Три совета по торговле USDJPY на бинарных опционах

Для трейдеров бинарных опционов валютная пара USDJPY открывает поистине уникальные возможности. Многие полюбили ее за особый стиль поведения, при котором пара может часами находиться в узком флете, а затем совершить резкий бросок на сотню пунктов, игнорируя при этом все сигналы технических индикаторов. Успех в торговле бинарными опционами по этому активу основан на трех принципах, о которых вы узнаете из этого обзора.

В чем уникальность пары USDJPY для трейдеров бинарных опционов?

Любой, кто когда-либо торговал валютной парой USDJPY, мог заметить ее особый «характер» по сравнению с другими активами. Причина уникального поведения этой пары заключается в ее двойственной природе. С одной стороны, она является результатом взаимодействия двух ведущих экономик мира – США и Японии. С другой – иена исторически выполняет роль «тихой гавани» в периоды финансовых кризисов.

Для трейдеров бинарных опционов это означает, что USDJPY обладает выраженной направленной волатильностью: если на рынках возникает паника, иена укрепляется, формируя четкий медвежий тренд по этой паре и сигналы на покупку опционов Put.

С технической точки зрения USDJPY отличается от большинства мажорных пар. Она склонна к формированию затяжных безоткатных трендов, что особенно важно при торговле с фиксированным временем экспирации. Пока пара EUR/USD в течение дня совершает множество ложных пробоев, USDJPY движется в четких ценовых каналах. Это позволяет трейдерам бинарных опционов более уверенно определять точки входа, опираясь в своих решениях на графические паттерны, которые на этой паре отрабатывают заметно лучше, чем на других активах.

Еще одна особенность, которую так ценят опытные трейдеры бинарных опционов, – прогнозируемая внутридневная активность. Котировки иены подчиняются четкому расписанию Азиатской торговой сессии, задавая направление тренда на весь день. В отличие от большинства европейских валют, курс которых зависит от хаотичного потока новостей из множества стран Европейского союза, котировки USDJPY реагируют на вполне конкретные триггеры: решения Банка Японии и Федеральной резервной системы США. Это делает анализ пары более понятным и менее подверженным манипуляциям.

Совет №1: входим в сделку после консолидации

Валютная пара USDJPY может находиться без заметного движения несколько дней, а затем совершать резкий импульс. Такие торговые диапазоны, как на изображении ниже, можно наблюдать по этой паре на разных таймфреймах, и в некоторых случаях они могут длиться несколько месяцев. Тем не менее, когда курсу USDJPY удается выйти из диапазона, движение может быть очень значительным. Проанализируйте графики старших таймфреймов, чтобы убедиться в этом самостоятельно.

Подобные мощные импульсные пробои идеально подходят для сделок с краткосрочной экспирацией по контрактам Call или Put. Для реализации этой простой стратегии трейдерам бинарных опционов следует научиться определять зоны консолидации на графике. Обычно они выглядят как флэт. В этот период крупные игроки, такие как банки и хедж-фонды, накапливают свои торговые позиции. Задача трейдера – не пытаться угадать направление движения цены внутри этого коридора, а дождаться момента, когда котировки пробьют одну из его границ.

Ключевой сигнал для открытия сделки по бинарным опционам – закрытие первой свечи за пределами зоны консолидации. Если свеча закрылась выше верхней границы, это сигнал к покупке опциона Call. Если ниже нижней – покупаем Put. В качестве дополнительного фильтра выступает объем. Важно, чтобы пробой произошел на повышенном объеме или сопровождался резким увеличением диапазона свечи. Время экспирации устанавливайте в пределах 3–5 свечей вашего рабочего таймфрейма. Этого вполне достаточно, чтобы цена успела уйти на значительное расстояние от точки пробоя до начала коррекции.

Совет №2: предсказываем курс японских йен по индексу Доу-Джонса

Обратите внимание на взаимосвязь между промышленным индексом Доу-Джонса и курсом валютной пары USDJPY. Как правило, когда инвесторы активно распродают американские акции, курс японской иены по отношению к доллару США снижается, а когда акции растут, это оказывает позитивное влияние на пару.

