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        Как торговать бинарными опционами среднесрочно?

        Бинарные опционы на день. Среднесрочная торговля бинарными опционами

        Большая часть стратегий для бинарных опционов основывается на тайм фреймах от 1 минуты и до 15 минут и экспирациях в 1-3 свечи, но в такой быстрой торговле есть множество минусов, которые могут привести к быстрой потере депозита.

        И так как большинство брокеров дают возможность покупать бинарные опционы на день, стоит рассмотреть такую торговлю и возможные стратегии.

        PO

        Плюсы и минусы бинарных опционов на день

        В торговле бинарными опционами на день гораздо больше плюсов, чем минусов по сравнению с турбо-опционами и торговлей внутри дня.

        Плюсы торговли бинарными опционами на день:

        • Можно проводить любой вид анализа, так как чем выше тайм фрейм, тем лучше и точнее будут показатели любого вида анализа из-за отсутствия шума, которые свойственен малым тайм фреймам.
        • Время торговых сессий не имеет значения в торговле бинарными опционами на день.
        • Нет необходимости постоянно быть возле монитора и отслеживать каждое движение цены. Достаточно провести анализ и совершить сделку, после чего вернуться к терминалу уже на следующий день.
        • Отсутствие спешки и психологического напряжения, так как малые колебания не имеют значения для бинарных опционов на день, тогда как минутные экспирации требуют быстрого принятия решений, и каждая секунда может стать решающей.
        • Возможность работы по медвежьему или бычьему тренду, так как тренды имеют свойство быть продолжительными на крупных тайм фреймах, тогда как внутридневные колебания могут происходить в широком диапазоне в разные стороны.
        • Возможность торговли с малым депозитом, так как нет необходимости совершать множество сделок, для которых нужна «подушка безопасности».
        • Малые риски при торговле и простота использования правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как расчет количества позиций, торгового объема и рисков производится раз в день и пересматривается лишь на следующий день.

        К единственному минусу в торговле бинарными опционами на день можно отнести долгое ожидание результата, но даже такой минус может назвать спорным, так как доходность трейдера измеряется месяцами или годами, а не одним днем.

        Как торговать бинарными опционами на день?

        Для торговли бинарными опционами на день необходимо будет найти брокера, который позволяет торговать суточными опционами с экспирацией 1 день или 24 часа:

        Экспирация 24 часа у брокера Binarium

        Брокер Binarium является одним из таких брокеров. Найти других брокеров также можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Для торговли не стоит использовать тайм фрейм D1, так как понять, как закроется всего одна свеча всегда сложнее, чем несколько свечей. Поэтому для анализа отлично подойдет тайм фрейм H1.

        Для покупки опционов можно использовать различные виды анализа, такие как:

        Если говорить об объемном анализе, то он совсем не подойдет новичкам, так как на его изучение необходимо потратить немало времени, но для профессиональных трейдеров такой подход может принести намного больше пользы, чем любой другой.

        Фундаментальный анализ также нельзя назвать простым, так как он предполагает не только отслеживание новостей в экономическом календаре, а и анализ экономической статистики разных стран и изучения множества показателей. И хоть данный анализ также не подойдет новичкам, его все равно можно изучить благодаря статьям из сети или книгам по трейдингу.

        Самым простым из вышеприведенных видов анализа является технический, так как он предполагает множество подвидов, таких как:

        Использовать в торговле бинарными опционами на день можно такие же стратегии или индикаторы, которые используются для малых тайм фреймов, но экспирация, соответственно, должна использоваться в 1 день или 24 часа.

        Стратегии торговли бинарными опционами на день

        Опционами с дневной экспирацией можно торговать и с помощью стандартных индикаторов, но с обязательным использованием тренда, так как коррекции обычно длятся не более 4-5 часов.

        Также не стоит покупать опционы перед выходом важных новостей, так как в такие моменты не всегда понятно, как себя поведет цена и всего 1 час может испортить сделку, которая будет длиться 24 часа.

        Торговля бинарными опционами на день при помощи индикатора Stochastic Oscillator

        Стандартные сигналы индикатора Stochastic Oscillator (выход из перекупленности или перепроданности) можно с легкостью использовать для торговли бинарными опционами на день. Главным условием в таком подходе является наличие тренда и торговля только по направлению этого тренда:

        Бинарные опционы на день и Стохастик

        Обратите внимание, как на восходящем тренде большинство коррекций будут приносить прибыль при торговле с экспирацией в 24 часа, и также обратите внимание, что стоит игнорировать сигналы индикатора при выходе из зоны перекупленности, так как такие сделки совершались бы против тренда и приносили бы убыток:

        Бинарные опционы на день против тренда

        Торговля бинарными опционами на день при помощи индикатора Bollinger Bands

        Также в среднесрочной торговле можно использовать и трендовый индикатор Bollinger Bands.

