Индикатор для бинарных опционов Pro Lizer MT4 относится к сигнальным инструментам, которые сочетают простоту «стрелочника» и продвинутый подход к торговле на отскоках от границ динамического канала. Обычно в обзорах мы рассказываем о технических индикаторах, не подверженных перерисовке. Однако в этой статье сделаем исключение и покажем, как даже перерисовывающийся индикатор может приносить прибыль в торговле бинарными опционами.

Индикатор Pro Lizer MT4 устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MetaTrader 4 пункт “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "MQL4", затем в “Indicators” и переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогичным образом, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Pro Lizer MT4

Индикатор Pro Lizer MT4 состоит из канала, внешне очень напоминающего знаменитое изобретение Ричарда Дончиана. Его верхняя и нижняя границы представляют собой динамические уровни поддержки и сопротивления, от которых при отскоке цены формируются торговые сигналы. Перепутать направление открытия сделок невозможно: сигналы на покупку опционов Call отмечены зелеными стрелками, а на покупку опционов Put – красными.

На первый взгляд все кажется простым и очевидным: трейдеру нужно дождаться появления стрелки и открыть сделку в соответствующем направлении. Тем не менее это не совсем так. При внимательном рассмотрении каналов становятся заметны «ступени», возникающие в моменты их очередного обновления.

Как видно на изображении выше, сначала сформировался экстремум и появилась красная стрелка вниз, сигнализирующая о подходящем моменте для открытия опционов Put. Однако спустя некоторое время цена обновила максимум, верхняя граница канала сместилась вверх, а сигнал со стрелкой исчез – классическая перерисовка.

На этом можно было бы остановиться, если бы не одно «но»: несмотря на то что сигнал изменился, вход по предыдущей красной стрелке оказался прибыльным при покупке опционов Put с экспирацией в одну свечу. Дело в том, что если цена готова продолжить рост по тренду, то перед пробоем уровней, как правило, происходит небольшой откат, которого достаточно для получения прибыли на бинарных опционах.

Чтобы подстраховаться от подобных случаев ступенчатого роста или снижения границ канала, можно использовать простое правило: открывать сделки по стрелочным сигналам через одну свечу после их появления. Это позволит исключить большинство ситуаций безоткатного ценового движения с постоянным обновлением границ индикатора Pro Lizer MT4.

Теперь несколько слов о настройках этого индикатора.

В параметрах Pro Lizer MT4 можно настроить только количество свечей, формирующих фрактал, и общее число баров для отображения сигнальных стрелок. У индикатора Lizer Timer также немного параметров: доступны выбор цвета, шрифта и места отображения таймера.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Pro Lizer MT4

Несмотря на некоторые оговорки, этот индикатор можно использовать в торговле. Для этого достаточно придерживаться простого правила: не открывать сделки до закрытия свечи, следующей за сигнальной (той, на которой появилась стрелка). Иными словами, после появления стрелки нужно дождаться полного формирования фрактала – свечной модели, где по крайней мере по одной свече слева и справа имеют экстремумы ниже (или выше) экстремума центральной свечи.

Открытие опциона Call

Дожидаемся появления зеленой стрелки под свечой Дожидаемся полного закрытия следующей свечи На открытии второй свечи после стрелки покупаем опцион Call

Открытие опциона Put

Дожидаемся появления красной стрелки над свечой Дожидаемся полного закрытия следующей свечи На открытии второй свечи после стрелки покупаем опцион Put

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным одной свече Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Pro Lizer MT4

Этот индикатор особенно эффективен во флэте, поэтому рекомендуется выбирать активы, торгующиеся в широком ценовом канале. В то же время не стоит открывать сделки перед публикацией важных макроэкономических данных в экономическом календаре, так как в такие моменты рынок, как правило, движется без откатов, и при торговле по сигналам Pro Lizer MT4 вы рискуете получить серию убыточных сделок.

Плюсы индикатора Pro Lizer MT4

Основное преимущество этого индикатора проявляется в сделках на ложных пробоях, которые очень часто становятся проблемой для трейдеров, открывающих позиции на пробой уровней. Учитывая, что большую часть времени рынки проводят во флете, такой подход может быть эффективным.

Минусы индикатора Pro Lizer MT4

К очевидным недостаткам этого индикатора относится перерисовка сигналов при безоткатном ценовом росте или снижении. Трейдеру необходимо строго следовать торговому алгоритму и внимательно отслеживать последовательность свечей после формирования стрелок.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Pro Lizer MT4 нельзя назвать надежным помощником для новичков, и мы не можем его рекомендовать начинающим трейдерам. Тем не менее опытные участники рынка смогут добавить этот инструмент в свой арсенал стратегий. В условиях флэта Pro Lizer MT4 формирует достаточно точные сигналы и может быть полезен при торговле бинарными опционами.

Однако перед использованием Pro Lizer MT4 на реальные средства обязательно потренируйтесь на демо-счете у надежного брокера. Разберитесь с принципом работы индикатора и строго соблюдайте все правила, не забывая о рисках и управлении капиталом. Удачных торгов!

