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        Schaff Trend Cycle

        Индикатор для бинарных опционов Schaff Trend Cycle

        Индикатор для бинарных опционов Schaff Trend Cycle разработан известным валютным трейдером Дугом Шаффом (Dough Schaff) в 1999 году с целью улучшения торговли на основе популярного осциллятора MACD. Широкое признание в трейдерских кругах он получил за свою способность давать точные сигналы на покупку и продажу, а также своевременно предупреждать о смене тренда.

        Шаффовский цикл тренда представляет собой прекрасное дополнение к традиционным скользящим средним, добавив циклический анализ для более глубокого понимания рыночных тенденций. Вы сможете скачать этот бесплатный осциллятор в конце обзора, но сначала давайте разберемся, почему индикатор для бинарных опционов Schaff Trend Cycle стал таким популярным.

        Содержание:

        график schaff trend cycle

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Schaff Trend Cycle

        Установка индикатора для бинарных опционов Schaff Trend Cycle

        Индикатор Schaff Trend Cycle устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

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        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Schaff Trend Cycle

        Индикатор для бинарных опционов Schaff Trend Cycle (STC) помогает трейдерам сделать первый шаг в определении направления торговли. Чем скорее мы распознаем первые признаки нового ценового импульса, тем выгоднее будет наше решение об открытии позиции в этом направлении с точки зрения соотношения доходности и риска. Один из способов сделать это – использовать индикатор тренда, способный выявлять тенденции на ранних стадиях. Здесь очень важен компромисс между качеством генерируемых сигналов и скоростью их возникновения.

        Такой компромисс как раз и обеспечивает индикатор бинарных опционов STC, специально созданный для более раннего предупреждения трейдера о смене тенденции по сравнению с классическим MACD. Этот осциллятор вычисляется на основе линии Moving Average Convergence/Divergence, представляющей разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними, с применением модифицированного стохастического алгоритма.

        осцилятор в schaff_trend_cycle

        На картинке выше сигналы от STC поступают заметно раньше, чем от стандартного MACD. Для чистоты эксперимента мы выбрали одинаковые периоды расчета этих двух индикаторов. Сигналом в данном случае выступает пересечение осциллятором Schaff Trend Cycle уровней 75 и 25, а у индикатора Аппеля – пересечение гистограммы и сигнальной линии.

        Как видим, STC неплохо справляется с определением минимумов и максимумов трендовых циклов. Он отлично подойдет для выявления ценовых волн. Особенно хороша Шаффовская разработка в определении циклов внутри тренда. С ее помощью можно на ранних стадиях определять завершение коррекции и возобновление движения цен по тренду.

        Настройки этого инструмента очень просты. Для работы с ним необходимо настроить всего три параметра:

        • MAShort – период быстрой экспоненциальной скользящей
        • MALong – период медленной экспоненциальной скользящей
        • Cycle – поправочный коэффициент

        настройки в schaff_trend_cycle

        Цикл тренда Шаффа может принимать значения в диапазоне от 0 до 100. При этом уровень 25 считается границей зоны покупок, а уровень 75 – продаж. Базовые настройки: (23, 50, 10).

        Пока значения подвального осциллятора находятся ниже 25 – на рынке доминируют продажи. Как только он превысил эту отметку, стоит задуматься о переломе тенденции. В тоже время линия индикатора выше 75 говорит об активности покупателей, которая сходит на нет в случае ее пробития сверху вниз. При этом имейте в виду – эти уровни не догма, и они могут меняться в зависимости от конкретного финансового инструмента и периода торговли.

        По умолчанию применяются EMA с периодом расчета 23 и 50 баров соответственно. Эти значения следует подбирать исходя из собственных предпочтений, основываясь на тех скользящих средних, к которым вы привыкли. Однако, эти параметры неплохо себя зарекомендовали по большинству инструментов и периодов торговли. Общее правило следующее: чем больше рабочий таймфрейм, тем меньше период расчета скользящих следует использовать и наоборот.

        Например, на недельном графике неплохо себя зарекомендовали значения 12 и 26 (по аналогии с MACD) или 8 и 13 (числа из ряда Фибоначчи). В тоже время для краткосрочной торговли на М15 в качестве периода EMA можно использовать 115 и 240.

