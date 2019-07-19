RaceOption – краткий обзор скам-брокера бинарных опционов Мошеннический брокер RaceOption вышел на рынок бинарных опционов в 2020 году. На сайте аферистов указано, что компания зарегистрирована на Маршалловых островах, однако в реальности эта регистрация давно аннулирована. В описании услуг заявляется возможность торговли классическими опционами выше/ниже на валютные пары, сырьевые товары, акции и криптовалюту. RaceOption ОТЗЫВЫ

На первый взгляд брокер бинарных опционов RaceOption производит впечатление солидной компании. У его официального сайта современный, профессионально выполненный дизайн, указано место регистрации в популярной оффшорной зоне – на Маршалловых островах, предлагается широкий выбор способов пополнения и вывода средств. Платформа выглядит функциональной и современной, поддерживает торговлю бинарными опционами по сигналам искусственного интеллекта, а поставщиком рыночных данных выступает авторитетное агентство Thomson Reuters.

Но действительно ли всё так безупречно, как кажется на первый взгляд, или за этой респектабельной оболочкой скрываются неприятные факты? Разберемся в этом обзоре.

Содержание:

Основные характеристики брокера бинарных опционов

Общая информация о брокере

RaceOption – ещё один сомнительный брокер бинарных опционов, который привлекает клиентов ярким сайтом и обещаниями невероятно высоких выплат. В своей рекламе компания заявляет, что готова платить до 98% по классическим опционам «выше/ниже», предлагает до 100% бонусов на депозит и другие «выгодные» торговые условия. Клиентам предлагается выбор из четырех типов счетов – Бронзовый, Серебряный, Золотой и VIP. Они различаются размером минимального депозита, уровнем персонального сопровождения и, как утверждает брокер, наличием «защиты средств» в европейском банке.

Регистрация домена

История домена скам-брокера RaceOption довольно примечательна и показывает, что его владельцы предпочитают творческий подход к своему мошенническому бизнесу. Основной домен компании – RaceOption.com – был зарегистрирован в сентябре 2017 года, а уже в ноябре на нем появился первый сайт. Именно этот момент можно считать началом активной работы этой организации.

Параллельно с основным ресурсом в октябре 2022 года появилось зеркало сайта по адресу raceoption.io. Оно функционировало до января 2023 года, после чего домен использовался для перенаправления посетителей на основной сайт до окончания срока его регистрации. Сегодня по этому адресу работает онлайн-казино.

Лицензии и регуляция

С первых дней своего существования брокер RaceOption вел деятельность в обход закона, без каких-либо лицензий, прикрываясь названием компании Race Projects Ltd, якобы зарегистрированной на Сейшельских островах под номером 114612. При этом никаких официальных документов, подтверждающих такую регистрацию, обнаружить не удалось.

В январе 2020 года владельцем RaceOption стала компания Makerun Corp., зарегистрированная на Маршалловых островах под номером 104038. Мы проверили ее статус на момент подготовки обзора и выяснили, что регистрация была аннулирована еще в феврале 2022 года. Причины официально не раскрываются, но выводы напрашиваются сами собой.

На момент подготовки обзора у так называемого брокера бинарных опционов RaceOption отсутствовали и лицензии, и действующие регистрационные документы. Фактически эта компания существует только в виртуальном пространстве.

Продвижение в соцсетях

У скам-брокера RaceOption есть официальный профиль в Instagram на 41 тыс. подписчиков (вероятно накрученный),

и пустой аккаунт в социальной сети Х.

Других социальных сетей нет или нам о них ничего не известно.

Торговые условия

Как мы уже отмечали, скам-брокер RaceOption любит подходить к делу «творчески» – это особенно заметно в его торговых условиях. В терминале, помимо стандартных активов (валют, акций, криптовалют и сырья), предлагаются так называемые пулы. В них трейдеры делятся на команды и делают ставки на рост или падение валют, криптовалют или даже выдуманных активов вроде TRUMP vs MUSK. Побеждает команда, верно определившая направление, и забирает ставки проигравших.

Этот режим торговли доступен исключительно на реальных счетах.

Регистрация у брокера RaceOption

Регистрация у мошенника RaceOption проходит по стандартной схеме, как у честных брокеров бинарных опционов: заполняете форму и получаете доступ к торговой платформе.

В ней вы сможете видеть статистику торговых операций, копировать сделки успешных трейдеров, участвовать в еженедельных конкурсах и многое другое. Однако прежде чем передавать свои персональные данные этим аферистам, хорошо подумайте.

Верификация персональных данных

По словам псевдо-брокера RaceOption, для полного доступа ко всем функциям платформы требуется пройти верификацию персональных данных. Формально это должно повысить безопасность счета и открыть доступ к предложениям Маркета.

Нетрудно догадаться, насколько «безопасным» может быть счет, открытый у компании, которая юридически не существует. Процесс верификации, показанный на изображении ниже, выглядит так: сначала требуется указать имя, фамилию и телефон, затем выбрать из списка документ, подтверждающий личность, загрузить его и сделать с ним селфи. Еще раз предупреждаем о рисках передачи таких данных на сайте этих мошенников.

