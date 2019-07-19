Стратегия бинарных опционов Pallada очень проста и не требует от трейдера знаний каких-либо сложных рыночных концепций вроде волн Эллиотта, квадрантов Ганна или теории Доу. Все, что необходимо пользователю этой универсальной, но в то же время эффективной системы, – следить за появлением торговых сигналов и следовать им. О том, какая комбинация этих сигналов обеспечивает максимальный результат в торговле бинарными опционами, расскажем в этом обзоре.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов Pallada

Установка стратегии для бинарных опционов Pallada

Индикаторы стратегии Pallada устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Pallada

Стратегия Pallada состоит из шести индикаторов, и может показаться, что разобраться во всём этом многообразии просто нереально. Однако всё гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Первый индикатор системы, на который стоит обратить внимание, – это Pallada_Bars.ex4.

Он окрашивает свечи в терминале MT4 в зависимости от направления текущего моментума. Если на рынке больше покупателей, чем продавцов, свечи окрашиваются в синий цвет, а если доминируют продавцы – в красный.

Следующий индикатор системы – #Pallada_MainSignal_AllAverages.ex4. Он выполняет роль трендового фильтра и внешне напоминает индикатор Half Trend, действуя аналогичным образом: линия MainSignal так же, как и Half Trend, следует за ценой, меняя свой цвет в зависимости от направления текущего тренда: голубой – восходящий тренд, красный – нисходящий.

Еще один элемент системы – индикатор волатильности, показывающий, в какую сторону сейчас наиболее активно изменяются цены. Он реализован в виде светофора, расположенного в правом верхнем углу графика. Если светофор красный – разумнее искать точку входа для открытия опционов Put, если зеленый – открывать опционы Call. При желтом сигнале светофора лучше воздержаться от торговли, так как, согласно этому индикатору, направление движения цен не определено.

Следующий индикатор – Pallada_Entry.ex4. Из названия понятно, что речь идет о сигнальном индикаторе. Так и есть, только, в отличие от стандартных «стрелочников», Pallada_Entry расположен в нижней части графика рядом с осцилляторами.

Если вы хотите больше узнать о сигнальных индикаторах и том, как правильно их применять в торговле бинарными опционами, загляните в нашу подборку статей на эту тему:

В ней много полезных материалов, которые помогут лучше разобраться в технических приемах и прокачать ваши навыки.

Завершает стратегию Pallada осциллятор Pallada_PairStrength.ex4, который указывает на силу и слабость указанной в его параметрах валютной пары.

Правила торговли по Pallada

Открывать сделки по этой стратегии следует с учетом трендового фильтра – индикатора Pallada_Main_Signal_AllAverages.ex4. Это означает, что если Main_Signal окрашен в голубой цвет и цены находятся выше его линии, следует рассматривать исключительно покупки опционов Call. Если линия индикатора красная и цены расположены ниже нее – ищем сделки исключительно на покупку Put.

После того как мы определились с направлением торговли, в дело вступает индикатор Pallada_Bars: он подскажет момент, когда скорость изменения цен в нужную сторону станет достаточной для формирования устойчивого тренда. При этом свечи становятся синими, если на рынке доминируют покупатели, и красными, если преобладают продавцы.

Все остальные индикаторы, расположенные в нижней части графика, также должны быть синхронизированы по цвету: для Call – все точки и стрелки синего цвета, а для Put – красного.

Открытие опциона Call

Убедитесь в наличии бычьего тренда – цены над синим индикатором Main_Signal. Дождитесь появления синих свечей. Дождитесь, чтобы все точки осцилляторов окрасились в синий цвет и появилась синяя стрелка. На открытии следующей свечи откройте опцион Call.

Открытие опциона Put

Убедитесь в наличии медвежьего тренда – цены под красным индикатором Main_Signal. Дождитесь появления красных свечей. Дождитесь, чтобы все точки осцилляторов окрасились в красный цвет и появилась красная стрелка. На открытии следующей свечи откройте опцион Put.

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным четырем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Pallada

Внимательный читатель может задаться вопросом: когда открывать следующие опционы после того, как первая сделка в направлении нового тренда закрылась? По нашим наблюдениям и тестированию этой системы, оптимально открывать новые сделки в продолжение тренда после “паузы” в показаниях стрелочного осциллятора Pallada_Entry.ex4.

Появление новой стрелки после паузы указывает на возобновление ценового импульса в сторону основной тенденции. Это отличный момент, чтобы присоединиться к набирающему силу тренду.

Плюсы стратегии

К несомненным преимуществам стратегии относится простота ее торговых сигналов, с которыми справится даже абсолютный новичок в трейдинге. Подход к открытию сделок в направлении тренда доказал свою эффективность не одним поколением трейдеров, а мощный трендовый фильтр и множество подтверждающих осцилляторов позволяют выбирать самые удачные точки входа.

Минусы стратегии

К недостаткам стратегии относится увеличение количества убыточных сделок во флэте. Чтобы снизить этот негативный эффект, рекомендуем торговать только в активное время работы финансовых рынков, о котором вы можете узнать в статье “Лучшее время для торговли бинарными опционами”.

Заключение

Стратегия бинарных опционов Pallada – еще один удачный вариант трендовой торговли. Несмотря на большое количество индикаторов, работать по этой системе просто и достаточно эффективно. Рекомендуем использовать ее для открытия сделок по валютным парам и криптовалюте, так как эти активы, как правило, демонстрируют высокую волатильность в течение дня. И, конечно, не забывайте протестировать правила этой торговой системы на демо-счете, открытом у надежного брокера бинарных опционов из нашего рейтинга. Удачной торговли!

Скачать стратегию Pallada

Скачать

Попробовать на демо

Смотрите также: