Брокеры бинарных опционов официально регулируются в России в 2023 году?

В сфере бинарных опционов на данный момент существует множество брокеров бинарных опционов, которые не выполняют свои обязательства перед трейдерами. Проще говоря, большая часть компаний сейчас – мошенники. Риск лишиться денег, работая с такими организациями, очень высок. Многие это понимают и поэтому стараются найти честных брокеров, имеющих лицензию от официально признанного регулятора России по всем законам. Но существуют ли такие брокеры?

Брокеры с лицензией ЦБ РФ

На момент 2023 года нет брокеров бинарных опционов, зарегистрированных официально на территории России, и в ближайшее время скорее всего их не будет. Основная причина в том, что электронные и цифровые контракты в России не регулируются законом. В 2016 году в парламенте были попытки работать в данном направлении, но дальше планов дело не ушло. Появился лишь закон «О Форекс», но к бинарным опционам это не имеет никакого отношения.

На основании таких фактов становится ясно, что опционного трейдинга в России официально нет. Но и то, что он является незаконным, тоже нельзя сказать. Цифровые контракты в РФ не запрещены, но сайты некоторых брокеров могут блокироваться Роскомнадзором. Вы можете свободно торговать бинарными опционами через любого понравившегося вам брокера.

Так как опционы не запрещены, то есть множество брокеров, работающих в СНГ и в России в том числе. На рынке присутствует немало компаний, ориентированных на Россию, но зарегистрированы они в офшорных зонах. Почему большинство брокеров регистрируют свою деятельность в офшорных зонах? Потому что законы по брокерской деятельности там мягче, а налоги меньше, что конечно же является решающим фактором для всех компаний, так как для любого бизнеса важно увеличивать прибыль при малейших затратах. Условия РФ, к сожалению, не дают такой возможности.

Существуют ли альтернативные варианты?

Однако не спешите искать зарубежных брокеров и открывать счета там, где это очень неудобно, потому что есть компании, которые имеют лицензию хоть и частных, но все же регуляторов:

Так же регулятором может стать и ЦБ РФ, но это подойдет только Форекс-брокерам, поскольку ЦБ не признает цифровые контракты. Но не всем подходит это, так как нужно будет потратить не менее $2 000 000 и предоставить пакет документов, которые не всегда просто получить. И всегда есть риск не получить лицензию, при том, что затраченные средства могут не вернутся в полном объеме.

Поэтому большинство брокеров бинарных опционов получают лицензию у коммерческих регуляторов. Делается это в разы проще и быстрее, и с меньшими требованиями.

Что это дает простым трейдерам? При возникновении спорных моментов и нарушений брокером своих обязательств всегда можно обратиться к регулятору в надежде на разрешение спорной ситуации.

Каким брокерам можно доверять в 2023 году?

Никто не захочет потерять свой депозит раз и навсегда по причине мошеннических действий брокера. Выбрать надежного брокера бинарных опционов сложно, поскольку их много и каждый обещает идеальные торговые условия. Лучшим вариантом будет выбор брокера, который на деле доказывает прозрачность своей работы, и о котором клиенты отзываются положительно. Ниже будет дана информация о брокерах, которым можно отдать предпочтение.

PocketOption

ЦРОФР № TSRF RU 0395 AA Vv0141

Брокер появился в 2017 году и предложил трейдерам выгодные условия для сотрудничества.

Pocket Option получил сертификат от ЦРОФР № TSRF RU 0395 AA Vv0141. Выдан на имя Gembell Limited. Лицензия продлевается регулятором постоянно. Штрафов и разбирательств выявлено не было.

Можно утверждать, что Pocket Option прилагает много усилий, чтобы клиентам было комфортно с ним сотрудничать. Начать торговать через данного брокера можно с $5. Компания проводит множество турниров, акций и предлагает ряд различных приятных промокодов и бонусов. Также Покет Опшен предлагает копирование сделок, экспресс-опционы и многое другое.

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Quotex

ЦРОФР № TSRF RU 0395 AA V0161

Брокер имеет сертификат ЦРОФР № TSRF RU 0395 AA V0161.

Quotex является одним из молодых брокеров, так как начал свою деятельность в 2020 году. Он не отстает от остальных и тоже предлагает отличные условия трейдерам. Удобная и простая торговая платформа, регистрация в один клик, множество индикаторов, промокоды на пополнение и отмену убыточных сделок для увеличения капитала и другое.

Минимальный депозит всего $10, а размер опциона – $1. Для тестирования и обучения торговле предоставляется демо-счет.

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Binary.com

Виргинские острова Вануату Мальта

Данный брокер начал свою деятельность еще в далеком 1999 году. Но изначально это была другая финансовая компания, не относящаяся к бинарным опционам.

Брокер Binary.com имеет 3 лицензии на ведение брокерской деятельности, но все они зарубежные.

Binary старается все время развиваться, совершенствует условия сотрудничества для клиентов. В развитие программного обеспечения вкладывает немало средств. Имеется несколько собственных торговых платформ, немало типов бинарных опционов для работы. Прозрачность брокера подтверждается его лицензиями.

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Deriv

Лицензия Мальты Лицензия Лабуана Лицензия Виргинских островов

Лицензия Вануату №1 Лицензия Вануату №2

Брокер Deriv выступает в качестве подразделения компании Binary и поэтому имеет те же самые лицензии, но в количестве пяти штук. Благодаря этому компания может предоставлять услуги во многих странах мира, включая Европу и Азию.

У Дерив есть четыре торговых терминала с разным функционалом, а также около 17 видов бинарных опционов. Торговые активы тоже смогут удивить даже опытных трейдеров, так как можно использовать не только базовые инструменты, а и синтетические, которые при правильном использовании могут позволить получить намного больше прибыли.

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Alpari

Лицензия Финансовой Комиссии Лицензия Сент Винсент и Гренадины

Брокер Alpari работает в сфере трейдинга с 1998 года и по началу предоставляет торговлю только на рынке Форекс. С недавнего времени торговать на платформе брокера можно и бинарными опционами, которые именуются как Fix-Сontracts. Для торговли контрактами в компании есть собственная платформа и отдельные счета. Также трейдерам предоставляется более пяти видов опционов, краткое обучение и удобное пополнение, и вывод средств.

Касательно лицензий брокера, их имеется две:

Сент Винсент и Гренадины; Финансовая Комиссия.

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Заключение

Даже если брокер бинарных опционов зарегистрирован в офшорной зоне, он все равно имеет право работать на территории России, получив лицензии от коммерческих регуляторов, и доказав прозрачность своей деятельности. Получить лицензию можно, выполнив некоторые условия. Одно из таких — на страховом счету регулятора должно находится $20 000. Кладет на счет их конечно же брокер, который получает лицензию. Делается это для того, чтобы при возникновении спорных ситуаций регулятор мог выплатить компенсацию клиенту.

Конечно же лицензия коммерческого регулятора не гарантирует, что брокер идеален и от него можно не ждать подвохов, но в случае возникновения разногласий между клиентом и брокером можно обратиться к регулятору и получить компенсацию или разрешить спор. Если вы еще не определились с выбором, вы можете увидеть еще больше компаний в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Выбирайте максимально честного брокера, а мы желаем вам удачной торговли!

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Как выбрать брокера бинарных опционов