    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Volume Delta

        Индикатор для бинарных опционов Volume Delta

        Индикатор для бинарных опционов Volume Delta анализирует баланс сил между продавцами и покупателями на определенном ценовом уровне. Его работа основана на простом, но эффективном принципе: доминирование покупателей, как правило, приводит к росту цен, тогда как преобладание продавцов – к их снижению.

        В этом обзоре мы рассмотрим особенности работы индикатора Volume Delta, научим интерпретировать его торговые сигналы и покажем, как использовать их для успешной оценки потенциала каждой сделки.

        Содержание:

        превью к статье

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Volume Delta

        Установка индикатора для бинарных опционов Volume Delta

        Индикатор устанавливается в платформу TradingView через одноименное меню в верхней части терминала. Нажмите на кнопку “Индикаторы”, откроется панель “Индикаторы, показатели и стратегии”. В ее поисковой строке введите имя разработчика – hapharmonic. Затем найдите его в появившемся списке и кликните по нему, предварительно проверив название индикатора – Volume Delta.

        установка volume delta

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Volume Delta

        Встроенный индикатор Volume Delta платформы TradingView абсолютно бесплатен, но гораздо эффективнее многих дорогих коммерческих разработок. Его принцип работы основан на измерении баланса между давлением продавцов и покупателей за одну свечу. Благодаря этой ценной информации трейдеры могут оценить, кто доминирует на рынке в настоящий момент: покупатели или продавцы.

         

        настройки volume delta

        На скриншоте выше представлена информационная панель "Volume Candles", на которую в реальном времени выводится информация о количестве сделок на покупку и продажу, а также их дельта (разница между покупками и продажами). Эта информация помогает трейдерам бинарных опционов определять потенциально выгодные моменты для открытия сделок в направлении преобладающей дельты, следуя за более сильной рыночной силой. Информационная панель находится в нижней части графика, рядом со столбиковой диаграммой, показывающей как распределились силы покупателей и продавцов внутри одной свечи.

        гистограмма в volume delta

        Если внимательно рассмотреть диаграмму слева, видно, что свечи, в которых доминировали покупатели, полностью окрашены в голубой цвет, а там, где заправляли продавцы, – в красный. Часть свечей, оставшихся без цветового окраса, указывают на нейтральный статус.

        Таким образом, индикатор для бинарных опционов Volume Delta дает представление не только об общем проторгованном объеме за одну свечу, который можно оценить по высоте столбика гистограммы, но и о проценте покупок и продаж в рамках этой свечи. Зная это, трейдер сможет более эффективно оценивать рыночные настроения и потенциал ценового движения.

        тела свечей в volume delta

        Принцип отображения информации очень прост – тело свечи (область между ценами открытия и закрытия) берется за 100% и заполняется цветами в соответствии с преобладающей силой (покупателей или продавцов) в процентном соотношении. Такой подход позволяет визуализировать реальные рыночные настроения, рассчитывая разницу между объемами совершенных сделок на покупку и продажу.

        Под “капотом” Volume Delta две экспоненциальные скользящие средние с периодами 12 и 26, параметры которых можно задавать в настройках индикатора.

        настройки в volume delta

        Там же задается "подтверждающий объем", влияющий на появление стрелок при пересечении скользящих средних, и настраиваются алерты. Суть "подтверждающего объема" в том, что сигнал в виде стрелки о пересечении скользящих средних появляется только в том случае, если объем в направлении пересечения превысил порог, указанный в настройках.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Volume Delta

        Как нетрудно догадаться, торговля по индикатору для бинарных опционов Volume Delta происходит по тренду, направление которого определяется по пересечению и расположению скользящих средних относительно друг друга. В случае развития бычьего тренда короткая EMA с периодом 12 пересекает длинный мувинг с периодом 26 снизу вверх. В этом случае скользящие средние подсветятся голубым цветом, а когда на рынке инициативу захватят продавцы, они станут красными.

