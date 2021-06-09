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        Super EZ Simplicity BO

        Стратегия для бинарных опционов Super EZ Simplicity BO

        Стратегия Super EZ Simplicity BO – это сигнально-трендовая стратегия для бинарных опционов, которая основывается на трендовом индикаторе по типу Скользящей Средней и гистограмме в «подвале», а также уровням спроса и предложения, напоминающим индикатор для бинарных опционов Crystal. Помимо этого, в стратегии Super EZ Simplicity BO есть индикатор сигналов в виде стрелочек и подписей (Call и Put).

        Стратегия Super EZ Simplicity BO

        Характеристики стратегии Super EZ Simplicity BO для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфреймы: любые, но самые эффективные сигналы начинаются с H1 и выше.
        • Экспирация: 5 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: SIMPLICITY v.4_fix.ex4, SIMPLICITY TREND SURFER_fix.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Deriv.

        Установка индикаторов стратегии Super EZ Simplicity BO в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Обзор индикаторов стратегии Super EZ Simplicity BO для бинарных опционов

        Как уже говорилось выше, стратегия включает в себя множество показателей, но все они вмещаются в алгоритмы всего двух индикаторов для бинарных опционов:

        1. Simplicity V4;
        2. Simplicity trend surfer.

        Первый индикатор отвечает за:

        1. Зоны спроса и предложения;
        2. Локальные Уровни поддержки и сопротивления;
        3. Трендовый индикатор в виде смайликов на графике;
        4. Сигналы.

        Настройки индикатора выглядят подобным образом:

        настройки индикатора Simplicity

        Переменная «TrendPeriod» отвечает за трендовый индикатор в виде смайликов, и чем выше значение, тем менее чувствительным становится индикатор к движениям рынка. В таблице ниже можно видеть одинаковый участок графика с параметрами индикатора «3» и «20»:

        Высокая чувствительность индикатора Низкая чувствительность индикатора
        индикатор с настройками сигналов индикатор с настройками сигналов для крупных тф

         

        Чтобы выключить данный индикатор, необходимо в переменная «Display_Secret_Algorithmic_Trend» выбрать – «false».

        Переменные «Arrow» и «ArrowSize» отвечают за вид стрелочек и за их размер, и могут быть двух видов или же вообще могут быть отключены.

        Переменная «Display_Support_And_Resistance» отвечает за локальные уровни поддержки и сопротивления:

        уровни поддержки и сопротивления simplicity

        Последней важной переменной является «Market_Zone_Period», которая отвечает за зоны спроса и предложения в виде красных и синих пустых прямоугольников. Важно отметить, что корректное отображение возможно при использование зон с высшего таймфрейма. Поэтому если используется, к примеру, график М5, то зоны лучше использовать, начинам с графиков М30:

        спрос и предложение super ez

        Все остальные настройки относятся к визуальным.

        Настройки второго индикатора выглядят намного проще и поменять можно только вид индикатора в «подвале»:

        настройки индикатора simplicity trend

        Правила торговли по стратегии Super EZ Simplicity BO

        Стратегия Super EZ Simplicity BO включает в себя трендовые индикаторы, поэтому плюсом при работе с ней будет понимание того, как устроены тренды:

        Набор правил для торговли по данной стратегии не является маленьким, но при этом все его составляющие являются простыми для понимания и будут понятны даже новичкам в торговле бинарными опционами.

        Для покупки опционов Call нужно, чтобы:

        1. Трендовый индикатор, состоящий из смайликов, был зеленого цвета;
        2. Появилась зеленая стрелочка с подписью «CALL»;
        3. Появился локальный уровень поддержки (зеленые точки);
        4. Одна из линий в «подвале» была зеленого цвета (если две линии зеленного цвета, то это еще более сильное указание на сигнал);
        5. Зоны спроса (синие пустые прямоугольники) использовать не обязательно, но будет плюсом.

