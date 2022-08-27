Полезные функции чата в Pocket Option

Служба поддержки у брокера Pocket Option использует разные каналы для связи с клиентами, к которым можно отнести форму обратной связи, электронную почту или чат. И именно чат чаще всего используется всеми трейдерами, так как это самый быстрый способ для связи с менеджерами брокера. Также чат у брокера Покет Опшен можно использовать для связи с другими трейдерами, поэтому далее подробно рассмотрим его возможности.

Содержание:

Зачем нужен чат в Pocket Option

Чат – это удобная опция для связи со службой поддержкой или другими клиентами, пользующимися услугами Pocket Option. Благодаря данной функции клиенты брокера бинарных опционов могут быстро получать аналитическую информацию, новости и другие сведения, необходимые в торговле.

Для открытия или закрытия чата нужно нажать на соответствующий значок, который располагается на левой панели. Язык общения и отображения новостной и другой информации зависит от настроек профиля:

Каждый пользователь может создавать собственные каналы, в том числе и для ограниченной группы трейдеров. Для этого достаточно нажать на «+» и заполнить поля в появившемся окне:

Общение с поддержкой Pocket Option

Чтобы задать вопрос службе поддержки, нужно в окне выбрать «Чат поддержки»:

Общение с другими трейдерами, торгующими в Pocket Option

Для общения с другими людьми достаточно перейти в раздел «Общий чат» для русскоязычных клиентов или в «General Chat» для англоязычных:

Нужно учесть, что все сообщения проверяются. Нельзя писать то, что не соответствует правилам общения.

Пользовательские каналы и личные переписки в Pocket Option

Чтобы начать личное общение с каким-либо трейдером, нужно нажать значок поиска и найти нужного трейдера:

Также можно создавать свои каналы, или присоединяться к существующим. Стандартно у вас в чате будут несколько каналов от брокера Покет Опшен. Там представлены новости, аналитика и информация по бонусам. Для перехода на эти каналы нужно открыть одноименный раздел каналов:

Уведомления в чате Pocket Option

В этом разделе появляются уведомления, касающиеся торговли. Например, если ваша сделка закрывается брокером или по другим техническим причинам, вы получите уведомление в этом разделе:

Заключение

Чат брокера Покет Опшн является полезным дополнением к торговле, так как там можно не только получить ответы на вопросы, а и пообщаться с другими трейдерами, или узнать новости как о рынке, так и о платформе. Также вы можете сами создать канал, чтобы общаться с другими трейдерами или делиться своими знаниями.

Открыть счет в PocketOption

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