        скользящие средние в volume delta

        Скользящие средние относятся к инструментам технического анализа. Если вы хотите более детально познакомиться с тем, как они работают и как их следует применять в торговле, изучите нашу подборку статей на эту тему:

        Открытие опциона Call

        1. Убеждаемся в наличии бычьего тренда – EMA голубого цвета
        2. Свеча голубого цвета и касается верхней EMA
        3. Объем осциллятора Volume Delta полностью голубого цвета
        4. На открытии новой свечи покупаем Call
        сигнал на покупку опциона call
         

        Открытие опциона Put

        1. Убеждаемся в наличии медвежьего тренда – EMA красного цвета
        2. Свеча красного цвета и касается нижней EMA
        3. Объем осциллятора Volume Delta полностью красного цвета
        4. На открытии новой свечи покупаем Put
        сигнал на покупку опциона put
         

        Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения индикатора для бинарных опционов Volume Delta

        Обратите внимание на то, что сигналы индикатора Volume Delta в виде треугольных маркеров не являются призывом к действию. Эти маркеры появляются в момент пересечения короткой и длинной EMA. Причем сами сигналы фильтруются настройкой параметра "Volume Confirmation Length", указывающего минимальное пороговое значение для объема продавца или покупателя, в зависимости от того, в какую сторону произошло пересечение скользящих средних.

        Хороших результатов по этой стратегии можно добиться во время открытия европейской и американской торговых сессий на рынке Форекс. Если вы пока не слишком хорошо ориентируетесь в торговом расписании финансовых рынков, советуем ознакомиться с нашей статьей "Лучшее время для торговли бинарными опционами". В ней вы узнаете об основных торговых сессиях и расписании работы основных фондовых рынков.

        Плюсы индикатора Volume Delta

        Однозначным плюсом индикатора Volume Delta является возможность заглянуть внутрь любой свечи или бара и понять, как он был сформирован: кто победил в извечной борьбе спроса и предложения. Если победили покупатели, свеча окрасится голубым цветом; если продавцы – красным.

        Кроме того, можно наглядно видеть расклад сил на рынке, поскольку заполнение тела свечей цветом происходит в зависимости от соотношения доли покупателей и продавцов на момент закрытия свечи. Это позволяет трейдеру определить направление рынка и потенциальные точки входа.

        Показания этого индикатора можно использовать для подтверждения сигналов других инструментов. Например, если индикатор RSI сигнализирует о покупке, но Delta при этом отрицательная (свечи красного цвета), это может быть признаком того, что сигнал ложный.

        Минусы индикатора Volume Delta

        К недостаткам индикатора Volume Delta относится то, что он не учитывает важные факторы, оказывающие влияние на движение цен: выход ключевых новостей и публикацию макроэкономических данных. Поэтому слепое следование сигналам этого индикатора может привести к убыткам. Также недостатком является сложность интерпретации этих сигналов, с которыми потребуется разобраться.

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Volume Delta позволяет расшифровать рыночные настроения и определить потенциал торговых возможностей. Рассчитывая баланс между давлением продавцов и покупателей на определенном ценовом уровне, можно определить доминирующую сторону. При положительной дельте на рынке преобладают покупатели, а значит, покупки опционов Call с большей вероятностью принесут прибыль. В то время как отрицательная дельта говорит о давлении продавцов и необходимости покупки опционов Put.

        Таким образом, открывая позиции в направлении преобладающей рыночной силы, можно заметно повысить процент прибыльных сделок и улучшить общую эффективность торговли бинарными опционами. Перед торговлей на реальном счете обязательно потренируйтесь на демо-счете, выбрав лучшего брокера из рейтинга на нашем сайте. Открывайте сделки, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем успешной торговли!

        Попробовать на демо

        PO

        Смотрите также

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Option Bull
        Option Bull
        Чёткий инструмент для бинарщиков — Volume Delta показывает рыночные силы внутри объекта свечи. Отлично работает на M1 с экспирацией в 3 свечи. Но всё равно важнее контекст: тренд, объемы и фильтры дают результат, а не кнопка Call/Put.
        11 августа 2025
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Volume Delta — отличный способ заглянуть внутрь свечи: видно, кто доминирует: покупатели или продавцы. Цвета и EMA-фильтр делают сигнал понятным и оперативным. Главное не пользоваться им как автопилотом, а встраивать в свою торговую стратегию.
        11 августа 2025
        Ответить
        Mister X
        Mister X
        One downside is that the indicator doesn’t factor in major news events, so I always check the economic calendar before trading signals. Still, it’s very useful for spotting momentum shifts.
        11 августа 2025
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!