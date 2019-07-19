Стратегия для бинарных опционов “Гром и Молния”

Среди трейдеров бинарными опционами очень популярны стратегии торговли на коротких таймфреймах. В этом обзоре мы рассмотрим методику, в которой сделки совершаются настолько стремительно, что она получила название “Гром и Молния”. Всего два инструмента отделяют вас от сделок с высокой вероятностью прибыли. О том, какие это инструменты, как правильно их настроить и использовать, читайте в нашем обзоре.

Характеристики стратегии бинарных опционов “Гром и Молния”

Терминал: TradingView

Таймфрейм: М5

Экспирация: 1 свеча

Типы опционов: Call/Put

Встроенные индикаторы: True Strength Index, Vortex Indicator

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК

Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

Установка индикаторов стратегии бинарных опционов “Гром и Молния”

Индикаторы стратегии “Гром и Молния” устанавливаются в платформу TradingView через одноименное меню в верхней части терминала. Нажмите на кнопку «Индикаторы», чтобы открыть панель «Индикаторы, показатели и стратегии». В её поисковой строке введите название – TSI. Затем найдите его в списке и кликните по нему, предварительно проверив название – True Strength Index.

Затем аналогичным образом установите второй индикатор – Vortex Indicator. Все параметры можно оставить по умолчанию. После установки этих инструментов технического анализа ваш график будет выглядеть так, как на скриншоте ниже.

Обзор и настройки стратегии бинарных опционов “Гром и Молния”

Стратегия бинарных опционов “Гром и Молния” состоит из двух бесплатных индикаторов, по умолчанию встроенных в аналитическую платформу TradingView. Авторы стратегии условно назвали их громом и молнией, вероятно, из-за того, что торговые сигналы TSI и Vortex обычно возникают вместе: сначала появляется сигнал индекса силы тренда, а затем осциллятора Vortex.

Теперь давайте рассмотрим каждый из них более детально. Индикатор True Strength Index представляет собой инструмент для оценки скорости и динамики изменения цены актива за определенный промежуток времени. Внешне он выглядит как осциллятор в нижней части торгового терминала с двумя плавными кривыми, отражающими процесс изменения цен.

Формула этого индикатора использует “двойное сглаживание”, благодаря чему кривые индикатора TSI учитывают только значимые ценовые колебания, фильтруя рыночный "шум".

В свою очередь, осциллятор Vortex состоит из линий восходящего (VI+) и нисходящего (VI-) трендов. Они окрашены в голубой и оранжевый цвета соответственно. Как правило, "вихревой" индикатор используется для определения разворотов ценовых тенденций. Именно эту роль он и играет в стратегии бинарных опционов "Гром и Молния".

У этого инструмента всего одна настройка – период расчета. Рекомендуем оставить это значение по умолчанию.

Правила торговли по “Гром и Молния”

Суть торговли по системе “Гром и Молния”' заключается в открытии сделок на сломе ценовой тенденции или на откате в направлении основного тренда. Главное, на что следует ориентироваться при выборе направления торговли, – положение голубой и красной линий индикатора TSI относительно друг друга.

Если голубая линия TSI пересекла красную снизу вверх или находится выше неё, ищем исключительно покупки опционов Call. В этом случае триггером для открытия сделки послужит пересечение голубой линии осциллятора Vortex с его оранжевой кривой снизу вверх.

Для покупок опционов Put ждём обратной ситуации, при которой голубая линия TSI пересекает красную сверху вниз или находится ниже нее, а голубая линия Vortex пересекает оранжевую кривую этого осциллятора сверху вниз.

Открытие опциона Call

Голубая линия TSI находится над красной – тренд восходящий. Голубая линия Vortex пересекла оранжевую снизу вверх. На открытии следующей свечи покупаем Call.

Открытие опциона Put

Голубая линия TSI находится под красной – тренд нисходящий. Голубая линия Vortex пересекла оранжевую сверху вниз. На открытии следующей свечи покупаем Put.

Рекомендуется выбрать время экспирации 1 свечу. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от выбранного актива и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии для бинарных опционов "Гром и Молния"

Стратегия бинарных опционов “Гром и Молния” подходит для торговли на любом таймфрейме и валютной паре. В случае запаздывания торговых сигналов системы попробуйте подобрать индивидуальные параметры под ваш таймфрейм и актив. Лучших результатов удается достичь при синхронном появлении сигналов от двух индикаторов. Для повышения процента прибыльных сделок, пользуйтесь инструментами технического анализа и комбинациями свечных паттернов.

Плюсы стратегии “Гром и Молния”

Очевидное преимущество этой торговой системы – ее четкие сигналы по тренду без перерисовки. Благодаря им трейдеры всегда будут открывать сделки в направлении наиболее вероятного ценового движения, что повышает общую прибыльность торговли. Дополнительный плюс – простые правила, которые освоит даже новичок.

Минусы стратегии “Гром и Молния”

Возможно появление ложных сигналов в периоды затяжного флэта. Для того, чтобы снизить вероятность такого сценария советуем использовать торговую систему для бинарных опционов “Гром и Молния” в активные часы работы рынков, а также на учитывая волатильность валютных пар.

Заключение

Стратегия бинарных опционов "Гром и Молния" использует два индикатора осцилляторного типа для формирования торговых сигналов, что позволяет отфильтровать большую часть убыточных сделок. Простые правила торговли наверняка оценят начинающие трейдеры, а возможность использовать короткие таймфреймы позволит совершать достаточное количество сделок, чтобы довольно быстро набраться опыта и увеличить прибыль.

Перед применением стратегии бинарных опционов "Гром и Молния" на практике, советуем потренироваться на демо-счете у надежного брокера. Открывайте сделки, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем успешной торговли!

