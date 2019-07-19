    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Pocket Option
        /
        Сколько можно заработать на AI-Trading от Pocket Option

        Сколько можно заработать на AI-Trading от Pocket Option? Тестируем на реале.

        На днях брокер бинарных опционов Pocket Option анонсировал выход нового функционала в своей платформе – AI Trading. Алгоритм, управляемый искусственным интеллектом, призван принимать основные торговые решения при нажатии на специальную кнопку, расположенную между КУПИТЬ и ПРОДАТЬ.

        Содержание

        Каких результатов можно ожидать от ИИ в управлении торговыми операциями, а также как не допустить важные ошибки в использовании алгоритма – рассказываем в обзоре.

        превью к статье по ИИ-торговле

        Как работает AI-trading от Pocket Option?

        Pocket Option предоставил инструмент, способный самостоятельно определить направление сделки и оптимальное время экспирации. Казалось бы, что еще нужно?

        Еще как нужно! Опытный трейдер бинарными опционами сразу поймет: о торговле на полном автопилоте под управлением ИИ здесь речь не идет. Фактически на человеке остается задача по выбору оптимального актива для торговли и весь риск-менеджмент.

        Так как сам анализ графика проводить будете уже не вы, выбирая инструмент для торговли, нужно будет торговать только на тех активах, что предлагают наилучшие выплаты. В динамической среде платформы Pocket Option процент выплаты может быстро меняться, поэтому рекомендуем внимательно отнестись к этому вопросу и сосредоточится на своей части дела.

        что делает функция AI-trading

        Есть и еще один нюанс, касающийся выбора активов для торговли через AI-trading. О нем мы расскажем подробнее в соответствующем разделе этого обзорного материала.

        Что касается риск-менеджмента, трейдер самостоятельно должен определить его правила и придерживаться. ИИ-робот не станет уменьшать или увеличивать вашу ставку, поэтому перед каждым трейдом вам следует установить ее размер, и только потом нажимать кнопку AI-trading. Ставите ли вы определенную одинаковую сумму для каждого трейда, адаптируете ее по принципам Мартингейла, устанавливаете как определенный процент от депозита или следуете каким-то другим специфическим правилам риск-менеджмента – это ваша задача второго пилота.

        риски в торговле при помощи ИИ

        Как искусственный интеллект принимает решение о трейде?

        Конечно же нам точно не известны алгоритмы, по которым торговый робот Pocket Option принимает решения. Исходным кодом подобных разработок не принято делиться, поэтому мы можем только принимать к сведению то, что компания сама рассказывает о принципах работы AI Trading на своей платформе.

        Рекламный ролик, выпущенный Покет Опшен с анонсом нового функционала утверждает, что алгоритм использует следующие факторы для принятия решения о покупке или продаже, а также экспирации выбранного трейдером актива:

        Конечно же у клиентов Pocket брокера могут возникнуть подозрения: не слишком ли хорошо это все звучит, чтобы быть правдой? Давайте разберемся, возможно ли такое использование ИИ в трейдинге хотя бы теоретически?

        AI Trading от Pocket Option – это мошенничество?

        Искусственный интеллект, агрессивно завоевывая новые территории в сфере практического применения, разделил человечество на скептиков, тревожных и восторженных. Согласно исследованиям YouGov 29% людей испытывают по отношению к ИИ любопытство и энтузиазм, напуганы 22% и 49% описывают свои чувства как беспокойство и тревогу.

        насколько реальна торговля при помощи ИИ

        Внедрение ИИ в трейдинг тоже вызывает немало споров. И, надо сказать, скептицизм здесь вполне оправдан. Ведь финансовые рынки – это не шахматная доска с четкими правилами, а скорее покерный турнир, где побеждают сильнейшие.

        Но давайте всё же взглянем на те козыри, которые, по заявлению Pocket Option, есть в рукаве у их ИИ-алгоритма. Брокер утверждает, что система опирается на пять ключевых факторов. Насколько реалистичны эти заявления?

