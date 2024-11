Стоит ли инвестировать в криптовалюту NEAR?

Стоимость криптовалюты NEAR стремительно растет, делая ее одной из самых динамично развивающихся монет на криптовалютном рынке. Ажиотажный спрос на Биткоин и Эфириум, подкрепленный рассказами о сказочных заработках, за короткий срок сделал свое дело: толпы новоиспеченных крипто энтузиастов принялись осаждать Ethereum. В результате цена на GAS – “топливо” для выполнения транзакций и смарт-контрактов на этом блокчейне – заметно выросла.

Например, в мае 2021 года средняя цена на GAS составляла около 20 Gwei, а к ноябрю того же года она подскочила до невероятных 700 Gwei. Такое удорожание привело к росту стоимости простой транзакции в сети Эфириума до $20-$30, что сделало Ethereum практически недоступным для простых пользователей.

Блокчейн NEAR Protocol и его криптовалюта NEAR полностью изменили правила игры. Как именно, и есть ли еще у монеты потенциал для стремительного роста – читайте в нашем обзоре.

Содержание:

Криптовалюта NEAR, о которой должен знать каждый

Криптовалюта NEAR входит в двадцатку самых популярных монет в мире. Согласно рейтингу самого известного веб-сайта по отслеживанию цен на криптовалюты CoinMarketCap, этот проект занимает 17 место с рыночной капитализацией $5,4 млрд.

Тот, кто хоть немного интересуется криптовалютами, наверняка слышал про злостных конкурентов Эфириума, получивших прозвище его “убийц”. К ним относятся Polkadot, Cardano, Solana и множество других проектов, собственники которых, мягко говоря, не в восторге от доминирующего положения детища Виталика Бутерина – канадского программиста-сооснователя Ethereum. Так вот, проект NEAR – один из них.

Команда NEAR Protocol трудится не покладая рук, чтобы создать самый популярный блокчейн для Web 3.0 – технологии, благодаря которой пользователи сети Интернет наконец-то станут полновластными владельцами собственных данных. Сегодня это совсем не так. Большинство информации современных пользователей хранится на серверах интернет-гигантов вроде Google и Facebook.

Чем это грозит обычному юзеру? Дело в том, что если корпорация Google в один не очень прекрасный день решит изменить интерфейс своих Google-документов или вообще ликвидировать этот сервис, вы останетесь и без документов, и без данных, которые в них хранились. В Open Web такого не может произойти в принципе. Сами данные, как и инструменты, которые вы используете для их создания, принадлежат только вам. И никакой Google не вправе решать, когда и как вам ими пользоваться.

С развитием технологии Web 3.0 интернет станет более справедливым, а информация будет храниться в децентрализованных сетях, давая пользователям больше контроля над тем, что они делают в международной паутине.

Этапы реализации грандиозного проекта

Свой путь криптовалюта Near начала в конце 2017 года. Как раз в тот момент, когда с рынка стали уходить скамеры, создававшие свои монеты исключительно с целью обмана пользователей и прикарманивания их денег.

Эпоха ICO неумолимо заканчивалась. Многие американские компании перестали заниматься первичным предложением монет (Initial Coin Offering - ICO) из-за страха перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), опасаясь, что их попытки привлечь инвестиции будут расценены как продажа незарегистрированного выпуска ценных бумаг.

Именно в это время и возникла американская NEAR Inс. с целью создания протокола, на основе которого могли бы в будущем работать децентрализованные приложения. Лидерами проекта стали два программиста, выходца из Украины и России: экс-разработчик Google Илья Полосухин и экс-разработчик Microsoft Александр Скиданов.

Изначально NEAR был проектом машинного обучения и искусственного интеллекта. Однако, после того как выяснилось, что рост этой индустрии оказался не таким взрывным, как это предполагалось, команда проекта перешла к написанию собственного блокчейна, который будет конкурировать не с кем-нибудь, а с самим Ethereum.

Команда NEAR Protocol – отдельный разговор. В нее входят топовые программисты из ведущих мировых IT-гигантов: Google, Facebook и Niantic. Об их уровне говорит тот факт, что двое членов команды дважды выигрывали чемпионат мира по программированию.

Основная сеть NEAR Protocol была запущена в апреле 2020 года, представляя собой блокчейн первого уровня для смарт-контрактов, используемых в децентрализованных приложениях.

Таким образом, NEAR очень похож на блокчейны Ethereum, Solana, Avalanche и прочие одно-уровневые равспределенные реестры. Однако, есть нюанс: скорость обработки операций в сети NEAR заметно выше, чем у конкурентов, а комиссии ниже. Это говорит о его заметно более высокой производительности. При этом стоимость за GAS по сравнению с Solana в два раза ниже.

Характеристика Ethereum Solana NEAR Операций в секунду 15 2100 4000 Время подтверждения блока 15 мин 12 сек 2 сек Комиссии $ 8,57 $ 0,02 $ 0,01

В дальнейшем проект получил стремительное развитие:

Март 2021 – запуск моста NEAR к Ethereum (Rainbow Bridge), с помощью которого стал возможен перевод криптоактивов стандарта ERC-20 в NEAR Protocol и обратно.

– запуск моста NEAR к Ethereum (Rainbow Bridge), с помощью которого стал возможен перевод криптоактивов стандарта ERC-20 в NEAR Protocol и обратно. Май 2021 – запуск Aurora, позволяющего разработчикам Ethereum легко переносить свои приложения на NEAR.

