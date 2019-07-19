    Регистрация
        Стратегия бинарных опционов FTLM

        Стратегия FTLM для бинарных опционов – это интересный подход к торговле на смене тренда. В её основе лежат сигналы от индикатора Fast Trend Line Momentum (FTLM), который чувствительно реагирует на изменение темпа движения цены. Благодаря этому трейдер получает возможность вовремя заметить разворот в настроении рынка и открыть сделку в нужном направлении. В этом обзоре разберемся, как грамотно использовать FTLM в торговле бинарными опционами.

        Содержание:

        превью к статье о FTLM

        Характеристики стратегии для бинарных опционов FTLM

        Установка стратегии для бинарных опционов FTLM

        Индикаторы стратегии FTLM устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

        Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

        После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов FTLM

        Стратегия для бинарных опционов FTLM опирается на сигналы, которые формирует адаптивный индикатор, реагирующий на поток рыночных цен. По сути, он работает с теми же данными, что и привычные технические инструменты, но реализует это немного иначе.

        На первый взгляд FTLM может напоминать MACD, однако внутри – совсем другая логика. Здесь используются современные методы цифровой обработки сигналов и элементы спектрального анализа – подходы, которые давно доказали свою эффективность в цифровых технологиях. Всё это сделано с одной целью: минимизировать задержку в отклике индикатора, которая свойственна большинству инструментов, работающих с историческими данными.

        сигналы в FTLM

        В отличие от большинства классических технических индикаторов, основной инструмент стратегии FTLM работает не с обычными ценами, а с их сглаженными значениями – полученными с помощью частотных фильтров. Это позволяет убрать лишний шум и сосредоточиться на действительно значимых движениях. Торговые сигналы подаются в виде стрелок, которые появляются при смене цвета гистограммы на “подвальном” индикаторе.

        гистограммы в FTLM

        Когда гистограмма индикатора меняет цвет с красного на зелёный, появляется стрелка вверх на зеленом фоне – это сигнал к покупке опциона Call. Если же цвет столбиков меняется с зелёного на красный, возникает стрелка вниз на красном фоне – возможный момент для покупки опциона Put.

        Разумеется, слепо следовать каждому сигналу не стоит. Как использовать их более грамотно – поговорим в следующем разделе. А пока взглянем на настройки стратегии.

        Как и у многих подобных систем, настроек здесь немного. Изменять период расчета индикатора нельзя – вместо этого пользователю предлагают выбрать таймфрейм, на котором будет вестись расчет основного индикатора системы.

        По умолчанию установлен параметр current, то есть используется текущий временной период. Но стоит учитывать: чем ниже таймфрейм, тем больше сигналов – и, как правило, тем ниже их качество.

        индикаторы в FTLM

        Поэтому для более точных входов лучше использовать старшие таймфреймы. Например, если вы торгуете на M5, разумно задать для расчета индикатора таймфрейм M30. Это позволит снизить количество сигналов, но повысить их качество – что особенно важно при работе с бинарными опционами, где каждая сделка имеет значение.

        виды сигналов в FTLM

        Есть еще один важный момент – типы сигналов, которые генерирует стратегия. Всего их два: смена направления и отскок от нулевой отметки. Оба варианта могут дать точку входа, но работают по-разному. Давайте разберём каждый из них подробнее.

        Сигнал “Смена направления”

        Сигналы первого типа появляются при каждой смене цвета гистограммы осциллятора. Здесь всё просто: как только красный столбик сменяется зелёным – на графике появляется стрелка вверх, сигнализирующая о возможной покупке опциона Call. Обратная ситуация – зелёный меняется на красный – даёт стрелку вниз и сигнал к покупке опциона Put. Таким образом, практически каждая смена направления движения отражается в виде сигнала на графике.

        сигнал смены направления в FTLM

        Тем не менее, слепо торговать по каждому такому сигналу – не лучшая идея. В этом подходе вы фактически игнорируете общий тренд и принимаете решения только на основе одного индикатора, без дополнительного подтверждения. А это, как показывает практика, может обернуться серией убыточных сделок.

        Сигнал “Отскок от нулевой отметки”

        Чтобы повысить точность входов и в целом сделать торговлю по FTLM более результативной, лучше использовать сигналы только в моменты отскока гистограммы от нулевой отметки. Такой подход позволяет открывать сделки по направлению текущего тренда – но уже после небольшого отката, что даёт более уверенные точки входа.

        сигнал отскока от нулевой отметки в FTLM

        Фильтрация сигналов – это, безусловно, важный этап в разработке любой торговой стратегии. Тем не менее, также важна дисциплина, ведение журнала со статистикой сделок и психология. Если вы хотите больше узнать об искусстве мани-менеджмента, и познакомиться с принципами управления собственными эмоциями, чтобы они не мешали вам в трейдинге, ознакомьтесь с подборкой материалов на эту тему:

        Правила торговли по FTLM

        Из двух описанных подходов более предпочтительным считается торговля на отскок по тренду. Да, сигналов будет меньше, но их качество и надежность заметно выше. Мы предлагаем вам поэкспериментировать с настройками и подобрать такой старший таймфрейм, при котором количество прибыльных сделок будет максимальным.

        Оптимальный вариант, с которого можно начать – использовать рабочий график M5 в сочетании с расчётом сигналов на M30. Но это лишь рекомендация. Вы всегда можете подобрать комбинацию таймфреймов, которая лучше подойдет под ваш торговый стиль и выбранный актив.

        Дополнительно вы можете усилить стратегию, используя фигуры графического анализа. О том, как это делать – читайте в статье “Как торговать фигуры графического анализа”.

        Открытие опциона Call

        1. Убеждаемся, что тренд восходящий – гистограмма FTLM выше нуля.
        2. Появилась зеленая стрелка на отскок от нулевой линии.
        3. На открытии следующей свечи покупаем Call.
        сигнал на покупку опциона call
         

        Открытие опциона Put

        1. Убеждаемся, что тренд нисходящий – гистограмма FTLM ниже нуля.
        2. Появилась красная стрелка на отскок от нулевой линии.
        3. На открытии следующей свечи покупаем Put.
        сигнал на покупку опциона put
         

        Рекомендуем устанавливать время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

        Специфика применения стратегии бинарных опционов FTLM

        Рекомендуем использовать стратегию FTLM в активные часы работы финансовых рынков. В это время движение цены становится более четким и направленным, что снижает вероятность ложных сигналов. Как правило, они чаще возникают в периоды флэта, особенно в ходе азиатской сессии.

        По этой же причине не советуем торговать по FTLM на таймфрейме M1 – на минутных графиках слишком много рыночного шума, из-за чего качество торговых сигналов заметно падает.

        Плюсы стратегии FTLM

        Из плюсов этой торговой стратегии отметим однозначность ее торговых сигналов и отсутствие их перерисовки. После настройки главного индикатора торговать по системе FTLM легко и приятно. Благодаря встроенным алертам вы не пропустите сделки.

        Минусы стратегии FTLM

        К недостаткам системы относится необходимость подбора оптимальной связки рабочего и расчетного таймфреймов для сигнального индикатора. Для этого потребуются некоторые усилия и опыт в создании торговых систем, пользоваться этой системой “из коробки” не получится – слишком много некачественных сигналов она генерирует.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов FTLM предлагает современный взгляд на анализ рынка. Благодаря адаптивному индикатору трейдер получает возможность вовремя распознать изменение ценовой динамики и открыть сделку в перспективном направлении.

        В этом обзоре мы поделились собственным подходом к торговле по FTLM. Будем рады узнать ваше мнение в комментариях: какие сигналы используете вы и какие настройки показали наилучший результат?

        Напоминаем: прежде чем использовать любую стратегию в реальной торговле, обязательно протестируйте ее на демо-счёте – особенно у брокера с минимальным депозитом. И, конечно, не забывайте про управление рисками и капиталом. Удачной торговли!

        Комментарии

        Mister X
        Mister X
        FTLM is clever, no doubt. But don’t fool yourself — every indicator lags. The real edge is knowing when not to trust the signal. Use it as a hint, never as a command.
        01 сентября 2025
        Anthony
        FTLM looks solid for catching early trend shifts. The smoothed data makes it cleaner than many noisy indicators, but it still needs confirmation. Pairing it with support and resistance zones or price action gives much stronger entries.
        01 сентября 2025
        Руслан
        Руслан
        FTLM это очень четкий инструмент смены тренда на сглаженных данных: красная гистограмма - стрелка вниз, зелёная - вверх. Мощный старт на M5, особенно если при расчётах использовать таймфрейм M30. Но сигналы — лишь повод взглянуть, а не входить в сделку слепо. Лучше фильтровать струю, чем носиться за стрелками.
        Option Bull, согласен, FTLM интересен именно за счёт сглаживания. Сигналы понятные, но без фильтра и подтверждения рисков слишком много. Я бы совмещал его с уровнями или свечным анализом, тогда он показывает себя надёжнее.
        01 сентября 2025
        Option Bull
        Option Bull
        FTLM это очень четкий инструмент смены тренда на сглаженных данных: красная гистограмма - стрелка вниз, зелёная - вверх. Мощный старт на M5, особенно если при расчётах использовать таймфрейм M30. Но сигналы — лишь повод взглянуть, а не входить в сделку слепо. Лучше фильтровать струю, чем носиться за стрелками.
        01 сентября 2025
