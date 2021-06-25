    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Donchian Trend Pro

        Индикатор для бинарных опционов Donchian Trend Pro

        Индикатор Donchian Trend Pro является платным канальным индикатором для бинарных опционов и рынка Forex, который основан на популярном индикаторе каналов Дончиана, но при этом индикатор TakeProPips Donchian Trend Pro имеет доработанный новый функционал, благодаря которому есть возможность намного точнее войти в сделку при помощи сигналов, разметке целей по цене и информационных панелей.

        Также индикатор для бинарных опционов Donchian Trend Pro продается на сайте автора за $49, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        Индикатор Donchian Trend Pro

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Donchian Trend Pro

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфрейм: М1-D1.
        • Экспирация: 6 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: TakePropipsDonchianTrendPro_fix.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Deriv, Binarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов Donchian Trend Pro в MT4

        Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Обзор и настройки индикатора Donchian Trend Pro для бинарных опционов

        Индикатор TakeProPips Donchian Trend Pro включает в себя не только каналы, как уже говорилось ранее, а и информационные панели, которые можно с пользой использовать в торговле бинарными опционами. По итогу данный индикатор состоит из:

        1. Канала Дончиана с пометками ценовых целей, если вы торгуете на рынке Forex;
        2. Сигналов для бинарных опционов и точек, показывающих, на какой свече был сигнал;
        3. Двух инфо-панелей с историей сигналов и определением актуальных трендов для всех торговых активов из терминала.

        рабочая область TakeProPips Donchian Trend Pro

        Канал Дончина, на котором основан индикатор Donchian Trend Pro, работает по принципу определения волатильности, исходя из наибольших и наименьших недавных цен. Если говорить проще, то канал строится по экстремумам цены, которые постоянно меняются. Алгоритм построения хоть и не полностью, но схож с такими индикаторами, как Bollinger Bands и Keltner Channels. Ключевым отличием является то, что цена никогда не выходит за пределы канала Дончиана.

        Также в индикаторе для бинарных опционов Donchian Trend Pro каналы Дончиана разделены по цветам, что позволяет видеть, в какую сторону направлен рынок в данный момент. Соответственно, когда цвет канала зеленый, то рынок растет, а когда оранжевый – падает:

        канал дончиана

        Важно понимать, что данные показания являются усредненными и не идут точно за рынком. Это означает, что канал не реагирует на малые колебания и шум рынка.

        Сигналы индикатора TakeProPips Donchian Trend Pro изображаются в виде нескольких стрелочек и кружков. Появляется сигнал тогда, когда меняется цвет канала, и в этот момент генерируется сигнал на покупку опционов Call или Put в виде стрелочек и кружков. Обратите внимание, что желтая стрелочка просто показывает на свечу, которая является сигнальной (проще говоря, желтая стрелочка дублирует основной сигнал и ничем не отличается):

        сигналы TakeProPips Donchian Trend Pro

        Числа на графике обозначают уровни тейк-профитов и стол-лосса для тех трейдеров, которые торгуют на рынке Форекс. Там, где были достигнуты цели, есть отметка в виде «галочки». Крести же говорит о том, что цель не была достигнута и был получен стоп-лосс:

        тейк профиты и стоп лосс на форекс

        Помимо самого индикатора на графике есть панели. Панель слева показывает тейк-профиты, стоп-лосс, а также важную информацию для бинарных опционов в виде количества и соотношения прибыльных и убыточных сделок, а также актуального сигнала:

        панель статистики Donchian Trend Pro

        Вторая панель показывает торговые активы терминала MT4, таймфреймы, выбранные в настройках, силу тренда и рекомендации по действиям в виде покупки или продажи. Панель является кликабельной и на ней можно переключаться между активами и таймфреймами. Также при необходимости ее можно свернуть, нажав на значок в верхнем правом углу, или переместить в любую часть графика:

