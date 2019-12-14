Стратегия для бинарных опционов на 1 минуту

Если вы спросите разных трейдеров, торгующих бинарными опционами, какое время экспирации является самым популярным, то большинство несомненно ответит — одна минута.

Поэтому стратегии торговли бинарными опционами для минутных тайм фреймов и минутных экспираций являются крайне популярными, что не удивительно, ведь все любят получать быструю прибыль и легкие деньги, а минутная экспирация дает такую возможность. Вдобавок ко всему, психологически многим проще видеть результат быстро, чем ждать неделями или месяцами и быть в напряжении.

Торговая стратегия для минутной экспирации

Уже давно, и особенно в последнее время становится популярной одна стратегия для торговли бинарными опционами. Ее даже можно назвать системой. Для ее применения используется:

Мартингейл

Импульсные движения цены

Любой, кто не раз смотрел на живые графики цен, знает, что даже при восходящем движении есть откаты. Как бы сильно цены не повышались, кто-то все равно будет продавать, фиксируя, например, свою прибыль.

Проще говоря, при росте всегда наблюдаются красные свечи, а при падении часто присутствуют зеленые. Данное наблюдение является для нас очень полезным, так как дает возможность использовать это в свою пользу.

Правила для торговли с помощью минутной стратегии для бинарных опционов

Рекомендуемые брокеры для торговли по данной стратегии — Quotex, PocketOption, Binarium.

Основная идея состоит в том, чтобы открывать сделки против движения, но после того, как появился ценовой импульс, состоящий из нескольких свечей одного цвета.

Так как мы будем работать с экспирацией 1 минута и на графике М1, то наша сделка будет равна одной свече. То есть если мы открываем сделку как раз в начале формирования новой свечи, то при ее закрытии завершится и наша сделка.

Кроме того, что это визуально удобно, мы можем видеть короткие импульсные движения, которые формируются в течение дня. И найдя такое движение, мы можем открыть опцион Call (выше) размером $1 (ваша минимальная ставка).

Соответственно, что при нескольких красных свечах вниз мы открываем опцион Put (достаточно 2-3 свечи).

Вернемся к нашей сделке с покупкой опциона Call (выше). Свеча закрылась зеленой, и мы получили прибыль в размере примерно 80% от инвестиции.

Но если бы свеча закрылась вниз (красной), то мы получим убыток в размере $1.

В случае с ситуацией, когда мы получаем прибыль, все просто, мы ждем или ищем новые импульсные движения для новых сделок. Ситуация с убытком более интересная, так как теперь нам надо будет после получения убытк сразу увеличивать нашу сделку и открывать опцион Call в размере $3.

Если на графике за это время цена закрылась зеленой свечой, то мы получим прибыль, чем и перекроем убыток от предыдущих сделок, и также получим прибыль сверх этого. Если же снова у нас будет красная свеча, то мы продолжим увеличивать размер открываемой позиции и на третий раз она уже составит $9.

На картинке ниже видим, что 4 сделка оказалась бы выигрышной, и принесла бы прибыль и перекрыла бы убыток по предыдущим сделкам.

Максимальное количество сделок в одной серии должно состоять из шести шт.: $1; $3; $9; $18; $42; $97. Для вашего удобства и более точного расчета позиций, рекомендуем воспользоваться Калькулятором Мартингейла онлайн.

Ниже будут даны фильтры, при использовании которых редко случается так, что шести сделок недостаточно для получения профита. Но если вдруг так произойдет, то после шестой сделки торговлю нужно остановить и проанализировать причины.

Почему чаще нам будет хватать 6 сделок? Потому что любое движение, особенно длительное, всегда идет с коррекционными свечами. Размеры сделок специально рассчитывались таким образом, что нам для успешного покрытия всей серии убыточных сделок хватит всего одной минутной свечи.

Фильтры для уменьшения риска потерь при торговле с минутной экспирацией

Для повышения эффективности и увеличения вероятности получения прибыли по данной стратегии нужно придерживаться некоторых правил:

Работать только с 11:00 до 20:00 по МСК

Не использовать валютную пару AUD/NZD, криптовалюты, и пары, содержащие JPY

Не торговать во время выхода важный новостей

Эти простые правила способны существенно повысить эффективность торговли с помощью минутной стратегии для рынка бинарных опционов.

Главный фильтр данной торговой стратегии

Главный фильтр для данной минутной стратегии торговли бинарными опционами позволяет избежать ситуаций, когда на рынке идет затяжное безоткатное движение в одну сторону. Конечно, невозможно избавиться от ошибок и убытков в 100% случаев, но используя все рекомендации, вы можете максимально повысить шансы на успех.

На картинке ниже видно, как после продолжительного движения вниз начался откат и появилось более трех зеленых свечей подряд. По нашей стратегии это отличный шанс для открытия опциона Put (ниже). Но иногда может быть так, что это движение будет разворотом и началом нового тренда вверх. Если так и произойдет, то красных откатных свечей в таком движении может и не быть какое-то время. А значит торговать в такой ситуации не стоит, так как вероятность потерять деньги очень велика.

Как пример, ниже один из вариантов возможных событий, когда нового большого движения в итоге не было, но цена большим количеством свечей ходила как вверх, так и вниз.

Заключение

Данная торговая стратегия для бинарных опционов действительно показывает отличные результаты при выполнении всех правил. Конечно, никуда не деться от убыточных серий, но они легко могут быть перекрыты чередой положительных сделок, закрывающихся с профитом, потому что прибыль получается больше за счет увеличения размера позиции.

Не забывайте о соблюдении рисков и открывайте позицию на такую сумму, которую можете позволить себе потерять, а главное — тестируйте все стратегии на демо счете, прежде чем перейти на реальную торговлю.

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