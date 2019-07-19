Как обезопасить себя от грязной криптовалюты в 2025 году: пошаговая инструкция AML и KYC

Многие пользователи сталкиваются с тем, что на их криптокошельках появляется так называемая «грязная» криптовалюта, хотя они никогда не занимались незаконной деятельностью. Однако при попытке вывести деньги, например через P2P (peer-to-peer), они получают от контрагента отказ: указывают, что кошелёк имеет высокий риск, и поэтому сделка не состоится. О том, как сделать так, чтобы криптовалюта на вашем кошельке всегда оставалась «белой» и вы могли завести её на любую биржу или использовать P2P-обмен, читайте в этом обзоре.

Содержание:

Что такое «грязная» криптовалюта и чем она опасна

Термин «черная» или «грязная» криптовалюта появился в отношении цифровых монет, которые тем или иным способом оказались связаны с незаконной деятельностью. Например, средства могли быть украдены в результате хакерской атаки на биржу, кошелек или другую платформу, получены через фишинг, скам, финансовые пирамиды, отмывание денег или иные мошеннические схемы.

Все транзакции в сети блокчейн публичны, и их легко отследить. С помощью специализированного программного обеспечения аналитические компании и правоохранительные органы отмечают адреса кошельков, задействованных в преступлениях. После этого криптовалюта на таких адресах считается «грязной».

Если на вашем кошельке хранятся такие активы, это может привести к серьезным последствиям:

Блокировка аккаунта. Все ведущие криптобиржи и обменники используют AML-сервисы (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег) для проверки транзакций. Если выяснится, что средства связаны с подозрительными адресами, счета, на которые они переводятся, будут заблокированы. В этом случае вам придется доказывать свою непричастность к преступлениям и объяснять происхождение средств.

Все ведущие криптобиржи и обменники используют AML-сервисы (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег) для проверки транзакций. Если выяснится, что средства связаны с подозрительными адресами, счета, на которые они переводятся, будут заблокированы. В этом случае вам придется доказывать свою непричастность к преступлениям и объяснять происхождение средств. Заморозка активов. Средства, помеченные как «грязные», будут заморожены на бирже, и воспользоваться ими вы не сможете.

Средства, помеченные как «грязные», будут заморожены на бирже, и воспользоваться ими вы не сможете. Уголовная ответственность. В ряде стран хранение или получение «грязной» криптовалюты приравнивается к соучастию в преступлениях, что может повлечь лишение свободы. Особенно это актуально для кошельков со значительными суммами.

В ряде стран хранение или получение «грязной» криптовалюты приравнивается к соучастию в преступлениях, что может повлечь лишение свободы. Особенно это актуально для кошельков со значительными суммами. Снижение стоимости. Избавиться от «грязной» криптовалюты можно лишь с большим дисконтом, так как она мало кому нужна из-за сложностей с использованием на легальных торговых платформах.

Как биржи и обменники отслеживают «меченые» монеты

Как правило, криптовалютные биржи и обменные сервисы используют для отслеживания «меченых» монет собственные системы мониторинга или решения сторонних компаний, специализирующихся на аналитике блокчейна. Среди наиболее известных – Chainalysis, Elliptic и Crystal Blockchain. В своей работе они применяют сложные алгоритмы машинного обучения, с помощью которых формируются каталоги адресов кошельков, связанных с хакерскими атаками, даркнет-маркетплейсами, скам-проектами и другими видами незаконной деятельности.

Помимо каталогов строятся графы транзакций (визуальный аналитический инструмент потоков криптовалюты), позволяющие визуализировать движение средств и отслеживать, откуда и куда перемещались монеты, даже в самых запутанных схемах отмывания денег.

Пока вы ожидаете зачисления средств на криптобиржу, её антифрод-система автоматически проводит AML-проверку. Она анализирует историю ваших транзакций, сравнивая её с базами «грязных» адресов, предоставляемыми аналитическими сервисами. На основе этой информации вашему счету присваивается определенный уровень риска. Если он превысит допустимый порог, в лучшем случае счёт заморозят и попросят предоставить данные о происхождении средств, а в худшем – заблокируют.

Что такое AML и KYC

Если вы задаетесь вопросом, почему следует избегать «грязных» криптоактивов, ответ очевиден: чтобы ваш депозит не заблокировали на бирже после его пополнения «мечеными» монетами. Представьте состояние пользователя, который, перечислив средства на криптобиржу, внезапно видит на экране сообщение о блокировке.

