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        Как хорошо вы знаете книги и фильмы про трейдинг. Тест для трейдеров.

        Тест для трейдеров. Как хорошо вы знаете книги и фильмы про трейдинг

        Тест для трейдеров

         
         
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        Комментарии

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        Трейдер БО
        Трейдер БО
        5 из 10, я почти не смотрю такие фильмы. "Поменяться местами" с Эдди Мерфи прикольный фильм.
        tirant, Мне он тоже нравится. Остальные тоже ничего, но Вот здесь неплохо было бы поместить "Уолл стрит" обе части.
        25 октября 2024
        Ответить
        tirant
        tirant
        5 из 10, я почти не смотрю такие фильмы. "Поменяться местами" с Эдди Мерфи прикольный фильм.
        14 октября 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        У меня тоже 5 из 10.
        09 октября 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        У меня 5 из 10. Сериалы я просто не смотрю. Некоторые фильмы я просто не смотрел.
        07 октября 2024
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        6 их 10. Я не особенно увлекаюсь такими фильмами. реальность гораздо интереснее.
        03 октября 2024
        Ответить
        Mahmoud mostafa
        Mahmoud mostafa
        كيف يمكنني إرفاق لقطة الشاشة لقد حصلت علي 10من 10
        30 сентября 2024
        Ответить
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