Стратегия бинарных опционов Neon Lightning

Стратегия Neon Lightning для бинарных опционов отлично подойдёт новичкам. Здесь всё максимально просто: никаких запутанных индикаторов или сложных теорий – только четкие визуальные сигналы. Появилась стрелка вверх на зеленом фоне – покупаем опцион Call. Увидели стрелку вниз на красном фоне – это сигнал для опциона Put.
Такой подход делает эту стратегию универсальной: она подходит не только для валютных пар, но и для торговли акциями, индексами и даже криптовалютами.
Содержание:
- Характеристики
- Установка
- Обзор и настройки
- Правила торговли по Neon Lightning
- Специфика применения
- Заключение
- Скачать Neon Lightning
Характеристики стратегии для бинарных опционов Neon Lightning
- Терминал: MetaTrader 4
- Таймфрейм: М5
- Экспирация: 3 свечи
- Типы опционов: Call/Put
- Встроенные индикаторы: Neon Lightning.ex4
- Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
- Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Альпари, Binarium
Установка стратегии для бинарных опционов Neon Lightning
Индикаторы стратегии Neon Lightning устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.
Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.
После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:
|
Смотреть на Youtube
|
Смотреть на RuTube
Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Neon Lightning
Стратегия для бинарных опционов Neon Lightning построена на базе одного комплексного индикатора. При этом большинство его параметров недоступны для редактирования, что делает работу с ним максимально простой. Пользователь может изменить лишь пару настроек: код символов, которые отображаются при появлении сигнала, и величину задержки срабатывания через параметр LagBar. Всё остальное индикатор делает самостоятельно – вам остается только следовать его подсказкам.
Как видно на изображении ниже, сигналы стратегии отображаются в виде стрелок: стрелка на красном фоне сигнализирует о покупке опциона Put, а на зелёном – о покупке Call. На первый взгляд всё выглядит просто и интуитивно понятно. Однако в реальной торговле всё не так однозначно – важно учитывать контекст, в котором появляется сигнал, и дополнять стратегию фильтрами, чтобы избежать ложных входов.
Если бездумно открывать позиции по каждому сигналу стратегии, высока вероятность получить несколько убыточных сделок подряд. Чтобы повысить точность входов, применим проверенный временем подход – будем торговать только в направлении текущего тренда. Это простое правило поможет отфильтровать слабые сигналы и повысить общий процент прибыльных сделок. Осталось решить один важный вопрос: как именно определить направление тренда в момент появления сигнала?
Если вы только начинаете разбираться в трейдинге и пока не уверены, как правильно определять направление тенденций на рынке, не переживайте – мы подготовили подборку полезных материалов на эту тему. Ознакомьтесь с ними на нашем сайте – они помогут понять основные принципы анализа тренда и научат вас уверенно определять его направление в реальных рыночных условиях:
- Как работает тренд на рынках?
- Определение и использование бычьего и медвежьего тренда.
- Смены фазы рынка.
- Как определить флэт на рынке?
Правила торговли по Neon Lightning
Чтобы повысить точность входов и сократить количество убыточных сделок, можно дополнительно использовать экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 50. Этот инструмент поможет определить приоритетное направление торговли.
Теперь будем открывать опционы Call только в том случае, если сигнальная свеча закрылась выше EMA(50). И наоборот – сделки на покупку опционов Put открываем, когда свеча с торговым сигналом закроется ниже этой скользящей средней. Такой подход поможет отфильтровать сделки против тренда и сосредоточиться на более вероятных точках входа.
Как видно, даже такой простой фильтр помогает отсечь часть неудачных сделок. На изображении выше ложный сигнал на покупку опциона Call отмечен красным крестом – он не соответствует условиям, так как сигнальная свеча закрылась ниже EMA(50). В то время как зеленая галочка указывает на корректный сигнал: свеча закрылась выше скользящей средней, что подтверждает восходящий тренд.
Напоминаем, что экспоненциальная скользящая средняя – это лишь один из множества инструментов для определения направления тренда. Если вы хотите научиться ориентироваться в ценовых движениях, рекомендуем ознакомиться с нашей статьей “Лучшие индикаторы тренда”. В ней подробно разобраны 7 самых эффективных индикаторов, которые помогут уверенно определять рыночные тенденции и принимать более взвешенные торговые решения.
Открытие опциона Call
- Убеждаемся, что тренд восходящий – свеча закрылась выше EMA(50).
- Появилась зеленая стрелка.
- На открытии следующей свечи покупаем Call.
Открытие опциона Put
- Убеждаемся, что тренд нисходящий – свеча закрылась ниже EMA(50).
- Появилась красная стрелка.
- На открытии следующей свечи покупаем Put.
Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.
Специфика применения стратегии бинарных опционов Neon Lightning
Рекомендуем использовать стратегию Neon Lightning на таймфреймах от M5 и выше – это позволит сократить количество ложных сигналов и сделает вашу торговлю более спокойной. Если предложенный в статье фильтр тренда по какой-то причине вам не подходит, смело заменяйте его на любой другой технический индикатор, с которым вы привыкли работать для определения текущего направления рынка. Главное – соблюдайте описанный подход к анализу.
Плюсы стратегии Neon Lightning
К преимуществам этой стратегии относятся простота сигналов и полная доступность. Ею может воспользоваться любой трейдер, даже если у него пока нет опыта в торговле бинарными опционами. Всё максимально понятно: появился сигнал – открыли сделку.
Минусы стратегии Neon Lightning
Из недостатков стратегии отметим отсутствие оповещений при появлении торговых сигналов – сегодня это уже базовая функция, и странно, что разработчики ее не предусмотрели. Ещё один минус – отсутствие встроенных фильтров. Из-за этого трейдерам придется использовать дополнительные инструменты технического анализа, чтобы сократить количество ложных сигналов и повысить общую эффективность торговли по этой системе.
Заключение
Стратегия для бинарных опционов Neon Lightning основана на стрелочном индикаторе — одном из самых простых и популярных инструментов технического анализа. Система подаёт понятные торговые сигналы, с которыми справится даже новичок. Впрочем, у стратегии есть и свои ограничения: в ней не предусмотрены алерты и нет гибких настроек под конкретные активы, из-за чего могут возникать ложные сигналы.
Чтобы сократить их количество, рекомендуем использовать экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с периодом 50 в качестве фильтра тренда и открывать сделки только по направлению основной тенденции. Перед тем как применять стратегию на реальном счете, обязательно протестируйте ее на демо-аккаунте у надежного брокера. И, конечно, не забывайте про управление рисками и капиталом. Удачной торговли!
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.