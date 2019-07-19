Индикатор для бинарных опционов Atomic Analyst – новый инструмент для трейдеров, работающих на платформе MetaTrader 4. Он не просто формирует торговые сигналы, но и предоставляет информационную панель с различными статистическими данными. Это позволяет трейдеру не слепо следовать рекомендациям индикатора, а глубоко анализировать их эффективность, отслеживать направление тренда и оценивать вероятность успешной сделки.

Индикатор Atomic Analyst собирает статистику по собственным сигналам, что дает пользователю возможность разработать индивидуальную торговую стратегию. В этом обзоре мы детально разберем функционал этого платного индикатора, проанализируем его преимущества и недостатки, а также рассмотрим примеры его использования в реальной торговле. Его цена составляет $199, но вы сможете скачать его по ссылке в конце этого обзора в ознакомительных целях совершенно бесплатно. Узнайте, как этот инструмент может повысить вашу эффективность на рынке бинарных опционов и помочь достичь более стабильной прибыли.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Atomic Analyst

Терминал: MetaTrader 4

Таймфрейм: M5

Экспирация: 3 свечи

Типы опционов: Call/Put

Индикаторы: Atomic Analyst.ex4

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00-20:00 МСК

Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

Установка индикатора для бинарных опционов Atomic Analyst

Индикатор Atomic Analyst устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MetaTrader 4 пункт “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "MQL4", затем в “Indicators” и переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогичным образом, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Atomic Analyst

Индикатор для бинарных опционов Atomic Analyst – это полноценная система анализа рынка. Вместо классических японских свечей и баров он строит график особого типа: зеленые свечи показывают восходящий тренд, красные – нисходящий, а пурпурные указывают на флэт.

Помимо свечей, указывающих на тренд, индикатор Atomic Analyst отображает на графике уровни фиксации прибыли, что будет полезно трейдерам рынка Форекс. Зеленым пунктиром отмечены уровни тейк-профита для сделок на покупку (long), а красным – на продажу (short).

Выбор определенного уровня зависит от предпочтений конкретного трейдера и его толерантности к риску. Однако следует иметь в виду, что вероятность достижения уровней TP-4 и TP-5 значительно ниже, чем TP-1 – TP-3. Учитывайте это в своей торговле.

Главным элементом индикатора для бинарных опционов Atomic Analyst является информационная панель. С ее помощью трейдер может видеть распределение сделок по направлению торговли за день, текущий спред, торговую статистику по своему счету, процент прибыльных сделок отдельно для покупок и продаж, общий профит-фактор по торговым сигналам за день, а также раздельно для покупок и продаж. Кроме того, панель отображает текущую торговую сессию и тренд-метр, который показывает наличие тренда на различных таймфреймах.

Этот индикатор многофункционален, поэтому неудивительно, что у него много настроек. Все параметры рассматривать не будем, так как они интуитивно понятны.

Обратим ваше внимание лишь на раздел всплывающих сообщений – алертов. Благодаря их активации трейдеру не нужно постоянно следить за рынком и сигналами индикатора Atomic Analyst.

Как только выполняются все необходимые условия, появляется торговый сигнал на открытие опциона Call или Put в виде зеленого или красного треугольника соответственно. Об этом также сигнализирует всплывающее сообщение.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Atomic Analyst

Индикатор для бинарных опционов Atomic Analyst следует использовать в направлении основного тренда. Саму тенденцию на рынке будем определять по показаниям тренд-метра в сочетании со статистикой прибыльных сделок. Например, на скриншоте ниже видно, что большинство таймфреймов на тренд-метре окрашены в зеленый цвет – тренд восходящий.

При этом процент прибыльных сделок по покупке опционов Call выше, чем по сделкам на покупку Put. Это подтверждает восходящий тренд и указывает на предпочтительное направление торговли. Поэтому трейдеру остается лишь дождаться сигнала на покупку в виде зеленого треугольника под зеленой свечой, игнорируя сигналы на покупку Put.

Какими бы ни были сигналы торговой стратегии, трейдеру всегда стоит уделять особое внимание принципам управления капиталом, так как именно они могут сгладить негативное влияние серии убыточных сделок, которые периодически совершает любой спекулянт, независимо от опыта торговли. Если вы хотите держать убытки под контролем и знать, как действовать даже в самых сложных ситуациях, рекомендуем ознакомиться с подборкой статей на эту тему:

При торговле по индикатору для бинарных опционов Atomic Analyst не рекомендуется использовать более 2% капитала на одну сделку.

Открытие опциона Call

Убеждаемся, что на рынке бычий тренд – на тренд-метре большинство таймфреймов зеленые. Значение “Buy % won” на инфо-панели больше 80%. Под зеленой свечой появился зеленый треугольник. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Убеждаемся, что на рынке медвежий тренд – на тренд-метре большинство таймфреймов красные. Значение “Sell % won” на инфо-панели больше 80%. Над красной свечой появился красный треугольник. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Atomic Analyst

Использовать индикатор для бинарных опционов Atomic Analyst рекомендуется на активах с высоким процентом прибыльных сделок в направлении доминирующего тренда. В этом случае трейдер будет иметь не только теоретическое представление о выгоде заключения сделок по направлению основной тенденции, но и фактическое подтверждение этой теории в виде уровня Win Rate.

Особо подчеркнем, что конкретное значение процента прибыльных сделок, на которое стоит опираться при выборе направления торговли, зависит от предпочтений самого трейдера. Значение 80%, указанное в статье, – это скорее ориентир, чем четкая инструкция к действию. Не забывайте, что рынок – живой организм, и то, что хорошо работало "вчера", может показывать посредственные результаты "сегодня". Главное – понять сам принцип торговли и применять его в зависимости от выбранного актива и таймфрейма.

Плюсы индикатора Atomic Analyst

Одним из преимуществ этого инструмента технического анализа можно считать сбор статистики по собственным торговым сигналам, которая заранее информирует пользователя о целесообразности торговли конкретным активом на определенном таймфрейме. Удобная информационная панель и тренд-метр с указанием тренда для каждого торгового интервала – это связка, которая сделает ваш трейдинг более предсказуемым и прибыльным.

Еще один неоспоримый плюс – простота использования. Все, что нужно, – это найти подходящий актив с однонаправленным трендом на разных таймфреймах и высоким процентом прибыльных сделок в том же направлении. Далее остается лишь дождаться соответствующего сигнала и открыть сделку.

Минусы индикатора Atomic Analyst

Недостатком этого инструмента можно считать необходимость длительного ожидания выполнения условий для торговли. Это особенно актуально для брокеров бинарных опционов с ограниченным числом доступных активов. В этом случае можно попробовать перейти на другой временной интервал и проверить результативность сигналов индикатора Atomic Analyst на нем.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Atomic Analyst представляет удачное сочетание трендового подхода и торговой статистики. Если первый увеличивает вероятность получения прибыльных сделок, то второй подтверждает или опровергает наши предположения на этот счет. Грамотное использование этих фундаментальных принципов может привести к хорошим результатам с этим платным индикатором. Его стоимость в $199 вполне оправдана, хотя и не самая низкая.

Мы предлагаем всем желающим протестировать его, скачав в ознакомительных целях по ссылке под этим обзором. Перед применением в реальной торговле бинарными опционами проверьте сигналы индикатора Atomic Analyst на демо-счете у брокера с минимальным депозитом. Только убедившись в его эффективности, переходите к торговле реальными деньгами, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем удачной торговли!

