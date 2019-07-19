Брокер бинарных опционов Dukascopy

Dukascopy – краткий обзор брокера бинарных опционов Брокер Dukascopy начал работать на рынке бинарных опционов в мае 2014 года. Он предоставляет клиентам возможность открывать сделки по классическим опционам “выше/ниже”, опционам Touch и связанным контрактам на валютные пары. Dukascopy ОТЗЫВЫ

Dukascopy Bank SA выделяется среди брокеров бинарных опционов своей регулируемой банковской структурой и прозрачными котировками от ведущих провайдеров ликвидности рынка Форекс. Многие трейдеры наверняка слышали о нем как о надежном партнере для торговли на валютном рынке. Однако в этом обзоре мы разберем его деятельность в сфере бинарных опционов и уникальные торговые условия, которые этот швейцарский банк готов предложить трейдерам.

Основные характеристики брокера бинарных опционов

Общая информация о брокере

Dukascopy Bank SA – швейцарская фирма по ценным бумагам со статусом банка, регулируемая FINMA, что делает ее одним из самых надежных финансовых учреждений, предлагающих услуги по торговле на рынках Forex/CFD и бинарных опционов. Брокер основан в 2004 году в Женеве. Котировки в свои торговые платформы он транслирует с собственной ECN-площадки SWFX. По бинарным опционам можно открывать сделки от $1, но без использования торговых роботов.

Лицензии и регуляция

Dukascopy регулируется Швейцарским надзорным органом по финансовым рынкам FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority). Он имеет лицензию банка и фирмы по ценным бумагам. Кроме того, банк владеет брокерскими компаниями в ЕС и Японии.

Продвижение в соцсетях

В социальных сетях брокерская компания представлена достаточно широко, однако продвигает свои финансовые услуги в основном через свой профиль в Facebook. В X, LinkedIn, Weibo и YouTube брокер представлен менее активно и имеет небольшое количество подписчиков.

Торговые условия

Торговля доступна двумя видами опционных контрактов по валютным парам: классическими опционами “выше/ниже” и опционами “Касание”. При этом разрешен исключительно ручной трейдинг: любое подозрение на использование средств автоматизации приведет к немедленной блокировке счета.

Торговля опционами прекращается в 21:59:59 GMT в зимнее время и в 20:59:59 GMT в летнее. Также имейте в виду, что открытие сделок происходит с задержкой в 2 секунды. Например, в 15:00 вы решили купить опцион Call с экспирацией 5 минут. Брокер откроет сделку в 15:00:02, а закроет в 15:05:02.

Кроме того, необходимо учитывать минимальную длительность сделки, доступную для конкретного актива. Например, для пар EUR/USD и USD/JPY минимальная экспирация составляет 3 минуты, а для NZD/USD и EUR/GBP – 10 минут.

Следует учитывать и ограничения на объемы торговли. Количество контрактов в активных и отложенных ордерах не может превышать 100 за один раз. При этом ограничение по максимальному размеру позиции на один актив рассчитывается исходя из общей суммы контрактов в статусе «Активный», вне зависимости от их направления и валютных пар, по которым они были открыты. То есть, если у вас открыт Call на $200 по EUR/USD и Put на $400 по GBP/USD, ваша общая позиция составляет $600.

Брокер Dukascopy предоставляет возможность заключать сделки с бинарными опционами только по 18 валютным парам. Акции, криптовалюты и инструменты OTC не представлены.

Регистрация у брокера Dukascopy

Процедура регистрации нового торгового счета у Dukascopy мало чем отличается от аналогичной процедуры у честных брокеров бинарных опционов. Необходимо заполнить стандартную регистрационную форму и принять условия сотрудничества.

Верификация персональных данных

После подачи первичной информации необходимо пройти видеоидентификацию в приложении Dukascopy Connect 911. Для подтверждения личности с вами свяжется менеджер банка и попросит предъявить паспорт или любое другое удостоверение личности.

Минимальный депозит на платформе Dukascopy

Минимальный депозит на платформе Dukascopy составляет $100, что существенно выше, чем у большинства брокеров бинарных опционов. При этом рекомендованная сумма для торговли бинарными опционами у этого брокера составляет $1000. Такие условия делают Dukascopy недоступным для большинства начинающих трейдеров. Для сравнения, у брокера бинарных опционов Pocket Option минимальный порог всего $5, а у брокера Quotex – $10. Если вы находитесь в поисках брокера и хотите узнать, где еще можно начать торговлю с небольших сумм, рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов с минимальным депозитом.