Из-за чего это происходит? Дело в том, что у биржи действует политика AML, направленная на противодействие отмыванию денег. Ее суть заключается в проверке транзакций и личностей, которые их совершают. Условно политику AML можно разделить на две части: первая связана с выявлением технических связей вашего кошелька с адресами киберпреступников, а вторая – с идентификацией личности пользователя, известной как KYC (Know Your Customer).

Благодаря процедуре KYC криптобиржа может сопоставить личность конкретного пользователя с определенным криптовалютным адресом. Именно поэтому после регистрации нового аккаунта торговая площадка запрашивает у вас документы, подтверждающие персональные данные.

Как пройти проверку

Процедура проверки KYC у разных платформ может отличаться, но обычно включает следующие шаги:

Сбор персональных данных – имя, фамилия, дата рождения и адрес проживания. Предоставление сканов удостоверения личности – обычно паспорта или водительских прав. Верификация лица для подтверждения, что документы загружает их настоящий владелец. Подтверждение адреса проживания с помощью счета за коммунальные услуги или выписки из банка.

Как проверить свой криптокошелек

Проверять свой криптокошелёк на уровень риска необходимо, чтобы спустя годы после начала накопления криптомонет не оказалось, что вы больше не можете ими воспользоваться. Ведь со временем AML-ограничения будут становиться всё жёстче.

Как же проверить свой криптокошелёк? На момент написания обзора не существовало централизованной системы, которая позволяла бы сделать это просто по криптовалютному адресу. Однако существует общий набор правил, на основе которых созданы онлайн-сервисы для такой проверки. С ними работают, в том числе, и самые популярные биржи.

Однако, имейте ввиду, если один из сервисов, о которых речь пойдет дальше, покажет вам, что ваш кошелек чист, ему не стоит доверять на 100%. Существуют другие сервисы и проверяющие инстанции, которыми пользуются торговые площадки, и они могут указать более высокий уровень риска, чем в сервисе, где вы проходили проверку.

Пошаговая инструкция по проверке

Поиск сервиса по проверке криптокошелька. Для начала необходимо найти онлайн-сервис, который проверяет кошельки на наличие связей с «грязными» криптоадресами. Сделать это можно с помощью соответствующего запроса в поисковой системе Google. Например, в одном из популярных обменных сервисов имеется раздел «Проверка адреса».

Также есть популярный AMLBot с широким перечнем параметров для проверки.

Работа с сервисом. Всё, что необходимо сделать, – ввести адрес кошелька, выбрать блокчейн для проверки и нажать кнопку «Проверить».

Покупка проверок. Количество доступных проверок в AMLBot зависит от выбранного пакета. Например, при покупке 100 проверок стоимость одной составит всего 35 центов.

Что означает процент риска

После проверки интересующего вас кошелька система сообщит его уровень риска и предоставит подробную статистику.

Обычно проблемы с пополнением счёта на бирже возникают у кошельков с уровнем риска более 20% – как на изображении выше. С такими кошельками предпочитают не связываться, и их владельцам отказывают в обслуживании. Важно понимать: если вы приобретаете криптовалюту на крупных биржах (например, Binance), дополнительных рисков у вас не появляется. При покупке через сторонние обменники вы можете получить монеты, связанные с адресами мошенников – в этом случае уровень доверия к вашему кошельку снизится.

Как видно на изображении выше, до 20% кошелек считается безопасным. С риском выше 50% существует высокая вероятность его блокировки, а с более 80% риска можно быть уверенным, что кошелек заблокируют для использования подавляющее большинство криптовалютных платформ и сервисов.

Как разблокировать собственные средства

Что делать, если вы перечислили деньги на биржу, не зная уровень риска собственного кошелька, и средства были заблокированы? В таком случае вы получите официальное уведомление от криптовалютной биржи с требованием предоставить информацию, подтверждающую источник происхождения ваших средств.

Например, если вы покупали криптовалюту через обменник, необходимо сохранять все чеки, скриншоты операций и переписку с сервисами. Эти материалы пригодятся, чтобы доказать, что вложенные деньги были заработаны вами легальным путем.