        панель трендов

        Полезной для трейдеров она может быть еще и потому, что на ней можно видеть тренды на каждом таймфрейме, и там, где указания сходятся, вероятности получения прибыли при торговле бинарными опционами больше. Поэтому если вы, к примеру, торгуете на М15, то чем больше высших таймфреймов сходятся в тренде с М15, тем выше вероятность на успешную сделку при наличии сигнала:

        сильный тренд в TakeProPips Donchian Trend Pro

        Настроек у индикатора Donchian Trend Pro довольно много, хотя немалая часть из них отвечает за визуальные и цветовые показатели:

        настройки TakeProPips Donchian Trend Pro настройки Donchian Trend Pro

         

        Из основных параметров можно настроить:

        • Период канала Дончиана (Donchian Channel Period). Канал по умолчанию равняется «20» и является оптимальным параметром под все таймфреймы;
        • Количество баров на истории (No. Of Bars To Calculate). Переменная необходима для отображения показания индикатора на истории;
        • Настройки тейк-профитов и стоп-лосса (Take-Profit & Stop Loss). Позволяет настроить мультипликаторы для выставления уровней тейк-профитов и стоп-лоссов, или же вообще их отключить;
        • Торговые активы (Comma Seperated Symbols). Тут можно через запятую перечислить нужные торговые активы, которые будут использоваться в панели трендов;
        • Таймфреймы (Comma Seperated Timeframes). В этой переменной через запятую можно перечислить нужны таймфреймы;
        • Широкая панель трендов (Use Two Containers Dashboard). При желании можно расширить данную панель, но это подойдет только для широких мониторов;
        • Средняя линия (Show Donchian Middle Line). Показывать/Не показывать среднюю линию канала;
        • Сигналы (Show Signals On Chart). Показывать/Не показывать сигналы;
        • Панель трендов (Show Scanner). Показывать/Не панель трендов;
        • Панель статистики (Show Dashboard Panel). Показывать/Не показывать панель статистики;

        Также, как уже говорилось выше, можно настроить цвета и расположение многих всех составляющих индикатора, и в самом конце настроить алерты.

        Правила торговли по индикатору Donchian Trend Pro для бинарных опционов

        Исходя из изложенного выше материала, не сложно догадаться, что торговля по индикатору TakeProPips Donchian Trend Pro ведется при помощи сигналов, учитываю тренд. Поэтому обязательно стоит разобраться в работе трендов и том, какие они бывают:

        Сами правила ма4ксимально просты и требуются появления сигналов, и для покупки опционов Call нужно, чтобы появилась зеленая стрелочка и зеленый кружок, и также линии канала стали зеленого цвета. Для покупки опционов Put нужно, чтобы появилась оранжевая стрелочка и оранжевый кружок, и также линии канала стали оранжевого цвета. Экспирации лучше всего использовать в размере 6 свечей:

        торговля по индикатору каналов дончиана

        Также появление сигналов сопровождается алертами:

        алерты TakeProPips Donchian Trend Pro

        Сигналы и торговля по индикатору Donchian Trend Pro

        Все, что нам нужно, это наблюдать за сигналами и панелью тренда, и если выбранный торговый актив сейчас в восходящем тренде, то сигналы мы ждем только на покупку опциона Call, после чего покупаем опцион с экспирацией в 6 свечей:

        опцион call TakeProPips Donchian Trend Pro

        Точно также ведется торговля и для нисходящего тренда и опционов Put:

        опцион put TakeProPips Donchian Trend Pro

        Заключение

        Индикатор Donchian Trend Pro является неплохим трендово-сигнальным индикаторов для бинарных опционов, который сможет приносить прибыль при правильном его использовании. Для этого лишь нужно изучить, как работает тренд и обязательно опираться на трендовую панель индикатора. Также обязательно перед торговлей не реальном счету индикатор и понимание его работы стоит протестировать на демо-счету.

        Не стоит забывать и про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые позволяют поддерживать депозит на необходимом денежном уровне даже при убыточных сделках. Саму торговлю стоит вести только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

         

        Смотреть на Youtube

        Смотреть на RuTube

        Скачать бесплатно индикатор Donchian Trend Pro

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Бинариум

        Смотрите также:

        Как заработать на бинарных опционах

        Как выбрать брокера бинарных опционов?

