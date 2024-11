IQcent – честный брокер или очередной скам? Отзывы 2024

IQcent – брокер бинарных опционов, о котором часто говорят на трейдерских форумах. Но стоит ли ему доверять? В сети много противоречивых отзывов: одни хвалят платформу за удобство и высокую доходность, другие жалуются на проблемы с выводом средств и непрозрачные условия торговли.

Хотите узнать всю правду о брокере IQcent? Мы не просто его изучили, а лично опробовали на реальном счете! В нашем эксклюзивном обзоре мы расскажем вам все, чего не найдете больше нигде.

Основные характеристики брокера бинарных опционов

Основные сайты iqcent.com, iqcent.site, iqcent.сс Дата основания и место регистрации 2017 год, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960 Название регулятора - Поддерживаемые языки Английский, испанский, русский, хинди, индонезийский, португальский и французский. Торговая платформа Web Terminal Минимальный депозит $50 Размер минимальной инвестиции $0,01 Максимальный размер выплат До 95% (Турбо-опционы на рынке OTC) Размер бонусов Повышение выплат до 3%, Бонус депозита до 200%, до 500 бесплатных ролловеров, трейдбэк до 2% от объема сделки Поддерживаемые активы Валюты (25 шт), Криптовалюты (7 шт), Товарный рынок (1 шт), Рынок ОТС (Валюты - 24 шт), Рынок ОТС (Криптовалюты - 8 шт), Рынок ОТС (Товарный рынок - 3 шт), Рынок ОТС (Индексы - 8 шт), Forex CFD (Валюты - 25 шт), Forex CFD (Криптовалюты - 9 шт), Forex CFD (Товары - 3 шт), Forex CFD (Индексы - 7 шт) Виды опционов Call и Put с периодом экспирации от 5 сек до 1 месяца Тип торговых инструментов Валюты, Криптовалюты, Рынок OTC, Товарный рынок, Акции, Индексы, Forex & CFD Валюта счета USD, EUR, GBP, RUB Способы пополнения и вывода средств кредитные карты (VISA/Mastercard), банковский перевод, Bitcoin, Ethereum,Litecoin, Altcoins Наличие демо-счета Доступен на $10000 Проведение турниров Да Обучающие материалы Учебный сайт - https://iqcent.trade/ Аналитические материалы Да Связь со службой поддержки Через форму обратной связи на сайте, чат в платформе, email Платформа для мобильных устройств Нет

Общая информация о брокере IQcent

Сайт брокера бинарных опционов IQcent доступен на семи языках: английском, испанском, русском, хинди, индонезийском, португальском и французском. На первой странице брокер обещает каждому пользователю возможность заработать до 98% всего за 5 секунд. Однако, прежде чем доверять свои деньги, важно разобраться в надежности этой компании.

Согласно "Пользовательскому соглашению" на сайте, IQcent управляется компанией Wave Makers LTD (регистрационный номер: 103581), которая предоставляет доступ к своей веб-странице и связанным услугам. Wave Makers действует от имени компании FGC, утверждая, что у последней есть лицензия на предоставление финансовых услуг.

По документам, компания Finance Group Corp. (FGC) находится по адресу: Вануату, Порт-Вила, Лини Хайвей, Транспасифик Хаус, 2 этаж. Она действует от имени третьей фирмы – Clever Technologies Ltd. – в роли агента. Очевидно, что такая запутанная корпоративная структура создана с тремя целями: сокрытие истинных собственников бизнеса, ограничения ответственности материнской компании (по сути – защита от судебных исков) и незаконной деятельности. Других причин создавать такую “матрешку” из компаний не существует.

Регистрация домена

По информации общедоступной базы данных доменных имен Whois ресурс iqcent.com был зарегистрирован 30 января 2017 года, о чем есть соответствующая запись в реестре.

Брокер Iqcent использует несколько доменов: iqcent.site, iqcent.com и iqcent.cc. По данным сервиса SimilarWeb, основной трафик на эти сайты приходит из Германии (16,19%), Франции (13,79%) и Ирландии (9,92%).

