Стратегия бинарных опционов Trade Like a Pro отражает знаменитую концепцию «умных денег» (Smart Money Concept, или SMC). Это подход к трейдингу, основанный на анализе действий крупных институциональных игроков, которые, по сути, формируют современный финансовый рынок. Основная идея заключается в том, чтобы при торговле бинарными опционами следовать за этими «умными деньгами». О том, как это сделать, читайте в данном обзоре.

Характеристики стратегии для бинарных опционов

Терминал: MetaTrader 5

Таймфрейм: М15

Экспирация: 3 свечи

Типы опционов: Call/Put

Встроенные индикаторы: TradeLikeaPro - Smart Money Concepts.ex5

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)

Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Альпари, Binarium

Установка стратегии для бинарных опционов

Индикаторы стратегии TLAP вы можете скачать с нашего сайта и установить в терминал MetaTrader 5 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL5 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

Если в комплекте есть шаблоны, их необходимо переместить в папку Templates каталога Profiles торгового терминала. После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке.

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов

Концепция Smart Money достаточно сложна и объемна, чтобы рассмотреть ее полностью в рамках одного обзора. Поэтому мы сосредоточимся на тех элементах, которые используются непосредственно в торговле бинарными опционами. Однако для начала разберемся с аббревиатурами, обозначающими ключевые элементы анализа рыночной структуры. Они формируют каркас любого ценового движения, показывая, кто в данный момент контролирует рынок – покупатели или продавцы.

Как известно, в бычьем тренде цена последовательно формирует более высокие максимумы (Higher Highs, HH) и более высокие минимумы (Higher Lows, HL). В то время как в медвежьем тренде, наоборот, возникают более низкие минимумы (Lower Lows, LL) и более низкие максимумы (Lower Highs, LH).

Следующим структурным элементом является аббревиатура ChoCH, которая означает «изменение характера» (Change of Character). Это первый признак возможной смены направления тренда. Он предупреждает трейдеров об изменении баланса сил на рынке. ChoCH появляется, когда нарушается основное правило текущего тренда: например, на бычьем рынке цена опускается ниже последнего значимого минимума (HL). Этот пробой и является ChoCH.

Сам по себе он не гарантирует разворот рынка, но служит важным сигналом того, что покупатели теряют контроль. После появления этого маркера трейдеры, использующие концепцию SMC, перестают искать возможности для покупки опционов Call и начинают рассматривать открытие опционов Put.

В свою очередь BOS (Break of Structure), или «пробой структуры», – это сигнал продолжения текущей тенденции. Когда цена находится в восходящем тренде и уверенно пробивает предыдущий максимум (HH), это и есть BOS. Такой пробой говорит о том, что покупатели все еще сильны и намерены толкать цену дальше вверх. В нисходящем тренде Break of Structure формируется, когда цена пробивает предыдущий минимум (LL), подтверждая силу продавцов. Таким образом, каждая новая отметка BOS по направлению основного тренда укрепляет уверенность трейдера в том, что он все еще остается в силе.

Если собрать все вместе, поведение рынка выстраивается в определенную структуру. Сначала формируется тренд, подтверждаемый серией BOS. Затем возникает CHoCH, который нарушает эту последовательность и предупреждает о возможном развороте. Если после Change of Character цена действительно разворачивается и начинает формировать структуру в новом направлении, то пробои в эту сторону уже считаются новыми BOS, подтверждающими сменившийся тренд.

Как нетрудно догадаться, торговым сигналом к открытию сделок на покупку опционов Call является первое пробитие BOS в направлении нового тренда после смены тенденции – CHoCH.

Как видно на изображении выше, после ложного пробоя вниз котировки валютной пары EURUSD развернулись, сформировав бычий CHoCH. Затем, после небольшого флэта, курс единой европейской валюты по отношению к доллару США продолжил укрепляться и пробил локальный максимум, сформировав первый бычий BOS. Это оптимальный момент для открытия опциона Call, так как перед нами тренд, набирающий силу и подтвердивший свое направление двумя последовательными пробоями локальных максимумов.

Что касается опционов Put, открывать их следует в аналогичной ситуации, но зеркально. Необходимо дождаться появления первого медвежьего CHoCH и следующего за ним медвежьего BOS. Как только вы увидите этот паттерн, можно смело открывать опционы на понижение Put, так как перед нами разворот бычьего рынка, подтвердивший свое намерение двигаться вниз после первого Break of Structure в этом направлении.

Теперь несколько слов о настройках TradeLikeaPro Smart Money Concepts. У этого индикатора множество параметров, основные из них выделены на изображении ниже. Здесь можно настраивать цвет и тип отображения структурных рыночных элементов, ордер-блоки, имбелансы и многое другое, что позволяет точнее определять рыночные паттерны.

Правила торговли по Trade Like a Pro

Открывать сделки по этой профессиональной стратегии следует в момент начала нового тренда как на самом безопасном участке ценового движения. Для этого необходимо дождаться первого слома рыночной структуры Change of Character (CHoCH) и следующего за ним «пробоя структуры» Break of Structure (BOS). Увидев эту комбинацию маркеров на графике торгуемого актива, следует открывать опцион Call, если BOS был бычьим, и опцион Put, если BOS был медвежьим.

Открытие опциона Call

Дождитесь зеленого Change of Character (CHoCH). Дождитесь появления зеленого BOS. На открытии следующей свечи откройте опцион Call.

Открытие опциона Put

Дождитесь красного Change of Character (CHoCH). Дождитесь появления красного BOS. На открытии следующей свечи откройте опцион Put.

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения стратегии бинарных опционов

По нашим наблюдениям, данная торговая стратегия наиболее эффективно работает на таймфреймах M15 и выше. Использование более младших временных периодов может снижать стабильность результатов, поэтому их применение не рекомендуется. Подробную информацию о методике SMC можно найти на специализированных сайтах, посвященных трейдингу и техническому анализу.

Плюсы стратегии

К преимуществам системы относится то, что это не просто набор правил, а целая философия – попытка читать рынок через действия крупных игроков. В отличие от индикаторных стратегий, TLAP заставляет трейдера задумываться о причинах движения цены. Благодаря ей он перестает видеть на рынке хаос, начиная замечать логику в поведении цен. Эта стратегия универсальна, ее можно применять на любом рынке и таймфрейме, так как она основана на чистом ценовом движении – Price Action.

Минусы стратегии

Из недостатков отметим необходимость изучения новых концепций: BOS и CHoCH. Для освоения стратегии понадобится определенное время и практика, чтобы научиться безошибочно распознавать необходимые формации для открытия сделок.

Заключение

Стратегия бинарных опционов Trade Like a Pro – мощный инструмент в руках терпеливого и дисциплинированного трейдера. Она дает глубокое понимание рынка, обычно недоступное при использовании других подходов. Эта система требует времени на изучение и не прощает нетерпеливости.

Однако, уделив достаточно внимания освоению концепции «умных денег», трейдер с высокой вероятностью сможет по-новому взглянуть на торговлю бинарными опционами. В любом случае перед применением стратегии TLAP на практике рекомендуем протестировать ее на демо-счете у брокера с минимальным депозитом. Попутного тренда!