        Для коэффициента “Cycle” рекомендуется пользоваться половиной предполагаемого цикла торговли. Перед тем, как подставлять в это поле параметров какое-то значение, неплохо разобраться с тем, что же это такое.

        настройка параметра cycle в schaff_trend_cycle

        По задумке разработчика, “торговый цикл” – это количество баров, которое в среднем возникает от момента начала трендового импульса (пересечения мувингов) до первой коррекции в рамках одной тенденции. На слайде выше этот интервал выделен вертикальными пунктирными линиями. Расстояние между ними – 22 бара. Следовательно, оптимальное значение коэффициента “Cycle” для этого инструмента и временного интервала составляет 22 / 2 = 11.

        В общем, рекомендуется использовать цикл тренда Шаффа в сочетании с другими индикаторами и моделями Price Action, например, как это реализовано в стратегиях "Точный вход" или "Секретный Грааль". В них вы сможете увидеть успешные варианты комбинирования STC с другими методами анализа рынка для достижения стабильных результатов.

        К недостаткам этого инструмента относится отсутствие оповещений, что делает работу с ним менее комфортной.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Schaff Trend Cycle

        Индикатор для бинарных опционов Schaff Trend Cycle применим в торговле любыми финансовыми инструментами – от индексов и металлов до криптовалют. Однако, использовать только его сигналы без подтверждения тренда другими индикаторами или методами не советуем. Если вы не знаете, как правильно определять тенденции, рекомендуем ознакомиться со специальной подборкой статей по этой теме на нашем сайте:

        В качестве примера для определения тренда воспользуемся двумя экспоненциальными скользящими (EMA) с периодами усреднения 23 и 50 баров. В случае, если значение “короткого” мувинга больше “длинного” – открываем только покупки, если “короткий” меньше “длинного” – исключительно продажи.

        зоны торговли в schaff_trend_cycle

        Эти правила будут фильтром и не позволят совершать сделки против основного тренда или в период широкого флэта, когда курсовая динамика нашей валютной пары постоянно меняется на противоположную.

        Итак, правила для открытия опциона Call:

        1. Убеждаемся в наличии восходящего тренда по положению двух EMA относительно друг друга
        2. Осциллятор цикла тренда пересекает уровень 15 снизу вверх
        3. На открытии нового временного интервала покупаем Call

        Правила для открытия опциона Put:

        1. Убеждаемся в наличии нисходящего тренда по положению двух EMA относительно друг друга
        2. Осциллятор цикла тренда пересекает уровень 85 сверху вниз
        3. На открытии нового временного интервала покупаем Put

        Рекомендуемое время экспирации 3 свечи. Однако, для определенного инструмента следует подбирать период удержания позиции, исходя из результатов тестирования на истории и используемого таймфрейма.

        Открытие опциона Call

        1. Значение EMA(23) больше EMA(50)
        2. Осциллятор STC пересек уровень 15 снизу вверх
        3. На открытии новой свечи покупаем Call
        сигнал на покупку опциона call
         

        Открытие опциона Put

        1. Значение EMA(23) меньше EMA(50)
        2. Осциллятор STC пересек уровень 85 сверху вниз
        3. На открытии новой свечи покупаем Put
        сигнал на покупку опциона put
         

        Заключение

        На фоне бесконечных колебаний финансовых рынков, инструменты анализа становятся необходимым компонентом успешного трейдинга. Один из них – индикатор для бинарных опционов Schaff Trend Cycle. Он привлекает внимание трейдеров своей уникальной способностью выявлять тренды и генерировать точные сигналы на открытие позиций.

        Индикатор для бинарных опционов Schaff Trend Cycle представляет собой привлекательную альтернативу MACD, обеспечивая более ранние сигналы на покупку и продажу. Сочетание Moving Average Convergence/Divergence и стохастического осциллятора в одном индикаторе повышает его надежность и эффективность. Если фильтровать его сигналы с помощью двух скользящих средних, можно добиться увеличения количества прибыльных сделок.

        Пожалуйста, протестируйте работу данного индикатора на демо-счете и поделитесь вашими впечатлениями в комментариях. Нам важно ваше мнение. Не забывайте придерживаться правил управления рисками и капиталом. Желаем всем удачи в торговле!

        Скачать индикатор бинарных опционов Schaff Trend Cycle

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