Продвижение в соцсетях

Официальных групп брокера бинарных опционов IQcent в социальных сетях ВКонтакте и Telegram не существует. Однако в Telegram есть канал, который, вероятно, продвигает этого брокера по партнерской программе, а также сомнительный бот Iqcent_bot с логотипом компании, якобы предназначенный для торговли NFT.

Кроме этого, брокер IQcent активно продвигает себя на видеохостинге YouTube с помощью заказных видео у популярных блогеров.

В других социальных сетях также есть информация о его работе. Например, на Reddit активно обсуждают этого брокера, и большинство комментариев о нем – негативные. Вот пример: "How to Fast withdrawals from IQcent". Как правило, трейдеры жалуются на проблемы с выводом средств. Детальнее отзывы об IQcent рассмотрим далее в этом обзоре.

X(Twitter)

У IQcent есть официальный канал в социальной сети X (Twitter) с более чем 2000 подписчиков. Судя по дате регистрации, этот проект начал активно себя продвигать с марта 2020 года.

Торговая платформа привлекает клиентов розыгрышами ценных призов, а также праздничными акциями и бонусами.

Meta(Facebook)

У IQcent есть официальная страница в Facebook со 176 подписчиками, которая практически полностью дублирует их канал в Twitter.

Meta(Instagram)

У этого проекта также есть страница в Instagram.

Страница в этой сети появилась в январе 2018 года. Место регистрации – Украина.

Сайт поддержки

Для поддержки начинающих трейдеров брокер IQcent создал специализированный сайт. На нем можно узнать последние новости компании, получить промокоды, изучить особенности работы с торговой платформой, а также ознакомиться с процедурами регистрации и верификации.

Интересная деталь: на страницах этого онлайн-ресурса упоминается возможность скачать приложение брокера IQcent для Android и iOS. Однако никакого приложения на самом деле не существует, а под кнопками Google Play и App Store скрывается ссылка на зеркало сайта iqcent.cc.

Лицензии и регуляция

Судя по информации из общедоступных источников, брокер IQcent появился в январе 2017 года. По крайней мере, именно в этот период был зарегистрирован его домен. Возможно, владельцы бизнеса просто приобрели его с этой датой регистрации, чтобы придать своему проекту больше авторитета в глазах потенциальных клиентов. Однако, учитывая, что активное продвижение услуг этого брокера бинарных опционов началось значительно позже – только в апреле 2020 года, остается неясным, чем конкретно занимался IQcent в течение этих трех лет.

Если внимательно прочитать “Пользовательское соглашение” компании, становится очевидно, что она всего лишь предоставляет доступ любым физическим и юридическим лицам к своей веб-странице и каким-то “связанным с ней сервисам”. Ни о какой торговле речь не идет.

Очень похоже на то, что никакой IQcent в природе не существует. Это просто название-бренд, который к тому же нигде не зарегистрирован. Глобальная база товарных знаков о нем ничего не знает.

Этим товарным знаком якобы владеет некая Wave Makers LTD, действующая вроде бы от третьей компании – FGC, которая в свою очередь ведет бизнес в интересах Clever Technologies Ltd. Тут добавить особо нечего, сразу видна “очень честная и прозрачная” структура собственности. Обычно такие сложные цепочки компаний создаются для отмывания денег и прочей незаконной деятельности.

Скорее всего никакой Wave Makers LTD с регистрационным номером 103581 не существует. По крайней мере, в открытых реестрах не удалось ее найти.

Есть две британские компании с похожим названием и одна в Гонконге. Обе работают в сфере медиа и не имеют ничего общего с финансовыми услугами.

Адрес

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960

Место регистрации IQcent довольно экзотическое. Оно находится на атолле в Тихом океане, окруженном бескрайними водами.