        Для опционов Put нужно, чтобы:

        1. Трендовый индикатор, состоящий из смайликов, был красного цвета;
        2. Появилась красная стрелочка с подписью «PUT»;
        3. Появился локальный уровень сопротивления (красные точки);
        4. Одна из линий в «подвале» была красного цвета (если две линии красного цвета, то это еще более сильное указание на сигнал);
        5. Зоны предложения (красные пустые прямоугольники) использовать не обязательно, но будет плюсом.

        Также в стратегии Super EZ Simplicity BO есть алерты, которые появляются в момент появления стрелочек:

        алерты стратегии simplicity ez bo

        Обратите внимание, что хоть стратегию можно использовать на любых таймфреймах, самые лучшие результаты могут быть получены на графиках от Н1 и выше, поэтому обязательно учитывайте это при использовании стратегии Super EZ Simplicity BO для бинарных опционов.

        Сигналы по стратегии Super EZ Simplicity BO для бинарных опционов

        Примеры потенциальных сделок будем рассматривать на паре EUR/USD и таймфрейме М5.

        Опцион Call

        На данном участке графика у нас имеется:

        1. Сигнал Call (зеленая стрелочка);
        2. Красный смайлик на графике (трендовый индикатор);
        3. Уровень сопротивления (зеленые точки на сигнальной свече);
        4. Одна из линий «подвала» красная.

        Поэтому можно покупать опционы Call с экспирацией в 5 свечей:

        покупка call по стратегии super ez bo

        Опцион Put

        На данном участке графика у нас имеется:

        1. Сигнал Put (красная стрелочка);
        2. Зленеый смайлик на графике (трендовый индикатор);
        3. Уровень поддержки (красные точки на сигнальной свече);
        4. Одна из линий «подвала» зеленая.

        Поэтому можно покупать опционы Put с экспирацией в 5 свечей:

        покупка put по стратегии super ez bo

        Заключение

        Несмотря на то, что в стратегии есть хорошие и точные сигналы, большая часть из них может быть ложной на малых таймфреймах, поэтому использовать ее лучше на таймфреймах от Н1 и выше, и также перед использованием стратегии Super EZ Simplicity BO для бинарных опционов обязательно нужно провести тестирование на демо-счету, а на реальном счету начинать торговлю только с малых сумм.

        Немаловажным является использование правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, что даст возможность избежать крупных убытков, а проверенный брокер даст возможность вести качественную торговлю, и найти такого брокера можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию Super EZ Simplicity BO

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

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        Комментарии

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        tirant
        tirant
        Обычная трендовая стратегия, плюс скользящие средние.Классика.
        15 августа 2023
        Ответить
        Egor
        Egor
        Хорошо, что данную стратегию можно скачать на этом сайте, причем бесплатно. Стратегия Super Ez Simplicity BO трендовая, а значит не очень сложная, начинающие трейдеры могут добавить ее в свой арсенал методов успешной торговли бинарными опционами.
        Artur, Часто ли в процессе применения стратегиEz Simplisity BO сливают депозит? и что делать, чтобы избежать такого развития событий?
        14 июня 2021
        Ответить
        Artur
        Artur
        Хорошо, что данную стратегию можно скачать на этом сайте, причем бесплатно. Стратегия Super Ez Simplicity BO трендовая, а значит не очень сложная, начинающие трейдеры могут добавить ее в свой арсенал методов успешной торговли бинарными опционами.
        09 июня 2021
        Ответить
        Евгений
        Евгений
        С первого взгляда стратегия Super EZ Smplicity BO выглядит довольно просто. Она включает в себя показатели двух индикаторов, если не ошибаюсь, но на демо счете может быть одно, а в процессе реальной торговли бинарными опционами совсем другая ситуация.
        09 июня 2021
        Ответить
        Артем
        Артем
        Попробую торговать по тренду по стратегии Super EZ Simplicity BO, посмотрим как получиться. Для начала на демо счете тестировать буду.
        09 июня 2021
        Ответить
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