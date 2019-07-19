AZAFOREX – краткий обзор скам-брокера бинарных опционов Мошеннический брокер AZAForex начал свою деятельность на рынке бинарных опционов в марте 2016 года. На сайте аферистов утверждается, что компания является международным брокером с регистрацией на Маршалловых Островах, однако на деле компания AZAFOREX PRO LLC никогда не была там зарегистрирована. По крайней мере официальных данных об этой компании от уполномоченного органа этого островного государства нет. AZAFOREX ОТЗЫВЫ

Брокер бинарных опционов AZAForex – еще один мошенник, действующий под вывеской посредника. Как и положено компании-аферисту, AZAForex предлагает «лучшие условия на рынке» и множество бонусов. При этом этот скам-брокер хвастается собственной торговой платформой для настольных и мобильных устройств и рибейтами, которые якобы покрывают 30 % спреда от проторгованного объема на рынке Форекс. В этом обзоре разберемся, можно ли доверять обещаниям этого брокера бинарных опционов или лучше обойти его стороной.

Основные характеристики брокера бинарных опционов

Общая информация о брокере

Брокер бинарных опционов AZAForex выдает себя за надежного посредника, предоставляющего услуги по торговле на международных рынках. В его арсенале – рынок Forex и CFD, а также бинарные опционы на валютные пары, металлы, индексы и криптовалюты. Своим клиентам компания обещает быстрое исполнение сделок благодаря современному торговому терминалу Mobius Trader 7, доступному в настольной и мобильной версиях. При этом аналитики AZAForex ежедневно публикуют прогнозы по различным инструментам, дают рекомендации по инвестициям в разные активы и ПАММ-счета, которые также предлагает этот брокер.

Регистрация домена

Официальной датой появления сайта брокерской компании AZAForex можно считать март 2016 года. Именно эта дата фигурирует в отчете базы Whois.

Однако, по информации интернет-архива, домен azaforex.com появился гораздо раньше – в 2007 году. В то время он принадлежал некой брокерской компании ForexTradeWorld, а с ноября 2013 года на этом домене размещался блог по торговле на валютном рынке – azaFOREX. Очевидно, именно он впоследствии и дал название брокеру бинарных опционов AZAFOREX.

Лицензии и регуляция

Как и положено скам-проекту, у псевдоброкера AZAFOREX нет никаких документов о регистрации компании и лицензий на право осуществлять деятельность на финансовых рынках. О компании AZAFOREX PRO LLC нет никакой информации в официальных реестрах юридических лиц Маршалловых Островов. Поэтому можно с уверенностью предположить, что такой компании никогда не существовало. Зато есть информация от регуляторов, предупреждающая инвесторов об опасности сотрудничества с этим «брокером».

Например, канадский регулятор AMF в провинции Квебек на востоке Канады недвусмысленно заявляет об этом на страницах своего официального сайта.

С его выводами согласен и Центральный банк РФ, обнаруживший в действиях AZAFOREX признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, о чем сообщил в своем постановлении от 19 ноября 2021 года.

Таким образом, перед нами компания, которая ведет деятельность незаконно и не может гарантировать сохранность средств своих клиентов.

Продвижение в соцсетях

На удивление, социальные сети брокера AZAFOREX достаточно развиты и местами даже пафосны. Например, какое отношение к британской столице имеет эта офшорная помойка? Тем не менее на обложке официальной страницы Facebook мошеннического брокера AZAFOREX красуется фото британского парламента и знаменитой часовой башни Биг-Бен.

И, кстати, логотип на черном фоне (как на сайте) этому скам-брокеру подходит больше – он как раз соответствует его профилю деятельности.

В Instagram этот «брокер» публикует технический анализ текущей рыночной ситуации, имитируя заботу о клиентах. Однако число подписчиков говорит само за себя.

В соцсети X профиль пуст. Давно замечено, что в этой сети мошенников не любят, и если вы видите пустой аккаунт брокера, стоит задуматься о мошенничестве со стороны такой «компании».

Канал этого скам-брокера на YouTube полностью повторяет его контент в Instagram: тот же примитивный технический анализ, якобы «во благо» своих клиентов.