Поддержка клиентов

У брокера бинарных опционов IQcent хорошо налажена поддержка клиентов, особенно для новичков. Мы получили быстрые ответы на все наши вопросы, отправленные через онлайн-чат на их сайте. На вопросы, связанные с выводом средств, техподдержка отвечает быстро, но нельзя сказать, что это сильно поможет. Но об этом позже.

В целом служба поддержки доступна через чат на сайте, в торговом терминале и электронную почту: [email protected]

Торговые условия

На официальном сайте брокера написано, что клиентам доступны четыре вида счетов: бронзовый, серебряный, золотой и VIP. Дополнительно к ним можно открыть бесплатный демо-счет, доступный для всех видов аккаунтов.

Думаете, пополнение счета – это простая и понятная процедура? Не тут-то было! Оказывается, минимальная сумма депозита в IQcent зависит от выбранного вами платежного метода и того, в какой стране вы находитесь. Как объяснили нам в клиентской поддержке, чтобы точно узнать сумму минимального депозита необходимо зарегистрироваться в торговой платформе, войти в систему и нажать кнопку “ДОБАВИТЬ СРЕДСТВА” в правом верхнем углу сайта. В представленной выше таблице указана ориентировочная величина минимального депозита в разбивке по счетам. Например, для бронзового счета она может варьироваться от $50 до $250.

Теперь у нас возникает логичный вопрос: что насчет всех остальных описанных бонусов и привилегий? Не случится ли так, что после пополнения баланса мы вдруг обнаружим, что используем неправильные платежные средства, или находимся не в том месте для их получения?

Обращаемся в поддержку: “У меня вопрос по торговым счетам. Если размер минимального депозита зависит от способа пополнения и моего месторасположения, то как быть с остальными торговыми условиями и типами счетов? Вы будете выплачивать бонус на депозит и давать бесплатные ролловеры, как написано на вашем сайте? Или опять скажите, что я не там живу, использую не тот метод оплаты и т.д.?”

Невозмутимая Моника отвечает, что только размер первоначального депозита зависит от нашего места проживания, а все остальные бонусы останутся в силе.

Вывод средств и комиссии

Если хотите вывести суммы от $1,800 и больше, сначала необходимо подтвердить свою личность и возраст. Без этого IQcent не переведет деньги на ваш счет. Сроки обработки запросов указаны в "Пользовательском соглашении". Здесь пишут: “Обычно они обрабатываются в течение часа. Однако если не хватает данных о клиенте или возникает задержка на стороне партнёров, время их обработки может увеличиться.”

Обращаем особое внимание на то, что брокер бинарных опционов IQcent предъявляет требования по обороту. Если клиент хочет снять средства со счета без выполнения этого условия для первоначальных и последующих депозитов, придется заплатить комиссию за обслуживание в размере 20% от суммы вывода. (На самом деле это правило не работает, т.к. пока вы не выполните требование по обороту у вас не будет доступна кнопка для вывода средств).

Брокер предупреждает, что после одобрения вывода средств финансовой службой IQcent, придется подождать 5-6 рабочих дней, чтобы деньги поступили на ваш банковский счет. Учтите, что перевод крупных сумм может занять больше времени из-за проверки на мошенничество банками-корреспондентами и принимающим банком (это касается только банковских переводов).

Как видно на картинке выше, наш вывод средств не одобрили из-за недостаточного торгового оборота. По нашему мнению, это личное дело клиента – как часто и с каким объемом совершать сделки, но этот брокер считает иначе. Это еще один его недостаток. Все условия торговли созданы так, чтобы трейдер как можно быстрее потерял свой капитал. Но нас так просто не возьмешь: поторговав еще немного, мы достигли необходимого оборота и снова отправили запрос на вывод средств.

На этот раз все получилось. Теперь остается только дождаться одобрения нашего запроса на вывод средств от финансовой службы IQcent. Ждем с нетерпением!

Как начать торговать в IQcent

Начать торговлю с брокером IQcent можно за три простых шага:

Зарегистрироваться

Пополнить счет

Начать торговлю

Особенности регистрации и верификации у брокера IQcent

Создать новый аккаунт очень просто. Для этого на главной странице сайта найдите панель "Регистрация" и заполните необходимые поля.

