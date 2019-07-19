    Регистрация
        Стратегия для бинарных опционов “Гром и Молния”

        Среди трейдеров бинарными опционами очень популярны стратегии торговли на коротких таймфреймах. В этом обзоре мы рассмотрим методику, в которой сделки совершаются настолько стремительно, что она получила название “Гром и Молния”. Всего два инструмента отделяют вас от сделок с высокой вероятностью прибыли. О том, какие это инструменты, как правильно их настроить и использовать, читайте в нашем обзоре.

        Содержание:

        стратегия "Гром и Молния" для бинарных опционов

        Характеристики стратегии бинарных опционов “Гром и Молния”

        • Терминал: TradingView
        • Таймфрейм: М5
        • Экспирация: 1 свеча
        • Типы опционов: Call/Put
        • Встроенные индикаторы: True Strength Index, Vortex Indicator
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium

        Установка индикаторов стратегии бинарных опционов “Гром и Молния”

        Индикаторы стратегии “Гром и Молния” устанавливаются в платформу TradingView через одноименное меню в верхней части терминала. Нажмите на кнопку «Индикаторы», чтобы открыть панель «Индикаторы, показатели и стратегии». В её поисковой строке введите название – TSI. Затем найдите его в списке и кликните по нему, предварительно проверив название – True Strength Index.

        индикатор True Strength Index стратегии для бинарных опционов гром и молния

        Затем аналогичным образом установите второй индикатор – Vortex Indicator. Все параметры можно оставить по умолчанию. После установки этих инструментов технического анализа ваш график будет выглядеть так, как на скриншоте ниже.

        индикатор Vortex Indicator стратегии гром и молния

        Обзор и настройки стратегии бинарных опционов “Гром и Молния”

        Стратегия бинарных опционов “Гром и Молния” состоит из двух бесплатных индикаторов, по умолчанию встроенных в аналитическую платформу TradingView. Авторы стратегии условно назвали их громом и молнией, вероятно, из-за того, что торговые сигналы TSI и Vortex обычно возникают вместе: сначала появляется сигнал индекса силы тренда, а затем осциллятора Vortex.

        Теперь давайте рассмотрим каждый из них более детально. Индикатор True Strength Index представляет собой инструмент для оценки скорости и динамики изменения цены актива за определенный промежуток времени. Внешне он выглядит как осциллятор в нижней части торгового терминала с двумя плавными кривыми, отражающими процесс изменения цен.

        Формула этого индикатора использует “двойное сглаживание”, благодаря чему кривые индикатора TSI учитывают только значимые ценовые колебания, фильтруя рыночный "шум".

        обзор стратегии для бинарных опционов гром и молния

        В свою очередь, осциллятор Vortex состоит из линий восходящего (VI+) и нисходящего (VI-) трендов. Они окрашены в голубой и оранжевый цвета соответственно. Как правило, "вихревой" индикатор используется для определения разворотов ценовых тенденций. Именно эту роль он и играет в стратегии бинарных опционов "Гром и Молния".

        настройки стратегии для бинарных опционов гром и молния

        У этого инструмента всего одна настройка – период расчета. Рекомендуем оставить это значение по умолчанию.

        Правила торговли по “Гром и Молния”

        Суть торговли по системе “Гром и Молния”' заключается в открытии сделок на сломе ценовой тенденции или на откате в направлении основного тренда. Главное, на что следует ориентироваться при выборе направления торговли, – положение голубой и красной линий индикатора TSI относительно друг друга.

        Если голубая линия TSI пересекла красную снизу вверх или находится выше неё, ищем исключительно покупки опционов Call. В этом случае триггером для открытия сделки послужит пересечение голубой линии осциллятора Vortex с его оранжевой кривой снизу вверх.

        Для покупок опционов Put ждём обратной ситуации, при которой голубая линия TSI пересекает красную сверху вниз или находится ниже нее, а голубая линия Vortex пересекает оранжевую кривую этого осциллятора сверху вниз.

        Чтобы лучше разобраться с тем, как работают тренды, рекомендуем изучить специальную подборку статей, посвященных этой теме:

        Открытие опциона Call

        1. Голубая линия TSI находится над красной – тренд восходящий.
        2. Голубая линия Vortex пересекла оранжевую снизу вверх.
        3. На открытии следующей свечи покупаем Call.

        открытие опциона call по стратегии гром и молния

        Открытие опциона Put

        1. Голубая линия TSI находится под красной – тренд нисходящий.
        2. Голубая линия Vortex пересекла оранжевую сверху вниз.
        3. На открытии следующей свечи покупаем Put.

        открытие опциона put по стратегии гром и молния

        Рекомендуется выбрать время экспирации 1 свечу. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от выбранного актива и результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения стратегии для бинарных опционов "Гром и Молния"

        Стратегия бинарных опционов “Гром и Молния” подходит для торговли на любом таймфрейме и валютной паре. В случае запаздывания торговых сигналов системы попробуйте подобрать индивидуальные параметры под ваш таймфрейм и актив. Лучших результатов удается достичь при синхронном появлении сигналов от двух индикаторов. Для повышения процента прибыльных сделок, пользуйтесь инструментами технического анализа и комбинациями свечных паттернов.

        Плюсы стратегии “Гром и Молния”

        Очевидное преимущество этой торговой системы – ее четкие сигналы по тренду без перерисовки. Благодаря им трейдеры всегда будут открывать сделки в направлении наиболее вероятного ценового движения, что повышает общую прибыльность торговли. Дополнительный плюс – простые правила, которые освоит даже новичок.

        Минусы стратегии “Гром и Молния”

        Возможно появление ложных сигналов в периоды затяжного флэта. Для того, чтобы снизить вероятность такого сценария советуем использовать торговую систему для бинарных опционов “Гром и Молния” в активные часы работы рынков, а также на учитывая волатильность валютных пар.

        Заключение

        Стратегия бинарных опционов "Гром и Молния" использует два индикатора осцилляторного типа для формирования торговых сигналов, что позволяет отфильтровать большую часть убыточных сделок. Простые правила торговли наверняка оценят начинающие трейдеры, а возможность использовать короткие таймфреймы позволит совершать достаточное количество сделок, чтобы довольно быстро набраться опыта и увеличить прибыль.

        Перед применением стратегии бинарных опционов "Гром и Молния" на практике, советуем потренироваться на демо-счете у надежного брокера. Открывайте сделки, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем успешной торговли!

