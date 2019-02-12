    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        FX Scalper

        Индикатор FX Scalper для бинарных опционов

        FX Scalper – это точный индикатор для бинарных опционов, с низким процентом ложных сигналов, без перерисовки, основанный на индикаторе Premium FX Scalper, который применяется для рынка Форекс. Этот технический индикатор, предназначенный для торговли бинарными опционами, он очень прост в использовании и что очень важно для бинарных опционов, не перерисовывает свои сигналы.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Индикатор не выводит на графике стрелки, указывающие направление движения котировок, вместо этого инструмент изменяет цвет гистограммы и выдает данные о силе тренда в информационном окне.

        Пример графика FX Scalper

        Как пользоваться индикатором при торговле бинарными опционами

        FX Scalper применяется в торговле на таймфреймах М1 и М5. Инструмент поддерживает только 4 валютные пары: USD/JPY, GBP/JPY, EUR/USD и GBP/USD. Время экспирации бинарных опционов при этом составляет 30 минут.

        Торговля с использованием FX Scalper сводится к следующим правилам:

        1. Выставлять ордера на покупку (опцион Call), когда цвет графика меняется с красного на зеленый. Показатель Trend Power должен превышать 65%.
        2. Открывать сделку на продажу (опцион Put), если цвет графика меняется с зеленого на красный. Показатель Trend Power также должен превышать 65%.

        Изменение цвета графика FX Scalper

        Для удобства трейдера, FX Scalper подает звуковой сигнал в момент, когда перекрашиваются гистограммы. Пользователи могут настраивать индикатор и отключить данную настройку при необходимости. В частности, FX Scalper способен отправлять уведомления о наличии удачной для входа ситуации на рынке даже на электронную почту.

         

        Смотреть на Youtube

        Смотреть на RuTube

         Скачать индикатор FX Scalper

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Смотрите так же:

        Бесплатные онлайн сигналы для бинарных опционов

        Стратегии для бинарных опционов

        Рейтинг брокеров бинарных опционов

        Живой график для бинарных опционов

        Книги по трейдингу

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Богдан
        Богдан
        Судя по отзывам индюк стоящий. А вот то что ограничено число валютных пар - это не очень хорошо.
        30 июня 2023
        Ответить
        Дмитрий Маркин
        Дмитрий Маркин
        Норм, можно сказать тот же стрелочник только теперь гистограмма как сигнал, еще и звуковое сопровождение, да еще и на почту письмо приходит. Я вот забыл отключить эту функцию в индикаторе, зашел на почту а у меня там завал) Ну а так в принципе могу сказать что торговать с ним можно, одобряю.
        13 марта 2021
        Ответить
        Тренд
        Тренд
        удобно что показывает силу тренда, а так dsuklzbn как макд какой-то переделанный))
        12 апреля 2020
        Ответить
        Серж
        AO AW AG и вся лабуда вильямса, только переделанная?)))
        лабуда не лабуда, а этот работает более мене в отличие от тех)
        27 марта 2020
        Ответить
        Maxtrade
        Maxtrade
        AO AW AG и вся лабуда вильямса, только переделанная?)))
        12 января 2020
        Ответить
        кен
        кен
        это прям как осом осцилятор вильямса, похож)) у меня получилось 50% прибыльных сделок всего правда, надо фильтровать видимо
        03 апреля 2019
        Ответить
        ваня
        как и многие другие индикаторы, лучше по тренду использовать. будет меньше лосей
        28 марта 2019
        Ответить
        OLEG_G
        OLEG_G
        индикатор хороший, но его все же лучше использовать с другими индикаторами, чтобы минимизировать количество ложных сигналов
        22 марта 2019
        Ответить
        Игорь
        Игорь
        Хороший индикатор, пробуйте, у меня выше 70% сделок в плюс!
        19 марта 2019
        Ответить
        Фасик
        Кто пробовал? Как работает с М5? Надоело уже со своим старымь работать(((
        15 марта 2019
        Ответить
        Wlad_Ok
        Wlad_Ok
        Пользуюсь пару дней. Вроде нормально все, оповещение шустрое. Ничего сложного нет. Пробуйте)
        13 марта 2019
        Ответить
        Normann
        Normann
        Очень неплохой индикатор, пробовал его, винрейт в среднем 80-85%
        01 марта 2019
        Ответить
        СенЯ
        СенЯ
        Отличный индюк!!
        27 февраля 2019
        Ответить
        Знающий1
        Знающий1
        Нормальный индюк, тестил его на таймфреймах М1 и М5 с разными валютными парами
        24 февраля 2019
        Ответить
        Ярослав Кузнецов
        Мое мнение таково, что, как бы хорош индикатор не был, его нужно все-таки использовать с другими индикаторами, уже проверенными временем. Как, собственно, я и делаю. Тогда число ложных сигналов сводится почти к нулю.
        18 февраля 2019
        Ответить
        bambino777
        Этот индикатор очень мне понравился при тестировании. У меня вышло, по меньшей мере, 80% выигрышных сигналов при торговле на более чем 5 активах.
        17 февраля 2019
        Ответить
        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!