Минимальный депозит на платформе RaceOption

Чтобы начать торговать на платформе RaceOption, нужно внести депозит минимум $250 – сумма, согласитесь, немалая. Для сравнения, у брокера бинарных опционов Pocket Option минимальный порог всего $5, а у Quotex – $10. Разница очевидна. Если хотите узнать, где еще можно начать торговлю с небольших сумм, рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов с минимальным депозитом.

Пополнение счёта у брокера и вывод денег с сайта

Пополнить счет у скам-брокера RaceOption проще простого – ведь именно это и является главной целью его существования. Пользователям доступны банковские карты VISA (с комиссией 5% от суммы оплаты), Mastercard и American Express, системы PayPal, Apple Pay, Google Pay, 64 вида криптовалют, а также обменники changelly и paybis. При этом доступные методы пополнения могут различаться в зависимости от страны проживания и уровня аккаунта на этой мошеннической платформе.

Типы счетов

RaceOption предлагает клиентам пять типов счетов: для реальной торговли – Bronze, Silver, Gold, VIP и демо-счет для учебы.

Тип счета Описание Бронзовый Счет начального уровня с минимальным депозитом от $250 и поддержкой в чате 24/7. Доступно копирование сделок опытных трейдеров. Серебряный Счет следующего уровня с минимальным депозитом от $1000. Доступно все, что и для бронзового счета плюс дополнительный мастер-класс в форме вебинара по трейдингу и три безрисковые сделки. Золотой Счет продвинутого уровня с минимальным депозитом от $3000. Доступны все привилегии серебряного счета и персональный менеджер. VIP Счет максимального уровня с минимальным депозитом от $50000. Доступны все привилегии золотого счета и 100% бонус на депозит. Демо Счёт для начинающих трейдеров, желающих изучить торговый терминал и трейдинг бинарными опционами.

Торговые платформы

Для заключения сделок RaceOption предлагает стандартное мобильное приложение на Android и веб-терминал с расширенным функционалом, позволяющим проводить полноценный технический анализ. В режиме Candlestick chart трейдеры получают доступ к восьми техническим индикаторам и одиннадцати инструментам графического анализа. В режиме TradingView подгружается график этой популярной платформы и целых 103 индикатора – более чем достаточно для любого анализа.

В терминале также есть режим торговли на основе искусственного интеллекта, однако мы не советуем его использовать. Если вас интересует торговля с применением AI, рекомендуем обратить внимание на аналогичную функцию у брокера Pocket Option – о ней мы подробно рассказали в статье «Сколько можно заработать на AI-Trading от Pocket Option? Тестируем на реале».

Конкурсы и бонусы

Как и многие подобные проекты, скам-брокер RaceOption устраивает еженедельные конкурсы для трейдеров. По сути, это лишь маркетинговый инструмент, призванный продвигать эту мошенническую платформу.

По заявлениям мошенников, каждую неделю они якобы разыгрывают среди клиентов $20000. Считается, что победители первых трех мест получают от $5000 до $2000, остальные участники – бонусы и «подарки».

Кроме конкурса трейдеров, мошенники из RaceOption пытаются привлечь новых жертв обещаниями разыграть ценные призы – но только после того, как вы пополните счет.

Обучающие программы

RaceOption не предлагает никаких обучающих материалов, что ясно показывает отсутствие интереса к успеху своих клиентов. Для сравнения, ведущие брокеры, такие как Pocket Option и Quotex, публикуют обучающий контент в блогах, а также на YouTube и в Telegram, помогая трейдерам развиваться и торговать успешнее. На нашем сайте вы также можете пройти полноценное обучение торговле бинарными опционами и подобрать оптимальную стратегию.

Работа службы поддержки клиентов

Служба поддержки RaceOption работает только через анонимные чаты на сайте и в торговом терминале, что вполне ожидаемо для подобного псевдо брокера.

RaceOption отзывы пользователей

Отзывы реальных клиентов этого мошеннического проекта говорят сами за себя. Вот лишь некоторые из них.

Плюсы и минусы брокера

Найти положительные стороны у этого мошеннического проекта сложно. И те немногие плюсы относятся скорее к торговой платформе, чем к самой компании.

✔️ Преимущества ❌ Недостатки Круглосуточный доступ к торговой платформе Брокер не выплачивает прибыль Поддержка клиентов 24/7 Средствами клиентов распоряжаются собственники этого скам-проекта, и они не хранятся на отдельных счетах Торговля в пуле против других трейдеров с повышенными выплатами Компания нигде не зарегистрирована и не имеет лицензий Быстрое пополнение счета через большое количество платежных систем, включая банковские карты и криптовалюты Инвестиционные возможности, описанные на платформе, являются фейком

Заключение: стоит ли торговать через RaceOption?

RaceOption – это не брокер бинарных опционов, а типичный скам-проект, созданный мошенниками для завладения деньгами доверчивых пользователей. За привлекательной оболочкой скрываются обычные преступники, единственная цель которых – похитить ваши средства.

Отзывы на независимых ресурсах единогласны: так называемый «брокер» RaceOption не выплачивает прибыль и, судя по всему, делать этого не собирается. Мы настоятельно рекомендуем не открывать счет у этих аферистов. Вместо этого выбирайте проверенные компании из нашего рейтинга надежных брокеров бинарных опционов.

Выбрать надежного брокера

Смотрите также: