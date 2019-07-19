Брокер бинарных опционов Dukascopy

|
Dukascopy – краткий обзор брокера бинарных опционов
Брокер Dukascopy начал работать на рынке бинарных опционов в мае 2014 года. Он предоставляет клиентам возможность открывать сделки по классическим опционам “выше/ниже”, опционам Touch и связанным контрактам на валютные пары.
Dukascopy ОТЗЫВЫ
Dukascopy Bank SA выделяется среди брокеров бинарных опционов своей регулируемой банковской структурой и прозрачными котировками от ведущих провайдеров ликвидности рынка Форекс. Многие трейдеры наверняка слышали о нем как о надежном партнере для торговли на валютном рынке. Однако в этом обзоре мы разберем его деятельность в сфере бинарных опционов и уникальные торговые условия, которые этот швейцарский банк готов предложить трейдерам.
Содержание:
- Основные характеристики брокера бинарных опционов
- Общая информация о брокере
- Регистрация у брокера Dukascopy
- Верификация персональных данных
- Минимальный депозит на платформе Dukascopy
- Типы счетов
- Торговые платформы
- Конкурсы и бонусы
- Обучающие программы
- Работа службы поддержки клиентов
- Dukascopy отзывы пользователей
- Плюсы и минусы брокера
- Заключение: стоит ли торговать через Dukascopy?
Основные характеристики брокера бинарных опционов
Общая информация о брокере
Dukascopy Bank SA – швейцарская фирма по ценным бумагам со статусом банка, регулируемая FINMA, что делает ее одним из самых надежных финансовых учреждений, предлагающих услуги по торговле на рынках Forex/CFD и бинарных опционов. Брокер основан в 2004 году в Женеве. Котировки в свои торговые платформы он транслирует с собственной ECN-площадки SWFX. По бинарным опционам можно открывать сделки от $1, но без использования торговых роботов.
Лицензии и регуляция
Dukascopy регулируется Швейцарским надзорным органом по финансовым рынкам FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority). Он имеет лицензию банка и фирмы по ценным бумагам. Кроме того, банк владеет брокерскими компаниями в ЕС и Японии.
Продвижение в соцсетях
В социальных сетях брокерская компания представлена достаточно широко, однако продвигает свои финансовые услуги в основном через свой профиль в Facebook. В X, LinkedIn, Weibo и YouTube брокер представлен менее активно и имеет небольшое количество подписчиков.
Торговые условия
Торговля доступна двумя видами опционных контрактов по валютным парам: классическими опционами “выше/ниже” и опционами “Касание”. При этом разрешен исключительно ручной трейдинг: любое подозрение на использование средств автоматизации приведет к немедленной блокировке счета.
Торговля опционами прекращается в 21:59:59 GMT в зимнее время и в 20:59:59 GMT в летнее. Также имейте в виду, что открытие сделок происходит с задержкой в 2 секунды. Например, в 15:00 вы решили купить опцион Call с экспирацией 5 минут. Брокер откроет сделку в 15:00:02, а закроет в 15:05:02.
Кроме того, необходимо учитывать минимальную длительность сделки, доступную для конкретного актива. Например, для пар EUR/USD и USD/JPY минимальная экспирация составляет 3 минуты, а для NZD/USD и EUR/GBP – 10 минут.
Следует учитывать и ограничения на объемы торговли. Количество контрактов в активных и отложенных ордерах не может превышать 100 за один раз. При этом ограничение по максимальному размеру позиции на один актив рассчитывается исходя из общей суммы контрактов в статусе «Активный», вне зависимости от их направления и валютных пар, по которым они были открыты. То есть, если у вас открыт Call на $200 по EUR/USD и Put на $400 по GBP/USD, ваша общая позиция составляет $600.
Брокер Dukascopy предоставляет возможность заключать сделки с бинарными опционами только по 18 валютным парам. Акции, криптовалюты и инструменты OTC не представлены.
Регистрация у брокера Dukascopy
Процедура регистрации нового торгового счета у Dukascopy мало чем отличается от аналогичной процедуры у честных брокеров бинарных опционов. Необходимо заполнить стандартную регистрационную форму и принять условия сотрудничества.
Верификация персональных данных
После подачи первичной информации необходимо пройти видеоидентификацию в приложении Dukascopy Connect 911. Для подтверждения личности с вами свяжется менеджер банка и попросит предъявить паспорт или любое другое удостоверение личности.
Минимальный депозит на платформе Dukascopy
Минимальный депозит на платформе Dukascopy составляет $100, что существенно выше, чем у большинства брокеров бинарных опционов. При этом рекомендованная сумма для торговли бинарными опционами у этого брокера составляет $1000. Такие условия делают Dukascopy недоступным для большинства начинающих трейдеров. Для сравнения, у брокера бинарных опционов Pocket Option минимальный порог всего $5, а у брокера Quotex – $10. Если вы находитесь в поисках брокера и хотите узнать, где еще можно начать торговлю с небольших сумм, рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов с минимальным депозитом.