Не забудьте выбрать валюту счета и подтвердить согласие с пользовательским соглашением, поставив галочку в соответствующем чек-боксе. Отметим, что брокер IQcent не заботится о предоставлении пользователями достоверной информации. При регистрации на платформе автоматически не приходит письмо для подтверждения адреса электронной почты. Чтобы его получить необходимо зайти в настройки своего профиля и нажать кнопку “Verify Email”.

После этого вам на почту, указанную при регистрации, придет письмо для подтверждения вашего электронного адреса.

Для повышения безопасности вашего счета рекомендуем активировать приложение для двухэтапной аутентификации (2FA) - Google Authenticator. Для этого перейдите в раздел “Безопасность”, нажмите кнопку “Включить Google Authenticator” и следуйте инструкциям на экране.

При необходимости здесь же можно изменить и пароль доступа к торговому счету. Перед его пополнением советуем обязательно пройти верификацию, чтобы не возникало в будущем проблем при отправке запроса на вывод средств, чем грешат большинство брокеров бинарных опционов.

Как видим, в торговом терминале IQcent прямо говорится о необходимости пройти эту процедуру перед отправкой запроса на вывод средств.

Сама по себе верификация клиентов в IQcent вызывает вопросы:

Непонятная формулировка:"Компания имеет право потребовать от клиента подтвердить свою личность и информацию, предоставленную при регистрации", - непонятно, когда и при каких условиях брокер может потребовать верификацию. Неопределенные требования:"В любое время у Клиента может быть запрошена электронная копия, заверенная копия или нотариально заверенная копия паспорта (на усмотрение Компании)", - не ясно, какой именно тип копии паспорта требуется. Добровольная верификация:"В случае, если Клиент не получил запрос на предоставление документов, процедура усиленной проверки не обязательна, но Клиент может добровольно отправить копию паспорта или другой документ, удостоверяющий личность", – непонятно, зачем брокер позволяет клиентам проходить верификацию добровольно, если по его же утверждению она не обязательна.

На наш взгляд верификация клиентов IQcent выглядит непрозрачной и неоднозначной. Это вызывает сомнения в надежности этого брокера и его приверженности правилам KYC (Know Your Customer – Знай своего клиента).

Торговая платформа и ее возможности

Платформа IQcent предназначена для торговли:

Форекс-CFD – контрактами на разницу цен на валютные пары, криптовалюты, товары и индексы.

– контрактами на разницу цен на валютные пары, криптовалюты, товары и индексы. Бинарными опционами – делая ставки на повышение или понижение цены актива за определенный период времени.

– делая ставки на повышение или понижение цены актива за определенный период времени. Копитрейдингом– копируя сделки опытных трейдеров.

На главной панели торговой платформы IQcent можно легко переключаться между демо и реальным счетом. Это позволит пробовать новые торговые стратегии без риска потери реальных денег, ознакомиться с платформой и ее инструментами, а также убедиться в том, что вы готовы к торговле на реальном счете. Переключиться между счетами можно всего одним кликом.

Пополнение счёта IQcent и вывод денег с сайта

В личном кабинете брокера IQcent вы можете указать платежные реквизиты, внести и вывести средства, а также просмотреть историю транзакций.

Нажав кнопку “Activate” переходим в раздел банковских карт, электронных платежей и криптовалют. В зависимости от местонахождения конкретного клиента ему будут доступны соответствующие платежные методы: с помощью кредитных карт (VISA/MasterCard), банковского перевода, Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других альткоинов.

Активы

Пользователям доступен только стандартный Web-Terminal и относительно небольшое количество активов. Мобильной версии торговой платформы нет.

