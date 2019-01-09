Безиндикаторная стратегия для бинарных опционов Binary Triumph или стратегия коротких перерывов Easy Price Action для торговли бинарными опционами, основанная на паттернах Price Action, которые называются пинцетами. Автор этой стратегии Кен Элисон нашел отличное применение данной модели в торговле бинарными опционами. Стратегия оказалась очень точной, не совсем простой, но эффективной. Данная стратегия без использования каких-либо индикаторов или советников. Только голый график и линии тренда. При этом выигрыш более 80% прибыльных сигналов для бинарных опционов, такой результам не может не радовать!

Характеристики стратегии для бинарных опционов Binary Triumph

Платформа: MetaTrader4, MetaTrader5, TradingView

Актив: любая валютная пара (наиболее прибыльные пары: USDJPY, USDCHF и EURJPY).

Время торгов: европейская сессия.

Таймфрейм: M5.

Срок действия (эксперация): 30 минут.

Рекомендуемые брокеры: Альпари, Quotex, PocketOption, Binarium.

Правила торговли по стратегии Binary Triumph

Для получения сигналов по стратегии Binary Triumph, на ценовом графике, в его верхней или нижней точке должна сформироваться комбинация свечей с следующими параметрами:

1. На графике формируется паттерн Японских свечей называемый "пинцетом" - свеча у которой цены открытия и закрытия практически равны и при этом свеча имеет довольно длинную тень, значительно больше тела свечи.

2. Следующей за этой свечой формируется модель поглощения - свеча с большим телом полностью перекрывает тело предыдущей свечи.

Пример Японской свечи:

Ниже приведен пример свечных комбинаций, соответсвующий этим двум критериям:

После того, как мы нашли подобную свечную формацию на графике, нам необходимо применить метод называемый "Подсвечник обратного отсчета". Этот метод и позволит нам получить наиболее точный сигнал для входа в рынок

Как построить "Подсвечник обратного отсчета"?

От свечи "пинцета", мы рисуем горизонтальную линию как показано на риснке выше. Линию рисуем на 8 свечей вперед (это может быть проблематично при работе в MT4, поэтому вам лучше воспользоваться онлайн графиком TradingView или работать в MetaTrader5). От этой линии проводим еще одну линию обратно к самой высокой / самой низкой свече до того, после которой и произошел разворот (максимум 14 свечей назад)

Давайте посмотрим на примере, как нарисовать подсвечник обратного отчета в MT5 или живом графике TradingView.

Нажмите на значок Draw Trendline в MT5.

Либо выберите "Линия тренда" на онлайн графике TradingView

Проведите линию тренда на 8 свечей вперед

Проведите еще одну линию тренда назад к самой низкой / самой высокой точке перед разворотом.

Сигналом для входа в сделку будет пробой полученной фигуры

Откройте сделку на платформе брокера сразу после формирования новой свечи за подсвечником обратного отчета. Сделку открываем с эксперацией через 20-30 минут (4-6 свечей).

Несколько примеров сделок:

Скачать стратегию Binary Triumph

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Не смотря на то, что стратегия себя очень хорошо зарекомендовала при торговле бинарными опционами на пяти минутных графиках, мы рекомендуем наработать ее сначала на демо-счете, что бы получать более точные сигналы на реальном счете. Так же, вам понадобится надежный брокер бинарных опционов, который без задержек будет выводить полученную вами прибыль. Рекомендуем выбрать одного из надежных брокеров в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

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