Индикатор для бинарных опционов Volume Delta анализирует баланс сил между продавцами и покупателями на определенном ценовом уровне. Его работа основана на простом, но эффективном принципе: доминирование покупателей, как правило, приводит к росту цен, тогда как преобладание продавцов – к их снижению.

В этом обзоре мы рассмотрим особенности работы индикатора Volume Delta, научим интерпретировать его торговые сигналы и покажем, как использовать их для успешной оценки потенциала каждой сделки.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов Volume Delta

Терминал: TradingView

Таймфрейм: М1

Экспирация: 3 свечи

Типы опционов: Call/Put

Встроенные индикаторы: Volume Delta [hapharmonic]

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК

Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

Установка индикатора для бинарных опционов Volume Delta

Индикатор устанавливается в платформу TradingView через одноименное меню в верхней части терминала. Нажмите на кнопку “Индикаторы”, откроется панель “Индикаторы, показатели и стратегии”. В ее поисковой строке введите имя разработчика – hapharmonic. Затем найдите его в появившемся списке и кликните по нему, предварительно проверив название индикатора – Volume Delta.

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Volume Delta

Встроенный индикатор Volume Delta платформы TradingView абсолютно бесплатен, но гораздо эффективнее многих дорогих коммерческих разработок. Его принцип работы основан на измерении баланса между давлением продавцов и покупателей за одну свечу. Благодаря этой ценной информации трейдеры могут оценить, кто доминирует на рынке в настоящий момент: покупатели или продавцы.

На скриншоте выше представлена информационная панель "Volume Candles", на которую в реальном времени выводится информация о количестве сделок на покупку и продажу, а также их дельта (разница между покупками и продажами). Эта информация помогает трейдерам бинарных опционов определять потенциально выгодные моменты для открытия сделок в направлении преобладающей дельты, следуя за более сильной рыночной силой. Информационная панель находится в нижней части графика, рядом со столбиковой диаграммой, показывающей как распределились силы покупателей и продавцов внутри одной свечи.

Если внимательно рассмотреть диаграмму слева, видно, что свечи, в которых доминировали покупатели, полностью окрашены в голубой цвет, а там, где заправляли продавцы, – в красный. Часть свечей, оставшихся без цветового окраса, указывают на нейтральный статус.

Таким образом, индикатор для бинарных опционов Volume Delta дает представление не только об общем проторгованном объеме за одну свечу, который можно оценить по высоте столбика гистограммы, но и о проценте покупок и продаж в рамках этой свечи. Зная это, трейдер сможет более эффективно оценивать рыночные настроения и потенциал ценового движения.

Принцип отображения информации очень прост – тело свечи (область между ценами открытия и закрытия) берется за 100% и заполняется цветами в соответствии с преобладающей силой (покупателей или продавцов) в процентном соотношении. Такой подход позволяет визуализировать реальные рыночные настроения, рассчитывая разницу между объемами совершенных сделок на покупку и продажу.

Под “капотом” Volume Delta две экспоненциальные скользящие средние с периодами 12 и 26, параметры которых можно задавать в настройках индикатора.

Там же задается "подтверждающий объем", влияющий на появление стрелок при пересечении скользящих средних, и настраиваются алерты. Суть "подтверждающего объема" в том, что сигнал в виде стрелки о пересечении скользящих средних появляется только в том случае, если объем в направлении пересечения превысил порог, указанный в настройках.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Volume Delta

Как нетрудно догадаться, торговля по индикатору для бинарных опционов Volume Delta происходит по тренду, направление которого определяется по пересечению и расположению скользящих средних относительно друг друга. В случае развития бычьего тренда короткая EMA с периодом 12 пересекает длинный мувинг с периодом 26 снизу вверх. В этом случае скользящие средние подсветятся голубым цветом, а когда на рынке инициативу захватят продавцы, они станут красными.

Скользящие средние относятся к инструментам технического анализа. Если вы хотите более детально познакомиться с тем, как они работают и как их следует применять в торговле, изучите нашу подборку статей на эту тему:

Открытие опциона Call

Убеждаемся в наличии бычьего тренда – EMA голубого цвета Свеча голубого цвета и касается верхней EMA Объем осциллятора Volume Delta полностью голубого цвета На открытии новой свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

Убеждаемся в наличии медвежьего тренда – EMA красного цвета Свеча красного цвета и касается нижней EMA Объем осциллятора Volume Delta полностью красного цвета На открытии новой свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Volume Delta

Обратите внимание на то, что сигналы индикатора Volume Delta в виде треугольных маркеров не являются призывом к действию. Эти маркеры появляются в момент пересечения короткой и длинной EMA. Причем сами сигналы фильтруются настройкой параметра "Volume Confirmation Length", указывающего минимальное пороговое значение для объема продавца или покупателя, в зависимости от того, в какую сторону произошло пересечение скользящих средних.

Хороших результатов по этой стратегии можно добиться во время открытия европейской и американской торговых сессий на рынке Форекс. Если вы пока не слишком хорошо ориентируетесь в торговом расписании финансовых рынков, советуем ознакомиться с нашей статьей "Лучшее время для торговли бинарными опционами". В ней вы узнаете об основных торговых сессиях и расписании работы основных фондовых рынков.

Плюсы индикатора Volume Delta

Однозначным плюсом индикатора Volume Delta является возможность заглянуть внутрь любой свечи или бара и понять, как он был сформирован: кто победил в извечной борьбе спроса и предложения. Если победили покупатели, свеча окрасится голубым цветом; если продавцы – красным.

Кроме того, можно наглядно видеть расклад сил на рынке, поскольку заполнение тела свечей цветом происходит в зависимости от соотношения доли покупателей и продавцов на момент закрытия свечи. Это позволяет трейдеру определить направление рынка и потенциальные точки входа.

Показания этого индикатора можно использовать для подтверждения сигналов других инструментов. Например, если индикатор RSI сигнализирует о покупке, но Delta при этом отрицательная (свечи красного цвета), это может быть признаком того, что сигнал ложный.

Минусы индикатора Volume Delta

К недостаткам индикатора Volume Delta относится то, что он не учитывает важные факторы, оказывающие влияние на движение цен: выход ключевых новостей и публикацию макроэкономических данных. Поэтому слепое следование сигналам этого индикатора может привести к убыткам. Также недостатком является сложность интерпретации этих сигналов, с которыми потребуется разобраться.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Volume Delta позволяет расшифровать рыночные настроения и определить потенциал торговых возможностей. Рассчитывая баланс между давлением продавцов и покупателей на определенном ценовом уровне, можно определить доминирующую сторону. При положительной дельте на рынке преобладают покупатели, а значит, покупки опционов Call с большей вероятностью принесут прибыль. В то время как отрицательная дельта говорит о давлении продавцов и необходимости покупки опционов Put.

Таким образом, открывая позиции в направлении преобладающей рыночной силы, можно заметно повысить процент прибыльных сделок и улучшить общую эффективность торговли бинарными опционами. Перед торговлей на реальном счете обязательно потренируйтесь на демо-счете, выбрав лучшего брокера из рейтинга на нашем сайте. Открывайте сделки, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем успешной торговли!

