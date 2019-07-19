Стратегия бинарных опционов Forex Gump

Стратегия для бинарных опционов Forex Gump – довольно известная в трейдерских кругах полуавтоматическая система торговли. Сигналы на вход в рынок (Call и Put) формируются с помощью авторского индикатора и отображаются прямо на графике. Всё просто и наглядно: четкие сигналы, понятные правила и минимум анализа – за счёт этого систему можно использовать не только в бинарных опционах, но и на рынке Форекс.

Какие таймфреймы позволяют зарабатывать сотни, а порой и тысячи пунктов на сигналах этой стратегии, расскажем в этом обзоре.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Forex Gump

Установка стратегии для бинарных опционов Forex Gump

Индикаторы стратегии Forex Gump устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Forex Gump

Визуально линии индикатора Forex Gump напоминают известный инструмент технического анализа– Super Trend. О нем мы уже рассказывали в обзоре “Стратегия для бинарных опционов Binary Options Super Trend”. Оба индикатора работают на определение текущего тренда – восходящего или нисходящего.

Но есть важное отличие: Forex Gump подает сигналы заметно раньше. Это даёт трейдеру шанс заранее войти в рынок и открыть сделку в перспективном направлении – еще до того, как тренд станет очевиден большинству.

Как и в случае с Super Trend, индикатор Forex Gump отмечает точки входа стрелками: красная указывает на сигнал к покупке опциона Put, синяя – к покупке Call. Для трейдеров на рынке Форекс на графике дополнительно отображается линия с изменяющимся цветом – она подсказывает, как долго удерживать позицию в зависимости от текущего тренда.

А вот для тех, кто торгует бинарными опционами, в приоритете именно точки входа. Их и предоставляет базовый индикатор системы, ведь длительность сделки здесь определяется временем экспирации, а не техническими уровнями.

Что касается самого названия этой торговой стратегии, вероятно, её авторов вдохновил главный герой одноименного романа Уинстона Грума. Действительно, простота и настойчивость способны творить чудеса, а культовая фраза «Беги, Форрест, беги!» удачно перекликается с трендовой торговлей. Таким образом, разработчики стратегии хотели подчеркнуть, что для того, чтобы зарабатывать на трейдинге, не обязательно быть гением. Достаточно настойчиво следовать простой стратегии и позволять прибыли расти – беги, прибыль, беги.

Перейдем к настройкам стратегии Forex Gump. Все ее параметры условно делятся на четыре группы: период расчета скользящих средних, настройки сигналов, смещение и границы канала. Подбирать их стоит с учётом конкретного актива, выбранного таймфрейма и предполагаемой прибыли – она, кстати, отображается в правом верхнем углу графика.

Чтобы включить эту информационную панель, просто установите параметр “inform” в значение true. Она поможет сориентироваться и подобрать подходящие параметры под вашу валютную пару или криптовалюту.

Что касается самих сигналов: всё просто. Синяя стрелка – сигнал к покупке опциона Call, красная – Put.

Если хотите глубже разобраться в том, как работают трендовые индикаторы, загляните в подборку материалов на нашем сайте:

Там вы найдете подробные обзоры и практические примеры.

Правила торговли по Forex Gump

Пора перейти к самому интересному – правилам торговли по стратегии Forex Gump. В ходе тестирования мы убедились: у этой системы есть всё необходимое, чтобы стабильно приносить прибыль. Поэтому усложнять ничего не будем, дополнительных индикаторов добавлять не станем – просто разберем, как торговать по уже готовой стратегии.

Открытие опциона Call

Под свечой появилась синяя стрелка. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Над свечой появилась красная стрелка. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Forex Gump

Разработчики стратегии считают, что наилучших результатов по этой системе можно добиться на старших таймфреймах – от H1 до дневного. Для рынка Форекс это вполне оправдано. Однако если вы торгуете бинарными опционами, такие интервалы вовсе не обязательны.

Ключевое значение имеют правильно настроенные параметры – именно от них во многом зависит качество торговых сигналов. К счастью, подобрать оптимальные значения под конкретный актив не сложно: ориентируйтесь на данные о потенциальной прибыли, отображаемые в информационной панели.

При этом не забывайте учитывать рыночную активность. Как и большинство трендовых стратегий, Forex Gump показывает наилучшие результаты в периоды высокой волатильности – в часы основных торговых сессий.

Плюсы стратегии Forex Gump

Одно из ключевых преимуществ стратегии Forex Gump – простые и достаточно частые сигналы, хорошо заметные прямо на графике. Благодаря этому система подходит не только опытным трейдерам, но и новичкам, которые только начинают осваивать рынок бинарных опционов.

Всё предельно наглядно: сигналы легко читаются и не требуют сложного анализа. Даже начинающий трейдер сможет быстро разобраться и начать применять стратегию на практике.

Минусы стратегии Forex Gump

Что касается минусов, то они вполне типичны для трендовых стратегий. В периоды флэта и на мало волатильном рынке могут появляться ложные сигналы – с этим сталкиваются практически все системы, основанные на анализе тренда.

Ещё один момент – довольно большое количество настроек. Для новичков это может оказаться затруднительным, особенно с учётом того, что разработчики не предоставили четких рекомендаций по их оптимальному подбору. Поэтому в начале придётся немного поэкспериментировать, чтобы настроить основной индикатор стратегии под конкретный актив.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Forex Gump может выдавать довольно много сигналов в течение дня – особенно при активной торговле. Чтобы повысить их точность, стоит уделить внимание настройке параметров основного индикатора. Подбирайте их с учётом таймфрейма, актива и собственного стиля торговли.

Особенно чувствительны к изменениям блоки «Период скользящих» и «Настройки сигналов». Именно с них стоит начинать настройку. В этом вам поможет информационная панель: она отображает потенциальную прибыль по всем сигналам и упрощает подбор оптимальных значений.

Прежде чем переходить к реальной торговле бинарными опционами, обязательно протестируйте стратегию на демо-счёте – желательно у брокера с минимальным депозитом. И, конечно, не забывайте о риск-менеджменте и мани-менеджменте. Удачных сделок!

