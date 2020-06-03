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        Тони Тернер "Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих"

        Книга "Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих" Тони Тернер

        Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающихКнига расскажет о том, как правильно инвестировать в финансовые рынки с учетом того, что уже нет той былой тенденции, когда можно было купить акции самых крупных компаний и ни о чем не беспокоится до конца жизни, так как они всегда росли.

        В современном мире все меняется очень быстро и нужно уметь приспосабливаться, так как сегодня можно получить очень внушительную прибыль, а уже завтра потерять большую ее часть из-за изменчивости рынков.

        В данной книге приводятся правила и советы, как достичь финансового благополучия, торгуя на финансовых рынках и при этом не прибегать к большим рискам и огромным потерям.

         

         

         

         

        Тони Тернер "Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих"

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        Комментарии

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        tirant
        tirant
        При работе на финансовом рынке риск всегда существует.
        25 апреля 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        Вот краткосрок, это моё любимое дело. Тяжело долго ждать)))
        Богдан, а в бинарных опционах только краткосрок и работает.
        Трейдер БО, Здесь не только про краткосрок. Здесь описывается о способах работы на финансовых рынках.
        16 февраля 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Вот краткосрок, это моё любимое дело. Тяжело долго ждать)))
        Богдан, а в бинарных опционах только краткосрок и работает.
        14 февраля 2024
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Вот краткосрок, это моё любимое дело. Тяжело долго ждать)))
        13 февраля 2024
        Ответить
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