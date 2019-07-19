Стратегия бинарных опционов Binguru – еще один удачный пример сочетания динамических каналов на основе популярного индикатора Bollinger Bands и стрелочного индикатора Quantum без перерисовки сигналов. Несмотря на широкую популярность, оба инструмента имеют свои особенности, которые важно учитывать для успешной торговли бинарными опционами. О том, как наиболее эффективно сочетать эти индикаторы, расскажем в этом обзоре.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов

Установка стратегии для бинарных опционов

Индикаторы этой стратегии вы можете скачать с нашего сайта и установить в терминал MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов

В основе стратегии бинарных опционов Binguru лежит популярный технический индикатор, созданный американским трейдером и финансовым аналитиком Джоном Боллинджером – полосы Боллинджера, Bollinger Bands. Характерная особенность этого инструмента, за что его так полюбили трейдеры во всем мире, заключается в том, что он способен не просто указывать направление тренда, но и измерять его волатильность.

Именно Джон Боллинджер предложил объединить простую скользящую среднюю со статистическим показателем стандартного отклонения, в результате чего появился динамический канал, способный расширяться при высокой рыночной активности и, наоборот, сужаться в периоды затишья.

Боллинджер является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA) и специалистом по техническому анализу (CMT). Он частый гость финансовых телеканалов и автор бестселлера «Боллинджер о лентах Боллинджера», который стал настольной книгой для трейдеров.

Что же представляют собой эти «волшебные» линии Боллинджера и как они используются в данной стратегии? Все просто: они выполняют роль фильтра для торговых сигналов стрелочного индикатора Quantum. Торговый сигнал в виде стрелки должен формироваться за пределами границ полос Боллинджера при условии совпадения направления сигнала и закрытия свечи, на которой он появился.

Как видно на изображении выше, сигнал слева полностью соответствует всем правилам стратегии: свеча, на которой появилась стрелка, закрылась за пределами полос Боллинджера и в направлении, на которое указывает стрелка – вверх. В этот момент следует покупать опцион Call. Справа наблюдается аналогичная ситуация, но с одним исключением: свеча закрылась против направления, указанного стрелкой, и в результате рынок пошел против данного сигнала.

Таким простым способом можно фильтровать торговые сигналы стрелочного индикатора и повышать процент прибыльных сделок. Учитывая, что полосы Боллинджера отражают уровни, находящиеся на расстоянии двух стандартных отклонений от средних значений, трейдер существенно увеличивает вероятность положительного исхода сделки, открывая ее за пределами этих границ. Дополнительным преимуществом является то, что полосы хорошо адаптируются к рыночным условиям, а их ширина зависит от текущего разброса цен относительно средних значений.

Например, в периоды высокой рыночной активности стандартное отклонение увеличивается, и полосы расширяются. И наоборот, когда рынок находится в спокойном состоянии, отклонение снижается, а полосы сужаются.

Как правило, сигналы по данной системе появляются в моменты резкого расширения полос, что указывает на сильное отклонение цены от ее средних значений. В такие периоды целесообразно рассматривать сделки в направлении этого движения.

Настройки торговой системы предельно просты. Для индикатора Bollinger Bands необходимо задать период расчета 21 и значение отклонения 2.

У сигнального стрелочного индикатора больше настроек и основные из них отмечены на изображении ниже.

Правила торговли по Binguru

Чтобы увеличить количество прибыльных сделок по этой системе, следует придерживаться простых правил: открывать позиции в моменты, когда цена отклоняется к одной из полос Боллинджера, а свеча со стрелочным сигналом закрывается в направлении, указанном стрелкой.

Открытие опциона Call

Убедитесь, что цена находится за границами полос Боллинджера Дождитесь появления зеленой стрелки под свечой Убедитесь, что свеча закрылась в направлении стрелки На открытии следующей свечи откройте опцион Call

Открытие опциона Put

Убедитесь, что цена находится за границами полос Боллинджера Дождитесь появления красной стрелки над свечой Убедитесь, что свеча закрылась в направлении стрелки На открытии следующей свечи откройте опцион Put

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения

Обычно в стратегиях, опубликованных на нашем сайте, даются рекомендации использовать трендовые активы. Для большинства торговых систем это действительно лучший подход. Однако по методике, описанной в этом обзоре, сделки можно заключать и в периоды флэта. В этом случае опционы Call открывают при подходе цены к нижней полосе Bollinger Bands, а опционы Put – при подходе к верхней полосе.

Плюсы стратегии

Главное преимущество этой системы заключается в использовании динамических полос Боллинджера, которые, в отличие от статичных каналов, автоматически адаптируются к рыночной волатильности, расширяясь на активном рынке и сужаясь во флэте. В отличие от индикатора TMA, эти полосы не перерисовывают свои значения, что позволяет трейдерам бинарных опционов объективно тестировать стратегии на исторических данных и доверять сигналам, формирующимся в реальном времени. При этом сигналы системы легко читаются и не допускают двояких трактовок, что делает ее доступной даже для новичков.

Минусы стратегии

К недостаткам этой торговой методики можно отнести относительно небольшое количество торговых сигналов, генерируемых стрелочным индикатором Quantum. Кроме того, следует учитывать, что Bollinger Bands – это запаздывающий индикатор: его полосы всегда следуют за ценой, а не предсказывают ее.

Заключение

Стратегия бинарных опционов Binguru представляет собой торговый подход, основанный на сигналах стрелочного индикатора Quantum и их фильтрации с помощью полос Боллинджера, а также на простом правиле закрытия свечи. Динамические полосы позволяют использовать систему в разных фазах рынка, а отсутствие перерисовки дает трейдерам возможность доверять торговым сигналам, формирующимся в реальном времени.

Тем не менее перед применением этой системы в реальной торговле бинарными опционами рекомендуем протестировать ее на демо-счете у надежного брокера. Не забывайте о правилах управления рисками и капиталом. Попутного тренда!