        Анализ рыночной динамики

        Предположим, под этой задачей подразумевается анализ поведения цены в условиях реального времени – price action. Бесспорно, ИИ умеет обрабатывать горы данных и находить в них закономерности. Но может ли он переплюнуть опытного трейдера в чтении рыночных настроений?

        анализ рынка ИИ

        Тут всё как с рисованием. Талантливый художник, возможно, создаст шедевр с большей вероятностью, чем ИИ, а вот новичок может и уступить машине. В торговле на финансовых рынках искусственный интеллект может показать впечатляющие результаты, особенно на фоне неопытных игроков. Но сможет ли он превзойти лучших трейдеров с их интуицией и годами наработанным чутьем рынка? Это вряд ли.

        Работа с торговыми сигналами и стратегиями

        В этом аспекте к ИИ, пожалуй, меньше всего вопросов. Современные алгоритмы вполне способны молниеносно обрабатывать поступающие от брокера сигналы и интегрировать их в заданную торговую стратегию. Более того, робот может одновременно отслеживать множество сигналов по различным активам, что физически недоступно человеку. Другой вопрос – насколько качественны сами сигналы, скармливаемые алгоритму?

        работа ИИ с торговыми сигналами и стратегиями

        Технический анализ

        Теоретически, грамотно обученный алгоритм на основе искусственного интеллекта может стать настоящим виртуозом технического анализа. Он был бы способен с высокой точностью определять уровни поддержки и сопротивления, выявлять тренды, распознавать сложные графические паттерны. Причем делать это намного быстрее человека и одновременно на множестве графиков.

        Главное условие здесь – качество обучения. Чрезвычайно важно, чтобы в основу алгоритмов легли проверенные временем методики технического анализа, а не сомнительные теории или устаревшие подходы. Иначе ИИ рискует стать эдакой "высокотехнологичной гадалкой", выдающей красивые, но бесполезные прогнозы.

        технический анализ при помощи ИИ

        Учет опыта других трейдеров

        К данному пункту больше всего вопросов. Когда речь идет о сантименте, возникает интрига: использует ли Pocket Option свои внутренние данные о трейдерах и их сделках или обращается к внешним источникам?

        Если брокер анализирует поведение своих клиентов, это может дать интересные инсайты, но выборка будет ограниченной. С другой стороны, если ИИ обрабатывает данные из внешних источников (соцсети, форумы, новостные ленты), это открывает более широкие возможности для анализа настроений рынка.

        Ключевой вопрос: насколько быстро ИИ может обрабатывать эту информацию? В трейдинге промедление стоит дорого, и устаревшие данные о сантименте могут принести больше вреда, чем пользы. Также остается загадкой, как алгоритм отличает реальные тренды от информационного шума.

        учет ИИ опыта других трейдеров

        Более 100 дополнительных индикаторов

        На первый взгляд, звучит впечатляюще. И все же, не рискуем ли мы здесь столкнуться с ситуацией, когда от обилия входных данных система “перегреется” и станет выдавать некорректные выводы?

        В трейдинге, как и во многих других областях, часто работает правило "лучше меньше, да лучше". Опытные трейдеры обычно используют ограниченный набор проверенных индикаторов, не перегружая свой анализ лишней информацией. Возможно, более эффективным подходом было бы научить ИИ выбирать наиболее релевантные индикаторы для каждой конкретной ситуации, вместо того чтобы пытаться учесть их все одновременно. Было бы здорово, если б разработчики Покет брокера поступили именно так.

        Ошибки в применении AI-trading от Pocket Option

        При тестировании функции AI-trading на платформе Pocket Option мы обнаружили интересную особенность: искусственный интеллект и OTC-активы оказались плохо совместимы.

        Дело в том, что алгоритм ИИ Покет брокера, похоже, питает слабость к быстрым экспирациям. Так как на OTC-инструментах минимальная экспирация в Pocket Option может составлять всего 5 секунд, тут AI-trading начинает вести себя несколько импульсивно. Он открывает множество краткосрочных сделок, вверяя результат рыночному хаосу и поддаваясь коварству младших таймфреймов.

