Стратегия бинарных опционов Neon Lightning

Стратегия Neon Lightning для бинарных опционов отлично подойдёт новичкам. Здесь всё максимально просто: никаких запутанных индикаторов или сложных теорий – только четкие визуальные сигналы. Появилась стрелка вверх на зеленом фоне – покупаем опцион Call. Увидели стрелку вниз на красном фоне – это сигнал для опциона Put.

Такой подход делает эту стратегию универсальной: она подходит не только для валютных пар, но и для торговли акциями, индексами и даже криптовалютами.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов Neon Lightning

Терминал: MetaTrader 4

Таймфрейм: М5

Экспирация: 3 свечи

Типы опционов: Call/Put

Встроенные индикаторы: Neon Lightning.ex4

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)

Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Альпари, Binarium

Установка стратегии для бинарных опционов Neon Lightning

Индикаторы стратегии Neon Lightning устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

Смотреть на Youtube Смотреть на RuTube

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Neon Lightning

Стратегия для бинарных опционов Neon Lightning построена на базе одного комплексного индикатора. При этом большинство его параметров недоступны для редактирования, что делает работу с ним максимально простой. Пользователь может изменить лишь пару настроек: код символов, которые отображаются при появлении сигнала, и величину задержки срабатывания через параметр LagBar. Всё остальное индикатор делает самостоятельно – вам остается только следовать его подсказкам.

Как видно на изображении ниже, сигналы стратегии отображаются в виде стрелок: стрелка на красном фоне сигнализирует о покупке опциона Put, а на зелёном – о покупке Call. На первый взгляд всё выглядит просто и интуитивно понятно. Однако в реальной торговле всё не так однозначно – важно учитывать контекст, в котором появляется сигнал, и дополнять стратегию фильтрами, чтобы избежать ложных входов.

Если бездумно открывать позиции по каждому сигналу стратегии, высока вероятность получить несколько убыточных сделок подряд. Чтобы повысить точность входов, применим проверенный временем подход – будем торговать только в направлении текущего тренда. Это простое правило поможет отфильтровать слабые сигналы и повысить общий процент прибыльных сделок. Осталось решить один важный вопрос: как именно определить направление тренда в момент появления сигнала?

Если вы только начинаете разбираться в трейдинге и пока не уверены, как правильно определять направление тенденций на рынке, не переживайте – мы подготовили подборку полезных материалов на эту тему. Ознакомьтесь с ними на нашем сайте – они помогут понять основные принципы анализа тренда и научат вас уверенно определять его направление в реальных рыночных условиях:

Правила торговли по Neon Lightning

Чтобы повысить точность входов и сократить количество убыточных сделок, можно дополнительно использовать экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 50. Этот инструмент поможет определить приоритетное направление торговли.

Теперь будем открывать опционы Call только в том случае, если сигнальная свеча закрылась выше EMA(50). И наоборот – сделки на покупку опционов Put открываем, когда свеча с торговым сигналом закроется ниже этой скользящей средней. Такой подход поможет отфильтровать сделки против тренда и сосредоточиться на более вероятных точках входа.

Как видно, даже такой простой фильтр помогает отсечь часть неудачных сделок. На изображении выше ложный сигнал на покупку опциона Call отмечен красным крестом – он не соответствует условиям, так как сигнальная свеча закрылась ниже EMA(50). В то время как зеленая галочка указывает на корректный сигнал: свеча закрылась выше скользящей средней, что подтверждает восходящий тренд.

Напоминаем, что экспоненциальная скользящая средняя – это лишь один из множества инструментов для определения направления тренда. Если вы хотите научиться ориентироваться в ценовых движениях, рекомендуем ознакомиться с нашей статьей “Лучшие индикаторы тренда”. В ней подробно разобраны 7 самых эффективных индикаторов, которые помогут уверенно определять рыночные тенденции и принимать более взвешенные торговые решения.

Открытие опциона Call

Убеждаемся, что тренд восходящий – свеча закрылась выше EMA(50). Появилась зеленая стрелка. На открытии следующей свечи покупаем Call.

Открытие опциона Put

Убеждаемся, что тренд нисходящий – свеча закрылась ниже EMA(50). Появилась красная стрелка. На открытии следующей свечи покупаем Put.

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Neon Lightning

Рекомендуем использовать стратегию Neon Lightning на таймфреймах от M5 и выше – это позволит сократить количество ложных сигналов и сделает вашу торговлю более спокойной. Если предложенный в статье фильтр тренда по какой-то причине вам не подходит, смело заменяйте его на любой другой технический индикатор, с которым вы привыкли работать для определения текущего направления рынка. Главное – соблюдайте описанный подход к анализу.

Плюсы стратегии Neon Lightning

К преимуществам этой стратегии относятся простота сигналов и полная доступность. Ею может воспользоваться любой трейдер, даже если у него пока нет опыта в торговле бинарными опционами. Всё максимально понятно: появился сигнал – открыли сделку.

Минусы стратегии Neon Lightning

Из недостатков стратегии отметим отсутствие оповещений при появлении торговых сигналов – сегодня это уже базовая функция, и странно, что разработчики ее не предусмотрели. Ещё один минус – отсутствие встроенных фильтров. Из-за этого трейдерам придется использовать дополнительные инструменты технического анализа, чтобы сократить количество ложных сигналов и повысить общую эффективность торговли по этой системе.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Neon Lightning основана на стрелочном индикаторе — одном из самых простых и популярных инструментов технического анализа. Система подаёт понятные торговые сигналы, с которыми справится даже новичок. Впрочем, у стратегии есть и свои ограничения: в ней не предусмотрены алерты и нет гибких настроек под конкретные активы, из-за чего могут возникать ложные сигналы.

Чтобы сократить их количество, рекомендуем использовать экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с периодом 50 в качестве фильтра тренда и открывать сделки только по направлению основной тенденции. Перед тем как применять стратегию на реальном счете, обязательно протестируйте ее на демо-аккаунте у надежного брокера. И, конечно, не забывайте про управление рисками и капиталом. Удачной торговли!

Скачать Neon Lightning

Скачать

Попробовать на демо

Смотрите также: