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        Binary Triumph

        Стратегия для бинарных опционов Binary Triumph

        Безиндикаторная стратегия для бинарных опционов Binary Triumph или стратегия коротких перерывов Easy Price Action для торговли бинарными опционами, основанная на паттернах Price Action, которые называются пинцетами. Автор этой стратегии Кен Элисон нашел отличное применение данной модели в торговле бинарными опционами. Стратегия оказалась очень точной, не совсем простой, но эффективной. Данная стратегия без использования каких-либо индикаторов или советников. Только голый график и линии тренда. При этом выигрыш более 80% прибыльных сигналов для бинарных опционов, такой результам не может не радовать!

        Стратегия Binary Triumph фото

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Binary Triumph

        Платформа: MetaTrader4, MetaTrader5, TradingView

        Актив: любая валютная пара (наиболее прибыльные пары: USDJPY, USDCHF и EURJPY).

        Время торгов: европейская сессия.

        Таймфрейм: M5.

        Срок действия (эксперация): 30 минут.

        Рекомендуемые брокеры: Альпари, QuotexPocketOption, Binarium.

        Правила торговли по стратегии Binary Triumph

        Для получения сигналов по стратегии Binary Triumph, на ценовом графике, в его верхней или нижней точке должна сформироваться комбинация свечей с следующими параметрами:

        1. На графике формируется паттерн Японских свечей называемый "пинцетом" - свеча у которой цены открытия и закрытия практически равны и при этом свеча имеет довольно длинную тень, значительно больше тела свечи.

        2. Следующей за этой свечой формируется модель поглощения - свеча с большим телом полностью перекрывает тело предыдущей свечи.

        Пример Японской свечи:

        Пример типичной свечи фото

        Ниже приведен пример свечных комбинаций, соответсвующий этим двум критериям:

        Варианты свечей на графике фото

        После того, как мы нашли подобную свечную формацию на графике, нам необходимо применить метод называемый "Подсвечник обратного отсчета". Этот метод и позволит нам получить наиболее точный сигнал для входа в рынок

        Как построить "Подсвечник обратного отсчета"?

        1. От свечи "пинцета", мы рисуем горизонтальную линию как показано на риснке выше.
        2. Линию рисуем на 8 свечей вперед (это может быть проблематично при работе в MT4, поэтому вам лучше воспользоваться онлайн графиком TradingView или работать в MetaTrader5).
        3. От этой линии проводим еще одну линию обратно к самой высокой / самой низкой свече до того, после которой и произошел разворот (максимум 14 свечей назад)

        Самые высокие и низкие свечи на графике

        Давайте посмотрим на примере, как нарисовать подсвечник обратного отчета в MT5 или живом графике TradingView.

        1. Нажмите на значок Draw Trendline в MT5.

        Кнопка Draw Trendline

              Либо выберите "Линия тренда" на онлайн графике TradingView

        tradinview 

        1. Проведите линию тренда на 8 свечей вперед

        Пример создания сделки фото

        1. Проведите еще одну линию тренда назад к самой низкой / самой высокой точке перед разворотом.

        Как совершать сделки фото

        1. Сигналом для входа в сделку будет пробой полученной фигуры

        изображение как совершать сделки

        1. Откройте сделку на платформе брокера сразу после формирования новой свечи за подсвечником обратного отчета. Сделку открываем с эксперацией через 20-30 минут (4-6 свечей).

        Несколько примеров сделок:

        Приверы сделок с Binary Triumph

        Скачать стратегию Binary Triumph

        Скачать

        Не смотря на то, что стратегия себя очень хорошо зарекомендовала при торговле бинарными опционами на пяти минутных графиках, мы рекомендуем наработать ее сначала на демо-счете, что бы получать более точные сигналы на реальном счете. Так же, вам понадобится надежный брокер бинарных опционов, который без задержек будет выводить полученную вами прибыль. Рекомендуем выбрать одного из надежных брокеров в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Альпари

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        Комментарии

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        Окси
        сначала подумал что просто линии тренда. а тут с хитростью все.
        21 февраля 2020
        Ответить
        Мистер график
        Мистер график
        Хорошо получается разметить график, и видно направление. пробои тоже отлично работают по этой схеме
        12 января 2020
        Ответить
        valeryi
        valeryi
        Нормальная стратегия, торгую БО на пятиминутных графиках, никаких проблем
        23 марта 2019
        Ответить
        xxxFtiSxxx
        xxxFtiSxxx
        обкатываю binary triumph на демо счете, пока все нарвится, винрейт выше 70%. если так и дальше пойдет буду на реал переходить
        Переходите на реальный счет, стратегия отлично себя показывает, не пожалеете!
        21 марта 2019
        Ответить
        Антон-ВВ
        Антон-ВВ
        обкатываю binary triumph на демо счете, пока все нарвится, винрейт выше 70%. если так и дальше пойдет буду на реал переходить
        20 марта 2019
        Ответить
        Таримуд_баламут
        Таримуд_баламут
        Очень понравилась страта хоть и не понял ее до конца. Жаль мало сделок делаеться.
        16 марта 2019
        Ответить
        Утер
        Утер
        Ну хз. Вроде ничего сложного, можно и попробовать
        12 марта 2019
        Ответить
        Михалыч76
        Стратегия хороша для тех, кто не гонится за количеством прибыли. 3-5 сделок в сутки. Вот для таких людей данная стратегия идеальна.
        15 января 2019
        Ответить
        Пётр Александрович
        Главный недостаток – отсутствие индикаторов. Конечно, можно самому их прикрутить, но есть ли смысл? Поэтому решил не брать в разработку.
        14 января 2019
        Ответить
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