В целом нужно отдать должное этим мошенникам: по крайней мере, они постарались максимально замаскировать свою откровенно незаконную деятельность под работу честных брокеров бинарных опционов. Многие аналогичные проекты на такое не способны.

Торговые условия

Брокер AZAFOREX предлагает два вида бинарных опционов: «китайские» и «американские». Почему они так называются, известно только самому брокеру. Во всем мире существуют опционы европейского и американского стиля, но мошенники из AZAForex решили изобрести новый инструмент, рассчитывая на неграмотность своих клиентов.

Итак, давайте разберемся, в чем же заключаются отличия так называемых «китайских» и «американских» опционов по версии этих мошенников.

Китайские опционы: при ставке на повышение курса сделка открывается по цене Ask. При ставке на снижение курса она открывается по цене Bid, без задержки. В этих опционах учитывается спред: если вы откроете ставку по цене Ask, она будет закрыта по цене Bid и наоборот.

Американские опционы: ставки делаются без спреда. Сделка открывается по средней цене между Ask и Bid как при повышении, так и при понижении цены, но с задержкой в 60 секунд.

Звучит вроде бы неплохо, но есть один нюанс – размер самого спреда. Он гигантский! Например, по такому ликвидному инструменту, как золото, спред в терминале Mobius Trader 7 составляет 205 пипсов, в то время как у обычного ECN-брокера рынка Форекс он равен всего 7 пипсам, то есть практически в 30 раз меньше.

Из-за этого огромного спреда стандартные опционы «выше/ниже» превращаются в бинарные опционы In-touch. В этом случае необходимо спрогнозировать не просто движение вверх или вниз, а сильное однонаправленное движение, чтобы цена Bid при прогнозе на рост актива за установленный период экспирации превысила цену Ask на момент открытия сделки. Только тогда этот мошеннический брокер выплатит вам «умопомрачительные» 70 % от размера ставки.

С американскими опционами ситуация еще хуже. Там устанавливается задержка в одну минуту на открытие сделки, чтобы максимально снизить шансы трейдера на успех. И самое интересное – сделки нельзя отменить: если вы в терминале нажали кнопку Buy или Sell, обратной дороги нет.

Сравните это с торговыми условиями Pocket Option, где спред отсутствует, и вы можете рассчитывать на выплату по сделкам «выше/ниже» до 92 %.

Регистрация у брокера AZAFOREX

Регистрация у мошенника AZAForex проходит по стандартной схеме, как у честных брокеров бинарных опционов: заполняете форму и получаете доступ к торговой платформе.

После того как вы заполните стандартную форму и нажмете кнопку «Open Trading Account», загрузится личный кабинет, в безопасной среде которого можно управлять счетами, открывать и пополнять демо-счет и многое другое.

Верификация персональных данных

Чтобы получить возможность совершать сделки на реальном счете, необходимо пройти процедуру верификации персональных данных. Для этого в личном кабинете перейдите во вкладку «Profile», затем в раздел «Verification».

Далее необходимо загрузить стандартный набор документов. Это могут быть паспорт или водительские права, а также выписка из банка либо счет за коммунальные услуги, подтверждающие адрес вашего проживания. Однако мы не рекомендуем делать это на сайте данного мошеннического ресурса.

Минимальный депозит на платформе AZAFOREX

Минимальный депозит на скам-платформе AZAForex составляет 1 $ для счетов уровня Start, 2 000 $ для счетов PRO и 10 000 $ для VIP. Если вы хотите узнать, где еще можно начать торговлю с небольшими суммами, рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов с минимальным депозитом.

Пополнение счёта у брокера и вывод денег с сайта

Пополнить счет на этой мошеннической платформе можно разными способами, но мы не рекомендуем этого делать. Однако если вы решились на такой шаг, перейдите во вкладку «Accounts»,

затем в раздел «Deposit». В появившемся окне выберите подходящий способ оплаты и укажите нужную сумму. Обратите внимание: минимальная сумма пополнения с помощью банковских карт составляет 50 $.

Типы счетов

Лжеброкер бинарных опционов AZAForex предлагает четыре типа счетов: Start, PRO, VIP для реальной торговли и демо-счет для обучения.

