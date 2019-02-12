Индикатор FX Scalper для бинарных опционов

FX Scalper – это точный индикатор для бинарных опционов, с низким процентом ложных сигналов, без перерисовки, основанный на индикаторе Premium FX Scalper, который применяется для рынка Форекс. Этот технический индикатор, предназначенный для торговли бинарными опционами, он очень прост в использовании и что очень важно для бинарных опционов, не перерисовывает свои сигналы.
Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:
Индикатор не выводит на графике стрелки, указывающие направление движения котировок, вместо этого инструмент изменяет цвет гистограммы и выдает данные о силе тренда в информационном окне.
Как пользоваться индикатором при торговле бинарными опционами
FX Scalper применяется в торговле на таймфреймах М1 и М5. Инструмент поддерживает только 4 валютные пары: USD/JPY, GBP/JPY, EUR/USD и GBP/USD. Время экспирации бинарных опционов при этом составляет 30 минут.
Торговля с использованием FX Scalper сводится к следующим правилам:
- Выставлять ордера на покупку (опцион Call), когда цвет графика меняется с красного на зеленый. Показатель Trend Power должен превышать 65%.
- Открывать сделку на продажу (опцион Put), если цвет графика меняется с зеленого на красный. Показатель Trend Power также должен превышать 65%.
Для удобства трейдера, FX Scalper подает звуковой сигнал в момент, когда перекрашиваются гистограммы. Пользователи могут настраивать индикатор и отключить данную настройку при необходимости. В частности, FX Scalper способен отправлять уведомления о наличии удачной для входа ситуации на рынке даже на электронную почту.
|
Смотреть на Youtube
|
Смотреть на RuTube
Скачать индикатор FX Scalper
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.
Смотрите так же:
Бесплатные онлайн сигналы для бинарных опционов
Стратегии для бинарных опционов
Рейтинг брокеров бинарных опционов
Живой график для бинарных опционов
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.