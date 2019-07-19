Ценовые каналы в торговле бинарными опционами

В этом обзоре мы рассмотрим один из самых надежных инструментов технического анализа в торговле бинарными опционами. С его помощью вы научитесь легко определять на рынке бычий и медвежий тренды, а также флэт. Кроме того, вы освоите ключевые стратегии торговли от границ ценового канала и на его пробой, получите практические навыки, полезные как начинающим, так и опытным трейдерам бинарных опционов.

Содержание:

Что такое ценовые каналы и как они формируются

Проще всего ценовой канал представить в виде коридора, внутри которого движутся котировки актива. Визуально он ограничен двумя параллельными линиями. Нижняя граница выполняет функцию поддержки – своеобразного пола, от которого цена отталкивается вверх. Верхняя граница канала – это линия сопротивления, играющая роль потолка и ограничивающая рост цен сверху. В большинстве случаев цена будет колебаться между этими уровнями, создавая предсказуемую траекторию движения, которой пользуются трейдеры.

Возникновение ценового канала напрямую связано с уровнями поддержки и сопротивления, отражающими настроения участников рынка. Линия поддержки строится через значимые минимумы. В этих точках давление покупателей превышает давление продавцов, что заставляет цену разворачиваться вверх. Линия сопротивления, напротив, проводится через значимые максимумы. Здесь сила покупателей ослабевает, и инициативу перехватывают продавцы, не позволяя цене продолжать рост. Когда линии поддержки и сопротивления оказываются параллельны, они формируют ценовой канал.

Если на графике актива вы видите такой канал, это сигнал о временном равновесии между спросом и предложением. Трейдеры бинарных опционов, наблюдая эти границы, часто делают ставки на то, что цена продолжит двигаться внутри диапазона. Это ожидание усиливает значимость канала, так как множество участников рынка одновременно покупают у поддержки и продают у сопротивления.

Преимущества использования ценовых каналов в торговле бинарными опционами

Основное преимущество ценовых каналов заключается в их наглядности и простоте. После нанесения на график рыночный хаос превращается в понятную структуру ценовых движений, позволяя трейдеру бинарных опционов быстро оценить текущую рыночную ситуацию. Вместо анализа отдельных свечей и паттернов трейдер видит общую картину – направление тренда и его относительную силу, которые определяются шириной и наклоном канала.

Этот визуальный элемент на графике позволяет быстро принимать торговые решения, что особенно важно в бинарных опционах, где время экспирации часто ограничено всего несколькими минутами.

Благодаря этим каналам трейдер получает объективные точки входа: их границы выступают естественными уровнями, от которых цена с высокой вероятностью совершит отскок. Когда котировки подходят к нижней границе восходящего или горизонтального канала, это благоприятный момент для покупки опциона Call (Выше). Напротив, достижение верхней границы дает сигнал на покупку опциона Put (Ниже). Торгуя таким образом, трейдер системно заключает сделки, что существенно повышает вероятность получения прибыли.

Еще одно важное преимущество ценовых каналов – их универсальность. Они не ограничивают трейдера одним сценарием поведения рынка. С их помощью можно торговать во флэте, открывая сделки от границ канала внутрь диапазона, а также работать на пробой в условиях сильного тренда или при формировании разворота. Таким образом, ценовые каналы позволяют заранее подготовить торговый план как для спокойного, так и для волатильного рынка.

Виды ценовых каналов

В зависимости от направления тренда ценовые каналы делятся на восходящие, нисходящие и боковые (флэтовые). В восходящем канале максимумы и минимумы последовательно повышаются, что указывает на бычий тренд. Нисходящий канал, напротив, формируется при снижающихся максимумах и минимумах, что отражает медвежий тренд. Флэтовый канал характеризуется движением цены в горизонтальном диапазоне без выраженного направления. Как правило, такое состояние рынка предшествует сильному ценовому движению.

Однако важно помнить, что ни один ценовой канал не длится вечно. Рано или поздно цена пробивает его, преодолевая уровень поддержки или сопротивления. Этот момент особенно важен, поскольку он может указывать как на усиление текущего тренда, так и на его разворот.

Построение и определение ценовых каналов

Ценовые каналы на графике можно строить вручную или с помощью специальных индикаторов. В этом обзоре мы рассмотрим ручной способ построения как самый простой и интуитивно понятный. Для формирования восходящего ценового канала трейдеру необходимо найти на графике два последовательно повышающихся минимума и соединить их прямой линией.