Для торговли доступны следующие активы:

Валюты (25 шт)

Криптовалюты (7 шт)

Товарный рынок (1 шт)

Рынок ОТС (Валюты - 24 шт)

Рынок ОТС (Криптовалюты - 8 шт)

Рынок ОТС (Товарный рынок - 3 шт)

Рынок ОТС (Индексы - 8 шт)

Forex CFD (Валюты - 25 шт)

Forex CFD (Криптовалюты - 9 шт)

Forex CFD (Товары - 3 шт)

Forex CFD (Индексы - 7 шт)

Проанализировав список доступных для торговли активов, можно заключить, что брокер бинарных опционов IQcent в основном использует рисованные котировки (рынок OTC). Следует отметить, что инструменты Forex CFD доступны только на реальных счетах, и попробовать их в демо-режиме не удастся.

Выплаты

Процент выплат по сделкам зависит от типа вашего счета: на бронзовых счетах стандартная выплата 75%, серебряный - 75%+1%, золотых – 75%+2%, VIP – 75%+3%.

Валюты OTC - 95%, реальные котировки - 75%

- 95%, реальные котировки - 75% Криптовалюты OTC - 95%, реальные котировки от 40% до 75%

- 95%, реальные котировки от 40% до 75% Товары OTC - 95%, реальные котировки до 75%

- 95%, реальные котировки до 75% Индексы OTC– 75% до 95%

Журнал сделок

В торговую платформу IQcent встроен журнал сделок, благодаря которому довольно просто отслеживать свою торговую активность: какие сделки вы совершали, когда, по каким инструментам и с каким результатом.

Недостатки торговой платформы

Из недостатков платформы отметим отсутствие таймера до окончания текущей свечи, что очень неудобно для трейдеров, принимающих решение об открытии позиции на закрытии свечи.

Решить эту проблему поможет любой сервис точного времени в интернете, например, budilki.ru. Если открыть этот сайт на соседней вкладке с торговым терминалом – можно видеть сколько осталось секунд до закрытия текущего бара.

В целом платформа брокера бинарных опционов IQcent работает нестабильно и периодически подвисает, выдавая внутреннюю ошибку сервера.

Другой вариант “зависания” платформы выглядит так.

Судя по чату поддержки, проблемы с платформой были не только у нас.

Объяснение поддержки причин зависаний еще раз подтверждает не профессиональность сотрудников брокера IQcent. Как нам объяснили в поддержке, причина плохой работы их терминала – его обновление, которое технический отдел устроил прямо посреди дневной торговой сессии. Подумаешь у людей открыты сделки на тысячи долларов. У них обновление…

Сигналы

Платформа IQcent предлагает своим клиентам ежедневные бесплатные торговые сигналы. Теоретически они помогают экономить время на самостоятельный поиск торговых возможностей, и помогают избежать импульсивных и эмоциональных сделок. Однако, нам неизвестно на основе каких алгоритмов они формируются. Поэтому доверять им не следует.

Сейф

В разделе “Турбо Сейф” можно разместить свои свободные средства под процент на фиксированный период: 7, 30 или 365 дней. Благодаря этой услуге можно получать ежедневную прибыль, основанную на доступной ставке годовой доходности APY и обороте торговли опционами за последние 30 дней. Также доступен “гибкий режим”, в котором пользователь может в любой момент (якобы) забрать размещенные в сейфе средства. В этом режиме ежедневные выплаты заметно ниже.

Копитрейдинг

В разделе “Копи Трейдинг” можно копировать сделки 10 самых успешных трейдеров за последние 30 дней. Чтобы начать выберите трейдера, введите желаемый размер сделки и нажмите кнопку “Копировать”.

Дополнительно к этому в разделе “Сделки Онлайн” есть возможность “подсмотреть” самые успешные сделки клиентов этого брокера.

Конкурсы

Компания IQcent еженедельно проводит конкурсы с призовым фондом $20,000 для 19 победителей. Оценить шансы на получение приза довольно сложно.

Анализ Рынка

В разделе “Анализ Рынка” вы найдете последние новости, календарь событий на предстоящую неделю и общую оценку технических индикаторов платформы Tradingview по выбранному активу и таймфрейму.