– запуск Aurora, позволяющего разработчикам Ethereum легко переносить свои приложения на NEAR. Октябрь 2021 – создан швейцарский некоммерческий фонд NEAR Foundation для финансирования разработчиков и различных проектов экосистемы NEAR Protocol.

– создан швейцарский некоммерческий фонд NEAR Foundation для финансирования разработчиков и различных проектов экосистемы NEAR Protocol. 2022 – запуск стейкинга для владельцев токенов NEAR с целью получать вознаграждение за поддержку сети.

– запуск стейкинга для владельцев токенов NEAR с целью получать вознаграждение за поддержку сети. 2023 – интеграция NEAR с популярными криптокошельками (Ledger, MetaMask, WalletConnect, Trust Wallet, imToken, MathWallet ) и биржами (Coinbase, Binance, Kraken, Huobi, OKEx).

– интеграция NEAR с популярными криптокошельками (Ledger, MetaMask, WalletConnect, Trust Wallet, imToken, MathWallet ) и биржами (Coinbase, Binance, Kraken, Huobi, OKEx). 2024 – запуск NEAR Grants – программы, направленной на поддержку разработки новых проектов на NEAR.

Как NEAR Protocol меняет правила игры

Шардинг (разделение) — это метод, при котором данные разбиваются на более мелкие фрагменты, называемые шардами. Затем эти фрагменты распределяются по разным серверам или узлам сети.

NEAR Protocol в своей работе использует механизм консенсуса Proof-of-Stake, суть которого заключается в том, что чем больше монет “предложит” кандидат на вакансию валидатора сети, тем выше его шансы начать проверять новые блоки и добавлять их в блокчейн. За свою работу валидаторы получают комиссию. Именно за нее и идет борьба между ними.

Схема генерации блоков называется “DoomSlug”, а дизайн шардинга – “Nightshade”.

Обе эти технологии в NEAR Protocol работают совместно для масштабируемости сети и снижения вероятности ее перегрузки. Блокчейн NEAR специально спроектировали так, чтобы он был удобен как разработчикам, так и пользователям.

Первоначальный запас токенов создали в 2020 году и он составил 1 млрд. На сегодняшний день уже порядка 90% от этой величины выпущено на рынок, а оставшиеся 10% выпустят до конца 2025 года.

Экосистема NEAR расширяет интеграцию с лидерами криптовалютного рынка

Лучший способ оценить экосистему того или иного протокола – это оценить показатель TVL (Total Value Locked), который показывает общую стоимость денежных средств, заблокированных пользователями. Давайте проанализируем сколько денег уже вложено в NEAR Protocol. На момент написания статьи по этому показателю криптовалюта NEAR занимала 8 место с результатом $158 млн.

Зато по показателю общего количества уникальных кошельков сеть NEAR занимает почетное первое место с результатом 556 млн. Причем лидирует она с большим отрывом от ближайшего конкурента – BNB Chain, у которой 386 млн. созданных кошельков. Этот показатель говорит о том, насколько широко распространен протокол по сравнению с другими блокчейнами.

При этом самым популярным приложением на протоколе NEAR Protocol выступает KAI-CHING, которое помогает сэкономить время и деньги во время покупок в интернет-магазинах.

Также высокой популярностью пользуются кошелек с несколько странным названием “HOT Game” и приложение для пользователей, предпочитающих активный отдых – “Sweat Economy”. Первым и вторым всего за месяц воспользовались 5 и 2 млн. пользователей соответственно.

Кто же выступает партнером NEAR? На самом деле их очень много, и ключевые из них – Google, AliBaba, Arbitrum, Eigen Layer, Polygon, Sweat и MARBLEX. Помимо этого NEAR активно внедряет в свой протокол технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Это дает вполне очевидный ответ на вопрос: стоит ли инвестировать в NEAR?

Как купить NEAR на Binance

Купить токен NEAR на популярной бирже Binance можно за три простых шага:

Логинимся в свой аккаунт на бирже и переходим в раздел “Торговля” в верхней панели интерфейса.

В поисковой строке указываем название токена NEAR и выбираем валюту котировки (валюту, в которой торгуется NEAR).

На панели под графиком переходим на вкладку “Spot”, указываем необходимую сумму и нажимаем “Купить NEAR”.

Заключение

Криптовалютная индустрия стремительно развивается, и сегодня пользователей уже не устраивают “тихоходные” блокчейн-платформы, стоявшие у самых истоков. Новые амбициозные проекты, как NEAR Protocol и его нативная криптовалюта NEAR, позволяют не только существенно снизить комиссионные издержки по операциям, но и значительно нарастить пропускную способность современных блокчейн-протоколов.

Эффективность NEAR наверняка заинтересует разработчиков, в то время как прекрасные перспективы роста должны заинтересовать инвесторов. По оценкам экспертов криптовалюта NEAR уже к концу 2025 года может вырасти до $15-$20, а к концу 2028 – до $30 за монету.

Такие оценки дают вполне конкретный ответ на вопрос о том, стоит ли инвестировать в NEAR? Однако, хотим особенно подчеркнуть, что никакие прогнозы не могут быть гарантией курсового роста. При принятии инвестиционных решений всегда пользуйтесь правилами управления риском и капитала.

