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        Бинарные опционы и Ислам

        Бинарные опционы и Ислам

        бинарные опционы исламПопулярность бинарных опционов растет по всему земному шару, в том числе на Востоке. Многие жители ближневосточных и дальневосточных государств интересуются трейдингом на этом рынке. Однако в странах, исповедующих Ислам, возникает проблема: законы шариата не позволяют торговать бинарными опционами, и вот почему:

        1. согласно священной книге мусульман – Корану, ростовщичество не допускается. Строго запрещено давать деньги под проценты. В данном случае имеется в виду кредитное плечо и начисление прибыли в случае успешной сделки;
        2. в бинарных опционах отсутствует реальный актив, поэтому они толкуются последователями Ислама не как вид торговой операции, а как азартная игра. А все, что связано с азартом, считается неправильным способом получения дохода и запрещено шариатом;
        3. в долгосрочных сделках взимается плата за перенос позиций «через ночь», что также недопустимо.

        Однако для брокеров бинарных опционов страны Востока — это большое количество потенциальных клиентов. Поэтому они постарались разработать счета для мусульман (Swap free), которые не противоречат учениям пророка Маухаммеда.

        Исламские счета в бинарных опционах

        swap freeОсновная идея исламских Swap free состоит в том, что законы шариата не позволяют иметь дело с деривативами, а также заниматься азартными играми, однако разрешают инвестировать свои средства и получать с них дивиденды. Виды и типы депозитов у разных брокеров могут имеют свои особенности, однако все они основаны на общих принципах:

        1. отсутствие свопов (комиссии за перенос открытой сделки на следующий день). Трейдеры из других стран тоже были бы не прочь воспользоваться таким условием в целях экономии своего капитала. Однако компании-брокеры не согласны отказываться от прибыли, поэтому могут предусмотреть в договоре специальные условия — подтверждение места жительства при выводе средств. Не подтвердили — потеряли весь доход;
        2. не азартные игры, а инвестиции. Проблему ростовщичества, то есть одалживания под проценты, без создания реального продукта, брокеры решили, просто изменив подход к самому вопросу. В настоящее время при открытии исламского счета пользователь видит надпись, разъясняющую, что он инвестирует деньги, а не делает ставку на случайный исход. В этом случае законы шариата разрешают онлайн-трейдинг.

        Торговля бинарными опционами в классическом виде не допускается Исламом. Однако все выглядит совершенно иначе, если сделки представить в качестве деловых вложений. Поэтому основное отличие счетов для мусульман — отсутствие свопа.

        Более подробно ознакомиться с условиями открытия счетов Swap free, которые предлагают разные брокерские компании, вы можете на нашем сайте winoptionsignals.com в разделе обзоров брокеров – обзоры брокеров бинарных опционов. Чтобы узнать детали, нажмите кнопку «Показать еще» и перейдите в соответствующий раздел.

        PO

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        Комментарии

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        Option Bull
        Option Bull
        Пониммаю, что вопрос не совсем про бинарные опционы в исламе, но почему растовщичество так строго запрещено у мусульман?. Давать деньги под проценты - это преступление, согласно Корану?
        Никита, да, именно так и есть.
        09 декабря 2022
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Восток - дело тонкое!
        09 декабря 2022
        Ответить
        Влад
        Влад
        Как думаете, к кому обращались брокеры на официальном уровне, чтобы получить разрешение на бинарные опционы в исламе?
        Max, Сложно ответить на этот вопрос, ведь в исламе тоже есть несколько ответвлений, как и в других религиях мира. Наверное нужно было разрешения духовных лидеров
        15 июня 2021
        Ответить
        Max
        Max
        Как думаете, к кому обращались брокеры на официальном уровне, чтобы получить разрешение на бинарные опционы в исламе?
        11 июня 2021
        Ответить
        Ольга
        Пониммаю, что вопрос не совсем про бинарные опционы в исламе, но почему растовщичество так строго запрещено у мусульман?. Давать деньги под проценты - это преступление, согласно Корану?
        Никита, Просто согласно Корану, бинарные опционы трактуют как азартную игру, а не как финансовые инвестиции, поэтому, бинарные опционы под запретом в исламе. Впрочем, любой трейдер, который считает что бинарные опционы это азартная игра, а не финансовая инвестиция, рано или поздно потерпит неудачу в процессе торговли.
        25 мая 2021
        Ответить
        Никита
        Никита
        Пониммаю, что вопрос не совсем про бинарные опционы в исламе, но почему растовщичество так строго запрещено у мусульман?. Давать деньги под проценты - это преступление, согласно Корану?
        21 мая 2021
        Ответить
        Max White
        Max White
        Страны Востока - это много новых клиентов и возможностей для брокеров бинарных опционов. Конечно же бинарные опционы в исламе предполагают определенные ограничения, но в странах Востока трейдеры тоже хотят быть успешными, а значит брокеры предлагают вполне разумный выход из сложившейся ситуации -счет без Swop и комиссии.
        Очень хороший ход для привлечения новых клиентов, думаю данный вид бинарных опционов быстро зарекомендует себя в Исламе, так как не нарушает запрета их религии и дает отличную возможность заработать. Интересно могут ли другие трейдеры инвестировать таким же образом или данный вид предназначен только для стран востока?
        20 мая 2021
        Ответить
        Жорик
        Жорик
        Страны Востока - это много новых клиентов и возможностей для брокеров бинарных опционов. Конечно же бинарные опционы в исламе предполагают определенные ограничения, но в странах Востока трейдеры тоже хотят быть успешными, а значит брокеры предлагают вполне разумный выход из сложившейся ситуации -счет без Swop и комиссии.
        20 мая 2021
        Ответить
        Вахтан
        Вахтан
        я бы и сам не отказался от счета без Swopa, это выгодно и удобно, ну а если трейдер воспринимает торговлю бинарными опционами как азартную игру, а не хорошо продуманную инвестицию, то такой подход приведет лишь к убыткам и потере депозита.
        20 мая 2021
        Ответить
        Эмир
        Ну вот теперь и жители стран Ближнего и Дальнего Востока получили возможность торговать бинарными опционами, так как по сути бинарные опционы в Исламе не нарушают законов Шариата, ведь это не азартная игра и не ставки, а обдуманное инвестирование своих денег.
        20 мая 2021
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