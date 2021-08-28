Стратегия для бинарных опционов Elastic Trader

Стратегия Elastic Trader разработана для покупки бинарных опционов в момент повышенной волатильности рынка. Если резинку усердно натягивать в одну сторону, в скором времени, она порвется и отскочит назад. Аналогичным образом работает и стратегия: когда рынок слишком быстро и агрессивно двигается в одну сторону, рано или поздно произойдет разворот цены. К примеру, если рынок перекуплен, через некоторое время, будет отличная возможность для продажи. На этой философии и построена стратегия Elastic Trader, которую будет рассмотрена в данной статье.
Характеристики стратегии Elastic Trader для бинарных опционов
- Терминал: MetaTrader 4.
- Таймфрейм: любой.
- Экспирация: 2 свечи.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: ADX-Cross.ex4, DoubleSv-2.ex4, SowicX.ex4.
- Торговые инструменты: валютные пары.
- Время торговли: 08:00-20:00 МСК.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Deriv.
Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Elastic Trader в MT4
Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.
Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:
Шаблон для установки стратегии Elastic Trader скачать бесплатно можно в конце статьи.
Обзор индикаторов стратегии Elastic Trader для бинарных опционов
ADX-Cross: рассчеты индикатора построены на формуле стандартного индикатора Average Directional Index, но, в отличии от классической версии, новая версия индикатора отображает на графике готовые сигналы для открытия сделки. Зеленая стрелка означает покупку Call, красная – покупку Put. Как только сигналы сформировались на графике, они не перемещаются и не исчезают. Другими словами, они не перерисовываются.
В настройках предусмотрена возможность редактирования период индикатора. По умолчанию установлено значение «14».
DoubleSv-2: уникальный инструмент анализа рынка, который информирует трейдера о перекупленности и перепроданности валютной пары. Пурпурная рамка сигнализирует о перекупленности рынка и возможном снижении цены. Зеленая рамка показывает что рынок перепродан и ожидается повышении цены.
SowicX: быстрый осциллятор для любого таймфрейма. Правила работы с индикатором следующие: пурпурный столбик гистограммы – сигнал Call, красный столбик – сигнал Put. Лучшее время для входа в рынок возникает в момент пересечения индикатором нулевой отметки, а также на дивергенции индикатора и цены.
В настройках индикатора, как и в случае с настройками ADX-Cross, есть возможность корректировать период (period по умолчанию значение «10») и сглаженность (smoozing по умолчанию значение 2»).
Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Elastic Trader
Стратегия заключается в том, чтобы определить на графике моменты перекупленности и перепроданности актива и предугадать подходящий момент для того чтобы сделать свою ставку и получить доход. Для анализа ситуации на рынке используются индикаторы:
- DoubleSv-2 – отображает зоны перекупленности и перепроданности прямоугольниками пурпурного или зеленого цвета;
- ADX-Cross – формирует направленные сигналы выше или ниже свечи;
- SowicX – подтверждает сигнал индикатора ADX-Cross цветом гистограммы и положением относительно нулевой отметки.
Правила стратегии для покупки Call-опциона:
- Цена вышла из зоны перепроданности (зеленого квадрата).
- Сформировалась зеленая стрелка вверх.
- Гистограмма выше нулевой отметки (пурпурного цвета).
Перед покупкой контракта Call необходимо дождаться перепроданности рынка, это основа всей стратегии и первый сигнал для трейдера. Точка входа формируется стрелками вверх индикатора ADX-Cross и подтверждается пурпурным цветом гистограммы индикатора SowicX. Лучший момент для входа – это пересечение осциллятором SowicX нулевой отметки, а также на дивергенции индикатора и цены.
Правила стратегии для покупки Put-опциона:
- Цена вышла из зоны перекупленности (пурпурного квадрата).
- Сформировалась красная стрелка вниз.
- Гистограмма ниже нулевой отметки (красного цвета).
То есть, аналогичные правила как и для контракта Call, только в обратную сторону. Все рыночные сделки открываются только после подтверждения сигнала осциллятором SowicX.
Торговля не ограничена по времени торговой сессии, но следует отметить что наилучшие результаты стратегии наблюдаются в период повышенной волатильности рынка: с 12:00 до 20:00 МСК, либо с 16:00 до 20:00 МСК. Если вы предпочитаете внутридневной трейдинг – рекомендуем воздержаться от открытия сделок после 20:00. В это время, обычно, рынок отличается небольшой волатильностью и переходит в стадию флэта.
Время экспирации бинарного опциона ограничено 2 свечами:
- M1 – экспирация до 2 минуты.
- M5 – экспирация до 10 минут.
- M15 – экспирация до 30 минут
- M30 – экспирация до 60 минут.
- H1 – экспирация до 2 часов.
Сигналы по стратегии Elastic Trader для бинарных опционов
На графике ниже пример работы стратегии на валютной паре EUR/USD, таймфрейм M5:
Сделка Call: цена вышла из зоны перепроданности и сформировался зеленый сигнал подтвержденный осциллятором. Отличный момент для покупки опциона Call на завершении отката тренда с минимальным риском.
Сделка Put: выход из зоны перекупленности и сигнал красной стрелкой вниз подтвержденный осциллятором. Покупка Put опциона произошла в самом начале разворота тренда и сопровождалась быстрым падением цены практически сразу же после сигнала индикатора.
Обратите внимание: движение цены после контрактов Call и Put началось с разворотной модели «Поглощение». Анализ японских свечей может помочь во время торговли бинарными опционами выступая в качестве дополнительного фильтра всех сигналов индикатора.
Заключение
Анализ рынка на перекупленность и перепроданность для поиска возможностей роста или падения цены не нов. Он давно существует в виде популярных индикаторов типа Stochastic, RSI, Полос Боллинджера и так далее. Но, в отличии от классических индикаторов, стратегия Elastic Trader – это готовый торговый инструмент для успешной торговли на рынке бинарных опционов. Индикаторы системы показывают неплохие результаты в режиме реального времени, не отстают и не перерисовываются. Простые и понятные правила доступны даже новичку, а некоторые элементы стратегии могут быть полезны даже опытному трейдеру.
Важно: статья и описанные в ней правила торговли являются ознакомительными. Перед использованием любой стратегии рекомендуем тестировать ее работу на демо-счету. Финансовые рынки – высокорискованная сфера бизнеса, которая требует ежедневного адаптирования, корректировки торгового плана и выполнения правил управления капитала.
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