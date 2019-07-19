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        Limtrade

        Индикатор для бинарных опционов Limtrade

        Индикатор для бинарных опционов Limtrade – новинка от компании Limited Trades, призванная стать незаменимым помощником трейдера. Он помогает принимать более взвешенные торговые решения, используя данные об объемах торгов для генерации сигналов на покупку опционов Call и Put, а также визуализирует соотношение спроса и предложения на рынке.

        Цена за такой эксклюзивный инструмент составляет $110. Однако, стоит ли он своих денег? В этом обзоре мы рассмотрим все функциональные возможности Limtrade, включая визуализацию объемов, торговые сигналы Call/Put, систему оповещений, стратегии торговли бинарными опционами, а также по достоинству оценим его плюсы и минусы. Не упустите шанс узнать, как Limtrade может изменить вашу торговлю.

        Содержание:

        график limtrade

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Limtrade

        Установка индикатора для бинарных опционов Limtrade

        Индикатор Limtrade устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

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        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Limtrade

        Индикатор для бинарных опционов Limtrade использует данные об объемах и генерирует на их основе торговые сигналы. По словам разработчиков, можно ожидать до 60 сигналов в день на одну валютную пару. Это значит, что Limtrade предоставляет множество возможностей для заключения прибыльных сделок каждый день.

        Важно отметить, что сам индикатор состоит из двух частей: глобальных горизонтальных уровней объема, расположенных справа от графика цены, и локальных уровней, находящихся прямо на нем.

        глобальные уровни объемов в limtrade

        Настраиваемых параметров у индикатора Limtrade немного и все они интуитивно понятны.

        настройки в limtrade

        • History– вкл./выкл. режим сохранения истории индикатора.
        • GlobalPer– временной период, за который индикатор будет накапливать данные о глобальном объеме.
        • LocalPer– временной период, за который индикатор будет накапливать данные о локальном объеме.
        • CorrectBars– трендовый фильтр. Чем выше это значение, тем сильнее тренд во время сигналов от индикатора, но их самих станет меньше.
        • ZoneType– способ отображения горизонтальных объемов: в формате диапазона (Zone) или линии (Line).
        • ZoneColor– настройка цветов объемных уровней.
        • BigLevel – цвет самого уровня с самым большим объемом.
        • Transparent– вкл./выкл. прозрачность уровней/зон.
        • UpColor – цвет сигнала (если цена подошла к уровню сверху вниз)
        • DownnColor– сигнальный цвет (если цена подошла к уровню снизу вверх)
        • TextColor– цвет объемов справа от зон.
        • Alerts– блок настройки оповещений.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Limtrade

        Индикатор для бинарных опционов Limtrade генерирует сигналы, отслеживая объемы ордеров на покупку и продажу. Когда появляется крупный локальный объемный уровень, он подает сигнал на покупку или продажу, отмечая его точкой на графике, в зависимости от того, с какой стороны к нему подошла цена.

        появление крупного локального уровня в limtrade

        На изображении выше видно, что после неудачной попытки пробить уровень сопротивления с глобальным горизонтальным объемом в 270 тысяч контрактов, индикатор Limtrade сгенерировал сигнал на продажу, отмеченный красной точкой.

        Наши наблюдения за работой Limtrade показывают, что для достижения лучших результатов стоит фильтровать его сигналы с помощью различных свечных паттернов. Подробную информацию о том, как использовать свечные комбинации в торговле бинарными опционами, вы найдете в подборке статей на нашем сайте:

        Чтобы повысить процент прибыльных сделок, будем входить в рынок только тогда, когда локальный и глобальный объемные уровни совпадают. В этом случае сигналы индикатора будут более надежны.

        совпадение всез уровней в limtrade

        Покупка опциона Call

        1. Убеждаемся, что глобальный и локальный уровни совпадают.
        2. Цена подошла к уровню сверху-вниз
        3. Появилась зеленая точка
        4. В момент касания ценой уровня с зеленой точкой открываем опцион Call.

        сигнал на покупку опциона call

        Покупка опциона Put

        1. Убеждаемся, что глобальный и локальный уровни совпадают.
        2. Цена подошла к уровню сверху-вниз
        3. Появилась зеленая точка
        4. В момент касания ценой уровня с зеленой точкой открываем опцион Put.

        сигнал на покупку опциона put

        Рекомендуется выбрать время экспирации 1 свечу. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения индикатора для бинарных опционов Limtrade

        Когда цена приближается к сильному объемному уровню, например, к поддержке, индикатор бинарных опционов Limtrade отправляет предупреждение, уведомляя трейдера о потенциальной сделке.

        уведомление о потенциальной сделке.

        Если свеча, на которой возникло предупреждение, закрылась над уровнем – поступает новое сообщение, уже с сигналом на открытие позиции. В данном случае на покупку опциона Call (Signal Buy).

