарных опционов Neon Lightning построена на базе одного комплексного индикатора. При этом большинство его параметров недоступны для редактирования, что делает работу с ним максимально простой. Пользователь может изменить лишь пару настроек: код символов, которые отображаются при появлении сигнала, и величину задержки срабатывания через параметр LagBar. Всё остальное индикатор делает самостоятельно – вам остается только следовать его подсказкам.

        настройки Neon Lightning

        Как видно на изображении ниже, сигналы стратегии отображаются в виде стрелок: стрелка на красном фоне сигнализирует о покупке опциона Put, а на зелёном – о покупке Call. На первый взгляд всё выглядит просто и интуитивно понятно. Однако в реальной торговле всё не так однозначно – важно учитывать контекст, в котором появляется сигнал, и дополнять стратегию фильтрами, чтобы избежать ложных входов.

        сигналы в Neon Lightning

        Если бездумно открывать позиции по каждому сигналу стратегии, высока вероятность получить несколько убыточных сделок подряд. Чтобы повысить точность входов, применим проверенный временем подход – будем торговать только в направлении текущего тренда. Это простое правило поможет отфильтровать слабые сигналы и повысить общий процент прибыльных сделок. Осталось решить один важный вопрос: как именно определить направление тренда в момент появления сигнала?

        Если вы только начинаете разбираться в трейдинге и пока не уверены, как правильно определять направление тенденций на рынке, не переживайте – мы подготовили подборку полезных материалов на эту тему. Ознакомьтесь с ними на нашем сайте – они помогут понять основные принципы анализа тренда и научат вас уверенно определять его направление в реальных рыночных условиях:

        Правила торговли по Neon Lightning

        Чтобы повысить точность входов и сократить количество убыточных сделок, можно дополнительно использовать экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 50. Этот инструмент поможет определить приоритетное направление торговли.

        Теперь будем открывать опционы Call только в том случае, если сигнальная свеча закрылась выше EMA(50). И наоборот – сделки на покупку опционов Put открываем, когда свеча с торговым сигналом закроется ниже этой скользящей средней. Такой подход поможет отфильтровать сделки против тренда и сосредоточиться на более вероятных точках входа.

        правила открытия сделок в Neon Lightning

        Как видно, даже такой простой фильтр помогает отсечь часть неудачных сделок. На изображении выше ложный сигнал на покупку опциона Call отмечен красным крестом – он не соответствует условиям, так как сигнальная свеча закрылась ниже EMA(50). В то время как зеленая галочка указывает на корректный сигнал: свеча закрылась выше скользящей средней, что подтверждает восходящий тренд.

        Напоминаем, что экспоненциальная скользящая средняя – это лишь один из множества инструментов для определения направления тренда. Если вы хотите научиться ориентироваться в ценовых движениях, рекомендуем ознакомиться с нашей статьей “Лучшие индикаторы тренда”. В ней подробно разобраны 7 самых эффективных индикаторов, которые помогут уверенно определять рыночные тенденции и принимать более взвешенные торговые решения.

        Открытие опциона Call

        1. Убеждаемся, что тренд восходящий – свеча закрылась выше EMA(50).
        2. Появилась зеленая стрелка.
        3. На открытии следующей свечи покупаем Call.
        signal to buy call option
         

        Открытие опциона Put

        1. Убеждаемся, что тренд нисходящий – свеча закрылась ниже EMA(50).
        2. Появилась красная стрелка.
        3. На открытии следующей свечи покупаем Put.
        signal to buy put option
         

        Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

        Специфика применения стратегии бинарных опционов Neon Lightning

        Рекомендуем использовать стратегию Neon Lightning на таймфреймах от M5 и выше – это позволит сократить количество ложных сигналов и сделает вашу торговлю более спокойной. Если предложенный в статье фильтр тренда по какой-то причине вам не подходит, смело заменяйте его на любой другой технический индикатор, с которым вы привыкли работать для определения текущего направления рынка. Главное – соблюдайте описанный подход к анализу.

        Плюсы стратегии Neon Lightning

        К преимуществам этой стратегии относятся простота сигналов и полная доступность. Ею может воспользоваться любой трейдер, даже если у него пока нет опыта в торговле бинарными опционами. Всё максимально понятно: появился сигнал – открыли сделку.

        Минусы стратегии Neon Lightning

        Из недостатков стратегии отметим отсутствие оповещений при появлении торговых сигналов – сегодня это уже базовая функция, и странно, что разработчики ее не предусмотрели. Ещё один минус – отсутствие встроенных фильтров. Из-за этого трейдерам придется использовать дополнительные инструменты технического анализа, чтобы сократить количество ложных сигналов и повысить общую эффективность торговли по этой системе.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов Neon Lightning основана на стрелочном индикаторе — одном из самых простых и популярных инструментов технического анализа. Система подаёт понятные торговые сигналы, с которыми справится даже новичок. Впрочем, у стратегии есть и свои ограничения: в ней не предусмотрены алерты и нет гибких настроек под конкретные активы, из-за чего могут возникать ложные сигналы.

        Чтобы сократить их количество, рекомендуем использовать экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с периодом 50 в качестве фильтра тренда и открывать сделки только по направлению основной тенденции. Перед тем как применять стратегию на реальном счете, обязательно протестируйте ее на демо-аккаунте у надежного брокера. И, конечно, не забывайте про управление рисками и капиталом. Удачной торговли!

        Скачать Neon Lightning

        Скачать

        Попробовать на демо

        PO

        Смотрите также:

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Руслан
        Руслан
        С неон лайтинг всё предельно просто: стрелка на зелёном фоне — call, на красном — put. Идеал для новичка, особенно если хочешь понятьтрейдинг без лишнего шума. Но нужно внедрять фильтр тренда, например EMA50б, иначе привет серия ложных входов. Работает ярко и понятно, особенно на таймфрейме M5. Удобный подход показывает — торговля не обязательно должна быть запутанной.
        Option Bull, Neon Lightning реально хорошая тема для тех, кто умеет ловить момент и не боится брать резкие импульсы. Я тоже с ним экспериментировал – главное, не загонять себя в рамки "идеального входа", а брать движение, пока оно живое. Как и говорил раньше: рынок любит смелых, но дисциплинированных. Если совмещать индюк с грамотным риск-менеджментом то будет огонь.
        18 августа 2025
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        С неон лайтинг всё предельно просто: стрелка на зелёном фоне — call, на красном — put. Идеал для новичка, особенно если хочешь понятьтрейдинг без лишнего шума. Но нужно внедрять фильтр тренда, например EMA50б, иначе привет серия ложных входов. Работает ярко и понятно, особенно на таймфрейме M5. Удобный подход показывает — торговля не обязательно должна быть запутанной.
        18 августа 2025
        Ответить
        Kusama
        I like the simplicity here – no overcrowded charts or 5 different indicators. Just arrows and trend direction. That said, I think traders should be careful with ranging markets. I noticed on sideways action, the arrows give a lot of false calls. Works much better during strong market moves. Personally, I trade mostly crypto, and on BTC this strategy works decently on 5m and 15m charts.
        18 августа 2025
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!