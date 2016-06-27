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        Памм счета

        Памм счета

        Памм счет - что такоеПамм счет - инновационный инструмент с огромным потенциалом

        Что такое памм счета?

        В переводе с английского, дословно, ПАММ — «модуль управления распределением процентов». Счет управляется трейдером, который совершает сделки как на свои собственные средства, так и на те, которые ему доверили инвесторы.

        Памм счета - отзывы позволяют ознакомиться с преимуществами и недостатками инвестиционных площадок разных Форекс-брокеров, типами счетов, чтобы выбрать для себя наилучший вариант.

        Торговля на валютной бирже ведется управляющим по своему усмотрению. Остальным участникам видна общая статистика счета. Если доходность вас устраивает — вы можете вложить желаемую сумму.

        Все финансовые операции памм счета совершаются в автоматическом режиме. Мошенничество с прибылью в этом случае полностью исключено.

        Распределение полученных убытков или прибыли между инвесторами и трейдером в процентном соотношении регулируется офертой — публичным договором. Размер прибыли каждого конкретного инвестора рассчитывается в зависимости от его вложений. Аналогичная ситуация - с убытками.

        Вкладывать в одни и те же памм счета может большое количество людей. Эта структура по организации сходна с паевым фондом, отличаясь высокой доходностью. Некоторые аналитики сравнивают памм счет с доверительным управлением, однако основное отличие состоит в том, что Трейдер начинает работу, вкладывая собственный капитал. Если появляются инвесторы, эти средства служат залогом, их нельзя забрать, только прибыль от заключения сделок.

        Этапы принятия решения об инвестировании:

        1. изучаем рейтинги трейдеров;
        2. принимаем к сведению статистику счета, который нас заинтересовал;
        3. находим Паммы отзывы об управляющем;
        4. вкладываем средства.

        Как рассчитывается доход

        Чтобы разобраться с получением прибыли детальнее, рассмотрим ситуацию на примере с конкретными цифрами.

        Инвестор №1 вложил в некий заинтересовавший его памм счет 1 тыс. долларов. Инвестор №2 — 600 долларов.  Инвестор №3 — 400 долларов. Собственные средства трейдера —  3000 долларов. Итого, общая сумма, которой он может оперировать, - 5000 долларов.

        Управляющий памм счета в течение месяца активно торговал на форексе, добившись прибыли 20% или 5000*20%=1000 долларов.

        Оферта закрепляет разделение дохода по принципу 50/50.

        • Инвестор №1 получит: 1000*20%:2=100 долларов.
        • Инвестору №2 причитается: 600*20%:2=60 долларов.
        • Инвестор №3 получит: 400*20%:2=40 долларов.
        • Доход трейдера: (3000*20%)+ 100+ 60+40 = 800 долларов.

        Памм счета

        Если заключались неудачные сделки, убытки распределяются между всеми участниками в таком же соотношении, управляющий в этом случае не имеет права на какое-либо вознаграждение.

        Отзывы памм счета доказывают, что при умелом подходе прибыль может составить до 100% и даже больше от размера инвестиции.

         

        Инвестировать в Памм счет

        Преимущества ПАММ-счетов

        Памм счета дают все основания считать, что этот вид инвестирования имеет отличные перспективы . Раньше, до появления памм площадок, желающие вкладывать деньги в успешных трейдеров были вынуждены иметь дело с ними напрямую, передавая пароль от своего счета, однако настоящие профессионалы отказывались работать с небольшими депозитами. А прямая передача денег нередко выявляла нечистых на руку мошенников. Такими оказался целый ряд раскрученных псевдоприбыльных проектов, не оправдавших надежды клиентов.

        Современные памм счета позволяют составлять инвестиционный портфель исходя из предпочтений инвестора и размера средств, которые он готов вложить.