Тип счета Описание Start Счет начального уровня с минимальным депозитом от 1 $ и поддержкой в чате 24/7. Доступна торговля двумя типами бинарных опционов: «китайскими» и «американскими». PRO Счет следующего уровня с минимальным депозитом от 2 000 $. Доступны все привилегии стартового счета, плюс крипто-бонус от 10 % до 25 %, денежный бонус до 2 000 $ и рибейты. VIP Счет максимального уровня с минимальным депозитом от 10 000 $. Доступны все привилегии счета PRO, а также продвинутая аналитика и якобы управление инвестиционным портфелем. Демо-счет Счет для начинающих трейдеров, желающих изучить торговый терминал и основы трейдинга бинарными опционами.

Торговые платформы

Для заключения сделок AZAForex предлагает торговую платформу Mobius Trader 7 от разработчика Mobius Soft Ltd. Среди ее достоинств – поддержка всех платформ: браузер, Windows, Linux, MacOS, Android, iOS (iPhone, iPad).

Но это официально. Если вникнуть в детали, быстро выяснится, что Mobius Soft Ltd занимается поставкой нелицензионного софта для различных скам-проектов. AZAForex – далеко не единственный клиент. Поэтому можно с уверенностью сказать: если вы видите у какого-либо брокера эту платформу, знайте – перед вами мошенники.

С этим согласен и Центральный банк РФ, который в апреле 2023 года выпустил постановление о том, что у Mobius Soft Ltd есть все признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Конкурсы и бонусы

Никаких конкурсов компания не проводит. Зато она предлагает множество бонусов:

Крипто-бонус: дополнительно до 25 % в криптовалюте при внесении средств в цифровых активах.

дополнительно до 25 % в криптовалюте при внесении средств в цифровых активах. Бонус за лояльность: увеличивает ваши средства на 120 %.

увеличивает ваши средства на 120 %. Бонус за хранение средств: можно снять от 200 до 2 000 долларов США.

можно снять от 200 до 2 000 долларов США. Рибейт: до 30 % от спреда или 50 USD за каждый 1 млн USD проторгованных средств. Никаких ограничений на вывод рибейтов.

до 30 % от спреда или 50 USD за каждый 1 млн USD проторгованных средств. Никаких ограничений на вывод рибейтов. Возврат комиссии по депозитам.

по депозитам. Бесплатный VPSдля VIP-счетов.

Обучающие программы

На сайте этого брокера бинарных опционов много аналитических и учебных материалов. Есть прогнозы «экспертов» компании, блог о рынке Форекс с последними корпоративными новостями ведущих мировых компаний, экономический календарь и сигналы, которым доверять точно не стоит. Вместо этого рекомендуем пройти комплексное обучение торговле бинарными опционами на нашем сайте и подобрать оптимальную стратегию.

Работа службы поддержки клиентов

Связаться с сотрудниками компании можно через WhatsApp, по электронной почте или написав сообщение в чате.

AZAForex отзывы пользователей

Отзывы об этом брокере в основном негативные, что дополнительно подтверждает его сомнительную репутацию.

Плюсы и минусы брокера

У скам-проекта нет плюсов, поэтому отметим достоинства его торговой платформы.

✔️ Преимущества ❌ Недостатки Круглосуточный доступ к торговой платформе Брокер не выплачивает прибыль Поддержка клиентов в чате и по электронной почте Средства клиентов присваивают собственники этого скам-проекта Возможность проводить полноценный технический анализ Компания нигде не зарегистрирована и не имеет лицензий Быстрое пополнение счета через большое количество платежных систем, включая банковские карты и криптовалюты Торговые возможности, описанные на платформе, являются фейком

Заключение: стоит ли торговать через AZAFOREX?

AZAForex – это очередной скам-проект, имитирующий работу брокера бинарных опционов, который следует обходить стороной. Несмотря на внешне привлекательный терминал и широко разрекламированные торговые возможности, этот псевдоброкер не выплачивает прибыль и присваивает средства своих клиентов. Оценку этим действиям уже дали финансовые регуляторы из Канады и РФ, а отзывы на независимых площадках дополнительно подтвердили наш вывод о проекте.

Поэтому мы категорически не рекомендуем открывать счет у этих аферистов. Вместо этого выбирайте проверенные компании из нашего рейтинга надежных брокеров бинарных опционов.