Пополнение счёта у брокера и вывод денег с сайта
Брокер бинарных опционов Dukascopy предлагает своим клиентам пополнить счет и вывести средства множеством удобных способов: банковским переводом, платежными картами Mastercard, Visa, Maestro, Visa Electron, а также через платежные системы Skrill и Neteller.
Типы счетов
В отличие от многих брокеров, Dukascopy не использует многоуровневую систему счетов с прогрессивными преимуществами, такими как “Standard” или “VIP”. Вместо этого вы получаете торговый субсчет для бинарных опционов в рамках своего основного мультивалютного счета.
Таким образом, у Dukascopy, как у регулируемого швейцарского банка, разделение клиентов происходит не по уровням привилегий, а по типу продукта: счет для торговли бинарными опционами, счет для торговли Forex/CFD и мультивалютный счет для хранения средств.
Торговые платформы
Для торговли бинарными опционами всем клиентам этого брокера доступны две торговые платформы: Web Binary Trader и мобильное приложение. Web Binary Trader – простой и удобный в использовании торговый терминал, разработанный специально для настольных ПК. В нем можно выбирать доходность цифровых контрактов от 70% до 90%, а также от 50% до 70% для парных бинарных опционов и контрактов на торговую сессию.
Особенностью терминала является возможность активировать цепочки ордеров с предустановленными стратегиями управления капиталом: Martingale и Winning. Если включить стратегию Martingale, система автоматически будет размещать новый опционный контракт на удвоенную сумму каждый раз, когда предыдущий истекает с убытком (out-of-the-money). В то же время, если контракт на удвоенную сумму истекает с прибылью, он перекрывает предыдущие потери, и стратегия завершается с накопленной прибылью.
Стратегия ордеров Winning – это система “следования за трендом". Если на рынке формируется однонаправленное ценовое движение, трейдер может активировать стратегию Winning, благодаря которой терминал брокера автоматически будет размещать новый контракт с увеличенной суммой (равной выплате предыдущего) каждый раз, когда предыдущий истекает с прибылью (in-the-money).
Если стратегия Winning использует три контракта в цепочке, трейдер рискует только размером первоначального опциона, но получает возможность заработать в 12 раз больше, если все опционы завершатся с прибылью (in-the-money).
Конкурсы и бонусы
Все клиенты Dukascopy Bank SA имеют возможность получить 100% бонус на депозит. Для этого в личном кабинете необходимо подать заявку в течение 30 дней с момента последнего пополнения счета.
Однако есть одна особенность: перечисление средств (депозит) должно быть последней операцией на счёте. То есть на момент подачи заявки на бонус у вас не должно быть операций по выводу средств.
Обучающие программы
Брокер Dukascopy предлагает своим клиентам дополнительные высококачественные сервисы, среди которых обучающие видео, семинары и вебинары о работе с торговой платформой и другие актуальные материалы. Если вы новичок, пройдите полноценное обучение торговле бинарными опционами на нашем сайте и подберите для себя оптимальную торговую стратегию.
Работа службы поддержки клиентов
Связаться со службой клиентской поддержки брокера можно через форму обратной связи на сайте, email, онлайн-чат, а также по телефону.
Dukascopy отзывы пользователей
Среди отзывов о работе этого брокера часто встречаются претензии клиентов относительно медленного решения возникающих проблем. Несмотря на заявленные на официальном сайте высокие стандарты обслуживания, реальные пользователи отмечают низкое качество работы службы поддержки и необоснованные задержки при переводе средств.
Плюсы и минусы брокера
|
✔️ Преимущества
|
❌ Недостатки
|
Надежность и регулирование FINMA
|
Небольшое количество активов для торговли
|
Страхование депозитов до 100 000 CHF
|
Жесткие географические ограничения по приему клиентов
|
Прозрачные котировки SWFX
|
Запрет автоматической торговли
|
Несколько видов опционных контрактов
|
Высокий порог входа (от $100)
Заключение: стоит ли торговать через Dukascopy?
Dukascopy Bank SA, как брокер бинарных опционов, в первую очередь заинтересует трейдеров, которые ставят на первое место надежность и безопасность своих средств. В этом смысле финансовое учреждение со статусом швейцарского банка под регуляцией FINMA – практически идеальный вариант. А если добавить к этому прозрачные котировки, поступающие с ECN-площадки SWFX, и защиту депозитов до 100 000 швейцарских франков, можно смириться с такими особенностями брокера, как минимальный депозит $100 и ограничения по экспирации и объему торговли.
Если же вы ищете максимальное кредитное плечо и бонусы, рекомендуем рассмотреть проверенные компании из нашего рейтинга надежных брокеров бинарных опционов.