Обычно бывает достаточно подтвердить, что вы реальный человек, и указать источник дохода: зарплата, доход от бизнеса, продажа имущества и т. д. В некоторых случаях потребуются документы. Если вы наемный сотрудник, предоставьте трудовой договор или контракт, а также банковские выписки, где видно поступление средств. Если вы владелец бизнеса, потребуется свидетельство о регистрации компании, налоговые декларации и выписки с расчетного счета.

После того как вы предоставите все необходимые документы, биржа может потребовать пройти процедуру KYT (Know Your Transaction). Она заключается в мониторинге и проверке криптовалютных транзакций в реальном времени. В отличие от KYC, которая подтверждает личность клиента, KYT анализирует сами транзакции, чтобы выявить подозрительную активность.

При прохождении KYT клиент должен по шагам показать путь движения собственных средств – от источника их получения до момента приобретения криптовалюты. Это позволяет системе KYT убедиться, что ваши деньги не связаны с незаконной деятельностью.

Как очистить криптовалюту

Если вы получили «серую» криптовалюту через обменники, и ее доля относительно небольшая по сравнению с общей суммой на вашем кошельке, можно снизить общий процент риска с помощью процедуры отбеливания.

Самый простой способ – перевести криптовалюту на биржевой аккаунт с пройденной двухуровневой KYC-верификацией, а затем вывести её на другой кошелек, предназначенный для долгосрочного хранения и не связанный с децентрализованными торговыми площадками. Учитывая высокий уровень доверия к криптовалютным биржам, после такой операции риск вашего кошелька заметно снизится.

Однако имейте в виду, что если риск вашего кошелька превышает 30% (как в примере выше), напрямую переводить средства на биржу довольно рискованно – существует ненулевой риск блокировки аккаунта. Поэтому перед использованием описанного способа имеет смысл смешать криптовалюту из разных источников, в том числе с меньшим риском. После того как общий риск кошелька снизится примерно до 30%, можно применять этот метод.

Криптовалютные миксеры: что это и как работают

В интернете существуют всевозможные биткоин-миксеры. Их иногда называют «тумблерами» (от английского tumblers) – сервисами, обещающими своим клиентам «продвинутые протоколы анонимности» и «надежные системы микширования без следов». Но насколько они безопасны?

Такие сервисы работают по принципу смешивания монет в общем пуле: несколько пользователей одновременно складывают свои монеты, которые затем перемешиваются через множество внутренних транзакций между адресами. В итоге вы получаете обратно ту же сумму, но другими, случайно выбранными монетами, не связанными с вашими предыдущими операциями. Главная задача биткоин-миксера – разорвать связи между отправителями и получателями криптовалюты.

Однако стоит учитывать высокие риски и последствия использования подобных сервисов. Оператор миксера видит, откуда и куда приходят монеты, и может их украсть либо сохранить записи всех внутренних транзакций, которые затем передаст правоохранительным органам по запросу.

В некоторых странах использование миксеров влечет уголовное преследование за попытку отмывания денег. Кроме того, криптовалютные биржи активно борются с пользователями таких сервисов, блокируя их счета при малейшем взаимодействии с ними. Поэтому мы категорически не рекомендуем пользоваться миксерами.

Правила хранения «чистой» криптовалюты

Чтобы ваш криптовалютный кошелек и активы на нем дожили до следующего цикла крупного ценового роста, следует соблюдать несколько простых, но важных правил:

Взаимодействуйте только с топовыми биржами: Binance, ByBit, Coinbase, OKX. После крупных транзакций проверяйте свой кошелек на уровень риска. Не покупайте криптовалюту через обменники. При любой покупке криптовалюты проверяйте адрес, с которого будут отправлены монеты.

Заключение

Криптовалютный рынок постепенно движется в сторону регулирования. Уже сейчас можно управлять транзакциями и отслеживать их. Регуляторы хотят знать, чьи деньги вы используете в своих операциях. Анонимно завести криптовалюту невозможно. Даже если это сделать, нельзя быть уверенным, что получена «чистая» криптовалюта, так как практически все анонимные способы получения цифровых денег связаны с нелегальной деятельностью.

Постепенно криптоиндустрия приходит к тому, что для безопасных операций необходимо использовать KYC-верифицированные счета. Поэтому старайтесь максимально снижать риски своих криптокошельков, используя доверие регуляторов к биржам себе во благо.

ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ BINANCE

Смотрите также: