        Стратегия бинарных опционов Pallada

        Стратегия бинарных опционов Pallada очень проста и не требует от трейдера знаний каких-либо сложных рыночных концепций вроде волн Эллиотта, квадрантов Ганна или теории Доу. Все, что необходимо пользователю этой универсальной, но в то же время эффективной системы, – следить за появлением торговых сигналов и следовать им. О том, какая комбинация этих сигналов обеспечивает максимальный результат в торговле бинарными опционами, расскажем в этом обзоре.

        Содержание:

        график pallada

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Pallada

        • Терминал: MetaTrader 4
        • Таймфрейм: М5
        • Экспирация: 4 свечи
        • Типы опционов: Call/Put
        • Встроенные индикаторы: Pallada_Bars.ex4, Pallada_Main_Signal_AllAverages.ex4, Pallada_Volatility.ex4, Pallada_SessionMovement.ex4, Pallada_PairStrength.ex4, Pallada_Entry.ex4
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
        • Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)
        Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Альпари, Binarium

        Установка стратегии для бинарных опционов Pallada

        Индикаторы стратегии Pallada устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

        Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

        После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Pallada

        Стратегия Pallada состоит из шести индикаторов, и может показаться, что разобраться во всём этом многообразии просто нереально. Однако всё гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Первый индикатор системы, на который стоит обратить внимание, – это Pallada_Bars.ex4.

        настройки pallada bars

        Он окрашивает свечи в терминале MT4 в зависимости от направления текущего моментума. Если на рынке больше покупателей, чем продавцов, свечи окрашиваются в синий цвет, а если доминируют продавцы – в красный.

        Следующий индикатор системы – #Pallada_MainSignal_AllAverages.ex4. Он выполняет роль трендового фильтра и внешне напоминает индикатор Half Trend, действуя аналогичным образом: линия MainSignal так же, как и Half Trend, следует за ценой, меняя свой цвет в зависимости от направления текущего тренда: голубой – восходящий тренд, красный – нисходящий.

        настройка сигналов в pallada

        Еще один элемент системы – индикатор волатильности, показывающий, в какую сторону сейчас наиболее активно изменяются цены. Он реализован в виде светофора, расположенного в правом верхнем углу графика. Если светофор красный – разумнее искать точку входа для открытия опционов Put, если зеленый – открывать опционы Call. При желтом сигнале светофора лучше воздержаться от торговли, так как, согласно этому индикатору, направление движения цен не определено.

        настройка волатильности в pallada

        Следующий индикатор – Pallada_Entry.ex4. Из названия понятно, что речь идет о сигнальном индикаторе. Так и есть, только, в отличие от стандартных «стрелочников», Pallada_Entry расположен в нижней части графика рядом с осцилляторами.

        настройка осцилятора в pallada

        Если вы хотите больше узнать о сигнальных индикаторах и том, как правильно их применять в торговле бинарными опционами, загляните в нашу подборку статей на эту тему:

        В ней много полезных материалов, которые помогут лучше разобраться в технических приемах и прокачать ваши навыки.

        Завершает стратегию Pallada осциллятор Pallada_PairStrength.ex4, который указывает на силу и слабость указанной в его параметрах валютной пары.

        настройки в pallada

        Правила торговли по Pallada

        Открывать сделки по этой стратегии следует с учетом трендового фильтра – индикатора Pallada_Main_Signal_AllAverages.ex4. Это означает, что если Main_Signal окрашен в голубой цвет и цены находятся выше его линии, следует рассматривать исключительно покупки опционов Call. Если линия индикатора красная и цены расположены ниже нее – ищем сделки исключительно на покупку Put.

        После того как мы определились с направлением торговли, в дело вступает индикатор Pallada_Bars: он подскажет момент, когда скорость изменения цен в нужную сторону станет достаточной для формирования устойчивого тренда. При этом свечи становятся синими, если на рынке доминируют покупатели, и красными, если преобладают продавцы.

        Все остальные индикаторы, расположенные в нижней части графика, также должны быть синхронизированы по цвету: для Call – все точки и стрелки синего цвета, а для Put – красного.

        Открытие опциона Call

        1. Убедитесь в наличии бычьего тренда – цены над синим индикатором Main_Signal.
        2. Дождитесь появления синих свечей.
        3. Дождитесь, чтобы все точки осцилляторов окрасились в синий цвет и появилась синяя стрелка.
        4. На открытии следующей свечи откройте опцион Call.

        сигнал на покупку опциона call

        Открытие опциона Put

        1. Убедитесь в наличии медвежьего тренда – цены под красным индикатором Main_Signal.
        2. Дождитесь появления красных свечей.
        3. Дождитесь, чтобы все точки осцилляторов окрасились в красный цвет и появилась красная стрелка.
        4. На открытии следующей свечи откройте опцион Put.

        сигнал на покупку опциона put

        Рекомендуем устанавливать время экспирации равным четырем свечам. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

        Специфика применения стратегии бинарных опционов Pallada

        Внимательный читатель может задаться вопросом: когда открывать следующие опционы после того, как первая сделка в направлении нового тренда закрылась? По нашим наблюдениям и тестированию этой системы, оптимально открывать новые сделки в продолжение тренда после “паузы” в показаниях стрелочного осциллятора Pallada_Entry.ex4.

        сигнал на открытие второй сделки в pallada

        Появление новой стрелки после паузы указывает на возобновление ценового импульса в сторону основной тенденции. Это отличный момент, чтобы присоединиться к набирающему силу тренду.

        Плюсы стратегии

        К несомненным преимуществам стратегии относится простота ее торговых сигналов, с которыми справится даже абсолютный новичок в трейдинге. Подход к открытию сделок в направлении тренда доказал свою эффективность не одним поколением трейдеров, а мощный трендовый фильтр и множество подтверждающих осцилляторов позволяют выбирать самые удачные точки входа.

        Минусы стратегии

        К недостаткам стратегии относится увеличение количества убыточных сделок во флэте. Чтобы снизить этот негативный эффект, рекомендуем торговать только в активное время работы финансовых рынков, о котором вы можете узнать в статье “Лучшее время для торговли бинарными опционами”.

        Заключение

        Стратегия бинарных опционов Pallada – еще один удачный вариант трендовой торговли. Несмотря на большое количество индикаторов, работать по этой системе просто и достаточно эффективно. Рекомендуем использовать ее для открытия сделок по валютным парам и криптовалюте, так как эти активы, как правило, демонстрируют высокую волатильность в течение дня. И, конечно, не забывайте протестировать правила этой торговой системы на демо-счете, открытом у надежного брокера бинарных опционов из нашего рейтинга. Удачной торговли!

