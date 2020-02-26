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        Обзор терминала MetaTrader 4 от Olymp Trade

        Обзор торгового терминала MetaTrader 4 от брокера Olymp Trade

        Совсем недавно брокер Olymp Trade перешел на новый уровень и теперь помимо стандартной веб-платформы в арсенал брокера добавляется и всем известный терминал MetaTrader 4. Почему многие трейдеры выбирают именно терминал, а не веб-платформу? Преимуществ на самом деле очень много и коротко рассказать о них не получится. Поэтому разберем все выгоды использования терминала в этой статье.

        Olymptrade

        Новые торговые условия и активы брокера Olymp Trade в терминале MetaTrader 4

        Первое, на что хочется обратить внимание, что брокер Olymp Trade обновил торговые условия, которые стали теперь более выгодными и привлекательными для всех владельцев реальных счетов:

        Торговые условия

        Для трейдинга доступно целых 67 торговых активов разных типов. Для торговли валютными парами предоставляется самое большое кредитное плечо — 1:400. Для металлов плечо меньше — 1:50, и 1:30 для всех остальных активов.

        В терминале MetaTrader 4 от брокера Olymp Trade все эти новые активы можно использовать в торговле. В них включены валютные пары, индексы и металлы. И теперь у вас есть возможность не только заработать на изменении цен курса японской йены или британского фунта, а и инвестировать в фондовый индекс Японии или Европы.

        Чтобы посмотреть на весь список торговых инструментов, в терминале MetaTrader 4 можно открыть окно «Обзор рынка» (Crtl+M) или «Символы» (Crtl+U):

        Список торговых инструментов Olymp Trade

        Расширяемая библиотека индикаторов терминала MetaTrader 4

        В терминале MetaTrader 4 присутствует открытый язык программирования MQL4, который позволяет любому трейдеру или программисту создать свой собственный индикатор. Именно поэтому количество индикаторов для терминала MT4 можно исчислять тысячами и с каждым днем их становится все больше. Не все из них имеют практическую пользу, но не редко можно найти уникальные и полезные индикаторы.

        Чтобы использовать сторонние индикаторы, их необходимо загрузить в корневой каталог терминала, после чего перезапустить его. Добавленные индикаторы можно будет найти в разделе «Индикаторы» окна «Навигатор»:

        Раздел «Индикаторы»

        Важное замечание: файлы индикаторов имеют формат расширения .ex4 или mql4. Других форматов для индикаторов терминала MetaTrader 4 не существует. Избегайте файлов, которые имеют формат, отличающийся от приведенных выше. Таким образом вы сможете обезопасить свой терминал и компьютер.

        Графики терминала MetaTrader 4

        В терминале MetaTrader 4 можно открывать множество графиков одновременно, при чем все они могут иметь разные визуальные настройки, размер, тайм фрейм и многое другое. Настраивается это в отдельном окне, открыть которое можно, кликнув правой кнопкой мыши на графике и выбрав последний раздел «Свойства…»:

        Визуальные настройки

        Любой вариант графика можно сохранить как шаблон, и использовать в дальнейшем на любом другом инструменте:

        Шаблоны графиков

        Виды ордеров в терминале MetaTrader 4

        Терминале MetaTrader 4 от Olymp Trade имеет пять разных торговых ордеров, которые можно использовать в торговле (клавиша F9):

        1. Рыночный ордер — сделка будет открыта по ближайшей рыночной цене.
        2. Buy limit — отложенный ордер для покупки актива, который выставляется по цене ниже, чем текущая.
        3. Sell limit — отложенный ордер для продажи актива, который выставляется по цене выше, чем сейчас.
        4. Buy stop — отложенный ордер для покупки актива, который выставляется по цене выше, чем текущая.
        5. Sell stop — отложенный ордер для продажи актива, который выставляется по цене ниже, чем текущая.

        Виды ордеров

        Если рыночные заявки исполнятся сразу, то отложенные сработают только в тот момент, когда цена дойдет до заданного значения.

        Предположим, вы планируете купить серебро (XAG/USD), когда цена будет выше уровня 18.25. Если цена сейчас 18.00, то есть смысл выставить отложенный ордер Buy stop по цене 18.26.

        Чтобы максимально правильно и эффективно управлять своими торговыми позициями, вы можете использовать Stop loss, Take profit и Trailing stop. В торговле их использование обязательно, поскольку такой подход гарантирует, что вы не потеряете больше, чем можете себе позволить.

        Использование советников в терминале MetaTrader 4

        Кроме стандартных индикаторов, в терминале MetaTrader 4 можно использовать советники. Советники — это торговые роботы, которые работают по определённым алгоритмам. Таких роботов можно использовать для автоматической торговли, во время которой не обязательно находиться рядом с компьютером. А если использовать специализированный сервер, то вам даже не потребуется включать свой компьютер для работы робота.

        Также как и индикаторы, готовых роботов можно найти в интернете. Несколько стандартных советников присутствуют и в «голом» терминале MetaTrader 4. Найти их можно в разделе «Советники» окна «Навигатор»:

        Раздел «Советники»

        Тестер стратегий в терминале MetaTrader 4

        Предположим, что вы скачали и установили торгового робота в терминал и хотите понять, будет ли он приносить прибыль. Для этого в MetaTrader 4 существует тестер стратегий (можно использовать и для отдельных индикаторов). С помощью этого функционала появляется возможность проверить прибыльность советника на истории, внеся любые параметры, которые вас интересуют (просадка, размер счета, размер лота для открытия сделок).

        Мультиплатформенность торгового терминала MetaTrader 4

        Полный функционал, перечисленный выше, присутствует только в версиях для ПК с операционными системами Windows и Mac OS. Поэтому если вы хотите использовать не стандартные индикаторы или роботов, то вам будет необходимо скачать терминал для ПК.

        Если же вам достаточно базового функционала, то вы с лёгкостью можете использовать веб-платформу или мобильное приложение терминала MetaTrader 4. В нем присутствует 31 индикатор и множество графических инструментов. Так же вы можете менять цветовую схему графиков:

        Веб-версия терминала MetaTrader 4

        Ссылки на разные версии платформы можно найти в личном кабинете:

        Личный кабинет Olymp Trade

        Заключение

        Анализируя данную информацию, можно сделать вывод, что терминал MetaTrader 4 дает дополнительные возможности в торговле и позволяет упростить ее в разы. Кроме множества индикаторов можно использовать роботов, различные виды ордеров и наблюдать сразу за несколькими графиками.

        Также можно использовать мобильную версию терминала, что позволит вам следить за своей торговлей в любом месте, где есть интернет.

        Поэтому если вы хотите развиваться в трейдинге, то вам обязательно стоит познакомиться с торговым терминала MetaTrader 4 от брокера Olymp Trade.

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        olymptrade

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        Комментарии

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        ТрейдерБО
        ТрейдерБО
        Олим трейд классный брокер, и хорошо что я успел зарегаться там еще до закрытия его в россии. через мт4 вообще удобно торговать, при чем всегда можно использовать и опционы, и форекс)
        26 февраля 2020
        Ответить
        Кирилл
        Все говорят об этом брокере, а я не понимаю чего я не могу там зарегистрировать счет, а теперь понятно почему. есть пути обхода? может впн?
        26 февраля 2020
        Ответить
        Иннокентий Смоктуновский
        Иннокентий Смоктуновский
        лучший брокер лично для меня, хоть мелкие траблы и бывали, но в общем он отлично работал всегда. счет у меня тоже там остался))
        26 февраля 2020
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