Помощь

В разделе "Помощь" трейдеры найдут ответы на основные вопросы о торговле, управлении счетом и безопасности.

Статистика торговли

В разделе "Статистика" вы можете увидеть данные о своей торговле: количество сделок, оборот, прибыль и процент прибыльных сделок за день, неделю, месяц или выбранный период.

Маркет

В “Маркете” IQcent доступно множество бонусов и предложений, которые помогут вам улучшить свою торговлю.

Реферальная программа

В разделе “Пригласить друга” вы можете подключиться к реферальной программе IQcent и получать 20% от депозитов, внесенных приглашенными вами друзьями.

Клиентская поддержка

Режимы торговли

Бинарные опционы

Обратите внимание: Внутридневной и Долгосрочный режимы торгов доступны только для рыночных инструментов - не OTC.

Платформа IQcent предлагает своим клиентам три режима торговли бинарными опционами:

Турбо – подходит опытным трейдерам, которые хотят быстро заключать сделки. Сделки в режиме "Турбо" длятся от нескольких секунд до нескольких минут.

Внутридневной– классический режим торговли БО, который подходит для трейдеров с любым уровнем опыта. Сделки в этом режиме можно заключать в течение дня со сроком экспирации от 1 часа.

Долгосрочный– подходит для трейдеров, которые предпочитают долгосрочные стратегии. Сделки в этом режиме длятся от нескольких дней до одного месяца.

Если вы хотите начать торговлю с минимальными суммами, платформа IQcent предоставляет возможность заключать сделки в центовом режиме. Для его активации просто переключите пиктограмму в правом верхнем углу графика с "$"на "C", что означает центы. В центовом режиме вы можете заключать сделки от 1 цента. Это отличный способ начать торговать, если у вас ограниченный бюджет или вы хотите протестировать новую торговую стратегию.

Forex & CFD

Помимо бинарных опционов, клиенты брокера IQcent могут торговать на Forex и контрактами на разницу (CFD). Чтобы начать торговлю этими инструментами, перейдите на вкладку “Forex & CFD”. После этого откроется рабочее пространство терминала TradingView.

На правой панели можно выбрать направление торговли, тип ордера, задать размер позиции и указать ценовые уровни для ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

Трейдерам доступны два вида ордеров – рыночный и отложенный:

Рыночный ордер – заявка брокеру на немедленную покупку или продажу актива по лучшей доступной цене. Он гарантированно исполняется и идеально подходит для ситуаций, где важна скорость принятия решений.

заявка брокеру на немедленную покупку или продажу актива по лучшей доступной цене. Он гарантированно исполняется и идеально подходит для ситуаций, где важна скорость принятия решений. Отложенный ордер – заявка брокеру на покупку или продажу актива по указанной вами цене или лучше. Используется, когда важна конкретная цена исполнения или чтобы избежать эмоциональной торговли.

При выборе режима отложенных ордеров появляется дополнительное поле для ввода цены ордера.

Терминал TradingView предоставляет 104 индикатора, которые наверняка оценят поклонники технического анализа. При этом брокер IQcent дает возможность открывать позиции с кредитным плечом 1:500. В этом случае маржинальные требования для открытия сделки будут автоматически рассчитаны и отображены в окне “Стоимость”.

Настройки платформы

Меню “Настройки” позволяет полностью персонализировать платформу IQcent под свои нужды.

В этом разделе вы можете редактировать свои личные данные, устанавливать пароль, проходить верификацию, выводить средства и получать различные уведомления.

Уникальные предложения IQcent

Брокер бинарных опционов IQcent заявляет о ряде уникальных предложений:

Копитрейдинг – сервис копирования сделок лучших трейдеров месяца

– сервис копирования сделок лучших трейдеров месяца Сделки Онлайн – позволяют видеть самые успешные сделки трейдеров компании

– позволяют видеть самые успешные сделки трейдеров компании Сейф – позволяет получить пассивный доход

– позволяет получить пассивный доход Торговля Forex и CFD – торговля Forex и CFD с плечом 1:500 по графикам Tradingview

– торговля Forex и CFD с плечом 1:500 по графикам Tradingview Сигналы – ежедневные бесплатные торговые сигналы

– ежедневные бесплатные торговые сигналы Лотерея– для участия необходимо активировать предложение в Маркете и пополнить счет минимум на $250.