        Грааль для бинарных опционов

        Платформы для торговли бинарными опционами

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Руслан
        Руслан
        Когда много вот таких панелей, меня это всегда напрягало.
        Трейдер БО, согласен с вами полностью, первая панель нельзя убрать в настройках, но хотя бы вторую то хоть можно свернуть чтобы не мешала. Я не представляю как люди торгуют с ним на мобильном.
        24 ноября 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Опять эти полотнища на пол экрана...
        05 сентября 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Когда много вот таких панелей, меня это всегда напрягало.
        17 августа 2023
        Ответить
        Михаил
        Пишет Please add the symbol AUDUSD in the Market window and reload the scanner to property calculate its values. И так со всеми символами, которые указаны по умолчанию в настройках, как решить эту проблему Хотя в обзоре рынка у меня есть эти символы
        может у тебя у брокера к символам есть приписка какая-то типа pro, f, mini, micro или что такое? к примеру EURUSD.pro если да, то в настройках просто добавить чего не хватает.
        Серж, возможно надо дописать букву обычно не заглавная если она есть в символе, буква в конце символа ,
        23 марта 2022
        Ответить
        Михаил
        Сколько времени нужно чтобы установить индикатор Donchiand Trend Pro Indicator в Metatrader 4?
        Корней, 5 минут
        22 марта 2022
        Ответить
        Михаил
        При загрузке шаблона отображается сразу две панели вторых панели с торговыми активами одна явно не правильно отображает сигналы вторая с правильными сигналами пропадает при переключение таймфрейма ничего не пойму я что то установил неправильно или в настройках надо что то изменить
        22 марта 2022
        Ответить
        Серж
        Пишет Please add the symbol AUDUSD in the Market window and reload the scanner to property calculate its values. И так со всеми символами, которые указаны по умолчанию в настройках, как решить эту проблему Хотя в обзоре рынка у меня есть эти символы
        может у тебя у брокера к символам есть приписка какая-то типа pro, f, mini, micro или что такое? к примеру EURUSD.pro если да, то в настройках просто добавить чего не хватает.
        27 августа 2021
        Ответить
        Андроей
        Пишет Please add the symbol AUDUSD in the Market window and reload the scanner to property calculate its values. И так со всеми символами, которые указаны по умолчанию в настройках, как решить эту проблему Хотя в обзоре рынка у меня есть эти символы
        26 августа 2021
        Ответить
        Корней
        Сколько времени нужно чтобы установить индикатор Donchiand Trend Pro Indicator в Metatrader 4?
        25 июня 2021
        Ответить
        Stas
        Stas
        Насколько я понял индикатор Donchian Trend Pro сигнально трендовый, а в тексте все расписано о бинарных опционах. А насколько индикатор эффективен для торговли на Форекс?
        Григорий, Думаю, что этот индикатор подойдет и для Форекс, но благодаря информационной панели, теперь есть возможность точнее войти в сделку, а значит и шансы на успех увеличиваются.
        25 июня 2021
        Ответить
        Григорий
        Григорий
        Насколько я понял индикатор Donchian Trend Pro сигнально трендовый, а в тексте все расписано о бинарных опционах. А насколько индикатор эффективен для торговли на Форекс?
        25 июня 2021
        Ответить
        Олег Белан
        Олег Белан
        О, новая статтейка появилась... а насколько индикатор Donchian Trend Pro подходит для начинающего трейдера?. Судя по названию, этим индикатором можно торговать по тренду.
        Леша, Думаю, что индикатор Donchian Trend Pro вполне подойдет и новичкам в торговле бинарными опционами, хоть и нужно потратить немного больше времени,чтобы разобраться в настройках и дополнительных возможностях.
        25 июня 2021
        Ответить
        Леша
        Леша
        О, новая статтейка появилась... а насколько индикатор Donchian Trend Pro подходит для начинающего трейдера?. Судя по названию, этим индикатором можно торговать по тренду.
        25 июня 2021
        Ответить
        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!