        На изображении ниже тот же фрагмент графика, что и предыдущем примере. Обратите внимание, что сигналы для покупки опционов появляются почти на тех же самых точках, на которых индикатор Стохастик генерировал свои сигналы:

        Бинарные опционы на день и полосы Болинджера

        И точно также все сигналы против тренда должны игнорироваться.

        Рекомендации по торговле бинарными опционами на день

        Несмотря на то, что такая торговля может приносить прибыль, от убытков никто не застрахован, и в моменты разворота тренда многие индикаторы или стратегии могут сигнализировать о покупке опциона Call, хотя цена в итоге через несколько часов пойдет в обратном направлении.

        Поэтому обязательно всегда стоит грамотно управлять своим капиталом и соблюдать риски.

        Также более правильным будет создать свою собственную стратегию для среднесрочной торговли, так как примеры, приведенные выше, не являются универсальными и могут не подойти под определенный рынок или стиль торговли, а также требуют доработки и фильтрации некоторых сигналов.

        И самое главное, что после того, как будет выбрана торговая стратегия, ее обязательно стоит протестировать на истории, а после этого поторговать по ней на демо-счету, чтобы увидеть ее минусы и понять, что может ожидать трейдера при торговле бинарными опционами по этой стратегии.

        Заключение

        Как можно видеть, торговать бинарными опционами с экспирацией в 1 день может быть довольно прибыльно, если разобраться в среднесрочной торговле и понять, как работают рынки и как работает тренд.

        Новичкам же стоит обязательно протестировать такую торговлю на демо-счету, так как если сразу начинать торговать на реальном счету, может оказаться, что такой стиль торговли и такие долгие экспирации не подходят трейдеру в психологическом плане.

        PO

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        Комментарии

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        ЗАНУДА я
        ЗАНУДА я
        Недостаток один: ждать долго.)))
        Артур, хочется по быстрее набить мешки?))))
        Богдан, чтобы потом не пришлось набивать мешки под глазами)))) отбивая потраченные деньги)))
        04 марта 2024
        Ответить
        tirant
        tirant
        Недостаток один: ждать долго.)))
        Артур, хочется по быстрее набить мешки?))))
        Богдан, среднесрок может быть полезен, но надо быть терпеливым.
        04 марта 2024
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Недостаток один: ждать долго.)))
        Артур, хочется по быстрее набить мешки?))))
        04 марта 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        Недостаток один: ждать долго.)))
        04 марта 2024
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        тут конечно спорный вопрос, потому что не всем подойдет такая торговля. а некоторые к ней могут вообще прийти после многих лет торговли внутри дня к примеру. так что тут чисто от психологии зависит наверное
        Maxtrade, согласен, многим банально не хватает терпения и выдержки для этого.
        Руслан, тут даже не то что терпения не хватает, а знаний в области, чтобы спрогнозировать движение цен за временной интервал в районе одного дня.
        Option Bull, это да, есть такое. Чтобы там не говорили, но не только долгосрочная, но и среднесрок тоже требует знаний в фундаментальном анализе, отслеживание новостей и т.д. А те же новости нужно все время мониторить. Намного проще торговать юзая только теханализ и фигуры на графике.
        04 марта 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        тут конечно спорный вопрос, потому что не всем подойдет такая торговля. а некоторые к ней могут вообще прийти после многих лет торговли внутри дня к примеру. так что тут чисто от психологии зависит наверное
        Maxtrade, согласен, многим банально не хватает терпения и выдержки для этого.
        Руслан, тут даже не то что терпения не хватает, а знаний в области, чтобы спрогнозировать движение цен за временной интервал в районе одного дня.
        01 декабря 2022
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        тут конечно спорный вопрос, потому что не всем подойдет такая торговля. а некоторые к ней могут вообще прийти после многих лет торговли внутри дня к примеру. так что тут чисто от психологии зависит наверное
        Maxtrade, согласен, многим банально не хватает терпения и выдержки для этого.
        01 декабря 2022
        Ответить
        Давид
        Давид
        Спасибо, хорошая стать, наталкивает на нужные мысли. может даже поменяю теперь подход в торговле
        Карвер, Статья может бытьи хорошая, но насколько легко будет начинающему трейдеру разобраться во всех этих нюансах, ведь здесь важно аналитическое мышление.
        10 марта 2021
        Ответить
        Карвер
        Спасибо, хорошая стать, наталкивает на нужные мысли. может даже поменяю теперь подход в торговле
        23 июля 2020
        Ответить
        Maxtrade
        Maxtrade
        тут конечно спорный вопрос, потому что не всем подойдет такая торговля. а некоторые к ней могут вообще прийти после многих лет торговли внутри дня к примеру. так что тут чисто от психологии зависит наверное
        23 июля 2020
        Ответить
        Алина Малина
        Алина Малина
        тут конечно спорный вопрос, потому что не всем подойдет такая торговля. а некоторые к ней могут вообще прийти после многих лет торговли внутри дня к примеру. так что тут чисто от психологии зависит наверное
        И жадности еще, но как известно, жадность в трейдинге приносит только убытки)
        23 июля 2020
        Ответить
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