IQcent отзывы о брокере

О брокере бинарных опционов IQcent очень много негативных отзывов. Большинство трейдеров жалуются на невозможность вывести заработанные средства. Как только трейдер отправляет запрос на вывод средств – сразу начинаются проблемы: блокируется аккаунт, отклоняется ордер на вывод средств, заставляют трейдера проходить дополнительные шаги верификации.

IQcent крадет ваши деньги

Главная претензия к “брокеру” IQcent – его полное нежелание выплачивать заработанную прибыль, в чем мы лично убедились, заведя депозит, выполнив все условия по необходимому объему проторгованного капитала и заказав вывод средств.

Компания под разными предлогами отказывает в выплатах, что делает ее скам-проектом, от которого следует держаться подальше. Ни пройденная верификация, ни обращения в службу поддержки, ни выполнение всех других условий, обозначенных в клиентском соглашении не помогли. Мы дали брокеру целый месяц на любые проверки и подтверждения, но так и не увидели своего депозита. Что ж, зато мы теперь знаем наверняка, что негативные отзывы об IQ Cent – это не злой умысел конкурентов и не пустой блэкмейлинг. Данный брокер – просто скам проект с дорогой рекламой у неразборчивых в связях инфлюенсеров.

В качестве доказательств приведем ответ финансовой службы этого “брокера” на наше письмо с просьбой объяснить задержку с выводом прибыли.

В этом письме этот скам-брокер приносит фальшивые извинения за отмену нашей заявки на вывод средств, не указывая причину, и сообщает, что все якобы устранено. Теперь никаких преград нет и мы можем повторно подать заявку на вывод средств. Мы так и сделали, после чего скам-брокер IQcent заблокировал нас по IP-адресу.

Помимо этого, IQcent не может похвастаться стабильной работой собственной торговой платформы. Периодические зависания и "заморозка" графиков - плохой знак. Это значит, что любую вашу сделку этот псевдо брокер сможет аннулировать по причине якобы "технического сбоя".

Если к этому добавить искусственные задержки на открытие сделок (по нашему личному опыту примерно на 15 секунд), которые в наглую использует этот скам-брокер, и из-за чего вы фактически открываете позицию совершенно не по той цене, по которой изначально планировали, становится очевидным, что открывать у него счет явно не стоит.

Заключение

IQсent позиционирует себя как надежного брокера бинарных опционов, предлагая широкий спектр торговых инструментов и на первый взгляд довольно привлекательные условия. Однако, и наш практический опыт, и тщательный анализ отзывов и информации об этом с позволения сказать “брокере” выявил ряд сомнительных моментов, среди которых особое место занимает невозможность вывода средств и затягивание выплат со стороны этого скам-проекта.

Кроме того, вызывает недоверие непрозрачная структура компании, отсутствие лицензии и недостоверная информация о ее регистрации. А рискованные торговые предложения, такие как копитрейдинг и инвестирование в "Сейф", еще больше заставляют задуматься. К этому можно добавить привлекательные, но ничем не подкрепленные обещания выиграть ценный приз или занять призовые места в конкурсе. Поэтому мы считаем, что сотрудничество с “брокером” бинарных опционов IQcent несет значительные, если не гарантированные, риски потери капитала для трейдеров.

Для поиска подходящей компании рекомендуем ознакомиться с рейтингом надежных брокеров бинарных опционов на нашем сайте. Помните, что любые инвестиции связаны с рисками. Перед тем как переводить свои средства и начинать торговлю, тщательно изучите информацию о брокере и никогда не вкладывайте больше, чем можете себе позволить потерять.

Выбрать надежного брокера

