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        Акция для новых клиентов PocketOption

        Откройте счет в PocketOption и получите бонусы

        Ограниченная акция для новых клиентов брокера Pocket Option, первые 35 регистраций открывшие и пополнившие счет на любую сумму от 50$, по ссылкам с нашего сайта, бесплатно получат эксклюзивные промокоды:

        • На отмену убыточной сделки;
        • 10 красных кристаллов;
        • 5 синих кристаллов;
        • 2 зеленых кристаллов;
        • Cashback 3%;
        • Лицензия на майнинг красных кристаллов

        Все эти промокоды, вы сразу сможете применить на своем счете Pocket Option, а не нужные вовсе продать или обменять на другие ценные функции брокера. Подробнее обо всех бонусах брокера Pocket Option вы можете прочитать в нашей статье "Лучший брокер бинарных опционов" или просмотреть видео:

        Срок действия акции

        Акция длится до 2022 года, но может быть досрочно остановлена или частично изменена в зависимости от кол-ва зарегистрированных пользователей. Что бы получить все бонусные промокоды, напишите нам ваш ID регистрации. Ваш счет должен быть активным. *Администрация вправе отказать в выдаче промокодов, если ваш ID прибегает к мошенничеству. Все подробности акции можете уточнить через запрос на нашем сайте.

        Открыть счет в Pocket Option

         

        Pocket

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