        сигнал на открытие позиции

        Стратегия глобального уровня

        Дополнительно к вышеописанному методу можно применять стратегию, основанную исключительно на глобальных объемных уровнях. В этом случае можно открывать сделки по двум типам сигналов:

        1. На отскок от уровня без подтверждения

        тип сигнала на отскок без подтверждения в limtrade

        В этом режиме трейдер не ждет дополнительных подтверждений сигнала, а сразу открывает позиции, как только цена касается глобального объемного уровня. Направление сделки зависит от того, с какой стороны цена подходит к уровню: если сверху вниз – покупаем Call; если снизу вверх – покупаем Put.

        1. На отскок от уровня с подтверждением

        сигнал на отскок с подтверждением в limtrade

        Консервативным трейдерам рекомендуем дождаться начала формирования следующей свечи после сигнальной, указывающей на отскок от уровня. В этом случае шансы на продолжение движения в выбранную сторону увеличиваются. Такой вход в сделку можно считать более надежным.

        Плюсы индикатора Limtrade

        Одним из несомненных преимуществ индикатора для бинарных опционов Limtrade выступает визуализация ордеров участников рынка в реальном времени. Глобальные и локальные объемные уровни динамично перестраиваются по мере поступления новых данных, показывая борьбу спроса и предложения вблизи определенных курсовых значений. Зная эти уровни и видя реакцию цены на них, довольно просто спрогнозировать дальнейшее движение котировок анализируемого актива.

        С индикатором Limtrade трейдер не пропустит ни одной сделки благодаря встроенной системе оповещений, включающей два типа сигналов: предварительный и сигнал на открытие торговых позиций. Предварительный сигнал позволяет трейдеру подготовиться к возможной сделке, оценить шансы на ее успех и свериться с другими инструментами, такими как индикаторы анализа тренда, о которых мы подробно рассказывали на нашем сайте:

        Минусы индикатора Limtrade

        Главный недостаток индикатора бинарных опционов – отсутствие истории. Каждый день перед началом работы трейдеру необходимо ждать, пока накопится достаточно рыночных данных для анализа текущей ситуации. Если трейдер изменит какие-то настройки или параметры, вся накопленная история исчезнет, и придется накапливать её заново, что очень неудобно.

        Кроме того, поскольку индикатор для бинарных опционов Limtrade формирует глобальные и локальные уровни только за указанный в настройках период, протестировать его работу в обычном режиме торгового терминала MetaTrader4 невозможно.

        Для этих целей необходимо открыть панель тестирования стратегий с помощью комбинации клавиш “Ctrl+R”. В открывшейся панели выбрать любой эксперт, например, "Moving Average.ex4", выбрать валютную пару, модель тестирования “Every Tick”, установить временной интервал тестирования, включить визуальный режим “Visual Mode” и выбрать таймфрейм “М5”. Нажимаем кнопку “Start”. Когда появится график, примените к нему шаблон “Limtrade”, чтобы загрузить индикатор со всеми его настройками. Теперь, регулируя скорость подачи рыночных данных с помощью ползунка “Visual Mode”, можно наблюдать за сигналами Limtrade, как если бы они возникали в реальном времени. При этом сделки, которые будет совершать эксперт "Moving Average.ex4", можно игнорировать.

        настройки тестирования в limtrade

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Limtrade помогает трейдерам принимать более обоснованные торговые решения. Он анализирует данные об объемах торгов, генерируя сигналы на открытие позиций Call и Put, а также визуализирует соотношение спроса и предложения на рынке в виде локальных и глобальных объемных уровней. У Limtrade есть несколько очевидных преимуществ: наглядность и автоматизация формирования торговых сигналов.

        Однако, важно отметить и некоторые его ограничения: отсутствие истории изменения объемных уровней во времени, что заметно снижает возможности по тестированию его работы в стандартном режиме торговой платформы MetaTrader4. В целом, индикатор для бинарных опционов Limtrade может стать полезным инструментом для трейдеров и стоит своих $110, но его следует использовать в сочетании с другими индикаторами и применять осторожный подход к управлению капиталом.

        Важно помнить, что торговля бинарными опционами несет в себе определенные риски, и ни один индикатор не может гарантировать успех. Поэтому рекомендуем сначала потренироваться на демо-счете у надежного брокера, прежде чем начинать использовать Limtrade в реальной торговле.

        Скачать индикатор бинарных опционов Limtrade

        Скачать

        Попробовать на демо

        PO

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        Full Monty
        Full Monty
        Объемный анализ бинарных опционов, увы, невозможен прямо в терминале брокера. А жаль. Эти танцы с бубном и извращения с разделением анализа и торговли на разные платформы порядком надоели.
        17 декабря 2024
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Не часто встретишь индикаторы где используются объемы, тем более сразу двух видов: локальные и глобальные. А наглядность инструмента добавляет удобство в его использовании. Хоть инструмент и не без косяков.
        Option Bull, так а какие здесь существенные косяки? То что индюк не накапливает историю объмов!? Ну да это, досадно, но надеюсь разработчики исправят этот косяк ну или можно нагуглить, как это обойти. В целом же индюк вполне норм, сигналы частые и весьма надежные.
        16 декабря 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Не часто встретишь индикаторы где используются объемы, тем более сразу двух видов: локальные и глобальные. А наглядность инструмента добавляет удобство в его использовании. Хоть инструмент и не без косяков.
        16 декабря 2024
        Ответить
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