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        Россиянам усложнят доступ к дополнительному доходу

        Россиянам усложнят доступ к дополнительному доходу

        ГосдумаВ Государственной Думе во втором чтении проходит рассмотрение законопроекта, который определяет градацию инвесторов. Центробанк, несмотря на надежны экспертов, оставил данный документ без изменений. То есть ЦБ поддерживает решение ввести ограничения для россиян, которые торгуют на биржах, не имея соответствующей квалификации.

        В законопроекте, прошедшем первое чтение, содержится пункт о том, что без прохождения специального тестирования инвесторы не смогут приобретать иностранные ценные бумаги. Такое решение негативно воспринял как банки, так и крупные форекс брокеры. Однако ЦБ не стал отказывается от своего решения и вносить поправки в законопроект.

        Российский регулятор поддерживает идею о необходимости введения жесткой градации инвесторов. Это означает, что в случае принятия законопроекта, многие россияне не смогут приобретать и продавать акции таких крупных компаний, как Tesla, Google, Facebook и других. Согласно нормам указанного документа в России планируют ввести четыре категории инвесторов: неквалифицированный особо защищаемый, простой, квалифицированный простой и профессиональный. Данное разделение будет строиться в зависимости от уровня профессиональной подготовки и объема средств, которыми оперирует человек на фондовом рынке.

        Какие будут последствия?

        БрокерЕсли законопроект будет принят (ожидается, что он вступит в законную силу не ранее 2021 года), то большинство россиян смогут вкладывать собственные сбережения только в акции отечественных компаний, государственные облигации, паи и драгоценные металлы. Также сохранится возможность обмена рублей на иностранную валюту.

        Все эти ограничения касаются так же и торговли бинарными опционами акциями иностранных компаний. Брокерам бинарных опционов будет запрещено вести торговлю неквалифицированным клиентам. В данный момент в России активно закрываются брокеры бинарных опционов, так первым объявил о закрытии регистраций в РФ брокер IQ Option, а позже и OlympTrade. Впрочем остальные брокеры в данный момент не ведут учет квалификаций их клиентов, исключением является только брокер Binary.com, которой собирает полную информацию о степени образованности их клиентов в момент регистрации.

         

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