        Почему они надежны:

        • брокер следит за выполнением условий оферты, являясь независимым наблюдателем;
        • брокер размещает финансовую историю всех счетов, не допуская какой-либо коррекции цифр;
        • не разрешается выведение вложенных инвесторами денег. На них можно торговать, но снять - не выйдет;
        • любой инвестор на одной и той же площадке имеет доступ к большому количеству памм счетов, выбирая самостоятельно, куда именно вкладывать деньги, и сколько;
        • управляющий максимально заинтересован в получении прибыли, ведь он рискует не только деньгами инвесторов, но и своими средствами. Чтобы в твой счет была вложена солидная сумма, необходимо иметь достаточный собственный капитал. Количество денег трейдера отображается в статистике, если средств на счете немного — вряд ли найдутся желающие присоединиться к проекту;
        • рейтинги управляющих по разным показателям формируются автоматически, чтобы облегчить потенциальным инвесторам поиск;
        • совершить вложение средств очень просто. Нет необходимости вести переписку, обсуждать условия сотрудничества. Если вам подходит оферта, предложенная трейдером, вы ознакомились со статистикой счета и согласны работать с конкретным управляющим, осталось нажать всего-то одну кнопку.

        Перед принятием окончательного решения прочитайте паммы отзывы инвесторов, уже вкладывавших деньги в те или иные счета ранее. Особенно это поможет в успешном старте новичкам.

        Памм площадки

         

        Alpari памм счет

        Несомненным лидером в данном сегменте услуг является компания «Альпари». Она первой в 2008 г. разработала инновационный проект, позволявший вкладывать средства в памм счета. Оценив преимущества данной системы,  влиятельные игроки на рынке форекс начали предоставлять своим клиентам такие же услуги.

        Альпари по прежнему надежно удерживает ведущие позиции в памм инвестировании, гарантируя доступ к наибольшему количеству счетов по сравнению с другими брокерами. Памм счета отзывы об «Альпари» преимущественно одобрительные. Пользователи отмечают высокую функциональность площадки, оперативность в обработке заявок на ввод или вывод денег, лучший мониторинг счетов.

        Альпари ПАММ-счет

         

        Альпари

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        Комментарии

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        Руслан
        Руслан
        Альпари уже довольно старый брокер, один из первых на рынке если не самый, поэтому в данном случае я полностью ему доверяю.
        28 декабря 2022
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        даже не знал о такой услуге) спасибо за информацию!
        28 декабря 2022
        Ответить
        Кирюха
        в паммы кидаю малые суммы, по 100 баксов на памм, и там 3 штуки, если и прогорят, то не так обидно будет. а профит какой никакой приносят, может и отобьются даже)
        19 февраля 2020
        Ответить
        Karolina
        Karolina
        опасно нынче в памм инвестировать. разве что такие суммы, которые не жаль потерять. доверия лично у меня к ним нет, т.к. это не то что не профессиональное инвестирование, это почти так же рулетка, но в которой ты ничего не контролируешь вообще, даже бросание шарика
        19 января 2020
        Ответить
        Дима
        отличная статья, много полезного узнал
        01 июля 2018
        Ответить
        Николай
        Николай
        Если инвестировать с умом,то можно не плохо заработать
        01 ноября 2017
        Ответить
        Александр
        Александр
        Инвестиции в ПАММ - счета,это хорошо,главное правильно составить свой инвестиционный портфель для стабильной прибыли.
        19 октября 2017
        Ответить
        Кирилл Донец
        Кирилл Донец
        Вкладывать деньги нужно только в надежные памм-счета, т.к. сейчас много мошенников, выбирайте фирму с многолетним опытом работы. На русском рынке это Альпари.
        01 февраля 2017
        Ответить
        Константин
        Памм- счета идеальный выход для тех кто хочет получать прибыль на финансовых рынках, но не хочет обучатся.
        08 декабря 2016
        Ответить
        Макс Рябцев
        Макс Рябцев
        Заманчивая перспектива - эти Памм счета, уже давно думаю про них, но никак не решусь
        11 октября 2016
        Ответить
        Денис
        Денис
        Я вот недавно вложил деньги в Памм счета, прибыль не самая большая от 20 до 40%. Но вообще очень не плохо.
        19 сентября 2016
        Ответить
        Полезная информация, давно хотел начать инвестировать в ПАММы. Каждый должен заниматься своей работой. Друг уже давно вложил в Альпари, говорит что всем полностью доволен.
        Виктор, Главное вовремя переложить на другой ПАММ или не держать все "яйца в одной карзине")) Это я на ПАММ-портфель намекаю
        28 июля 2016
        Ответить
        Виктор
        Полезная информация, давно хотел начать инвестировать в ПАММы. Каждый должен заниматься своей работой. Друг уже давно вложил в Альпари, говорит что всем полностью доволен.
        29 июня 2016
        Ответить
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