Как не попасть на развод от брокеров: советы от Binarium

Быть наивными и верить всему, что пишут и показывают в рекламе или проверять информацию, чтобы не стать очередной жертвой ловких мошенников? Каждый делает выбор сам. Эксперты брокера Binarium советуют не терять бдительность и прежде чем связываться с новым брокером и, тем более, доверить ему деньги, проверить не является ли и он мошенником.

Как разводят новичков так называемые брокеры бинарных опционов и можно ли выявить обманы до того, как потерять деньги? Читайте рекомендации наших специалистов, делайте выводы, никому и никогда не давайте себя обмануть!

Мы предупреждаем всех, кто только планирует войти в бизнес или уже сделал первые шаги не потому, что желаем очернить конкурентов. Мошенники не составляют нам конкуренцию в принципе. Наша цель — защитить трейдеров и дать им реальную возможность для заработка там, где выплачивают деньги, мотивируют к обучению и профессиональному росту.

А теперь о схемах. Они известны и практически не меняются, за исключением отдельных моментов.

Терминал без выхода на рынок

Очень частый обман. По сути, все те графики и движения, что видит трейдер на сайте “брокера бинарных опционов” — нарисованная живая картинка. Котировки взяты с потолка, не имеют ничего общего с реальными, соответственно, меняются как того захочется самому брокеру. Трейдер открывает фейковые сделки, которые не имеют отношения к реальному рынку, сливает деньги.

Как проверить? Нужно сверять графики, анализировать цены и при малейшем подозрении на обман закрывать счет.

Самоокупаемые ставки

Частая практика брокеров, не имеющих отношения к реальным торгам на рынке бинарных опционов. Принцип работы терминалов простой: брокер сводит между собой сделки инвесторов. Деньги проигравшего переходят на счет выигрывающего. Мошенник зарабатывает на ценовой разнице.

Блокировка счетов

Один из самых наглых способов обмана — блокировка счетов, рассчитана на совсем неопытных новичков. Мошенники даже не пытаются ввести инвестора в заблуждение, имитируя работу терминала. Они просто блокируют доступ к сайту каждого, кто пополнит счет на реальные деньги без объяснений и возможности выяснить причину через службу поддержки. Как правило, такие брокеры промышляют на рынке недолго и исчезают после нескольких месяцев “активной” работы.

Бонусы как обманчивое поощрение

Брокеры поумнее пытаются обманывать завуалированно единственно с одной целью — просуществовать как можно дольше и украсть как можно больше. Дарить бонусы, которые потом невозможно отработать, еще один вариант обмана. Изначально трейдера об условиях отработки бонусных средств не предупреждают. Инвестор вносит деньги на депозит, активно торгует, в том числе и начисленными ему бонусами, но при попытке вывести средства понимает, что это невозможно.

В целом, бонусные поощрения не всегда обман. Мошенничество здесь связано с нереальными условиями их отработки. Методика “слизана” у честных брокеров, вот только работает в обратном направлении с целью разорить трейдеров.

В Бинариум бонусы, как и промокоды начисляются за пополнение счета, участие в акциях и турнирах не для того, чтобы притормозить вывод. Наоборот, поощрения помогают разогнать депозит при сравнительно небольших инвестициях, а главное — получить ценный практический опыт.

Как не дать себя обмануть

Не стать жертвами обмана смогут только сознательные и внимательные трейдеры. Перестаньте верить всему, что видите на экране. Не ленитесь проверять котировки, сравнивать графики и анализировать ситуацию. Не спешите пополнять счет реальными деньгами до того, как поймете, что брокер честный. И даже после того, как поймете, что все работает нормально, не храните на счету большие суммы, выводите деньги, оставляя на депозите только необходимую для продолжения торгов часть.

Помните про правила риск-менеджмента, не дайте себя захватить неконтролируемой волне азарта. Но еще лучше, не рискуйте без видимой на то необходимости. Брокер Бинариум — проверенная платформа для торговли и обучения работе на рынке бинарных опционов.

Н ачните с надежного брокера и не искушайте судьбу, тем более, что на сайте масса возможностей для роста и развития, начиная от обучающих бесплатных материалов и заканчивая вип-счетами и сервисом Торговая комната. Последний — способ выйти на новый уровень трейдинга, используя точные сигналы, следуя примеру опытных профи.

Полезные советы: заключение

Подводя итоги, отметим несколько моментов, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, если вы решили испытать нового трейдера. До регистрации и тем более до пополнения счета, изучите его историю. Проверьте, как долго контора работает, есть ли у нее лицензия регулятора и готова ли с вам поддержать диалог служба поддержки.

Важный момент — отзывы трейдеров. Почитайте, что пишут о компании пользователи, спишитесь с трейдерами, которые имели дело с компанией.

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