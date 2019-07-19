Стратегия бинарных опционов Forex Gump

Стратегия для бинарных опционов Forex Gump – довольно известная в трейдерских кругах полуавтоматическая система торговли. Сигналы на вход в рынок (Call и Put) формируются с помощью авторского индикатора и отображаются прямо на графике. Всё просто и наглядно: четкие сигналы, понятные правила и минимум анализа – за счёт этого систему можно использовать не только в бинарных опционах, но и на рынке Форекс.
Какие таймфреймы позволяют зарабатывать сотни, а порой и тысячи пунктов на сигналах этой стратегии, расскажем в этом обзоре.
Содержание:
- Характеристики
- Установка
- Обзор и настройки
- Правила торговли по Forex Gump
- Специфика применения
- Заключение
- Скачать Forex Gump
Характеристики стратегии для бинарных опционов Forex Gump
- Терминал: MetaTrader 4
- Таймфрейм: М5
- Экспирация: 3 свечи
- Типы опционов: Call/Put
- Встроенные индикаторы: Forex Gump Ultra.ex4
- Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
- Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Альпари, Binarium
Установка стратегии для бинарных опционов Forex Gump
Индикаторы стратегии Forex Gump устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.
Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.
После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:
Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Forex Gump
Визуально линии индикатора Forex Gump напоминают известный инструмент технического анализа– Super Trend. О нем мы уже рассказывали в обзоре “Стратегия для бинарных опционов Binary Options Super Trend”. Оба индикатора работают на определение текущего тренда – восходящего или нисходящего.
Но есть важное отличие: Forex Gump подает сигналы заметно раньше. Это даёт трейдеру шанс заранее войти в рынок и открыть сделку в перспективном направлении – еще до того, как тренд станет очевиден большинству.
Как и в случае с Super Trend, индикатор Forex Gump отмечает точки входа стрелками: красная указывает на сигнал к покупке опциона Put, синяя – к покупке Call. Для трейдеров на рынке Форекс на графике дополнительно отображается линия с изменяющимся цветом – она подсказывает, как долго удерживать позицию в зависимости от текущего тренда.
А вот для тех, кто торгует бинарными опционами, в приоритете именно точки входа. Их и предоставляет базовый индикатор системы, ведь длительность сделки здесь определяется временем экспирации, а не техническими уровнями.
Что касается самого названия этой торговой стратегии, вероятно, её авторов вдохновил главный герой одноименного романа Уинстона Грума. Действительно, простота и настойчивость способны творить чудеса, а культовая фраза «Беги, Форрест, беги!» удачно перекликается с трендовой торговлей. Таким образом, разработчики стратегии хотели подчеркнуть, что для того, чтобы зарабатывать на трейдинге, не обязательно быть гением. Достаточно настойчиво следовать простой стратегии и позволять прибыли расти – беги, прибыль, беги.
Перейдем к настройкам стратегии Forex Gump. Все ее параметры условно делятся на четыре группы: период расчета скользящих средних, настройки сигналов, смещение и границы канала. Подбирать их стоит с учётом конкретного актива, выбранного таймфрейма и предполагаемой прибыли – она, кстати, отображается в правом верхнем углу графика.
Чтобы включить эту информационную панель, просто установите параметр “inform” в значение true. Она поможет сориентироваться и подобрать подходящие параметры под вашу валютную пару или криптовалюту.
Что касается самих сигналов: всё просто. Синяя стрелка – сигнал к покупке опциона Call, красная – Put.
Если хотите глубже разобраться в том, как работают трендовые индикаторы, загляните в подборку материалов на нашем сайте:
- Как работает тренд на рынках?
- Определение и использование бычьего и медвежьего тренда.
- Смены фазы рынка.
- Как определить флэт на рынке?
Там вы найдете подробные обзоры и практические примеры.
Правила торговли по Forex Gump
Пора перейти к самому интересному – правилам торговли по стратегии Forex Gump. В ходе тестирования мы убедились: у этой системы есть всё необходимое, чтобы стабильно приносить прибыль. Поэтому усложнять ничего не будем, дополнительных индикаторов добавлять не станем – просто разберем, как торговать по уже готовой стратегии.
Открытие опциона Call
- Под свечой появилась синяя стрелка.
- На открытии новой свечи покупаем опцион Call.
Открытие опциона Put
- Над свечой появилась красная стрелка.
- На открытии новой свечи покупаем опцион Put.
Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.
Специфика применения стратегии бинарных опционов Forex Gump
Разработчики стратегии считают, что наилучших результатов по этой системе можно добиться на старших таймфреймах – от H1 до дневного. Для рынка Форекс это вполне оправдано. Однако если вы торгуете бинарными опционами, такие интервалы вовсе не обязательны.
Ключевое значение имеют правильно настроенные параметры – именно от них во многом зависит качество торговых сигналов. К счастью, подобрать оптимальные значения под конкретный актив не сложно: ориентируйтесь на данные о потенциальной прибыли, отображаемые в информационной панели.
При этом не забывайте учитывать рыночную активность. Как и большинство трендовых стратегий, Forex Gump показывает наилучшие результаты в периоды высокой волатильности – в часы основных торговых сессий.
Плюсы стратегии Forex Gump
Одно из ключевых преимуществ стратегии Forex Gump – простые и достаточно частые сигналы, хорошо заметные прямо на графике. Благодаря этому система подходит не только опытным трейдерам, но и новичкам, которые только начинают осваивать рынок бинарных опционов.
Всё предельно наглядно: сигналы легко читаются и не требуют сложного анализа. Даже начинающий трейдер сможет быстро разобраться и начать применять стратегию на практике.
Минусы стратегии Forex Gump
Что касается минусов, то они вполне типичны для трендовых стратегий. В периоды флэта и на мало волатильном рынке могут появляться ложные сигналы – с этим сталкиваются практически все системы, основанные на анализе тренда.
Ещё один момент – довольно большое количество настроек. Для новичков это может оказаться затруднительным, особенно с учётом того, что разработчики не предоставили четких рекомендаций по их оптимальному подбору. Поэтому в начале придётся немного поэкспериментировать, чтобы настроить основной индикатор стратегии под конкретный актив.
Заключение
Стратегия для бинарных опционов Forex Gump может выдавать довольно много сигналов в течение дня – особенно при активной торговле. Чтобы повысить их точность, стоит уделить внимание настройке параметров основного индикатора. Подбирайте их с учётом таймфрейма, актива и собственного стиля торговли.
Особенно чувствительны к изменениям блоки «Период скользящих» и «Настройки сигналов». Именно с них стоит начинать настройку. В этом вам поможет информационная панель: она отображает потенциальную прибыль по всем сигналам и упрощает подбор оптимальных значений.
Прежде чем переходить к реальной торговле бинарными опционами, обязательно протестируйте стратегию на демо-счёте – желательно у брокера с минимальным депозитом. И, конечно, не забывайте о риск-менеджменте и мани-менеджменте. Удачных сделок!