        ошибки ИИ в рыночной торговле

        В то же время на стандартных активах, ИИ показывает себя с лучшей стороны, открывая сделки с экспирацией как правило в 1, 3 или 5 минут. Поэтому, если вы решили использовать AI-trading на Pocket Option, лучше держаться подальше от OTC активов.

        Например, на нашей экспериментальной выборке в 15 трейдов, ИИ показал довольно неплохой результат, закрыв 10 из них с прибылью, 1 в безубыток, и 4 с убытком.

        успехи ИИ в торговле

        Говоря об ошибках, в использовании AI-trading фичи на платформе Pocket Option, самое главное на забывать о риск-менеджменте и мани-менеджменте. Многие начинающие трейдеры игнорируют их, тогда как в торговле бинарными опционами они важны, ничуть не меньше, чем выбор удачной точки для совершения сделки, или даже выбор ее направления.

        Заключение

        Заявленные возможности ИИ-трейдинга от Pocket Option действительно впечатляют. Однако, как всегда бывает с новыми технологиями, реальная эффективность системы может быть оценена только в ходе длительного практического применения. Трейдерам, решившим попробовать этот инструмент, стоит подходить к нему с разумной долей скептицизма и обязательно начинать с небольших ставок, постепенно увеличивая риск в случае успешного тестирования.

        PO

        Читайте так же:

        Лучший брокер бинарных опционов! Кто он?

        Бесплатный робот для Pocket Option

        Как торговать с мобильных устройств на платформе Pocket Option

        Платформа брокера Pocket Option для Windows

        Как пользоваться сигналами на Pocket Option

        Партнерская программа брокера Pocket Option

        Оценить:
        (5.00 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Mister X
        Mister X
        Thanks for the breakdown! I’m always skeptical of new tech like this, but maybe I’ll try it out with small trades first.
        25 сентября 2024
        Ответить
        Scruffy
        Scruffy
        Cool stuff! Would love to see a follow-up after more testing. It seems like the AI has potential but needs some tweaks.
        25 сентября 2024
        Ответить
        Serg
        AI is taking over everything, including trading now! 😮 I wonder if it can really replace human intuition when it comes to reading the market.
        25 сентября 2024
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Лично мне это напоминает хорошо знакомую торговлю с ботом, правда с поправкой на то, что ИИшка все таки способна самообучаться. Что же касается пункта об опыте трейдеров, то меня интересует, а изучает ли алгоритм историю сделок трейдеров (если она для него доступна вообще) для каждого инструмента и актива? Учитывая возможности брокера это вполне реально.
        Option Bull, учитывая что брокер располагает статистикой торговли по каждому трейдеру и она находится в открытом доступе, для копирования сделок, то можно предположить что да.
        24 сентября 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Лично мне это напоминает хорошо знакомую торговлю с ботом, правда с поправкой на то, что ИИшка все таки способна самообучаться. Что же касается пункта об опыте трейдеров, то меня интересует, а изучает ли алгоритм историю сделок трейдеров (если она для него доступна вообще) для каждого инструмента и актива? Учитывая возможности брокера это вполне реально.
        24 сентября 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Я отношусь к 49 процентам. Это не нормально.
        Богдан, Да ну ладно. По пробовать-то можно. К примеру вы уезжаете в отпуск, и оставляете свой депозит на ИИ.
        tirant, так в том то и дело, что здесь нельзя просто так взять и полностью доверить торговалю ии. Здесь все равно требуется присутствие трейдера, хотя и в меньшей степени. Например актив выбирает сам трейдер.
        24 сентября 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Я отношусь к 49 процентам. Это не нормально.
        Богдан, Да ну ладно. По пробовать-то можно. К примеру вы уезжаете в отпуск, и оставляете свой депозит на ИИ.
        tirant, Ага, возвращаетесь из отпуска, а на счету ноль.)))
        24 сентября 2024
        Ответить
        tirant
        tirant
        Я отношусь к 49 процентам. Это не нормально.
        Богдан, Да ну ладно. По пробовать-то можно. К примеру вы уезжаете в отпуск, и оставляете свой депозит на ИИ.
        24 сентября 2024
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Я отношусь к 49 процентам. Это не нормально.
        24 сентября 2024
        Ответить
        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!