На графике ниже дневные свечи представляют валютную пару USDJPY, а желтая линия – цены закрытия промышленного индекса Доу-Джонса.

Как легко заметить, в большинстве случаев они движутся синхронно. Это связано с глобальным «аппетитом к риску»: когда американская экономика процветает и акции растут, инвесторы охотно покупают доллары и избавляются от «безопасной» иены. В этом подходе фондовый индекс выступает в роли опережающего индикатора. Трейдеры бинарных опционов, наблюдая за индексом Доу, могут получить определенное преимущество.

Например, если индекс пробивает локальный максимум и устремляется вверх, это является сильным сигналом к росту пары USDJPY в ближайшие 5–15 минут. В такой ситуации трейдеры, купившие опцион Call, обладают преимуществом, поскольку торгуют в гармонии с общим настроением рынка.

Причем эта взаимосвязь сохраняется и при переходе на младшие таймфреймы. Соответственно, сделки по паре USDJPY следует открывать в направлении движения фондового индекса США. Однако помните: корреляция между этими двумя инструментами лучше всего работает в часы Американской торговой сессии рынка Форекс.

Также обращайте внимание на появление дивергенций (расхождений) между поведением индекса Доу и парой USDJPY. Если индекс растет, а курс иены стоит на месте или снижается, это верный признак того, что на валютном рынке назревает мощный импульс, который «догонит» американский фондовый рынок.

Совет №3: используем круглые числа в качестве уровней поддержки и сопротивления

Наверняка многие трейдеры бинарных опционов слышали о важности круглых чисел в формировании уровней поддержки и сопротивления. Если вы еще не знакомы с этой концепцией, рекомендуем ознакомиться со статьей «Как использовать уровни поддержки и сопротивления в бинарных опционах». В паре USDJPY такие уровни играют гораздо более важную роль, чем в большинстве других активов. Это связано с культурными особенностями японских трейдеров и тем, как Банк Японии отслеживает курс национальной валюты.

Чтобы разобраться в этом, прежде всего необходимо определить, что следует считать «круглыми числами». Для пары USDJPY таковыми являются котировки с нулем на конце, например 145.00, 150.00 или 152.50. Именно на этих ценовых уровнях концентрируются значительные объемы отложенных ордеров крупных коммерческих банков и компаний-экспортеров, превращая их в мощные барьеры для движения обменного курса.

В торговле бинарными опционами такие уровни становятся хорошими точками для открытия сделок на отскок, то есть на разворот. Например, когда цена подходит к уровню 155 снизу вверх, она редко пробивает его с первой попытки. Чаще всего происходит «касание» и немедленная реакция в противоположную сторону, как это можно увидеть на графике выше.

Тактика работы с этими уровнями достаточно проста: не входите в сделки между ними. Дождитесь, пока цена подойдет к значению с двумя или тремя нулями на конце, например 155.00 или 150.00. Убедитесь в появлении одного из разворотных паттернов графического анализа, например паттерна пин-бар, о котором мы подробно рассказывали в статье «Использование пин-баров в торговле бинарными опционами», и откройте сделку на отскок от уровня.

В этом подходе ключевую роль играет терпение. Рынок испытывает нервы трейдеров, часто совершая ложные проколы круглых уровней на несколько пунктов, прежде чем действительно развернуться. Поэтому трейдерам бинарных опционов рекомендуется дождаться касания уровня и первой реакции цены, после чего открывать сделку на 2–3 свечи. Это позволяет снизить рыночный шум и воспользоваться интересом крупных игроков к круглым числам, поскольку именно они часто служат основными ориентирами на графике.

Заключение

В целом можно с уверенностью сказать, что торговля валютной парой USDJPY подойдет трейдерам бинарных опционов, предпочитающим системный подход к трейдингу. Добавив в свою торговую стратегию правила ожидания выхода цены из консолидации, мониторинг индекса Доу-Джонса и работу с бинарными опционами на психологически важных уровнях, вы заложите прочный фундамент для стабильных результатов. Главное – помните: иена вознаграждает терпеливых и наказывает тех, кто игнорирует ее связь с мировыми финансовыми рынками.

