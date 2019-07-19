    Регистрация
        Стратегия бинарных опционов Cross Trading

        Стратегия для бинарных опционов Cross Trading состоит из нескольких проверенных решений: стрелочного индикатора, который указывает потенциальные точки входа, и трендового фильтра в виде осциллятора, расположенного в нижней части графика. Особое внимание заслуживает именно осциллятор – он построен на основе популярного индикатора WATR и отличается нестандартным подходом к анализу рынка. В этом обзоре разберем, как работает такая комбинация инструментов и как с её помощью можно повысить точность сигналов при торговле бинарными опционами.

        Содержание:

        превью к статье о Cross Trading

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Cross Trading

        Установка стратегии для бинарных опционов Cross Trading

        Индикаторы стратегии Cross Trading устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

        Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

        После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Cross Trading

        В основе стратегии бинарных опционов Cross Trading – точный стрелочный индикатор TT Alert 1. Он заранее сигнализирует о возможной смене направления тренда, что дает трейдеру время подготовиться к сделке. По сути, уже одного этого инструмента было бы достаточно для поиска прибыльных точек входа, поскольку его торговые сигналы отличаются высокой точностью.

        сигналы в Cross Trading

        Тем не менее, если вы придерживаетесь принципа торговли по тренду, не стоит игнорировать второй элемент стратегии Cross Trading – индикатор TT Alert 2. Он помогает фильтровать сигналы и работать только в направлении преобладающего движения, что снижает количество ложных входов и делает торговлю более уверенной.

        осцилятор в Cross Trading

        Как видно на изображении выше, участки восходящего и нисходящего тренда формируются после пересечения линий осциллятора. Когда быстрая линия пересекает медленную сверху вниз и на графике появляется красная стрелка – это сигнал начала медвежьей фазы. В таких условиях следует рассматривать только опционы Put. Если же пересечение происходит снизу вверх и появляется синяя стрелка, можно работать с опционами Call – рынок переходит в бычью фазу.

        Таким образом, стратегия предлагает нестандартный способ определения направления тренда. В отличие от классических решений, где в роли фильтра зачастую выступают простые скользящие средние, здесь используется осциллятор с собственной логикой расчета.

        Что касается настроек, разработчики ограничили возможности изменения параметров сигнального индикатора. Пользователю доступны лишь базовые функции: включение звукового оповещения и отправка уведомлений на электронную почту. Всё остальное уже встроено в алгоритм.

        настройки сигналов в Cross Trading

        А вот в «подвальном» индикаторе настроек немного больше. Пользователь может задать период расчета WATR, изменить коэффициент чувствительности осциллятора и выбрать метод расчета – по ценам закрытия либо по экстремумам (минимумам и максимумам). Также доступна функция активации алертов, что удобно для тех, кто не хочет постоянно следить за графиком.

        настройки осцилятора в Cross Trading

        В итоге у нас полноценная торговая система для бинарных опционов. Наши тесты подтвердили, что стратегия действительно работает, и что особенно приятно – она самодостаточна. Нет необходимости добавлять дополнительные индикаторы или фильтры. Несмотря на кажущуюся простоту, Cross Trading – сбалансированное решение, которое содержит всё необходимое для уверенной и прибыльной торговли.

        По сути, это рабочая скальпинговая стратегия. Если хотите глубже разобраться в этом стиле торговли, рекомендуем ознакомиться с подборкой статей по этой теме:

        Правила торговли по Cross Trading

        Как было сказано выше, для этой торговой системы не нужны никакие дополнительные фильтры и методы повышения процента прибыльных сделок – все включено в саму торговую систему. Поэтому можно сразу же приступать к описанию правил торговли.

        Открытие опциона Call

        1. Желтая линия осциллятора пересекла голубую снизу вверх.
        2. Под свечой появилась зеленая стрелка.
        3. На открытии следующей свечи покупаем Call.
        сигнал на покупку опциона call
         

        Открытие опциона Put

        1. Желтая линия осциллятора пересекла голубую сверху вниз.
        2. Над свечой появилась красная стрелка.
        3. На открытии следующей свечи покупаем Put.
        сигнал на покупку опциона put
         

        Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

        Специфика применения стратегии бинарных опционов Cross Trading

        Несмотря на простые правила, у этой стратегии есть пара нюансов, о которых следует знать. Один из них связан со стрелочным индикатором: сигнал может исчезнуть, если первая свеча после его появления закроется в противоположную сторону. Чтобы избежать путаницы, рекомендуем дожидаться закрытия первого бара – так вы будете уверены, что сигнал подтвержден.

        Такие случаи редки, но всё же иногда происходят. Вероятно, алгоритм индикатора учитывает соотношение закрытия текущей и предыдущей свечи. Повлиять на это мы не можем, поэтому честно предупреждаем об особенностях, чтобы вы были готовы.

        Плюсы стратегии Cross Trading

        Среди преимуществ этой стратегии – точные торговые сигналы. Их поступает вполне достаточно для активной внутридневной торговли. А встроенный «подвальный» осциллятор помогает ориентироваться в направлении рынка и открывать сделки по тренду, что положительно сказывается на проценте прибыльных входов.

        Минусы стратегии Cross Trading

        Из минусов стратегии стоит отметить, что сигнал может отмениться, если следующая за ним свеча закроется в противоположную сторону. Чтобы избежать таких ситуаций, лучше подождать закрытия первой свечи после сигнала и заходить в сделку уже на открытии второй – так вы обезопасите себя от ложных входов.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов Cross Trading основана на проверенном временем подходе – работе в сторону действующего тренда. Но в отличие от многих похожих стратегий, здесь используются редкие кастомные индикаторы, которые помогают получать более точные торговые сигналы.

        Прежде чем применять эту систему в реальной торговле, обязательно протестируйте ее на демо-счете у надежного брокера. И не забывайте про базовые правила риск и мани-менеджмента– они остаются актуальными в любой стратегии. Удачи в торговле!

        PO

