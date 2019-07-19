Индикатор для бинарных опционов KST

Индикатор для бинарных опционов Know Sure Thing (или сокращенно KST) представляет собой осциллятор нового типа. Его основное предназначение — оценивать силу ценового импульса на основании сглаженной скорости изменения котировок на четырех разных таймфреймах. Этот индикатор может давать несколько видов торговых сигналов, однако далеко не все из них подходят для торговли бинарными опционами. О том, как наиболее эффективно использовать этот инструмент в работе, расскажем в этом обзоре.

Характеристики индикатора для бинарных опционов KST

Установка индикатора для бинарных опционов KST

Индикатор KST устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MetaTrader 4 пункт “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "MQL4", затем в “Indicators” и переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогичным образом, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов KST

Индикатор KST разработал известный трейдер и технический аналитик Мартин Принг. Со многими его классическими работами – «Технический анализ с пояснениями», «Индикаторный анализ» и «Как инвестировать с помощью технического анализа» – наверняка знакомы многие трейдеры. Основная идея, которую Принг доносит до своих читателей, заключается в том, что технический анализ – это инструмент для оценки рыночных циклов и психологии толпы.

Объединив анализ трендов, моментума и макроэкономических факторов, он создал торговый метод, сохраняющий популярность на протяжении многих лет. Одним из элементов его комплексного подхода к изучению финансовых рынков стал индикатор Know Sure Thing, что в переводе с английского означает «знать наверняка». Этот инструмент широко используется в различных торговых стратегиях для определения краткосрочных и долгосрочных разворотов тренда.

Что представляет собой этот индикатор? На первый взгляд KST – обычный осциллятор моментума, однако, в отличие от аналогичных инструментов, Know Sure Thing комбинирует четыре сглаженные скользящие средние показателя скорости изменения цены (ROC – Rate of Change) с разными временными параметрами.

В результате трейдер получает возможность быстро оценить направление и скорость изменения цен одновременно на четырех таймфреймах, что обеспечивает комплексный подход к определению силы и направления тренда, отфильтровывая ненужный рыночный шум.

Индикатор KST генерирует три типа сигналов:

Главный сигнал – при пересечении сигнальной линии; Подтверждение тренда – при пересечении нулевой отметки; Дивергенция.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Пересечение сигнальной линии

Как и у большинства осцилляторов, у индикатора Know Sure Thing есть собственная сигнальная линия, которая рассчитывается как скользящая средняя его значений. Сигнал на покупку опционов Call появляется в момент пересечения линии KST снизу вверх, что указывает на усиление восходящего моментума. Аналогично для опционов Put: пересечение линии KST сверху вниз сигнализирует об ослаблении моментума и указывает на подходящее время для открытия коротких позиций, если вы торгуете на рынке Форекс.

Пересечение нулевой отметки

Нулевая линия индикатора служит ключевой границей между бычьими и медвежьими настроениями на рынке. Ее пересечение подтверждает развитие тренда в определенном направлении. Если линия KST поднимается выше нуля, это указывает на доминирование покупателей и благоприятный момент для открытия опционов Call. Когда линия опускается ниже нуля, инициативу берут продавцы.

Дивергенция

Сигнал дивергенции возникает, когда цена актива и индикатор KST движутся в противоположных направлениях. Бычья дивергенция появляется, если цена актива формирует новый, более низкий минимум, а линия KST – более высокий минимум.

В свою очередь медвежья дивергенция возникает, когда цена актива формирует новый, более высокий максимум, а индикатор KST – более низкий максимум. Оба примера показаны на изображении выше: слева – бычья дивергенция, справа – медвежья.

У индикатора Know Sure Thing множество параметров, однако основных среди них всего несколько.

В первую очередь стоит обратить внимание на периоды расчета встроенного индикатора ROC. Именно эти четыре периода определяют скорость реакции KST на изменения рынка. По результатам наших тестов на таймфрейме M5 по валютной паре USDJPY мы можем рекомендовать настройки, показанные на изображении выше. Однако имейте в виду, что параметры следует подбирать индивидуально – под ваш актив и таймфрейм. При этом тип цены и метод скользящей средней, используемые в расчетах, рекомендуется оставить без изменений.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов KST

Торговать по индикатору KST будем, опираясь на сигналы первого типа – пересечение сигнальной линии. Для этого необходимо дождаться появления синей точки под свечой — для покупки опционов Call, и красной точки над свечой – для покупки Put. Эти визуальные элементы помогают трейдеру легко определить на графике свечу, на которой произошло пересечение линии KST с ее сигнальной линией.

Открытие опциона Call

Дождитесь пересечения линии KST со своей сигнальной линией снизу вверх. Под свечой появилась синяя точка. На открытии нового интервала покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Дождитесь пересечения линии KST со своей сигнальной линией сверху вниз. Над свечой появилась красная точка. На открытии нового интервала покупаем опцион Put.

Рекомендуем установить время экспирации равным трем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов KST

Для повышения эффективности индикатора KST его автор, Мартин Принг, рекомендовал использовать сигналы не изолированно, а в комбинации с линиями тренда и свечными паттернами. По опыту применения этого инструмента можно сказать, что наилучшие результаты он демонстрирует на более длительных таймфреймах, поскольку изначально разрабатывался для отслеживания среднесрочных и долгосрочных циклов финансовых рынков.

Плюсы индикатора KST

К несомненным достоинствам этого осциллятора относится более полный и многомерный анализ рынка благодаря использованию в его формуле показателей скорости изменения цен сразу на четырех таймфреймах. Это позволяет KST эффективно фильтровать краткосрочный рыночный шум и выдавать более четкие сигналы о смене направления тренда.

Минусы индикатора KST

К недостаткам KST относится некоторое запаздывание сигналов из-за большого количества сглаживаний, участвующих в его расчете. В результате к моменту появления торгового сигнала значительная часть ценового движения уже может быть пройдена. В условиях флета индикатор способен генерировать множество ложных сигналов.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Know Sure Thing (сокращенно KST) – довольно мощный инструмент для определения направления и разворотов тренда. Однако из-за сложности расчетов и большого числа настроек его не рекомендуется использовать новичкам. Этот инструмент лучше применять в сочетании с графическим анализом и паттернами японских свечей.

Перед использованием KST в торговле бинарными опционами на реальные средства обязательно потренируйтесь на демо-счете у надежного брокера. Разберитесь с принципом работы индикатора и строго соблюдайте все правила, не забывая о рисках и управлении капиталом. Удачных торгов!

