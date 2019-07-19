Секреты торговли бинарными опционами в азиатскую сессию

Пока новички гоняются за резкими ценовыми скачками на открытии торговых сессий в Лондоне и Нью-Йорке, профессиональные трейдеры бинарных опционов предпочитают «тихую» Азию. Причина проста: для заработка на бинарных опционах важна не величина ценового движения, а то, окажется ли цена выше или ниже уровня открытия опционного контракта хотя бы на один пункт. Азиатская сессия создает для этого идеальные условия. О том, какие у нее есть особенности и скрытые преимущества, поговорим в этом обзоре.

Содержание:

Почему профи выбирают ночь: скрытая механика азиатского рынка

У азиатской торговой сессии есть характерные черты, которые заметно выделяют ее на фоне европейской и американской. В первую очередь это касается преобладания флэта и бокового ценового движения. Связано это с началом нового торгового дня, когда рынок «просыпается» и формирует первые значимые ценовые уровни на относительно высоких объемах после ночного затишья.

Азиатская сессия начинается около двух часов ночи и продолжается до полудня. Подробнее об этом мы рассказывали в статье «Лучшее время для торговли бинарными опционами». В этот период активны торговые площадки Токио, Гонконга и Сингапура, тогда как крупные игроки из США и Европы на рынке практически отсутствуют. В результате цена чаще всего движется в узких горизонтальных каналах, что активно используют опытные трейдеры бинарных опционов, применяя стратегию отскока от уровней.

Еще одна особенность азиатской сессии – отсутствие важных новостей по ключевым экономикам мира. Из-за этого в дневные торговые часы котировки многих валютных пар нередко движутся хаотично. Ночью ликвидность, безусловно, ниже, однако для трейдеров бинарных опционов это не имеет решающего значения. Гораздо важнее то, что в этот период цены движутся более плавно, без рывков. Это позволяет трейдерам, работающим через Pocket Option и Quotex, использовать минутные и пятиминутные экспирации с меньшим риском получить случайный убыток.

Разумеется, это не относится к валютным парам с японской иеной, австралийским и новозеландским долларом, поскольку публикация макроэкономических данных Японии, Австралии и Новой Зеландии может вызвать резкие скачки курсов этих валют по отношению к доллару США.

Также стоит помнить, что азиатская сессия – это время активности Банка Японии и Резервного банка Австралии. Эти регуляторы часто задают четкий тренд на всю торговую сессию. В отличие от европейской, где направление рынка может меняться несколько раз в течение часа, азиатский тренд более медленный, но при этом стабильный. Это позволяет трейдерам бинарных опционов закрывать целые серии сделок в одном направлении с прибылью.

Чем торговать, пока Европа спит?

В то время, когда все деловые центры Европы закрыты, волатильность основных валютных пар заметно снижается, создавая специфические условия для торговли бинарными опционами. В этот период рынок обычно движется в узких коридорах, а стратегии пробоя начинают работать значительно хуже, чем стратегии на отскок.

Следует помнить, что Япония – главный финансовый центр Азии, поэтому экономические новости этой страны могут вызывать краткосрочные ценовые импульсы. Особенно активно в период азиатской сессии торгуется валютная пара USDJPY, котировки которой часто движутся в предсказуемых ценовых коридорах при отсутствии важных заявлений Банка Японии.

Помимо пар с японской иеной к доллару США, в этот период активно торгуются кросс-курсы EURJPY и GBPJPY. По этим валютным парам нередко наблюдаются более выраженные движения, однако при торговле ими следует соблюдать осторожность из-за возможных резких ценовых скачков.

Во время азиатской сессии активизируются торги «тихоокеанскими» валютными парами AUDUSD и NZDUSD. Их котировки чувствительно реагируют на статистику по инфляции, рынку труда и процентным ставкам Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, эти пары зависят от макроэкономических данных из Китая. Как правило, если в период с 3:00 до 4:00 (GMT+2) публикуется слабая статистика из Пекина, курсы AUDUSD и NZDUSD демонстрируют снижение.

Стратегии торговли Pocket Option и Quotex для азиатской сессии

Торгуя на платформах Pocket Option и Quotex, трейдерам бинарных опционов следует учитывать специфику азиатской сессии. Дело в том, что классические трендовые индикаторы и методы анализа рынка в это время дают много ложных сигналов. Поэтому основной упор в торговле следует делать на контртрендовые стратегии и работу в горизонтальном канале.

Например, трейдеры брокеров Pocket Option и Quotex могут использовать простую стратегию «Ночной канал», основанную на двух индикаторах: Bollinger Bands с периодом 20 и отклонением 2, а также RSI с периодом 7 и уровнями 70 и 30.

