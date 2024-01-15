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        Эксклюзивные бонусы для брокера PocketOption

        Эксклюзивные бонусы для брокера бинарных опционов PocketOption

        В 2020 году брокер бинарных опционов Pocket Option отменил для своих партнеров промокоды на пополнение счета свыше 100% и теперь в 2024, максимальный бонус от промокода будет составлять 50%. Более высокий бонус можно будет получить только купив его самостоятельно в маркете брокера используя для этого специальные кристаллы, при этом уровень профиля трейдера должен быть не ниже пятого:

        Pocket Option бонус 100% и 110%

        Условия для промокодов на пополнение счета в 2024 году остались прежними. Вы так же можете вывести все свои реальные деньги без ограничений в любой момент и этот бонус к депозиту не ограничивает ваш вывод средств. Однако теперь минимальный депозит для бонуса по промокоду из маркета составляет $100, а не $50, как было по обычным промокодам. А максимальная сумма бонуса ограничена $1000, вместо $5000, как было ранее.

        Pocket Option бонус 100% информация

        Бесплатные бонусы маркета для Pocket Option

        Но любителям бонусов и промокодов не стоит расстраиваться. Для всех, кто прошел регистрацию у брокера PocketOption с нашего сайта или только собирается у него зарегистрироваться, мы подготовили эксклюзивные бонусы из маркета БЕСПЛАТНО:

        Бонус

        Промокод

        Красный кристалл

         

        1 красный кристалл бесплатно

         

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        Синий кристалл

         

        1 синий кристалл бесплатно

         

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        1 зеленый кристалл бесплатно

         

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        Красный кристалл x10х10

         

        10 красных кристаллов бесплатно

         

        По запросу с личного кабинета на нашем сайте

        Синий кристалл x5х5

         

        5 синих кристаллов бесплатно

         

        По запросу с личного кабинета на нашем сайте

        зеленый кристалл x2х2

         

        2 зеленых кристалла бесплатно

         

        По запросу с личного кабинета на нашем сайте

        Бустер х1

         

        Бустер х1

         

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        Отмена проигрышной сделки на 10$

         

        Отмена убыточной сделки на 10$

         

        По запросу с личного кабинета на нашем сайте

        Cashback 2%

         

        Cashback 2%

         

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        Cashback 3%

         

        Cashback 3%

         

        По запросу с личного кабинета на нашем сайте

        Билет на турнир

         

        Бесплатный билет на турнир

         

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        Лицензия на майнинг красных кристаллов

         

        Лицензия на майнинг красных кристаллов

         

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        Лицензия на майнинг красных кристаллов

         

        Максимальный бонус к депозиту

         

        Получить


        *Бонусы доступны только для первых 30 клиентов и обновляются переодически в течении месяца.  Дополнительные бонусы можно найти в обзоре с отзывами о брокере PocketOption.

         

        Эксклюзивные бонусы вы можете получать на постоянной основе, будучи зарегистрированным пользователем нашего сайта. Для этого авторизуйтесь на нашем сайте winoptionsignals и отправьте сообщение в тех. поддержку с личного кабинета нашего сайта о желании получить эксклюзивный бонус, указав ваш ID регистрации в PocketOption:

        Сообщение в тех. поддержку WinOptionSignals

        Все промокоды можно активировать в разделе финансы вашего личного кабинета, выбрав раздел промокодов:

        Финансы - Промокоды

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ У БРОКЕРА POCKET OPTION

        Брокер бинарных опционов PocketOption, являющийся торговой маркой компании Gembell Limited, ведет свою деятельность с 2017 года и принимает регистрации трейдеров практически со всего мира, включая трейдеров с России. Брокер имеет лицензию ЦРОФР на территории России TSRF RU 0395 AA Vv0141, а также лицензию PO TRADE LTD is registered at C/O LC02 503, Choc Bay, Castries, Saint Lucia with the registration number 2019-00207.

        PO

         

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        Комментарии

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        sardor
        я зарегистрировался и написал но мне до сих пор не ответили уже прошло 3 дня (
        26 сентября 2024
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