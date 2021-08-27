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        Butterfly

        Стратегия для бинарных опционов Butterfly

        Стратегия Butterfly – это стратегия для покупки бинарных опционов в сторону основного движения цены по сигналу от индикатора. Вход в рынок осуществляется, когда индикатор дает сигнал роста или падения цены, а дополнительный индикатор подтверждает его. Стратегия применяется на любом таймфрейме и рекомендуется всем новичкам, вне зависимости от уровня понимания рынка.

        Стратегия для бинарных опционов Butterfly

        Характеристики стратегии Butterfly для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфреймы: от M5 и выше.
        • Экспирация: 1-5 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Butterfly Forex Signal.ex4, Butterfly Forex Trend.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
        • Время торговли: 12:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Deriv.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Butterfly в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Шаблон для установки стратегии Butterfly скачать бесплатно можно в конце статьи.

        Обзор индикаторов стратегии Butterfly для бинарных опционов

        В стратегии используется два индикатора: Butterfly Forex Signal и Butterfly Forex Trend.

        индикаторы стратегии для бинарных опционов Butterfly

        Butterfly Forex Signal – основной индикатор, сигнализирующий о росте или падении цены. Сигналы на графике в виде зеленых или красных квадратов, по словам автора, не перерисовываются и не исчезают в режиме реального времени.

        Индикатор Butterfly Forex Signal

        Настройки индикатора не представляют особого интереса и всего лишь позволяют включить или отключить оповещения (алерты). Все оповещения по умолчанию включены.

        Настройка индикатора Butterfly Forex Signal

        Индикатор Butterfly Forex Trend расположен в правом нижнем углу графика, его информационная панель показывает: направление основного движения цены – тренда, силу тренда (Trend Strength), текущую цену (Current Price), время до открытия новой свечи (Next candle in…).

        Индикатор Butterfly Forex Trend

        Самые важные данные индикатора – это направление тренда: вверх – зеленый треугольник; вниз – красный треугольник; боковое движение цены (флэт) – серый квадрат. Эти данные используются для фильтра сигналов индикатора Butterfly Forex Signal, они будут показывают основное направление тренда, либо же, в случае бокового движения цены – его отсутствие.

        Сигнал тренда вверх Сигнал отсутствия тренда Сигнал тренда вниз

         

        Геометрические фигуры легко воспринимаются визуально и могут быть полезными трейдерам, которые рассматривают одновременно большое количество финансовых активов, к примеру – валютных пар.

        Входные параметры индикатора позволяют изменить расположение информационной панели, цвет, шрифт, а также включить или отключить уведомления (алерты):

        Настройка индикатора Butterfly Forex Trend

        Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Butterfly

        Правила стратегии рекомендуют дождаться сигнала следуя за основным движением рынка. Покупка опционов происходит только в направлении тренда, что позволяет свести количество убыточных сделок к минимуму. Точки входа формируются исключительно индикатором, а встроенные оповещения упрощают процесс торговли.

        Покупка Call ("Выше"): информационная панель показывает направление тренда вверх (зеленый треугольник), сформировался зеленый квадрат индикатора Butterfly Forex Signal.

        Покупка опционов Call по стратегии Butterfly

        Покупка Put ("Ниже"): информационная панель показывает направление тренда вниз (красный треугольник), сформировался красный квадрат индикатора Butterfly Forex Signal.

        Покупка опционов Put по стратегии Butterfly

        Во всех остальных случаях рекомендуется воздержаться от открытия сделки и дождаться следующего сигнала.

        Выбор таймфрейма ограничен только активностью самого трейдера: по сигналам индикатора можно работать как на быстрых таймфреймах М5, так и на среднесрочных таймфреймах от Н1 и выше.

        Для успешной торговли рекомендуется выбирать наиболее волатильное время, что обычно наблюдается на пересечении американской и европейской торговой сессии.

        Сделки по правилам стратегии для бинарных опционов Butterfly

        Время экспирации – очень гибкое, и зависит прежде всего от стиля торговли: если вы предпочитаете быструю прибыль, рекомендуется экспирация в одну минуту или менее; если же рассматривать более длительные сделки – время экспирации составляет от трех до пяти свечей.

        Заключение

        Существует огромное количество стратегий для покупки бинарных опционов, правила которых будут понятны даже новичку. Благодаря своей простоте, торговля по сигналам индикатора, становится все более и более популярной даже в среде опытных трейдеров. Причины очевидны: торговля по сигналам – это намного проще, лучше и быстрее, а в некоторых случаях – даже прибыльнее.

        Эффективность стратегии не тестировалась в режиме реального реального времени. Описанные правила открытия сделок являются ознакомительными. Перед использованием данной стратегии рекомендуем опробовать ее эффективность на демо-счету, и только после этого переходить к выбору хорошего брокера и торговле на реальном счете.

        Скачать бесплатно стратегию Butterfly

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

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        Комментарии

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        Юлия Р
        Сигналы действительно не исчезают, но некоторые из них хотелось бы отфильтровать. Посоветуйте самый простой вариант, я новичок)
        27 августа 2021
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Жаль что на часовиках и выше очень мало сигналов, можно ждать входа и неделю. В общем, стратегия, выглядит довольно-таки неплохо.
        27 августа 2021
        Ответить
        Дмитрий
        Дмитрий
        Трендовые стратегии для бинарных опционов – долго и надежно, но я бы сюда еще добавил хотя бы один индикатор из классического набора "трендовых", к примеру Parabolic.
        27 августа 2021
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