Для покупки опционов Call необходимо, чтобы свеча закрылась ниже нижней границы канала, а индекс относительной силы RSI находился в зоне перепроданности – ниже 30. Для опционов Put логика обратная: следует дождаться закрытия свечи выше верхней границы канала при значении RSI выше 70.

При торговле на таймфрейме M1 рекомендуется устанавливать экспирацию на 3–5 свечей, то есть на 3–5 минут. Для данной стратегии лучше всего подходит валютная пара EURUSD, поскольку в этот период по ней чаще всего наблюдается «тихий» флэт.

Еще один вариант торговли – открытие сделок от уровней поддержки и сопротивления. Как правило, ценовые уровни, сформированные в этот период, отрабатываются достаточно точно, поэтому их можно использовать для поиска точки входа. Например, на платформе Quotex удобно воспользоваться инструментом рисования «Горизонтальная линия» и нанести соответствующий уровень на график.

После этого для открытия сделки следует дождаться трех касаний уровня и входить в позицию на четвертом. Однако важно учитывать, что если цена «прилипает» к ценовому уровню и длительное время остается возле него, вероятность пробоя значительно возрастает. В таких условиях открывать сделку становится рискованно.

Как новости из Китая и Японии «двигают» ценовые графики

Для успешной торговли в азиатскую сессию каждому трейдеру бинарных опционов важно учитывать экономическое влияние Китая и Японии на рынок. Пока европейские торговые площадки закрыты, основными драйверами ценовых движений становятся новости из Токио и Пекина. Китай является крупнейшим мировым потребителем сырья, поэтому любые статистические данные этой страны оказывают существенное влияние на курс так называемых товарных валют, к которым относятся австралийский и новозеландский доллары.

Например, если индекс деловой активности или показатели ВВП Китая публикуются выше ожиданий, это усиливает спрос на сырьевые ресурсы и способствует росту валютных пар AUDUSD и NZDUSD. Напротив, слабые экономические отчеты из Поднебесной часто приводят к снижению стоимости этих активов, создавая благоприятные условия для открытия опционов Put.

В свою очередь, активная деятельность центрального банка Японии и статус иены как валюты-убежища приводят к росту волатильности пары USDJPY во время азиатской сессии рынка Форекс. Если Банк Японии намекает на ужесточение монетарной политики, иена начинает стремительно укрепляться, что приводит к снижению котировок USDJPY.

Поэтому вместо того, чтобы полагаться исключительно на индикаторы, трейдерам Pocket Option и Quotex стоит дождаться публикации важного блока экономических данных и проанализировать первичную реакцию рынка. Если новости из Китая и Японии указывают в одном направлении, например оба региона демонстрируют экономический рост, это может задать краткосрочный тренд на ближайшие 30–60 минут после выхода статистики. В такие моменты наиболее эффективно торговать по направлению ценового импульса с экспирацией 10–15 минут, поскольку фундаментальные факторы в этот период перевешивают технические сигналы индикаторов.

Плюсы и минусы ночной торговли: стоит ли менять режим ради профита?

К плюсам ночной торговли можно отнести высокую предсказуемость поведения рынка в этот период по европейским валютным парам. Из-за отсутствия крупных игроков из Лондона и Нью-Йорка цена редко совершает хаотичные движения. Азиатская сессия хорошо подходит любителям технического анализа, поскольку в это время уровни поддержки и сопротивления пробиваются значительно реже, а осцилляторы RSI и Стохастик дают более четкие сигналы. Кроме того, ночная торговля может стать хорошей возможностью совмещать трейдинг с основной работой.

Минусы ночной торговли в основном связаны с техническими особенностями работы конкретного брокера бинарных опционов. Самая распространенная проблема – снижение выплат по основным валютным парам. Нередко доходность по EURUSD в этот период падает до 60%, что делает торговлю менее выгодной. С точки зрения здоровья регулярное нарушение режима сна негативно сказывается на состоянии трейдера, приводит к накоплению усталости и стрессу. В таком состоянии возрастает риск отклонения от торговой стратегии: трейдеры начинают «догонять» рынок и необоснованно увеличивать размер сделок, нарушая правила управления капиталом, что в итоге может привести к потере депозита.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что азиатская сессия – это уникальное время для трейдеров бинарных опционов, предпочитающих дисциплину и точный математический расчёт хаосу рынка. Пока европейские и американские деловые центры закрыты, рынок предоставляет возможность торговать в спокойных условиях. Используйте стратегии бинарных опционов на отскок от уровней, отслеживайте экономические новости из Китая и Японии, а также грамотно выбирайте активы на платформах Pocket Option и Quotex. Это позволит превратить «сонное» время суток в источник стабильного дохода.

Попробовать на демо

Смотрите также: