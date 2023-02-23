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        FX Profitude

        Стратегия для бинарных опционов FX Profitude

        Стратегия для бинарных опционов FX Profitude предназначена для торговли исключительно по тренду. Она состоит из скользящих средних и двух осцилляторов. Благодаря мувингам генерируются сигналы, а осцилляторы выступают в качестве фильтров.

        Обратите внимание, что стратегия FX Profitude является платной и стоит $499, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.

        Содержание:

        Пример использования стратегии FX Profitude на графике

        Характеристики стратегии для бинарных опционов FX Profitude

        • Терминал: MetaTrader 4;
        • Таймфрейм: M1-H4;
        • Экспирация: 3 свечи;
        • Типы опционов: Call/Put;
        • Индикаторы: FPT Array.ex4, FPT Trend.ex4, FPT Validator.ex4;
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, акции;
        • Время торговли: 11:00-20:00 МСК;
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Deriv, Binarium;

        Установка стратегии для бинарных опционов FX Profitude

        Индикаторы стратегии FX Profitude устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикаторов стратегии FX Profitude для бинарных опционов

        Торговая стратегия для торговли бинарными опционами FX Profitude достаточно простая и подходит даже тем, кто только недавно начал изучать рынок и бинарные опционы. В то же время она генерирует достаточно надежные торговые сигналы, если следовать всем правилам торговой системы.

        В пакет стратегии включены три индикатора:

        1. FPT Trend.
        2. FPT Array.
        3. FPT Validator.

        FPT Trend

        Это самый главный индикатор стратегии FX Profitude для бинарных опционов. В его настройках переменные FPT1 и FPT2 означают ни что иное, как экспоненциальные скользящие средние с соответствующими параметрами. В этом мы можем убедиться, наложив EMA с периодами 21 и 24 на график и убедившись, что именно в местах их пересечения индикатор указывает на смену тренда.

        Настройки индикатора FPT Trend стратегии FX Profitude

        В нашей торговой стратегии мы будем обращать внимание исключительно на сигналы, соответствующие тренду, указанному этим индикатором.

        FPT Array

        Индикатор FPT Array тоже важен для получения правильных сигналов торговой системы FX Profitude. Он состоит из стрелочных сигналов и массива скользящих средних на графике. Цвет стрелок и массива меняется в зависимости от направления тренда.

        У массива линий скользящих средних есть два края:

        1. Лидирующий. Находится ближе к графику цены.
        2. Отстающий. На удалении от графика.

        Стратегия предполагает, что именно расположение этих краев относительно графика определяет направление тренда. Чтобы определить тренд, нужно обращать внимание на массивы  (скопление) скользящих средних, где:

        1. Восходящий тренд – это зеленый массив. Лидирующий его край находится над отстающим. Могут возникать ситуации, когда часть линий окрасятся в красный, но пока отстающий край зеленый и находится под лидирующим – тренд считается восходящим.
        2. Нисходящий тренд – это красный массив. Лидирующий его край проходит под отстающим. Часть линий может окрашиваться в зеленый. Тренд считается нисходящим, пока отстающий край массива красный и находится над лидирующим.

        Определение тренда индикатором FPT Array в стратегии FX Profitude

        В будущем, для корректного использования торговой системы, нам нужно уметь определить еще два состояния этого индикатора:

        1. Упорядоченная фаза.
        2. Неупорядоченная фаза.

        В упорядоченной фазе все линии массива индикатора окрашены в один цвет. В неупорядоченной – одна, несколько линий, или даже все кроме одной меняют цвет.

        Фазы тренда при использовании индикатора FTP Array в стратегии FX Profitude

        В тот момент, когда фаза сменяется с неупорядоченной на упорядоченную, на графике появляются зеленые или красные стрелки. Их мы будем использовать как часть торговой системы.

        Индикатор FTP Array также основан исключительно на скользящих средних. По сути все линии, образующие массив - это EMA с разным периодом. В настройках можно изменить период самой быстрой EMA, а все настройки всех остальных скользящих массива изменятся сами. В этой торговой системе базовая EMA, определяющая лидирующий край массива имеет период 8. Отстающий край определяется EMA с периодом 21.

        Настройки индикатора FTP Array стратегии FX Profitude

        FPT Validator

        Третий и последний индикатор этой торговой системы используется как сигнал подтверждения для покупки опциона. Он должен быть очень чувствительным, поэтому в настройках по умолчанию выставлены значения 1 и 13 для периода скользящих средних, на которых индикатор основан.

        Окно настроек индикатора FPT Validator в стратегии FX Profitude

        Правила торговли по стратегии FX Profitude для бинарных опционов

        Стратегия FX Profitude для торговли бинарными опционами основана на том, чтобы совершать покупку опционов по тренду, дожидаясь незначительных откатов цены для наиболее удачного входа.

        Цена не может все время двигаться в одном направлении, и даже на самых сильных трендах можно наблюдать небольшие откаты. Это свойство цены любого актива мы и будем использовать в данной стратегии.

        Лучше понять, как распознавать тренд и использовать его свойства в торговле бинарными опционами, вам поможет серия наших статей:

        Итак, для покупки опциона Call следует дождаться следующих последовательных условий:

        1. Восходящий тренд. На него укажут зеленый цвет индикатора тренда, зеленый цвет всех линий массива на индикаторе FPT Array и лидирующий край массива линий FPT Array, который будет находится НАД отстающим.
        2. Индикатор FPT Array вступит в неупорядоченную фазу. Часть линий массива индикатора FPT Array, а возможно и большинство из них станут красными. Это будет означать, что состоялся небольшой откат цены против основного тренда. 
        3. Появится зеленая стрелка на графике. Это случится, если свеча закроется над массивом FPT Array, и весь массив станет снова целиком зеленым.
        4. Последняя точка на индикаторе FPT Validator станет зеленая.

        Для покупки опциона Put следует дождаться следующих последовательных условий:

        1. Нисходящий тренд. На него укажут красный цвет индикатора тренда, красный цвет всех линий массива на индикаторе FPT Array и лидирующий край массива линий FPT Array, который будет находится ПОД отстающим.
        2. Индикатор FPT Array вступит в неупорядоченную фазу. Лидирующий край массива индикатора FPT Array, а возможно и большинство линий массива – станут зелеными.
        3. Появится красная стрелка на графике. Это случится, если свеча закроется под массивом FPT Array, и весь массив станет снова целиком красным.
        4. Последняя точка на индикаторе FPT Validator станет красная.

        Для смовершения сделок можно использовать любой таймфрейм. Время экспирации опциона – 3 свечи. Торговать следует только во время активной торговой сессии, с 11 утра до 8 вечера по Московскому времени, когда цена чаще находится в сильном тренде. Использование криптовалютных инструментов для торговли по данной стратегии не рекомендуется.

        Открытие опциона Call

        Рассмотрим покупку опциона Call на конкретном примере. Здесь цена находилась в восходящем тренде. Все линии были зелеными, а лидирующий край массива находился над отстающим. Затем цена сделала небольшой откат, что обозначилось появлением отдельных красных линий в массиве. Появился сигнал на покупку – зеленая стрелка. Мы дождались закрытия бара и, убедившись, что индикатор FPT Validator горит зеленым, купили Call опцион с экспирацией в три бара.

        Пример покупки опциона Call в FX Profitude 

        Открытие опциона Put

        В этом случае тренд нисходящий, на что указывает индикатор FPT Trend и то, что все линии массива были красными, а его лидирующий край находился под отстающим. Во время ценового отката вверх, часть линий массива стала зеленой. Появился сигнал красной стрелки на покупку Put опциона. Дождавшись закрытия бара под массивом FPT Array и убедившись, что FPT Validator горит снова красным, можно покупать опцион Put.

        Пример покупки опциона Put в FX Profitude

        Заключение

        FX Profitude – это торговая стратегия, которая дает неплохие сигналы на активах, находящихся в сильном тренде. Она помогает трейдеру определить наилучший момент для покупки опциона, когда цена делает небольшой откат и проявляет признаки готовности снова продолжить движение в направлении основного тренда. Не забывайте, что стратегию обязательно нужно тестировать на разных инструментах и таймфреймах на демо-счету, прежде чем приступать к торговле на реале. А чтобы обезопасить свой депозит, мы настоятельно рекомендуем следовать правилам риск-менеджмента и мани-менеджмента и торговать только с проверенными брокерами, в чем вам поможет наш рейтинг брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию FX Profitude

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        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

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        Комментарии

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        Вячеслав
        Стратегия интересная. Сегодня выходной. И мне не понятно алерта на стрелочник что ли нет? в индикаторе не нашел, и как отслеживать сигнал?
        09 декабря 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        FX Profitude помог мне заработать дополнительные деньги на бинарных опционах. Стратегия очень проста в использовании, и я смог получить прибыль уже после нескольких сделок. Рекомендую ее всем, кто ищет эффективный способ заработать на финансовых рынках)
        Option Bull, полностью с вами согласен. Это одна из самых эффективных стратегий, которые я использовал на бинарных опционах. Я получил хорошую прибыль в течение нескольких недель, и считаю, что это один из лучших способов заработать на финансовых рынках. Однако, как и с любой стратегией, необходимо быть осторожным и следить за рынком, чтобы избежать потерь)
        Руслан, Добрый День, Подскажите пожалуйста какие пары, таимфрейм и экспирацию Вы использовали? Торговали Вы в какую-то именно сессию или 24/7? Спасибо...
        Ion, лично я использовал в торговле любые, не высоковолатильные валютные пары вроде GBP/USD и не флэтовые вроде EUR/JPY. Экспирацию выбирал минутную (в диапазоне от 5 до 30 минут), а таймфреймы в диапазоне M1-M15.
        08 декабря 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Здравствуйте, скажите пожалуйста чем отличается платная версия от бесплатной?
        Тамара Александровна Леонтьева, Для того что бы ответить на ваш вопрос надо найти человека, который пробовал обе версии.
        06 сентября 2023
        Ответить
        Тамара Александровна Леонтьева
        Здравствуйте, скажите пожалуйста чем отличается платная версия от бесплатной?
        14 июля 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Явно не для трейдеров с небольшим опытом.
        24 апреля 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Цена конечно у платной версии солидная.
        11 апреля 2023
        Ответить
        Ion
        FX Profitude помог мне заработать дополнительные деньги на бинарных опционах. Стратегия очень проста в использовании, и я смог получить прибыль уже после нескольких сделок. Рекомендую ее всем, кто ищет эффективный способ заработать на финансовых рынках)
        Option Bull, полностью с вами согласен. Это одна из самых эффективных стратегий, которые я использовал на бинарных опционах. Я получил хорошую прибыль в течение нескольких недель, и считаю, что это один из лучших способов заработать на финансовых рынках. Однако, как и с любой стратегией, необходимо быть осторожным и следить за рынком, чтобы избежать потерь)
        Руслан, Добрый День, Подскажите пожалуйста какие пары, таимфрейм и экспирацию Вы использовали? Торговали Вы в какую-то именно сессию или 24/7? Спасибо...
        03 апреля 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        FX Profitude помог мне заработать дополнительные деньги на бинарных опционах. Стратегия очень проста в использовании, и я смог получить прибыль уже после нескольких сделок. Рекомендую ее всем, кто ищет эффективный способ заработать на финансовых рынках)
        Option Bull, полностью с вами согласен. Это одна из самых эффективных стратегий, которые я использовал на бинарных опционах. Я получил хорошую прибыль в течение нескольких недель, и считаю, что это один из лучших способов заработать на финансовых рынках. Однако, как и с любой стратегией, необходимо быть осторожным и следить за рынком, чтобы избежать потерь)
        02 апреля 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Я использовал стратегию FX Profitude в течение нескольких недель и заметил, что она дает стабильную прибыль на бинарных опционах. Однако, необходимо иметь некоторый уровень опыта и понимания рынка, чтобы использовать ее эффективно.
        02 апреля 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        FX Profitude помог мне заработать дополнительные деньги на бинарных опционах. Стратегия очень проста в использовании, и я смог получить прибыль уже после нескольких сделок. Рекомендую ее всем, кто ищет эффективный способ заработать на финансовых рынках)
        02 апреля 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        Скользящие средние и осциляторы это очень хорошее подспорье. Но 500 баксов!! Однако.
        30 марта 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Хорошо написано: она помогает трейдеру определить наилучший момент!!! А не определяет наилучший момент. В том то и дело что последнее решение за человеком, и не на кого спихнуть типа оно мне сказало покупать...
        21 марта 2023
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Мда... Сильный тренд сам по себе уже хороший показатель и ориентир для торговли бинарными опционами, а тут ещё и такая стратегия. Да и приличная цена на неё мотивирует попробовать познакомиться поближе... Спасибо за обзор. Интересно, а каким образом можно скачать такую и другие стратегии на сайте, которые считаются платными??? Я так понимаю у Winoptionsignals есть какие-то договоренности с авторами. А сколько по времени можно пользоваться версией для ознакомления???
        09 марта 2023
        Ответить
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