        Индикатор для бинарных опционов MA RIBBON

        Индикатор для бинарных опционов MA RIBBON представляет собой классический инструмент технического анализа. Однако, несмотря на свои простые компоненты, его внешний вид и способность безошибочно определять тренды не оставят равнодушными поклонников трендовой торговли. О том, как лучше его настроить и добавить секретный ингредиент, который заметно повысит процент бинарных опционов, закрытых в плюс, читайте в нашем специальном обзоре.

        Содержание:

        график ma ribbon

        Характеристики индикатора для бинарных опционов MA RIBBON

        Установка индикатора для бинарных опционов MA RIBBON

        Индикатор MA RIBBON устанавливается стандартным образом в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 пункт “Файл”, затем “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4”, а затем в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно так же, но помещаются в папку “templates”. Подробную инструкцию по установке можно найти в нашем видео:

        Смотреть на Youtube

        Смотреть на RuTube

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов MA RIBBON

        Индикатор для бинарных опционов MA RIBBON представляет собой удачную комбинацию двух скользящих средних, отображаемых в виде «облаков». Если короткая скользящая средняя находится выше длинной, облако окрашивается в зеленый цвет; если наоборот – в красный.

        обзор ma ribbon

        Индикатор MA RIBBON может использоваться для торговли на рынке акций, валютных пар и криптовалют. Рекомендуется применять этот инструмент на таймфреймах от M5 и выше, так как на младших временных периодах возникает довольно много ложных сигналов.

        настройки ma ribbon

        У этого индикатора немного настроек, и основные из них выделены на скриншоте выше. Параметр MA1Period отвечает за период расчета быстрой скользящей средней, а MA2Period — за период медленной скользящей средней. Также можно настроить метод расчета средних и тип цен, на основе которых они рассчитываются.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов MA RIBBON

        Индикатор для бинарных опционов MA RIBBON формирует торговые сигналы начала тренда по пересечению двух скользящих средних, из которых он состоит. Однако для прибыльной торговли бинарными опционами появления зеленого или красного «облака» недостаточно. Поэтому для открытия опционов Call и Put необходимо дождаться выполнения определенных условий, в некоторых случаях дополненных свечными паттернами, которые мы подробно рассматриваем в этой подборке статей:

        Открывать опционы Call будем тогда, когда короткая скользящая средняя находится над длинной, что подтверждается появлением зеленого “облака”. Опционы Put будем открывать в обратной ситуации – когда короткая скользящая средняя находится под длинной, формируя красное “облако”. Так мы будем определять направление торговли, а сам момент открытия сделки будет определяться свечной комбинацией: закрытием предыдущей свечи внутри облака, а текущей (последней) – вне его, по направлению торговли.

        паттерны в ma ribbon

        Для повышения процента прибыльных сделок добавим фильтр в виде осциллятора ATR и скользящей средней, рассчитанной на его основе. По умолчанию установим период ATR равным пяти, а период усредняющей его скользящей средней – трем.

        подвальный осцилятор в ma ribbon

        Смысл этого фильтра в том, чтобы определить участки роста волатильности, когда цена начинает активно двигаться в ту или иную сторону, и по возможности избежать флэтовых периодов. Как правило, если линия осциллятора ATR находится выше своей скользящей средней, рынок в тренде; если же ATR опустился ниже средней, на рынке флэт, и заключать сделки с этим активом не стоит.

        Покупка опциона Call

        1. Облако MA RIBBON зеленого цвета – на рынке бычий тренд
        2. Появился “Call паттерн”
        3. ATR выше своей скользящей средней
        4. На открытии новой свечи покупаем опцион Call

        сигнал на покупку опциона call

        Покупка опциона Put

        1. Облако MA RIBBON красного цвета – на рынке медвежий тренд
        2. Появился “Put паттерн”
        3. ATR выше своей скользящей средней
        4. На открытии новой свечи покупаем опцион Put

        сигнал на покупку опциона put

        Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения индикатора для бинарных опционов MA RIBBON

        Помимо вышеописанных паттернов для открытия позиций можно использовать их модификации или оба варианта одновременно, в зависимости от статистики прибыльных сделок по конкретному активу.

        модификации паттернов в ma ribbon

        В модифицированных паттернах Call и Put необходимо дождаться свечной комбинации, при которой предыдущая свеча закрылась с одной стороны «облака», а текущая (последняя) – с другой. Такие комбинации довольно часто встречаются при прорыве флэта, когда скользящие средние, образующие «облако», сближаются из-за небольшой разницы средних значений. Перед использованием этих дополнительных паттернов рекомендуем протестировать их на исторических данных.

        Плюсы индикатора MA RIBBON

        Главное преимущество индикатора MA RIBBON – визуализация тренда. Благодаря яркой раскраске «облаков» даже начинающий трейдер сможет определить, в какую сторону предпочтительнее открывать сделки. Доступные настройки позволяют подобрать оптимальные параметры расчета короткой и длинной скользящей средней, что дает возможность адаптировать сигналы этого индикатора для бинарных опционов под конкретную валютную пару или криптовалюту.

        Минусы индикатора MA RIBBON

        К недостаткам этого индикатора относится большое количество ложных сигналов в период флэта на рынке. Чтобы уменьшить количество убыточных сделок, мы рекомендуем использовать индикатор MA RIBBON совместно с другими подтверждающими индикаторами, выполняющими роль фильтра.

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов MA RIBBON – хорошая альтернатива простым скользящим средним. Благодаря его яркой раскраске невозможно перепутать предпочтительное направление для открытия сделок. Этот инструмент наверняка оценят поклонники трендовой торговли, так как в его основе лежат классические скользящие средние, которые уже стали стандартом для анализа трендов.

        Учитывая, что индикатор для бинарных опционов MA RIBBON абсолютно бесплатен, трейдеры смогут применять его в любых торговых стратегиях и адаптировать его сигналы под свои нужды. Мы рекомендуем использовать этот инструмент вместе с другими индикаторами, сочетая с осторожным подходом к управлению капиталом и рисками. Обязательно потренируйтесь на демо-счете у надежного брокера, прежде чем использовать MA RIBBON в реальной торговле. Желаем всем попутного тренда!