Пополнение счёта у брокера и вывод денег с сайта

Брокер бинарных опционов Dukascopy предлагает своим клиентам пополнить счет и вывести средства множеством удобных способов: банковским переводом, платежными картами Mastercard, Visa, Maestro, Visa Electron, а также через платежные системы Skrill и Neteller.

Типы счетов

В отличие от многих брокеров, Dukascopy не использует многоуровневую систему счетов с прогрессивными преимуществами, такими как “Standard” или “VIP”. Вместо этого вы получаете торговый субсчет для бинарных опционов в рамках своего основного мультивалютного счета.

Таким образом, у Dukascopy, как у регулируемого швейцарского банка, разделение клиентов происходит не по уровням привилегий, а по типу продукта: счет для торговли бинарными опционами, счет для торговли Forex/CFD и мультивалютный счет для хранения средств.

Торговые платформы

Для торговли бинарными опционами всем клиентам этого брокера доступны две торговые платформы: Web Binary Trader и мобильное приложение. Web Binary Trader – простой и удобный в использовании торговый терминал, разработанный специально для настольных ПК. В нем можно выбирать доходность цифровых контрактов от 70% до 90%, а также от 50% до 70% для парных бинарных опционов и контрактов на торговую сессию.

Особенностью терминала является возможность активировать цепочки ордеров с предустановленными стратегиями управления капиталом: Martingale и Winning. Если включить стратегию Martingale, система автоматически будет размещать новый опционный контракт на удвоенную сумму каждый раз, когда предыдущий истекает с убытком (out-of-the-money). В то же время, если контракт на удвоенную сумму истекает с прибылью, он перекрывает предыдущие потери, и стратегия завершается с накопленной прибылью.

Стратегия ордеров Winning – это система “следования за трендом". Если на рынке формируется однонаправленное ценовое движение, трейдер может активировать стратегию Winning, благодаря которой терминал брокера автоматически будет размещать новый контракт с увеличенной суммой (равной выплате предыдущего) каждый раз, когда предыдущий истекает с прибылью (in-the-money).

Если стратегия Winning использует три контракта в цепочке, трейдер рискует только размером первоначального опциона, но получает возможность заработать в 12 раз больше, если все опционы завершатся с прибылью (in-the-money).

Конкурсы и бонусы

Все клиенты Dukascopy Bank SA имеют возможность получить 100% бонус на депозит. Для этого в личном кабинете необходимо подать заявку в течение 30 дней с момента последнего пополнения счета.

Однако есть одна особенность: перечисление средств (депозит) должно быть последней операцией на счёте. То есть на момент подачи заявки на бонус у вас не должно быть операций по выводу средств.

Обучающие программы

Брокер Dukascopy предлагает своим клиентам дополнительные высококачественные сервисы, среди которых обучающие видео, семинары и вебинары о работе с торговой платформой и другие актуальные материалы. Если вы новичок, пройдите полноценное обучение торговле бинарными опционами на нашем сайте и подберите для себя оптимальную торговую стратегию.

Работа службы поддержки клиентов

Связаться со службой клиентской поддержки брокера можно через форму обратной связи на сайте, email, онлайн-чат, а также по телефону.

Dukascopy отзывы пользователей

Среди отзывов о работе этого брокера часто встречаются претензии клиентов относительно медленного решения возникающих проблем. Несмотря на заявленные на официальном сайте высокие стандарты обслуживания, реальные пользователи отмечают низкое качество работы службы поддержки и необоснованные задержки при переводе средств.

Плюсы и минусы брокера

✔️ Преимущества ❌ Недостатки Надежность и регулирование FINMA Небольшое количество активов для торговли Страхование депозитов до 100 000 CHF Жесткие географические ограничения по приему клиентов Прозрачные котировки SWFX Запрет автоматической торговли Несколько видов опционных контрактов Высокий порог входа (от $100)

Заключение: стоит ли торговать через Dukascopy?

Dukascopy Bank SA, как брокер бинарных опционов, в первую очередь заинтересует трейдеров, которые ставят на первое место надежность и безопасность своих средств. В этом смысле финансовое учреждение со статусом швейцарского банка под регуляцией FINMA – практически идеальный вариант. А если добавить к этому прозрачные котировки, поступающие с ECN-площадки SWFX, и защиту депозитов до 100 000 швейцарских франков, можно смириться с такими особенностями брокера, как минимальный депозит $100 и ограничения по экспирации и объему торговли.

Если же вы ищете максимальное кредитное плечо и бонусы, рекомендуем рассмотреть проверенные компании из нашего рейтинга надежных брокеров бинарных опционов.