На изображении выше эта линия обозначена цифрой 1 и выступает в качестве поддержки. Затем через максимальное значение цены между этими двумя точками проводится прямая, параллельная ей.

На изображении выше она обозначена цифрой 2 и выполняет роль сопротивления. Для нисходящего ценового канала процесс построения линий будет зеркальным.

Следует иметь в виду, что качество торговли во многом зависит от точности определения и построения границ канала. Не стоит пытаться рисовать его там, где канала не существует. Если границы визуально плохо видны и неочевидны, скорее всего, цена движется вне устойчивого диапазона. Также рекомендуется обращать внимание на количество касаний ценой его границ. Чем чаще цена тестирует и отскакивает от линий поддержки и сопротивления, тем канал считается надежнее.

При этом многие трейдеры задаются вопросом, что именно соединять при его построении: тени свечей или их тела. На практике допустимы оба подхода. Главное – выбрать один из них и последовательно придерживаться в торговле.

Способы торговли с использованием ценового канала

Торговля бинарными опционами с использованием каналов основана на двух фундаментальных подходах:

Торговли на отскок; Торговли на пробой.

Выбор между этими двумя подходами во многом зависит от того, верит ли трейдер в продолжение текущей рыночной тенденции внутри канала или ожидает ее завершения и начала нового ценового движения.

Канальная стратегия на отскок

Новичкам рекомендуется начинать со стратегии торговли на отскок, поскольку она является самой простой и интуитивно понятной. Эта стратегия основана на предположении, что цена, достигнув одной из границ канала, развернется в противоположном направлении.

При касании нижней границы канала возникает торговый сигнал к покупке опциона Call (Выше). В этом случае трейдер рассчитывает на то, что уровень поддержки устоит и цена начнет расти. Напротив, касание верхней границы служит сигналом для покупки опциона Put (Ниже), так как ожидается отскок цены вниз.

Для повышения надежности таких сигналов рекомендуется использовать дополнительные инструменты технического анализа, например осцилляторы RSI или Stochastic.

В этом случае сигналы на покупку опционов Call целесообразно отрабатывать в моменты, когда осциллятор находится в зоне перепроданности ниже 20, а сигналы на покупку опционов Put – при переходе осциллятора в зону перекупленности выше 80. В качестве дополнительного подтверждения можно использовать свечные модели, о которых мы рассказывали в статье «Японские свечи. Графический анализ онлайн».

Канальная стратегия на пробой

Стратегия торговли на пробой полностью противоположна предыдущей и ориентирована на получение прибыли в момент, когда ценовой канал перестает существовать. Сам пробой происходит тогда, когда цена уверенно преодолевает одну из границ канала и закрепляется за ее пределами. Как правило, это служит сигналом к формированию нового тренда.

Так, при уверенном пробое верхней границы канала (линии сопротивления) трейдеры покупают опцион Call (Выше), рассчитывая на дальнейший рост котировок. Если же цена пробивает нижнюю границу (линию поддержки), это становится сигналом к покупке опционов Put (Ниже) в ожидании продолжения снижения.

Главный недостаток этой стратегии – риск ложного пробоя, когда цена лишь на короткое время выходит за пределы канала, а затем возвращается обратно, что приводит к убыткам. Чтобы снизить вероятность такой ситуации, опытные трейдеры рекомендуют не входить в сделку сразу в момент пересечения ценой границы канала, а дождаться подтверждения.

Наиболее надежным подтверждением считается закрытие нескольких свечей за пределами канала. Еще одним способом подтверждения является ретест – момент, когда цена после пробоя возвращается к границе канала, тестируя ее с обратной стороны. При этом бывшее сопротивление становится поддержкой, после чего цена отскакивает в направлении пробоя.

Заключение

В целом ценовые каналы являются одним из самых простых и в то же время надежных графических инструментов в торговле бинарными опционами. Они позволяют четко видеть структуру рынка и предлагают две основные канальные стратегии, подходящие как консервативным, так и более агрессивным трейдерам. Однако важно помнить, что успех их применения зависит не только от умения правильно построить канал на графике актива, но и от дисциплины, а также терпения в ожидании качественного торгового сигнала, подтвержденного техническими индикаторами. Освоение этих методов в сочетании с грамотным мани-менеджментом и практикой на демо-счете у надежного брокера бинарных опционов повышает стабильность и прибыльность торговли.

Попробовать на демо

Смотрите также: